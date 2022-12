Селена Гомес издаде, че подготвя нова музика (ВИДЕО)

Селена Гомес зарадва феновете си като съобщи, че работи по нова музика.

Поп певицата, сред чиито хитове са "Lose You to Love Me", "The Heart Wants What It Wants" и "Back to You", заяви в ново интервю, че в наши дни се отказва от песните за разбити сърца и е готова да прави по-позитивна музика.

"Толкова съм свикнала да пиша тъжни момичешки песни, защото съм добра в това, но съм готова да се забавлявам", каза Гомес в The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. "И мисля, че хората ще я харесат."

Участието на Гомес в шоуто идва след неотдавнашното излизане на документалния ѝ филм Selena Gomez: My Mind & Me, в който тя документира през какво е преминала през годините в областта на психичното здраве.

В интервю за Vulture, публикувано миналия месец, Гомес разкри, че сега, след като документалният филм е излязъл, тя се готви да издаде нов албум, върху който работи от доста време.

"Всъщност работим от години по този нов запис, само защото искам да мога да се развивам чрез музиката си", каза тя. "Аз съм човек, който се страхува от това какво ще се случи, след като музиката му излезе, затова искам албумът да е наистина добре направен и представителен за това къде се намирам. Ако трябва да съм честна, има един куп забавни неща, които толкова много искам да изтекат. Но няма да го направя. Но съм толкова развълнувана. Ще бъде забавно и освежаващо, мисля."

Наскоро Гомес пусна " My Mind and Me", първия си сингъл от 2021 г. насам, като част от саундтрака към документалния филм за Apple TV+. Преди това последното ѝ музикално издание беше испаноезичното ѝ EP "Revelación" през 2021 г., а последният ѝ албум беше "Rare" през 2020 г.