Все повече българи напускат Великобритания

17 Януари, 2026 09:20 2 049 43

Около 11 хиляди наши сънародници са си тръгнали от Острова през последната година

Все повече българи напускат Великобритания - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Великобритания вече не е сред най-желаните дестинации за имиграция. Данни за последната година показват, че над 250 хиляди души са напуснали Обединеното кралство. Сред тях има както чужденци, така и голям брой млади и образовани британци, които търсят реализация извън страната заради високите разходи за живот, недостъпните жилища, проблемите в обществените услуги, престъпността и бавното нарастване на доходите. Дори заможни хора обръщат гръб на страната – над 10 хиляди милионери също са я напуснали, съобщава Нова тв.

Сред най-големите групи чужденци, напуснали Острова, са българите. По официални данни около 11 хиляди наши сънародници са си тръгнали от Великобритания през последната година, докато едва 4 хиляди са се установили там. Това нарежда България сред страните с най-голям отрицателен миграционен баланс спрямо Обединеното кралство. Повече напуснали има само от Румъния и Полша.

Една от историите на завръщане е тази на Венера Стоянова и нейното семейство. Те са живели в Лондон повече от десет години, водени от желанието да осигурят по-добър живот и образование за децата си. Решението да се върнат обаче идва именно от тях. След като завършва „Кингстън юнивърсити“, дъщерята на Венера категорично избира да се реализира в България, което накланя везните и за цялото семейство.

През лятото Стоянови напускат Лондон и се установяват в родното село Дивотино, край Перник, без предварително подсигурена работа. Въпреки това, те бързо намират професионална реализация. Венера започва работа като учител по английски език в езикова гимназия в Перник, а съпругът ѝ се реализира като треньор.

Преди завръщането си Венера е преподавала в българското училище „Звънче“ в Лондон и активно е работила за съхраняване на българската култура сред децата на емигранти. Днес тя споделя, че адаптацията в България е по-лесна благодарение на подкрепата на колегите и на факта, че все повече семейства избират да се върнат у дома.

По думите ѝ тенденцията е ясно забележима – все по-често българи от Великобритания вземат решение да се завърнат, привлечени от възможността за по-спокоен живот, близостта до семейството и усещането за принадлежност.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 Факти

    22 20 Отговор
    Ефектът Брекзит. Всички искат в ЕС.

    Коментиран от #13, #21

    09:22 17.01.2026

  • 3 Защото

    32 4 Отговор
    вече сме в клуба на богатите според ЕвроУрсулите !

    09:22 17.01.2026

  • 4 ФАКТ

    41 5 Отговор
    Кой ще стои в тези еврейски кенефи?

    09:24 17.01.2026

  • 5 Гост

    33 1 Отговор
    Въй, ти да видиш..., разбраха че тук е по добре, в клуба на богатите!
    ПС
    Там си никой, буквално! Еле пък в Лондон!!!

    Коментиран от #8

    09:24 17.01.2026

  • 6 Сервитьори и сервитьорки

    41 10 Отговор
    Отишли като обслужващ персонал, разбрали, че ще си останат обслужващ персонал и накрая се върнали на село, където им е мястото.

    09:25 17.01.2026

  • 7 Боруна Лом

    28 14 Отговор
    СИРЕЧ, НЕ УСПЕЛИ НЕУДАЧНИЦИ !

    Коментиран от #40

    09:26 17.01.2026

  • 8 Кой съм аз

    36 8 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Друго си е в Кочината да се хвалиш по кварталните кафенете "знаеш ли кой съм аз". Кой си? Български цървулан, ето това си.

    Коментиран от #23

    09:27 17.01.2026

  • 9 ПИТАНКА

    17 8 Отговор
    И кой са тези, нескообразовани и без сериозна работа....Ами тази дето взимат часова стафка над 20-25 паунда и тв напускат ли

    Коментиран от #36

    09:27 17.01.2026

  • 10 Бонев

    23 9 Отговор
    Бъдещи ТЕЛКаджии в България.

    Коментиран от #16

    09:28 17.01.2026

  • 11 Пич

    45 2 Отговор
    Някога Европа беше много хубаво за живеене място, и красива дестинация за туризъм ! Сега да идеш в Европа е като да идеш в циганско гето - мърляви неграмотници по улици, зарити в боклуци!!! Когато за последно бях във Виена, някой от групата каза - А бе, имам усещането, че само ние във Виена си хвърляме боклуците в кофите! И беше вярно!

    Коментиран от #15, #22

    09:28 17.01.2026

  • 12 Гонят ги

    18 7 Отговор
    Не искат да имат нищо общо с ЕС и с право.

    09:29 17.01.2026

  • 13 бай ГОНЧО

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    НЕ СЕ ПРИТЕСЯВАЙ,,,, НИЕ НАЛИ СМЕ ВЪТРЕ

    09:30 17.01.2026

  • 14 Ханко Брат

    38 6 Отговор
    На Острова европейците са малцинство. Лондон е Исламабад. Трябва да си луд за да живееш там.

    09:30 17.01.2026

  • 15 Аз затова не ходя там

    31 3 Отговор

    До коментар #11 от "Пич":

    Не са само боклуците. Пълно е с чалми и със забулени млади жени с колички освен това.

    09:32 17.01.2026

  • 16 ТОЧНО

    22 5 Отговор

    До коментар #10 от "Бонев":

    Изглежда им съкратоха соц.помоши и трябва да работят... а тук им е сигурен ТЕЛК

    09:33 17.01.2026

  • 17 вън

    13 4 Отговор
    Англичаните ги изгониха..

    09:35 17.01.2026

  • 18 Пенчо доктора

    24 2 Отговор
    Не знам защо но на мен ми изглежда че и за Америка не драпат както преди,ни за Австралия,изглежда че наплива и мечтата към англоезичните държави намаля след като българските емигранти отрезняха след холивудските филми за красив и лек живот в Америка.

    09:43 17.01.2026

  • 19 И кво от тва?

    6 1 Отговор
    Не означава, че се връщат в юроландия.

    Коментиран от #24

    09:46 17.01.2026

  • 20 Като се върнат тука

    11 0 Отговор
    Да почват работа с пакистанците дето идват тук всяка седмица полет има да вървят те в Лондон или в исламабат все тая. Но да се махат. Снощи един такъв черен се беше разположил в дамския отдел на голям магазин в мола. Изплаши дамите но не се впечатлява ами седи там и кибичи. ....

    Коментиран от #37

    09:49 17.01.2026

  • 21 Фен

    18 2 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    Объркал си се. И от Германия си тръгват. Либерализмът се провали с гръм и трясък. Но завлече Западна Европа фатално.

    09:50 17.01.2026

  • 22 Верно

    9 0 Отговор

    До коментар #11 от "Пич":

    И в Париж и в който и да е град в Германия вече е така.Струва ми се,че Испания и Португалия все още държат малко на наплива на близко азиатците,и африканците все още не са толкова много...

    Коментиран от #32

    09:51 17.01.2026

  • 23 Гост

    10 1 Отговор

    До коментар #8 от "Кой съм аз":

    Старите са казали, по добре първи на село, отколкото последни в града! И кое е кочина, бе , гастарбайтер неможач, а? Стойте си там, нали е найс, защо се връщате,преводачи! Само сигурно едни 10% реално са били принудени да отидат за повече пари, поради някаква причина! Другите сте там, щото видиш ли, той не можел да работи ва минималната в БГ! Ами там ва колко разтоварване каноните, бря? При разходи за 1 стаен апартамент в покрайнините от 1500 лири, 200 но 300 лири за консумативи, още толкова за транспорт, х 20 лири на ден ва храна, колко станаха? Смяташ ли? Ми около 2500 лири месечно!!! Минималната ставка е 13 лири на час! Е, ти колко изкарваш в Лондон?

    Коментиран от #26, #42

    09:53 17.01.2026

  • 24 Лятото гледах едно младо семейство

    8 2 Отговор

    До коментар #19 от "И кво от тва?":

    Българи дошли на гости от Испания. С две прекрасни деца но не знаят и дума на български. Чак на по голямото дете му стана неудобно. Но на родителите не. Каква полза от такива българи. Те да загубени за България.

    Коментиран от #29, #35

    09:54 17.01.2026

  • 25 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    И миналия месец напускаха ,очаквам и следващия месец да напускат ,даже и англичани да почнат да идват

    10:00 17.01.2026

  • 26 6135

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Гост":

    2500 е нисък доход, хеле пък за Лондон.
    Каквал съм го и преди: ако не печелиш поне 50,000 бруто на глава от семейството, Англия не е твоята страна.

    10:01 17.01.2026

  • 27 6135

    6 3 Отговор
    "Преди завръщането си Венера е преподавала в българското училище „Звънче“ в Лондон и активно е работила за съхраняване на българската култура сред децата на емигранти."

    Горното да се чете: Не е могла да си намери нормална работа.

    10:04 17.01.2026

  • 28 естествено

    4 0 Отговор
    Дори и Джордж Клуни взе ... френски паспорт. Като Найджъл Фараж, който за постоянно живее във Франция. Всичките се натискат за омразния Еврапейски Съюз.

    10:04 17.01.2026

  • 29 аха

    4 2 Отговор

    До коментар #24 от "Лятото гледах едно младо семейство":

    А България какво ще им даде на тези млади българи? Или няма значение?

    10:06 17.01.2026

  • 30 Ниемо

    2 2 Отговор
    Защо през комунизма никой не се върна,нали беше толкова хубава България.

    10:17 17.01.2026

  • 31 @@@

    2 3 Отговор
    Все повече българи напускат Ислямския джихат, наричан - Великобритания!

    Коментиран от #38

    10:21 17.01.2026

  • 32 Милчо Лаков

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Верно":

    Малага и крайбрежието е пълно с мароканци и негри....

    10:27 17.01.2026

  • 33 по важното пък за тях че е

    1 0 Отговор
    сред най-желаните дестинации за кафявите пришълци
    които се роят като хлебарки
    да ги въведат в ред налагайки им шария

    10:29 17.01.2026

  • 34 Винаги добредошли

    0 0 Отговор
    Младите трябва да се подкрепят,не да им се дава.

    10:30 17.01.2026

  • 35 питане

    0 2 Отговор

    До коментар #24 от "Лятото гледах едно младо семейство":

    А защо трябва да знаят български?Да,знаенето на език е богатство,но къде се говори български?Ще четат томовете на Тодор Живков ли?Дори смятам за грешка на родителите,че са ги довели тук.

    10:31 17.01.2026

  • 36 Много

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "ПИТАНКА":

    си зле с правописа. На училище ходил ли си?

    10:31 17.01.2026

  • 37 Розовото пони

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Като се върнат тука":

    Какво е дамски отдел в мол?

    10:32 17.01.2026

  • 39 Трифонов

    1 1 Отговор
    Има един нищожен процент от емигрирали в чужбина българи, които реално се справиха там. И този нищожен процент няма никакво намерение да се връща в България. Всички останали - лъжат! Лъжат, че живеят по-добре там, лъжат за това, че обществото там функционира по-добре, лъжат, че се чувстват добре, лъжат за действителното си материално състояние и ниво на благополучие. Лъжат! Защото ги е срам да признаят, че в крайна сметка се оказа, че не могат - нито тук, нито там! И разчитат на това, че тъй като ние сме тук, а те - там, няма как истината да стане ясна и сме принудени да приемаме за истина лъжите им. Което ги кара да се чувстват добре през седмицата веднъж на година или две, която прекарват тук. Това, което бавно започват да проумяват, е че остават без избор - не успели да се реализират и впишат в чуждото общество, загубили връзка с всички познати, приятели и дори роднини в България, на последната права от живота си. Една малка част от тези хора, вече стъпващи на мъдростта на възрастта си осъзнават, че от тази суета няма никакъв смисъл и че всъщност никой тук не се интересува от това справили ли са се там или не и как са се справили.

    10:34 17.01.2026

  • 40 Всички в Лом

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Боруна Лом":

    сте толкова зле с граматиката? Сигурно защото е трудно да превключвате от майчиния език на български.

    10:34 17.01.2026

  • 41 Хаха

    2 1 Отговор
    Българите започват да се връщат в България,от кочината Западна Европа и САЩ.Мечтаният западен живот се оказа по различен от този във филмите.

    10:37 17.01.2026

  • 42 Не са го казали

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Гост":

    Старите хора, а римляните и по-точно Юлий Цезар.

    10:38 17.01.2026

  • 43 близостта до семейството и усещането за

    0 0 Отговор
    принадлежност - обяснява, защо русофилите от Великобритания масово напускат и се преселват в Сибир.

    10:41 17.01.2026

