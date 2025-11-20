Натали Трифонова показа сина си за пръв път (СНИМКИ)

Водещата и синоптичка в bTV Натали Трифонова показа как изглежда първородния ѝ син Арън. С публикация в Instagram тя съобщи, че вече има сертификат за съхраняване на стволови клетки. Това е нещо, което родители на новородени правят все по-често, за да бъдат от полза при лечение на сериозни заболявания - за които Натали се налага да не ѝ се налага да ги ползва все пак.
Доскоро тя слагаше емотикони на личицето на малкия, но вече не го крие. Припомняме, че Натали Трифонова роди сина си в края на септември и не скри радостта си, възкликвайки "Светът вече е по-красив“. Името на сина ѝ Арън има древноеврейски произход и означава "високопочитан“ и "избраник“.
В началото на месец октомври водещата отпразнува своя 34-ти рожден ден. Малко преди това тя посрещна бебето Арън.
"Честит ми рожден ден и наздраве за всички секси мами!“, написа тогава тя.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кофти живот
Коментиран от #35
12:33 20.11.2025
2 ЕстетЪ
12:33 20.11.2025
3 Преди
Коментиран от #4
12:37 20.11.2025
4 Брачед
До коментар #3 от "Преди":Няма лошо
Коментиран от #7
12:46 20.11.2025
5 Шпек
12:47 20.11.2025
6 Евала,брат
12:47 20.11.2025
7 Не е
До коментар #4 от "Брачед":И било лошо.
12:49 20.11.2025
8 Но не и
12:51 20.11.2025
9 Да,да
Коментиран от #28
12:51 20.11.2025
10 бебето Арън
12:56 20.11.2025
11 ШЕФА
13:07 20.11.2025
12 На мама арънчето
Коментиран от #19
13:11 20.11.2025
13 Варна
13:12 20.11.2025
14 Пеевски
13:17 20.11.2025
15 цербер
13:19 20.11.2025
16 препис
13:21 20.11.2025
17 Куку
13:21 20.11.2025
18 Киро Елена
13:30 20.11.2025
19 Брачед
До коментар #12 от "На мама арънчето":Нямаш толкова кинти да и видиш каквото и да било
Коментиран от #34
13:34 20.11.2025
20 Арън мартинов чой
Хахаха
13:39 20.11.2025
21 Няма депресия
Коментиран от #22
13:41 20.11.2025
22 Брачед
До коментар #21 от "Няма депресия":Няма как...майка му има опит😉
13:56 20.11.2025
23 бай Иван
14:07 20.11.2025
24 Бай Хой
14:22 20.11.2025
25 Раев
14:41 20.11.2025
26 Стига, не е хубаво
Коментиран от #29
14:47 20.11.2025
27 Какво ли трябва да значи това
15:01 20.11.2025
28 Байчо
До коментар #9 от "Да,да":Дадох ти 5 за хубостта. Но не е хубаво да показваш бебета по Интернет, нито за бебето, нито за теб. Малко се успокой. Виж партньорът ти Чой не гори да го показват, и правилно.
15:05 20.11.2025
29 Няма как
До коментар #26 от "Стига, не е хубаво":От кекса идва парата
16:03 20.11.2025
30 червена буболечка
РазплакаФ сЪ от умиление!
17:09 20.11.2025
31 БАРС
17:59 20.11.2025
32 дядо поп
20:09 20.11.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Градски поговорки
До коментар #19 от "Брачед":Каквото у царицата, такова и у магарицата!
23:01 20.11.2025
35 Ха Ха
До коментар #1 от "кофти живот":Ако си покаже и nyтката още повече лайкове ще събере.
12:37 21.11.2025