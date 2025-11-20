Новини
Натали Трифонова показа сина си за пръв път (СНИМКИ)

20 Ноември, 2025 12:31 3 494 35

Бебето Арън вече навърши 40 дни и бе орисано, заради което Натали се осмели да го покаже

Натали Трифонова показа сина си за пръв път (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Водещата и синоптичка в bTV Натали Трифонова показа как изглежда първородния ѝ син Арън. С публикация в Instagram тя съобщи, че вече има сертификат за съхраняване на стволови клетки. Това е нещо, което родители на новородени правят все по-често, за да бъдат от полза при лечение на сериозни заболявания - за които Натали се налага да не ѝ се налага да ги ползва все пак.

Доскоро тя слагаше емотикони на личицето на малкия, но вече не го крие. Припомняме, че Натали Трифонова роди сина си в края на септември и не скри радостта си, възкликвайки "Светът вече е по-красив“. Името на сина ѝ Арън има древноеврейски произход и означава "високопочитан“ и "избраник“.

В началото на месец октомври водещата отпразнува своя 34-ти рожден ден. Малко преди това тя посрещна бебето Арън.

"Честит ми рожден ден и наздраве за всички секси мами!“, написа тогава тя.


  • 1 кофти живот

    20 1 Отговор
    е как за лайковете всичко правим

    Коментиран от #35

    12:33 20.11.2025

  • 2 ЕстетЪ

    18 5 Отговор
    Хубава калп@3анка е Натали, да и е живо и здраво детето!

    12:33 20.11.2025

  • 3 Преди

    25 3 Отговор
    Да стане синоптичка, беше танцьорка. Натам се сещате.

    Коментиран от #4

    12:37 20.11.2025

  • 4 Брачед

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Преди":

    Няма лошо

    Коментиран от #7

    12:46 20.11.2025

  • 5 Шпек

    17 3 Отговор
    Мяза на Бойко в анфас.

    12:47 20.11.2025

  • 6 Евала,брат

    13 4 Отговор
    На този,който и слага чушката

    12:47 20.11.2025

  • 7 Не е

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Брачед":

    И било лошо.

    12:49 20.11.2025

  • 8 Но не и

    9 1 Отговор
    Бащата, защо ли пробва да го пише на един, но не стана

    12:51 20.11.2025

  • 9 Да,да

    14 0 Отговор
    Тръпнем кога ще покаже Арончо втори път!

    Коментиран от #28

    12:51 20.11.2025

  • 10 бебето Арън

    14 2 Отговор
    как ви звучи на български?!

    12:56 20.11.2025

  • 11 ШЕФА

    26 0 Отговор
    Арън Иванов например,много благозвучно и типично българско мъжко име,НО какво да се очаква от една нищо правеща и нищо можеща простовата намазана с два пръста грим по главЪта кифла ?

    13:07 20.11.2025

  • 12 На мама арънчето

    16 1 Отговор
    всички се интересуваме да го виждаме редовно.Рядкост е да се види бебе на 100г. 1 път се вижда такова чудо.А кога ще видим на мама дантелените гащи и гола?

    Коментиран от #19

    13:11 20.11.2025

  • 13 Варна

    9 1 Отговор
    Кръстила го е на компанията за Арън би която отдава жилища под наем,сигурно ще предлага и детето под наем хахахахааааааааа .

    13:12 20.11.2025

  • 14 Пеевски

    8 2 Отговор
    Харесва ли ви сина ми..Добе,че Бойко ми я отстъпи....

    13:17 20.11.2025

  • 15 цербер

    4 0 Отговор
    Значи и тя се има за секси мамче.Което е правилно.

    13:19 20.11.2025

  • 16 препис

    5 0 Отговор
    Мама по дантелените гащи не е гола. Гола е ,когато е без дрехи,включващи и гащите й.

    13:21 20.11.2025

  • 17 Куку

    2 1 Отговор
    Ама Натали, одрал ми е кожата!

    13:21 20.11.2025

  • 18 Киро Елена

    9 2 Отговор
    Защо така бащата липсва, да не е направил грешка да иска днк тест

    13:30 20.11.2025

  • 19 Брачед

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "На мама арънчето":

    Нямаш толкова кинти да и видиш каквото и да било

    Коментиран от #34

    13:34 20.11.2025

  • 20 Арън мартинов чой

    5 0 Отговор
    Интересно име
    Хахаха

    13:39 20.11.2025

  • 21 Няма депресия

    0 0 Отговор
    Добре суче малкия Времето и то е хубаво

    Коментиран от #22

    13:41 20.11.2025

  • 22 Брачед

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Няма депресия":

    Няма как...майка му има опит😉

    13:56 20.11.2025

  • 23 бай Иван

    2 1 Отговор
    Аааа, чакам да го покаже за втори път да видя приликите с Бочето.

    14:07 20.11.2025

  • 24 Бай Хой

    7 0 Отговор
    Трябваше да го кръстят Айрян , щеше да е по българско...

    14:22 20.11.2025

  • 25 Раев

    3 0 Отговор
    Много важна новина,че една плевенска..... се е възпроизвела от незнаен или неизвестен момък.Страшен пример дава на бъдещите майки и на подрастващите.А за името дума нямам.Арън Плевенски

    14:41 20.11.2025

  • 26 Стига, не е хубаво

    6 0 Отговор
    Смири се и си гледай детето! Стига се резили. Бъди просто мама, стига търси секс!

    Коментиран от #29

    14:47 20.11.2025

  • 27 Какво ли трябва да значи това

    1 0 Отговор
    "за които Натали се налага да не ѝ се налага да ги ползва все пак" ?!

    15:01 20.11.2025

  • 28 Байчо

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Да,да":

    Дадох ти 5 за хубостта. Но не е хубаво да показваш бебета по Интернет, нито за бебето, нито за теб. Малко се успокой. Виж партньорът ти Чой не гори да го показват, и правилно.

    15:05 20.11.2025

  • 29 Няма как

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Стига, не е хубаво":

    От кекса идва парата

    16:03 20.11.2025

  • 30 червена буболечка

    3 0 Отговор
    Какво хубаво, звучно българско име!
    РазплакаФ сЪ от умиление!

    17:09 20.11.2025

  • 31 БАРС

    4 0 Отговор
    ДА Е ЖИВО И ЗДРАВО ДетеТО НО МАЙКАТА Не МОГА ДА Я ПОЗДРАВЯ .ЗАЩОТО СТ КРЪСТИЛА ДЕТЕТО С НЕ БЪЛГАРСКО ИМЕ. В БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАБРАНЯТ ТАКИВА ИМЕНА.В КАТОЛИЧЕСКИЧТ СВЯТ НИКОГА ТОВА НЕ МОЖЕ ДА МТАНЕ АКО И ДВАМАТА РОДИТЕЛИ СА КАТОЛИЦИ.

    17:59 20.11.2025

  • 32 дядо поп

    2 1 Отговор
    Няма да е лошо да покаже и от къде се е пръкнал Арън.

    20:09 20.11.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Градски поговорки

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Брачед":

    Каквото у царицата, такова и у магарицата!

    23:01 20.11.2025

  • 35 Ха Ха

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "кофти живот":

    Ако си покаже и nyтката още повече лайкове ще събере.

    12:37 21.11.2025