Кой има имен ден днес, 24 ноември 2025 г. Честито!

Православната църква почита света великомъченица Екатерина на 24 ноември - една от най-образованите жени на своето време.
Според преданието Екатерина била дъщеря на Конт, управител на Александрия, Египет по времето на император Максимиан. Живеейки в столицата, Екатерина получава блестящо образование, изучавайки работите на най-видните философи и учени. Тя заявява на родителите си, че ще стъпи в брак с онзи, който я превъзхожда по слава, богатство, красота и мъдрост. Младежи от много богати семейства кандидатствали за ръката на красивата Екатерина, но никой не бил одобрен. Майката на Екатерина, тайно изповядвала християнството, я изпраща при един отшелник, който я посвещава във вярата.
Преданието разказва, как Екатерина се е срещнала с тогавашния император (вероятно Максимиан, Максимин II, или Максенций). Тя се е опитала да го убеди, че извършва грешка като преследва християните. Екатерина успява да привлече към християнската вяра жената на императора и много мъдреци, изпратени от императора да я върнат към езичеството, впоследствие убити и обявени за мъченици. Императорът заповядва да я вкарат в затвора, където тя въвежда в християнството всички, които я посещават. Поради това е осъдена на смърт чрез разпъване на колело. Колелото се разпада, когато Екатерина го докосва, палачите не могат да я екзекутират по този начин и я обезглавяват през 305 година.
В преданието се разказва как ангели отнасят тялото ѝ в планината Синай, където през VI век византийският император Юстиниан I основава Синайския манастир. Манастирът оцелява през вековете, като остава хранилище на безценни произведения на раннохристиянското изкуство, архитектура и илюстровани ръкописни книги.
Главен символ на света Екатерина е колелото с шипове, което е известно като "колелото на Екатерина".
Според поверията и традициите на Катерининден жените не трябва да работят – за да предпазят децата си от шарка, а също и да си служат с остри предмети – ножица, нож, куки и други, защото вярвали, че ако си убодат пръста, раната се възпалява. Смятали, че тя ги закриля от болести като бяс, шарка, треска, че била защитник на майчинството и здравето на хората.
В традиционната българска народна култура денят на св. Екатерина (познат като "Света Катерина", 24 ноември) се почита най-вече в Южна България. В Пловдивския край се вярва, че тя предпазва децата от болести, най-вече от шарка. В този регион майките, които имат малки деца, рано сутрин омесват погача и малко кравайче, което намазват с мед. Погачата се раздава за здраве из махалата, а кравайчето се окача на вратата или се хвърля на покрива "за Баба Шарка".
В Родопската област (Средни Родопи) светицата се почита против тежки болести и висока температура. Жените не работят и не пипат остри предмети, защото се вярва, че ако се порежат, раната няма да зарасне.
В Странджанския край, Източна Тракия и сред преселниците от Беломорието на деня на св. Катерина се празнувал против мишки (т. нар. Миши празници). Там жените също не работят, не пипат остри и режещи предмети, замазват огнището с кал и раздават със затворени очи варени зърна (боб, царевица и др.), за да "замажат и затворят очите" на мишките.
Имен ден празнуват Екатерина, Катерина, Катя, Катина и Тинка
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #15
06:02 24.11.2022
2 Мъдрият
Пак не особено добра статия с включени много народни поверия и суеверия! Стига сте включвали тези неща! Пишете само за житието на Светеца - взето от Житията на Светиите на Св. Димитрий Ростовски! - това е най-достоверният и точен източник!
За Св.Екатерина има толкова прекрасни неща в житието, които не сте ги включили в статията.
Първо всичко за нея не е според някакво "Поверие" - а според Житието й - което е напълно достоверен източник!
Второ - тя е била невероятно красива, умна и интелигентна, дъщеря на княз.
Трето - тя се обръща по уникален начин към Бога като два пъти й се явява Пресвета Богородица с Младенеца като първия път Св.Екатерина не успява да види прекрасния Младенец, защото не е кръстена. След като приема Кръщение вече вижда Господ Иисус Христос като прекрасен Младенец.
Покрай нея се обръщат много хора към Господа, включително съпругата на императора, която също пострадва мъченически за Христа. Също и Св.Порфирий който е бил стотник в армията на императора.
По молитвите на Св. великомъченица Екатерина: Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй и спаси нас! Амин!
Който иска може да прочете житието й в сайта Православието.ком(изписано на латиница)!
Коментиран от #3, #4, #5, #8, #11
09:59 24.11.2023
3 Гост666
До коментар #2 от "Мъдрият":Като не ти харесва защо четеш и после критикуваш. Това е сайт за новини и сведения не за църковно от устни разкази религиозни неща . Пускат сведението та хората да знаят . А ти не се сдъжаш и веднага не е поверие а житие , щом е написано ,че е повери значи е така . По онова време никой не сине водил дневник или писал биография . Всичко събрано за такива хора идва от устни разкази .После са ги украсили с разни неща разните църковни хорица в свойте измислени книги.
08:03 24.11.2024
4 Сатанайл
До коментар #2 от "Мъдрият":Ти доволен ли си някога от някоя статия като гледам набожни човеко никога . Зор да добавяш по нещо . Направи си страница в социалните мрежи и пиши на воля . Тъкмо повече хора ще научат нещо .
08:05 24.11.2024
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Айде,
Коментиран от #7, #9
08:22 24.11.2024
7 Гост
До коментар #6 от "Айде,":Я трай бе къде се буташ.ще пишем колкото си искаме сатанински неща по точно критики.
08:25 24.11.2024
8 Салмонела
До коментар #2 от "Мъдрият":Поредната критика за статията и поредната добавка . Все нещо не ти стига . Щом е написано занчи това е . Стига си тормозил хората . Това не така ,онова не е вярно. Щом е написано тука е вярно и точно.
08:27 24.11.2024
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Татра
До коментар #2 от "Мъдрият":Вие кога ще бъдете доволен. Все нещо липсва не е според вашите вярвания и виждания . Не всички са набожни проста спазват нещата без да се впрягат толкова . И това са поверия не житие или по точно автобиография защото по това време никой не писал такива работи след като е пукнала тази са почнали да събират за нея разни неща за нейния живот . Един чул едно друг друго по друг начин и готово поверия и легенди за някава родена в Египет.
08:37 24.11.2024
12 Марк
Живи и здрави, и вземайте светъл пример от света великомъченица Екатерина.
11:18 24.11.2024
13 айдеде
11:26 24.11.2024
14 Йеронимус БОШ
Толкоз много чиляци ги чакат , за да им предадат по-ЗДРАВИТЕ си ПОЗДРАВИ !
12:20 24.11.2024
15 КОЗЛОДУЙСКА ГЕЙША
До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Жив ли си ве ,кога ще видиш цветята от към корените.
21:39 24.11.2024