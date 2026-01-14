Николета Лозанова и Ники Михайлов строят нов луксозен дом

Николета Лозанова и Николай Михайлов отново вдигат летвата високо! Звездната двойка е започнала строежа на чисто нов луксозен дом, с който окончателно затваря страницата на прочутото си имение, превърнало се в хитово риалити предаване, пише marica.bg.

За бъдещото им любовно гнездо досега се знаеше изключително малко, но вече е ясно – къщата се намира в престижен столичен квартал в полите на Витоша. Грубият строеж вече е готов, а имотът е на два етажа и впечатлява с мащаби, простор и модерна визия. Предстои най-важната част – превръщането на бетона в дом по последен писък на модата, какъвто Николета държи да бъде.

Все още не е ясно дали плеймейтката отново ще се довери на интериорния дизайнер Алекс Ковачев, който изгради предишния ѝ дом-мечта, но едно е сигурно – компромиси с лукса няма да има. Влизането в новото имение обаче няма да стане скоро, тъй като двойката е изправена пред още месеци усилена работа.

Причината за новия строеж е повече от любопитна. Николета и Ники се разделиха със стария си ултралуксозен дом срещу внушителната сума от около 4 милиона лева, реализирайки сериозна печалба, след като изграждането му им е струвало едва около 1,2 милиона. Част от тези пари вече се влагат в новия им проект.

Имотът в Бистрица, който беше над 450 кв. м с огромен двор, бе продаден малко след края на риалити шоуто, проследило изграждането му. Макар официална причина за раздялата с къщата никога да не бе обявена, упорити слухове твърдят, че проблемът са били подпочвени води, които наводнявали имота при всеки по-силен дъжд. Според запознати дори специалисти не успели да намерят решение.

Любопитното е, че и роднините на Михайлов, живеещи в съседна къща от същия комплекс, също са се разделили с дома си поради същия проблем.

Къде живеят Николета и Ники в момента остава мистерия – според едни са се върнали в стар апартамент, според други обмислят покупката на още един имот. Двойката мълчи, но едно е ясно – новият им дом ще бъде още по-бляскав, още по-луксозен и далеч от старите проблеми.