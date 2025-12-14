Кървава Ханука в Сидни! Най-малко 10 убити след стрелба на емблематичен плаж (ВИДЕО)

Австралийската полиция потвърди, че при нападението със стрелба на плажа Бонди в Сидни са загинали десет души, включително един от предполагаемите стрелци, предадоха Ройтерс и ДПА, цитирани от БТА.
Според властите вторият вероятен извършител е в "критично състояние".
Според австралийските телевизии "Скай" (Sky) и Ей Би Си при стрелбата са загинали над 10 души.
Полицията на Нов Южен Уелс съобщи, че 11 души са ранени, сред които има и двама полицейски служители.
Австралийските власти все още не са коментирали възможния мотив за атаката, но очевидци заявиха пред местни медии, че целта на нападението е било събитие по повод отбелязването на празника Ханука.
"Полицейската операция е в ход и продължаваме да призоваваме хората да избягват района", съобщи полицията на щата Нов Южен Уелс в публикация в "Екс", без да дава повече подробности около инцидента.
Асоциацията на евреите в Австралия потвърди, че е имало стрелба по време на събитие по повод отбелязването на празника Ханука.
Вестник "Сидни морнинг херълд" (Sydney Morning Herald) съобщи, че има неуточнен брой жертви и ранени, а телевизионните канали "Скай" (Sky) и Ей Би Си излъчиха кадри, на които се виждат хора, лежащи на земята.
Според Ей Би Си на мястото веднага са пристигнали екипи на полицията и парамедици, като хората са били качени на носилки в линейки. Говорителят на спешна помощ в щата Нов Южен Уелс съобщи, че 13 души са били откарани в болница.
В "Екс" бяха разпространни видеозаписи, на които се виждат хора на плажа Бонди, които започват да бягат, а на фона се чуват множество изстрели и полицейски сирени. Ройтерс не успя да потвърди веднага автентичността на тези кадри.
"Ние сме наясно с активната ситуация по отношение на сигурността на плажа Бонди. Призоваваме хората в околността да следят информацията от полицията на Нов Южен Уелс", заяви говорител на австралийския министър-председател Антъни Албанезе.
Израелският президент Ицхак Херцог заяви, че стрелбата на плажа Бонди в Сидни е равносилна на атака срещу цялата еврейска общност, предаде ДПА.
"В този момент нашите сестри и братя в Сидни, Австралия, са били нападнати от подли терористи при една много жестока атака срещу евреи, които са отишли да запалят първата свещ на Ханука на плажа Бонди", се посочва в изявление от канцеларията му в Йерусалим, в което се цитират думите на Херцог.
"Сърцата ни са с тях", каза израелският президент. "Сърцето на цялата израелска нация трепери в този момент, докато се молим за възстановяването на ранените, молим се за тях и се молим за онези, които загубиха живота си", подчерта той.
Херцог заяви, че Израел неведнъж е призовавал за действия срещу това, което той нарече "огромна вълна" на антисемитизъм, засягаща австралийското общество.
След началото на войната в Газа през 2023 г. се наблюдава глобален ръст на антисемитизма, включващ нападения срещу евреи и синагоги. Критиките към Израел в някои случаи преливат в омраза към евреите, отбелязва ДПА.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #24, #30, #56, #57
12:28 14.12.2025
2 По Коледа
Каквото посееш, това ще пожънеш!
Коментиран от #21
12:30 14.12.2025
3 Антикомуне
Коментиран от #14, #42
12:31 14.12.2025
4 Който
12:32 14.12.2025
5 АУДИ
12:33 14.12.2025
6 Нахални Циврила
12:36 14.12.2025
7 ои8уйхътгрф
12:36 14.12.2025
8 404
12:37 14.12.2025
9 дали стрелците не са от кафявите
които вече са напаст в ес
Коментиран от #17
12:38 14.12.2025
10 Павел Пенев
Коментиран от #50
12:38 14.12.2025
11 Пилотът Гошу
12:39 14.12.2025
12 защо ли
12:40 14.12.2025
13 нетаняху, биби
Не мога да разбера защо се получава така! И защо ли ни мразят навсякъде?
12:40 14.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Евгени от Алфапласт
12:41 14.12.2025
16 Просто гражданин
12:41 14.12.2025
17 Пилотът Гошу
До коментар #9 от "дали стрелците не са от кафявите":Нали точно твоите приятели с шапчиците са баш пришълците, приютиха ги и им се качиха на главата, а от тогава работят като преден пост на презокеанските терористи и мътят водата в Близкия изток... Както им казаха и официално от ООН, окупаторите не може да се оправдават, че са нападнати.
12:41 14.12.2025
18 Либераст
12:42 14.12.2025
19 жадеит
12:42 14.12.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Факти
До коментар #2 от "По Коледа":Палестинците и те пожънаха каквото посяха.
Коментиран от #34
12:42 14.12.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Щом има загинал и ранен стрелец
Коментиран от #26
12:44 14.12.2025
24 стоян
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":А разликата е, е първия е безмозъчен!
12:44 14.12.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 24лл
До коментар #23 от "Щом има загинал и ранен стрелец":Питай Мосад, те са наясно.
12:46 14.12.2025
27 Лудият от портиерната
12:46 14.12.2025
28 Тия нечовеци
Добре са ги подредили!
Коментиран от #33
12:47 14.12.2025
29 Факт
До коментар #14 от "Факти":С хазарите, 4футите са общо около 55 млн., размножават се като cигани(те са си такива) и са големи отпадъци, цял свят го разбра вече.
12:49 14.12.2025
30 Аоо
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Възпитанието има също огромно значение за изграждането на човечността в индивида. Единия е роден и възпитан в СССР, а другия е възпитаван от 12 -тата си годишнина в бандеровска Украйна.
12:49 14.12.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Аоо
До коментар #28 от "Тия нечовеци":Чакай от евреи пари!
12:51 14.12.2025
34 дали
До коментар #21 от "Факти":А какво и кога преди жидовете са посяли палестинците?!
Коментиран от #45
12:54 14.12.2025
35 СУМУД
Много лоши години идват за тях !
Ако бе мирно седяло не би чудо видяло !
12:56 14.12.2025
36 А наздраве
12:57 14.12.2025
37 СУМУД
12:58 14.12.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 тумор
13:08 14.12.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Архимандрисандрит Бибиян
До коментар #3 от "Антикомуне":Има и в Китай оризи-евреи
13:13 14.12.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Факти
До коментар #34 от "дали":Арабите сеят в Палестина от 7-ми век. Сега жънат.
13:15 14.12.2025
46 ТЪЙ ...ТЪЙ ...
13:16 14.12.2025
47 ВЕРНО БЕ !!!!!!
13:19 14.12.2025
48 Баба Гошка
13:19 14.12.2025
49 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Ей така без нищо стрелят евреи по света.....
13:19 14.12.2025
50 Дядо ви
До коментар #10 от "Павел Пенев":Би ли обяснил каква е разликата между тия гадости дето си ги писал и делата на нацистите и Хитлер? Убийството на невинни хора какви проблеми решава?
13:27 14.12.2025
51 ЧУДЯ СЕ
Коментиран от #53
13:28 14.12.2025
52 путинофилите
13:31 14.12.2025
53 ти си
До коментар #51 от "ЧУДЯ СЕ":никой, жалко путенче. Злобата идва от нещастието ти да се влюбиш в руски диктатор.
13:33 14.12.2025
54 Това
13:35 14.12.2025
55 1111
13:36 14.12.2025
56 1111
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Объркал си се - руски евреи са...
13:37 14.12.2025
57 А това?!
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Трябва да е повод за гордост,или за срам,че нещо не става ясно...?!
13:39 14.12.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 УдоМача
13:43 14.12.2025
60 Този коментар е премахнат от модератор.