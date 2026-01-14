Новини
Николета Лозанова и Ники Михайлов строят нов луксозен дом

14 Януари, 2026 17:33 1 470 17

  • николета лозанова-
  • ники михайлов-
  • нов дом-
  • къща-
  • бистрица

Къщата се намира в престижен столичен квартал

Николета Лозанова и Ники Михайлов строят нов луксозен дом - 1
Снимкa: Инстаграм
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Николета Лозанова и Николай Михайлов отново вдигат летвата високо! Звездната двойка е започнала строежа на чисто нов луксозен дом, с който окончателно затваря страницата на прочутото си имение, превърнало се в хитово риалити предаване, пише marica.bg.

За бъдещото им любовно гнездо досега се знаеше изключително малко, но вече е ясно – къщата се намира в престижен столичен квартал в полите на Витоша. Грубият строеж вече е готов, а имотът е на два етажа и впечатлява с мащаби, простор и модерна визия. Предстои най-важната част – превръщането на бетона в дом по последен писък на модата, какъвто Николета държи да бъде.

Все още не е ясно дали плеймейтката отново ще се довери на интериорния дизайнер Алекс Ковачев, който изгради предишния ѝ дом-мечта, но едно е сигурно – компромиси с лукса няма да има. Влизането в новото имение обаче няма да стане скоро, тъй като двойката е изправена пред още месеци усилена работа.

Причината за новия строеж е повече от любопитна. Николета и Ники се разделиха със стария си ултралуксозен дом срещу внушителната сума от около 4 милиона лева, реализирайки сериозна печалба, след като изграждането му им е струвало едва около 1,2 милиона. Част от тези пари вече се влагат в новия им проект.

Имотът в Бистрица, който беше над 450 кв. м с огромен двор, бе продаден малко след края на риалити шоуто, проследило изграждането му. Макар официална причина за раздялата с къщата никога да не бе обявена, упорити слухове твърдят, че проблемът са били подпочвени води, които наводнявали имота при всеки по-силен дъжд. Според запознати дори специалисти не успели да намерят решение.

Любопитното е, че и роднините на Михайлов, живеещи в съседна къща от същия комплекс, също са се разделили с дома си поради същия проблем.

Къде живеят Николета и Ники в момента остава мистерия – според едни са се върнали в стар апартамент, според други обмислят покупката на още един имот. Двойката мълчи, но едно е ясно – новият им дом ще бъде още по-бляскав, още по-луксозен и далеч от старите проблеми.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    22 0 Отговор
    Тези са безимотни. Живеят по гарсониери, или по хотели, дето ги викнат. Какви палати, какви подпочвени води?

    Коментиран от #17

    17:36 14.01.2026

  • 2 АМАH OT ИДИOTИ

    11 1 Отговор
    ДА ИМ ЧЕСТИТ 😆
    И ДА ГО НАПЪЛНЯТ С КАКВО???
    С НИКОЛЕТКИ, РАЗБИРА СЕ. 😆😝🤣

    17:37 14.01.2026

  • 3 кифла козунак строят нов луксозен дом

    20 1 Отговор
    органите да ги проверят отвсякъде

    17:37 14.01.2026

  • 4 Въпрос с 10000000 неизвесни

    21 0 Отговор
    От къде са финикийските знаци на псевдо вратарчето и ку......воляка ???

    17:38 14.01.2026

  • 5 Е па голем

    6 0 Отговор
    праааззззз.
    Само те ли строят.

    17:39 14.01.2026

  • 6 ХЪ ХЪ ЪЪ

    10 0 Отговор
    Тая го разсипа тоя.

    17:41 14.01.2026

  • 7 Строят те

    14 0 Отговор
    Тр. Ънки. Нали уж построиха нещо, продадоха го и сега пак - една боя, едно освежаване и ще мамят някой. Станали са брокери, но няма да искарат много.

    17:43 14.01.2026

  • 8 Нищо

    16 1 Отговор
    луксозно не може да излезе от хора без ниво и стойност !

    17:45 14.01.2026

  • 9 Ний ша Ва упрайм

    13 0 Отговор
    тия нищо не работят пари ли печатат? Паразити

    17:50 14.01.2026

  • 10 смех

    8 0 Отговор
    предишното уникално жилище се наводняваше след всеки дъжд и са го продали за 4млн(тук някой хич не трябва да има акъл или пере пари от нещо), новото сега какъв уникален проблем ще има - при силно слънце ще се топи или при силен вятър ще отлита

    17:57 14.01.2026

  • 11 Потрес

    9 0 Отговор
    От написаното разбирам, че са некоректни "строители", щом са пробутали на някой прескъпа къща с нерешим наводняващ проблем?
    Това е ярко червен сигнал за в бъдеще, ако някой реши да купи имот от тях сериозно да внимава или изобщо да не го прави?
    По глyпав ПР не бях чел!

    18:09 14.01.2026

  • 12 Тити

    11 0 Отговор
    За 4 милиона да си купиш къща и то луксозна в Маями явно бунаците във България не свършват.

    18:10 14.01.2026

  • 13 българин

    10 1 Отговор
    Господа, до кога ще ни занимавате с простотията и пошлостта в тази държава. Посочете какво тези двамата или другите безделници като тях в България са направили , от което младото поколение да се научи на нещо, различно от мързела и безделието? Защо не посочите от къде са средствата за тези "благинки" като се знае от цяла България какъв "кадър" беше Никето , а за г-жата освен да я пускате от време на време с телефон в ръка друго не сте показали и казали. Стига. Покажете хора, които с честен труд изкарват прехраната си.

    18:13 14.01.2026

  • 14 тия па

    8 0 Отговор
    глупости, кой би купил нещо с високи подпочвени за 4 милиона... нещо сте изкукали

    18:17 14.01.2026

  • 15 Спиро

    6 0 Отговор
    Яко чалга е съдбата на тези двамата..

    18:20 14.01.2026

  • 16 Винкело

    3 0 Отговор
    Заради тези подпочвени води, укрити от Никито и Николинката, новите собственици могат лекинко да ги разходят до съда и накрая да излязат даже на печалба.

    18:32 14.01.2026

  • 17 Инъче от фасада го докарват

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Коли с фолио висок клас,надписи и логота…но голямата Перука ако се бикне тотално не ги виждам заедно.Къшите са правени с пари и това са глупости с подпочвените води там.В местноста ома повърхностни води ,който с обикновен дренсж вс е решено

    18:38 14.01.2026