Рецепта на деня: Обреден хляб

Необходими продукти:
- брашно - 500 г;
- вода - 300 мл;
- мая - 1/2 кубче или 7 г суха;
- сол - 1 с.л.;
- захар - 1 ч.л.;
- зехтин - 2 с.л. или олио.
Начин на приготвяне:
На българската трапеза за всеки празник присъства различен хляб или питка. Декемврийските празници са по време на коледните пости и съответно трябва хлябът да е постен.
Затоплете водата до телесна температура и разтворете в нея маята, захарта и 2-3 лъжици от брашното. Разбъркайте и оставете за няколко минути, докато маята се активира.
Пресейте брашното и оформете кладенче, по ръба на което ръба поръсете солта. Прибавете сместа със шупналата мая и зехтина.
Замесете меко и гладко тесто, което оформете на топка и поставете в купа, покрито със стреч фолио или домакинска кърпа. Оставете на топло, да втаса, докато удвои обема си.
След това премесете и отделете малко част от тестото, с която ще оформите фигурките за обредния хляб. Голямата част от тестото оформете на кръгла или елипсовидна форма според съда, в който ще печете обредния хляб.
Самият съд намаслете с олио или покрийте с хартия за печене. Поставете вътре тестото и оставете да втаса за още 20-на минути.
Щом хлябът втаса, го сложете да се пече в предварително загрята фурна на 180 °C за около 40 минути - до готовност.
След като се опече, покрийте хляба за няколко минути с памучна кърпа, пише gotvach.bg.
