Увековечиха лика на Елизабет II на коледен пуловер

Лондонската компания Notjust Clothing създаде два пуловера, които ще зарадват феновете на кралското семейство в списъка с подаръци на британците тази година.



Коледният асортимент включва възпоменателен пуловер с лика на кралица Елизабет II (44 долара), както и празничен вариант на емблематичния пуловер на принцеса Даяна с черна овца (44 долара), като и двата са произведени в Обединеното кралство, пише "Дарик".



Черният пуловер в чест на покойния монарх е с бяла илюстрация на младата кралица Елизабет, която носи тиарата си, заедно с рисунка на снежинки и думите "Весела Коледа". На гърба на пуловера е изписано "1926 - 2022" над празнично Корги, носещо коледна шапка, и посланието "Благодаря ви за всичко, мадам".





За феновете на Даяна Notjust е използвал като прототип известният пуловер с черна овца на покойната принцеса на Уелс и му е придал коледен вид, като е заменил овцете с празнични елени.





Bought my mom the Princess Diana black sheep sweater as an early Christmas gift. Her excitement was boundless. pic.twitter.com/ID3aR7LlaA