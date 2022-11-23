Новини
Кой има имен ден днес, 23 ноември 2025 г. Честито!

23 Ноември, 2022 06:00, обновена 23 Ноември, 2025 07:07

Православната църква чества Свети благоверен княз Александър Невски

Кой има имен ден днес, 23 ноември 2025 г. Честито! - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 23 ноември имен ден празнуват всички, които носят името Александър, Александра, Александрина, Александрия, Алекси, Алеко, Сашо. Името Александър означава защитник на мъжете, но също така и защитник, воин на вярата.

Името Александър е едно от най-силните. Дарява притежателя си със самоувереност и сила. Характерът на Александър е непостоянен. Той е решителен, умен и общителен, има живо въображение и чувство за хумор. Може да бъде дързък, дори да прекрачва границите на приличието. Най-много се страхува от неуспех, за което обикновено няма основания. Дори да му се случи нещо, късметът и щастливата случайност му помагат да се справи с неприятните ситуации. Силата на името предполага властност и героизъм. Точно затова Александър реагира доста болезнено, когато хората не го вземат на сериозно. В душата си всеки Александър се смята за лидер и наистина може успешно да заема ръководен пост, тъй като е енергичен и справедлив. Но в живота невинаги успява да се реализира и в този случай има опасност да се превърне в затворен и комплексиран човек.

Александър може да бъде много щедър и великодушен - без колебание да жертва всичко, което притежава. Но не е склонен да сподели себе си и това създава преграда за истински близко общуване с него. Жив и весел на повърхността, дълбоко в себе си той таи малко песимизъм. В личните си отношения Александър е независим, но обича жените и приятелите си. Очакванията му в приятелството са много високи. В любовта повече мечтае, отколкото действа. Не познава несподелената любов, но на жените им е трудно с него.

Това значение води началото си от св. Александър Невски, който е роден през 1220 г. в Русия и е бил княз на Новгородската област. Историята разказва, че княз Александър защитавал храбро града си от нашествието на шведския крал, като се уповавал на Бога да му помогне в битката. Двете вражески армии се сблъскали при река Нева и с Божията помощ Александър спечелил битката. Оттам идва и прозвището му Невски.


Оценка 3.9 от 33 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ИМПЕРИАЛИСТ

    8 18 Отговор
    Рожденното име на т. н. Александър Македонски е Искандар=Искан дар, защото от древните источници се знае, че майка му се е молила в светилището на Зевс в Олимпия да я дари с мъжка рожба. Когато се възцарява добавя към името си прадставката Бал=Ал – голям,велик, при което се е получило Алискандар. Комшиите са го погърчили на Александар, което име, с много условности, го извеждат от гръцката дума за мъж. В арабските документи и до ден днешен е Ал-Исканда(е)р.

    Коментиран от #3, #4

    18:59 23.11.2022

  • 2 Мъдрият

    25 4 Отговор
    Честит имен ден на всички именици!

    Бог да благослови и пази всички православни християни!

    Коментиран от #5, #6, #7, #8, #15

    12:23 23.11.2023

  • 3 Гост

    16 2 Отговор

    До коментар #1 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    "Искан дар" на гръцки е zitise doro. Пробвай пак, задобряваш. Мислил ли си да пишеш детски приказки? Баба яга, кумчо вълчо...... добрият присъстващ мюсул манин и неблагодарният му българин? Фолклорните измишльотини ти се отдават.

    21:25 23.11.2023

  • 4 Гост

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Кратка справка за етимология на името Александър: означава „защитник на хората“ (от „αλέξειν“, защитавам, и „άνδρος“, мъж, човек).

    21:28 23.11.2023

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гост666

    6 9 Отговор

    До коментар #2 от "Мъдрият":

    Забравил си да добавиш нещо от тебе . Някоя дълга и досадна лекция .

    07:35 23.11.2024

  • 7 Гост

    5 12 Отговор

    До коментар #2 от "Мъдрият":

    Салам алеукум " мъдри повече" . Как върви диетата преди Нова година . Вкусни ли са салатите и зелените неща . Ние си похапване свинско филе . А за нова година ще има прасе сукалче , за Бъдни вечер патица , за Коледа пуйка пълнена със бекон и дребчета . Абе яко постене тези дни. Днес не си писал добавка .

    07:38 23.11.2024

  • 8 🍺🍺🍺🍺🍺

    4 13 Отговор

    До коментар #2 от "Мъдрият":

    А наздраве дядо попе за мен си такъв с разните добавки критики за църковно религиозните , статии но днес не си писал нищо дядо мъдрия май те мързи да погледнеш в сайта на църквата какво пише . Чао за сега ще чакам Бъдни вечер и твойте послания и съвети. И приятно постене и хрупане на зеленчуци.

    Коментиран от #10

    08:12 23.11.2024

  • 9 глоги

    3 2 Отговор
    войн на Вярата

    Коментиран от #11

    09:53 23.11.2024

  • 10 Бай Ху (By Who)

    8 6 Отговор

    До коментар #8 от "🍺🍺🍺🍺🍺":

    Господин Мъдур не е дедо поп, а истънчен богослов. Той пише, когато има какво да каже на православните християни, бог да ги благослови, а не словоблудства като ваз.

    Коментиран от #14, #16

    09:55 23.11.2024

  • 11 Бай Ху (By Who)

    10 10 Отговор

    До коментар #9 от "глоги":

    Свети Александър Невски е войн на православната вяра господине.

    09:57 23.11.2024

  • 12 Дали

    7 5 Отговор
    Чудя се , защо е с шапка с полумесец?

    11:16 23.11.2024

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 🍺🍺🍺🍺🍺

    3 4 Отговор

    До коментар #10 от "Бай Ху (By Who)":

    Я още един специалист по религия и църква и имени дни. И си написал господин мъдур не мъдър . И още една грешка ВАЗ вместо вас .

    17:56 23.11.2024

  • 15 Салмонела

    3 6 Отговор

    До коментар #2 от "Мъдрият":

    Как е папата и патриарха чули се с тях днес . Че нещо не са ги показвали скоро как живеят царски.

    17:57 23.11.2024

  • 16 Сатанайл

    3 4 Отговор

    До коментар #10 от "Бай Ху (By Who)":

    От къде знаеш да не ходите в една църква .

    17:58 23.11.2024