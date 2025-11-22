Новини
Пълен абсурд: ДНК тест доказа, че жена, родила 3 деца, не е тяхна майка

22 Ноември, 2025 08:15 2 986 26

Това се установява при дело за развод

Пълен абсурд: ДНК тест доказа, че жена, родила 3 деца, не е тяхна майка - 1
Снимка: Facebook
Факти Факти

През 2002 г. Лидия Феърчайлд кандидатства за помощи след развода си.

Във Вашингтон стандартната процедура в такива случаи е да се направи ДНК тест, за да се изключи възможността за измама.

Лидия и бившият ѝ съпруг Джейми (човек се изкушава да добави Ланистър) преминали тестовете съвестно. И тогава започва една детективска история, на която не бих повярвал, ако я бях гледал във филм или чел в книга.

Тестът показва, че Лидия не е майка на трите си деца. Джейми е бащата, а Лидия не е майката. Жената си спомня това в интервю с треперещ глас. Казват, че при такъв резултат децата ми можеха да бъдат отнети от мен. Всяка сутрин мислено се сбогувах с тях.

Няколко седмици по-късно, както се очаквало, тя била извикана при прокурора. Който започна да задава странни, но логични въпроси. Коя си всъщност. Откъде ги взехте тези деца? Къде е истинската майка на децата?

Лидия нямала отговори, които да задоволят прокурора. Делото отивало в съда. Ситуацията била абсурдно странна и плашеща. Има милион доказателства, че жената е родила тези деца, живяла е с тях и т.н. Но основното доказателство на обвинението е ДНК тестът.

По щастливо стечение на обстоятелствата по това време Лидия е бременна с четвъртото си дете. По нейни спомени адвокатът е убедил прокурора да изчака раждането и да направи ДНК тест. Затова в стаята, където е родила, е имало специален представител или от социалните служби, или от полицията, който е трябвало лично да се увери, че тя е родила дете и че са взети ДНК проби от това дете. И така те го направили. И се оказа, че и това дете не е нейно. Проблемът моментално ескалирал.

Преди това били едни важни, но незначителни в национален мащаб разправии, а сега... Сега това е прецедент, който поставя под съмнение всички присъди, постановени по ДНК експертизи. Включително смъртни присъди. Представяте ли си на какво миришело? Спешно трябвало да се разбере - проблем с тестовете ли има или с Лидия? Но няма нито една ясна версия. Ако тази нещастна жена няма портал в себе си, от който се появяват случайни деца, тогава дори не знам.

Но тогава адвокатът отново спасил всичко. Той изровил подобен, но по-малко забележителен случай.

Жена от Нова Англия се нуждаела от бъбречна трансплантация. Трите ѝ деца се съгласили да бъдат донори. А две от тях се оказаха не нейни деца.

Тук учените се втурнали да анализират и сканират Лидия отгоре до долу. Оказа се, че тя е химера. Мога да си представя как са ѝ казали за това. Първо децата не са твои, после ти не си съвсем ти.

Какво е химера? Създание, чието тяло първоначално съдържа тъкани с различни геноми.

Но в случая с Лидия нещата се оказали още по-сложни. ДНК-то на децата ѝ доказвало само връзката им с баба им, майката на Лидия. Разследването успяло да го разбере само благодарение на серия от анализи на тъкани от различни части на тялото.

Оказало се, че кожата и косата на Лидия съдържат един геном, а шията ѝ съдържа друг, съответстващ на майчиния геном на нейните деца.

Това се нарича тетрагаметичен химеризъм. Образува се в ранен стадий на бременността, когато две яйцеклетки се оплождат от два сперматозоида и от две зиготи се образува един организъм.

Тоест, казано по-просто, Лидия можела да има сестра близначка. Но по някаква причина не се получило. По-точно обратното. Получило се. Грубо казано, яйчниците на Лидия са от нейната потенциална сестра, която не се е развила като отделен плод, а е била абсорбирана в ранен стадий и е станала част от тялото на Лидия.

Автор: Рахим Джафаров

Източник: https://abcnews.go.com/Primetime/shes-twin/story?id=2315693


Оценка 4.4 от 18 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    16 10 Отговор
    Обичам фантастичния жанр, добре измислено

    Коментиран от #2

    08:21 22.11.2025

  • 2 едно две три

    18 10 Отговор

    До коментар #1 от "Фен":

    Но много зле написано. Тоя Джафаров очевидно не владее българския език или го владее на ниво Столипиново.
    Пример: Тук учените се втурнали да анализират и сканират Лидия отгоре до долу. Оказа се, че тя е химера. Няма съгласуване на времената примерно, но като цяло и тематиката, начина на обяснение и стила са просто дъно и падение. Виждам на снимката бяла жена, която се е търкаляла с черен ниигър и раждала на конвейр, нищо друго. Просто не са й дали едни кинти и тя е опищяла света. Не знам защо от Факит си мисля, че са журналисти и пишат статии. Това е една илюзия. Те са едни гнуусни неграмотни драскачи.

    08:27 22.11.2025

  • 3 Механик

    12 6 Отговор
    Скандал вкъщи.
    Жената:
    - Пияница, алкохолик, мързел....
    Мъжът ядосано:
    -Жена, па тия деца не са от тебе.

    08:29 22.11.2025

  • 4 Е нема що!?

    14 6 Отговор
    То е видно от децата, че тая се е търкаляла с всякаква сган в леглото. Негри, азиатчета, ако и някой бял и го е заглавял между ражданията, иди си тествай...

    08:34 22.11.2025

  • 5 Хааааааааа

    9 5 Отговор
    С такива измамни тестове набодоха половин България с отрови против кух вид. Сега масово инсулти и инфаркти. Ааа. И тромбози

    08:40 22.11.2025

  • 6 Това нищо не е

    15 2 Отговор
    У нас лекари-гинеколози издават ТЕЛК на мъже.

    08:41 22.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Лаборант

    16 8 Отговор
    Абсолютна лъжа. Потенциалната близначка би имала съвсем идентичен геном и очевидна родствена връзка между двуяйчни близнаци. В съда се използват хромозомни тестове, а не днк тестове, които няма как да хванат такова нещо. По-вероятно става въпрос за замърсена проба или лабораторна грешка

    08:42 22.11.2025

  • 9 лют пипер

    4 0 Отговор
    Лидия Фърчала.

    08:46 22.11.2025

  • 10 раз

    7 0 Отговор
    (човек се изкушава да й добави още едно- Ланкастър)

    08:50 22.11.2025

  • 11 елементарно

    6 4 Отговор
    рнк ваксини сменят днк

    08:51 22.11.2025

  • 12 Настопроценти

    2 4 Отговор
    Представяте ли си на какво е миришело? АМИ НА КАКВО ДА МИРИШЕ,ОСВЕН НА ЖЕНСКИЯ Й ПОЛОВ ОРГАН?!

    08:56 22.11.2025

  • 13 Бендида

    15 0 Отговор
    Този цитат е ... забавен (да речем) :)))
    ,,Ако тази нещастна жена няма портал в себе си, от който се появяват случайни деца...."

    09:00 22.11.2025

  • 14 Ку ку

    7 2 Отговор
    Дай сега още някой виц.

    09:01 22.11.2025

  • 15 Авеее

    11 1 Отговор
    Оказва се,че жените имат портал в себе си,а не полов орган.

    09:23 22.11.2025

  • 16 Уса

    1 1 Отговор
    Всяка втора американка има същата история.За САЩ това не е новина нито сензация

    09:38 22.11.2025

  • 17 шаа

    5 1 Отговор
    текстът го има едно към едно в "публикация" във фейсбук от преди два дена, заедно с бездарните опити за оригиналничене. малко по-читава врсия има година по-рано, от декември 2024 година. ама ако се поровите, намират се и още по-древни версии от 2023, 2022 и дори от 2021 година. това са фактите на факти. добрутро на читателите и на списвачите.

    09:44 22.11.2025

  • 18 Това пак

    3 0 Отговор
    Прави ДНК тестовете невалидни доказателства - от къде знаят, че и други изследвани не са като Лидия!

    09:58 22.11.2025

  • 19 Вестникарска имишльотина

    4 0 Отговор
    за да се чете вестникът. То е като четеш рекламите за намалена стока, но като отидеш в магазина - няма. Питаш продавачките, къде е тази стока и те отговаят, Изчерпана е. Как така изчерпана в момента на отварянето на магазина. Няма отовор. Ментарджийка работа. Навъдиха се журналисти, магазинери, все една стока са.

    10:16 22.11.2025

  • 20 Летописец

    1 0 Отговор
    Не мисля , че невиждано чудо . Преди години в една от сериите на филма "д-р Хаус" имаше подобен случай

    10:22 22.11.2025

  • 21 да уточним

    1 1 Отговор
    Човек може да има два набора ДНК или повече,но отделните части на тялото не могат да имат различно ДНК или всеки орган да е с различно ДНК- първо поради кръвообращението в тялото.Всеки орган би имал отделно ДНК само ако всеки орган има самостоятелно кръвообращение. А това е невъзможно.Нямат и база за сравнение- при абсорбацията не може да се различи кое ДНК е свое и кое е чуждото и тя се случва в най- ранен етап от оплождането- т.е. няма оформени органи.

    10:48 22.11.2025

  • 22 едно две три

    3 1 Отговор
    Миссирки прости, да ви фикая на новините.

    11:47 22.11.2025

  • 23 русямилити

    0 0 Отговор
    също са химери.

    12:23 22.11.2025

  • 24 Пълен шаш

    0 0 Отговор
    А възможно ли е някой мъж още в зародиш да е абсорбирал свой потенциален, но неразвил се брат-близнак? И после да се окаже, че тестисите му са на въпросния нереализиран близнак? И като правят тест за бащинство, да се окаже, че този мъж не е баща на децата си? Така някой калпзанин може да се измъкне от отговорност и да каже "Ти си забременяла от някой друг, а сега искаш да хванш мен за съпруг!" Ако е възможно това да се случи, значи ще трябва да се правят ДНК-тестове и на бабите и дядовците, за да може да се докаже, че все пак тези деца са техни внуци.

    Коментиран от #25

    12:43 22.11.2025

  • 25 999

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Пълен шаш":

    Еднояйчните близнаци имат 100% еднакво ДНК - но различни пръстови отпечатъци.Еднакво е защото оплодената яйцеклетка е една- която се разделя на две и се образуват две зиготи.

    14:05 22.11.2025

  • 26 Роза

    0 0 Отговор
    Какво значение има дали децата биологично са нейни!?Нали тя ги гледа и ги обича като свои!

    14:08 22.11.2025