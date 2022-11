Шакира и Пике продават имението си в Барселона за 14 млн. долара (СНИМКИ)

Латино звездата Шакира казва "Сбогом" на всяка част от стария си живот с Жерар Пике, а това включва и имението на разделената двойка в Барселона, където са отгледали двете си деца. Те се съгласиха да пуснат семейния си дом на пазара след неприятната раздяла и битката за попечителство, на цена от близо 14 милиона долара, научи RadarOnline.com, цитира life.dir.bg.

Изпълнителката на "Hips Don't Lie" и футболистът притежават огромно 5-етажно имение в изключителната общност наречена Esplugues de Llobregat.

Споделената собственост на Шакира и Жерар включва собствено звукозаписно студио, корт за падъл тенис, фитнес зала и игрище за мини футбол — идеално за всеки, който води активен начин на живот.

Shakira and Piqué have put the house they shared in Barcelona up for sale. The house is valued at €14m. It has a gym, several swimming pools, a cinema room, a football pitch, a paddle court, among other things.



