Сандалите на Стив Джобс бяха продадени на търг за огромна сума (СНИМКИ)

Любимите сандали на Стив Джобс бяха продадени за рекордните 218 000 долара на търг в Съединените щати. Този тип обувки са запазена марка в облеклото на основателя на Apple през 70-те и 80-те години на миналия век. Сандалите са спасени от боклука от бивш иконом в къщата на Джобс.

Apple founder Steve Jobs brown suede Birkenstock sandals which he wore for much of the 1970's went up for auction with an estimate of $60,000 but went, with an accompanying NFT, for $218,750. They retail for under $200. pic.twitter.com/8E5cJeITiB