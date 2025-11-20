Натали Трифонова показа сина си за пръв път (СНИМКИ)

Водещата и синоптичка в bTV Натали Трифонова показа как изглежда първородния ѝ син Арън. С публикация в Instagram тя съобщи, че вече има сертификат за съхраняване на стволови клетки. Това е нещо, което родители на новородени правят все по-често, за да бъдат от полза при лечение на сериозни заболявания - за които Натали се налага да не ѝ се налага да ги ползва все пак.

Доскоро тя слагаше емотикони на личицето на малкия, но вече не го крие. Припомняме, че Натали Трифонова роди сина си в края на септември и не скри радостта си, възкликвайки "Светът вече е по-красив“. Името на сина ѝ Арън има древноеврейски произход и означава "високопочитан“ и "избраник“.

В началото на месец октомври водещата отпразнува своя 34-ти рожден ден. Малко преди това тя посрещна бебето Арън.

"Честит ми рожден ден и наздраве за всички секси мами!“, написа тогава тя.