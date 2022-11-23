Кой има имен ден днес, 23 ноември 2025 г. Честито!

На 23 ноември имен ден празнуват всички, които носят името Александър, Александра, Александрина, Александрия, Алекси, Алеко, Сашо. Името Александър означава защитник на мъжете, но също така и защитник, воин на вярата.
Името Александър е едно от най-силните. Дарява притежателя си със самоувереност и сила. Характерът на Александър е непостоянен. Той е решителен, умен и общителен, има живо въображение и чувство за хумор. Може да бъде дързък, дори да прекрачва границите на приличието. Най-много се страхува от неуспех, за което обикновено няма основания. Дори да му се случи нещо, късметът и щастливата случайност му помагат да се справи с неприятните ситуации. Силата на името предполага властност и героизъм. Точно затова Александър реагира доста болезнено, когато хората не го вземат на сериозно. В душата си всеки Александър се смята за лидер и наистина може успешно да заема ръководен пост, тъй като е енергичен и справедлив. Но в живота невинаги успява да се реализира и в този случай има опасност да се превърне в затворен и комплексиран човек.
Александър може да бъде много щедър и великодушен - без колебание да жертва всичко, което притежава. Но не е склонен да сподели себе си и това създава преграда за истински близко общуване с него. Жив и весел на повърхността, дълбоко в себе си той таи малко песимизъм. В личните си отношения Александър е независим, но обича жените и приятелите си. Очакванията му в приятелството са много високи. В любовта повече мечтае, отколкото действа. Не познава несподелената любов, но на жените им е трудно с него.
Това значение води началото си от св. Александър Невски, който е роден през 1220 г. в Русия и е бил княз на Новгородската област. Историята разказва, че княз Александър защитавал храбро града си от нашествието на шведския крал, като се уповавал на Бога да му помогне в битката. Двете вражески армии се сблъскали при река Нева и с Божията помощ Александър спечелил битката. Оттам идва и прозвището му Невски.
23 Ноември, 2022 06:00, обновена 23 Ноември, 2025 07:07 24 573 16
Кой има имен ден днес, 23 ноември 2025 г. Честито!
1 ИМПЕРИАЛИСТ
Коментиран от #3, #4
18:59 23.11.2022
2 Мъдрият
Бог да благослови и пази всички православни християни!
Коментиран от #5, #6, #7, #8, #15
12:23 23.11.2023
3 Гост
До коментар #1 от "ИМПЕРИАЛИСТ":"Искан дар" на гръцки е zitise doro. Пробвай пак, задобряваш. Мислил ли си да пишеш детски приказки? Баба яга, кумчо вълчо...... добрият присъстващ мюсул манин и неблагодарният му българин? Фолклорните измишльотини ти се отдават.
21:25 23.11.2023
4 Гост
До коментар #1 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Кратка справка за етимология на името Александър: означава „защитник на хората“ (от „αλέξειν“, защитавам, и „άνδρος“, мъж, човек).
21:28 23.11.2023
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Гост666
До коментар #2 от "Мъдрият":Забравил си да добавиш нещо от тебе . Някоя дълга и досадна лекция .
07:35 23.11.2024
7 Гост
До коментар #2 от "Мъдрият":Салам алеукум " мъдри повече" . Как върви диетата преди Нова година . Вкусни ли са салатите и зелените неща . Ние си похапване свинско филе . А за нова година ще има прасе сукалче , за Бъдни вечер патица , за Коледа пуйка пълнена със бекон и дребчета . Абе яко постене тези дни. Днес не си писал добавка .
07:38 23.11.2024
8 🍺🍺🍺🍺🍺
До коментар #2 от "Мъдрият":А наздраве дядо попе за мен си такъв с разните добавки критики за църковно религиозните , статии но днес не си писал нищо дядо мъдрия май те мързи да погледнеш в сайта на църквата какво пише . Чао за сега ще чакам Бъдни вечер и твойте послания и съвети. И приятно постене и хрупане на зеленчуци.
Коментиран от #10
08:12 23.11.2024
9 глоги
Коментиран от #11
09:53 23.11.2024
10 Бай Ху (By Who)
До коментар #8 от "🍺🍺🍺🍺🍺":Господин Мъдур не е дедо поп, а истънчен богослов. Той пише, когато има какво да каже на православните християни, бог да ги благослови, а не словоблудства като ваз.
Коментиран от #14, #16
09:55 23.11.2024
11 Бай Ху (By Who)
До коментар #9 от "глоги":Свети Александър Невски е войн на православната вяра господине.
09:57 23.11.2024
12 Дали
11:16 23.11.2024
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 🍺🍺🍺🍺🍺
До коментар #10 от "Бай Ху (By Who)":Я още един специалист по религия и църква и имени дни. И си написал господин мъдур не мъдър . И още една грешка ВАЗ вместо вас .
17:56 23.11.2024
15 Салмонела
До коментар #2 от "Мъдрият":Как е папата и патриарха чули се с тях днес . Че нещо не са ги показвали скоро как живеят царски.
17:57 23.11.2024
16 Сатанайл
До коментар #10 от "Бай Ху (By Who)":От къде знаеш да не ходите в една църква .
17:58 23.11.2024