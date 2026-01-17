Все повече българи напускат Великобритания

Великобритания вече не е сред най-желаните дестинации за имиграция. Данни за последната година показват, че над 250 хиляди души са напуснали Обединеното кралство. Сред тях има както чужденци, така и голям брой млади и образовани британци, които търсят реализация извън страната заради високите разходи за живот, недостъпните жилища, проблемите в обществените услуги, престъпността и бавното нарастване на доходите. Дори заможни хора обръщат гръб на страната – над 10 хиляди милионери също са я напуснали, съобщава Нова тв.
Сред най-големите групи чужденци, напуснали Острова, са българите. По официални данни около 11 хиляди наши сънародници са си тръгнали от Великобритания през последната година, докато едва 4 хиляди са се установили там. Това нарежда България сред страните с най-голям отрицателен миграционен баланс спрямо Обединеното кралство. Повече напуснали има само от Румъния и Полша.
Една от историите на завръщане е тази на Венера Стоянова и нейното семейство. Те са живели в Лондон повече от десет години, водени от желанието да осигурят по-добър живот и образование за децата си. Решението да се върнат обаче идва именно от тях. След като завършва „Кингстън юнивърсити“, дъщерята на Венера категорично избира да се реализира в България, което накланя везните и за цялото семейство.
През лятото Стоянови напускат Лондон и се установяват в родното село Дивотино, край Перник, без предварително подсигурена работа. Въпреки това, те бързо намират професионална реализация. Венера започва работа като учител по английски език в езикова гимназия в Перник, а съпругът ѝ се реализира като треньор.
Преди завръщането си Венера е преподавала в българското училище „Звънче“ в Лондон и активно е работила за съхраняване на българската култура сред децата на емигранти. Днес тя споделя, че адаптацията в България е по-лесна благодарение на подкрепата на колегите и на факта, че все повече семейства избират да се върнат у дома.
По думите ѝ тенденцията е ясно забележима – все по-често българи от Великобритания вземат решение да се завърнат, привлечени от възможността за по-спокоен живот, близостта до семейството и усещането за принадлежност.
Там си никой, буквално! Еле пък в Лондон!!!
До коментар #5 от "Гост":Друго си е в Кочината да се хвалиш по кварталните кафенете "знаеш ли кой съм аз". Кой си? Български цървулан, ето това си.
До коментар #2 от "Факти":НЕ СЕ ПРИТЕСЯВАЙ,,,, НИЕ НАЛИ СМЕ ВЪТРЕ
До коментар #11 от "Пич":Не са само боклуците. Пълно е с чалми и със забулени млади жени с колички освен това.
До коментар #10 от "Бонев":Изглежда им съкратоха соц.помоши и трябва да работят... а тук им е сигурен ТЕЛК
До коментар #2 от "Факти":Объркал си се. И от Германия си тръгват. Либерализмът се провали с гръм и трясък. Но завлече Западна Европа фатално.
До коментар #11 от "Пич":И в Париж и в който и да е град в Германия вече е така.Струва ми се,че Испания и Португалия все още държат малко на наплива на близко азиатците,и африканците все още не са толкова много...
До коментар #8 от "Кой съм аз":Старите са казали, по добре първи на село, отколкото последни в града! И кое е кочина, бе , гастарбайтер неможач, а? Стойте си там, нали е найс, защо се връщате,преводачи! Само сигурно едни 10% реално са били принудени да отидат за повече пари, поради някаква причина! Другите сте там, щото видиш ли, той не можел да работи ва минималната в БГ! Ами там ва колко разтоварване каноните, бря? При разходи за 1 стаен апартамент в покрайнините от 1500 лири, 200 но 300 лири за консумативи, още толкова за транспорт, х 20 лири на ден ва храна, колко станаха? Смяташ ли? Ми около 2500 лири месечно!!! Минималната ставка е 13 лири на час! Е, ти колко изкарваш в Лондон?
До коментар #19 от "И кво от тва?":Българи дошли на гости от Испания. С две прекрасни деца но не знаят и дума на български. Чак на по голямото дете му стана неудобно. Но на родителите не. Каква полза от такива българи. Те да загубени за България.
До коментар #23 от "Гост":2500 е нисък доход, хеле пък за Лондон.
Каквал съм го и преди: ако не печелиш поне 50,000 бруто на глава от семейството, Англия не е твоята страна.
Горното да се чете: Не е могла да си намери нормална работа.
До коментар #24 от "Лятото гледах едно младо семейство":А България какво ще им даде на тези млади българи? Или няма значение?
До коментар #22 от "Верно":Малага и крайбрежието е пълно с мароканци и негри....
които се роят като хлебарки
да ги въведат в ред налагайки им шария
До коментар #24 от "Лятото гледах едно младо семейство":А защо трябва да знаят български?Да,знаенето на език е богатство,но къде се говори български?Ще четат томовете на Тодор Живков ли?Дори смятам за грешка на родителите,че са ги довели тук.
До коментар #9 от "ПИТАНКА":си зле с правописа. На училище ходил ли си?
До коментар #20 от "Като се върнат тука":Какво е дамски отдел в мол?
До коментар #7 от "Боруна Лом":сте толкова зле с граматиката? Сигурно защото е трудно да превключвате от майчиния език на български.
До коментар #23 от "Гост":Старите хора, а римляните и по-точно Юлий Цезар.
