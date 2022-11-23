Кой има имен ден днес, 23 ноември 2025 г. Честито!

На 23 ноември имен ден празнуват всички, които носят името Александър, Александра, Александрина, Александрия, Алекси, Алеко, Сашо. Името Александър означава защитник на мъжете, но също така и защитник, воин на вярата.



Православната църква чества Свети благоверен княз Александър Невски.



Името Александър е едно от най-силните. Дарява притежателя си със самоувереност и сила. Характерът на Александър е непостоянен. Той е решителен, умен и общителен, има живо въображение и чувство за хумор. Може да бъде дързък, дори да прекрачва границите на приличието. Най-много се страхува от неуспех, за което обикновено няма основания. Дори да му се случи нещо, късметът и щастливата случайност му помагат да се справи с неприятните ситуации. Силата на името предполага властност и героизъм. Точно затова Александър реагира доста болезнено, когато хората не го вземат на сериозно. В душата си всеки Александър се смята за лидер и наистина може успешно да заема ръководен пост, тъй като е енергичен и справедлив. Но в живота невинаги успява да се реализира и в този случай има опасност да се превърне в затворен и комплексиран човек.



Александър може да бъде много щедър и великодушен - без колебание да жертва всичко, което притежава. Но не е склонен да сподели себе си и това създава преграда за истински близко общуване с него. Жив и весел на повърхността, дълбоко в себе си той таи малко песимизъм. В личните си отношения Александър е независим, но обича жените и приятелите си. Очакванията му в приятелството са много високи. В любовта повече мечтае, отколкото действа. Не познава несподелената любов, но на жените им е трудно с него.



Това значение води началото си от св. Александър Невски, който е роден през 1220 г. в Русия и е бил княз на Новгородската област. Историята разказва, че княз Александър защитавал храбро града си от нашествието на шведския крал, като се уповавал на Бога да му помогне в битката. Двете вражески армии се сблъскали при река Нева и с Божията помощ Александър спечелил битката. Оттам идва и прозвището му Невски.

