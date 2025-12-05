Новини
Рецепта на деня: Обреден хляб

5 Декември, 2025

На българската трапеза за всеки празник присъства различен хляб или питка

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова

Необходими продукти:

  • брашно - 500 г;
  • вода - 300 мл;
  • мая - 1/2 кубче или 7 г суха;
  • сол - 1 с.л.;
  • захар - 1 ч.л.;
  • зехтин - 2 с.л. или олио.

Начин на приготвяне:

На българската трапеза за всеки празник присъства различен хляб или питка. Декемврийските празници са по време на коледните пости и съответно трябва хлябът да е постен.

Затоплете водата до телесна температура и разтворете в нея маята, захарта и 2-3 лъжици от брашното. Разбъркайте и оставете за няколко минути, докато маята се активира.

Пресейте брашното и оформете кладенче, по ръба на което ръба поръсете солта. Прибавете сместа със шупналата мая и зехтина.

Замесете меко и гладко тесто, което оформете на топка и поставете в купа, покрито със стреч фолио или домакинска кърпа. Оставете на топло, да втаса, докато удвои обема си.

След това премесете и отделете малко част от тестото, с която ще оформите фигурките за обредния хляб. Голямата част от тестото оформете на кръгла или елипсовидна форма според съда, в който ще печете обредния хляб.

Самият съд намаслете с олио или покрийте с хартия за печене. Поставете вътре тестото и оставете да втаса за още 20-на минути.

Щом хлябът втаса, го сложете да се пече в предварително загрята фурна на 180 °C за около 40 минути - до готовност.

След като се опече, покрийте хляба за няколко минути с памучна кърпа, пише gotvach.bg.


