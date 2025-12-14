Новини
Кървава Ханука в Сидни! Най-малко 10 убити след стрелба на емблематичен плаж (ВИДЕО)

Кървава Ханука в Сидни! Най-малко 10 убити след стрелба на емблематичен плаж (ВИДЕО)

14 Декември, 2025 12:25, обновена 14 Декември, 2025 12:44

Израелският президент Ицхак Херцог заяви, че стрелбата на плажа Бонди е равносилна на атака срещу цялата еврейска общност, предаде ДПА

Кървава Ханука в Сидни! Най-малко 10 убити след стрелба на емблематичен плаж (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Австралийската полиция потвърди, че при нападението със стрелба на плажа Бонди в Сидни са загинали десет души, включително един от предполагаемите стрелци, предадоха Ройтерс и ДПА, цитирани от БТА.

Според властите вторият вероятен извършител е в "критично състояние".

Според австралийските телевизии "Скай" (Sky) и Ей Би Си при стрелбата са загинали над 10 души.

Полицията на Нов Южен Уелс съобщи, че 11 души са ранени, сред които има и двама полицейски служители.

Австралийските власти все още не са коментирали възможния мотив за атаката, но очевидци заявиха пред местни медии, че целта на нападението е било събитие по повод отбелязването на празника Ханука.

"Полицейската операция е в ход и продължаваме да призоваваме хората да избягват района", съобщи полицията на щата Нов Южен Уелс в публикация в "Екс", без да дава повече подробности около инцидента.

Асоциацията на евреите в Австралия потвърди, че е имало стрелба по време на събитие по повод отбелязването на празника Ханука.

Вестник "Сидни морнинг херълд" (Sydney Morning Herald) съобщи, че има неуточнен брой жертви и ранени, а телевизионните канали "Скай" (Sky) и Ей Би Си излъчиха кадри, на които се виждат хора, лежащи на земята.

Според Ей Би Си на мястото веднага са пристигнали екипи на полицията и парамедици, като хората са били качени на носилки в линейки. Говорителят на спешна помощ в щата Нов Южен Уелс съобщи, че 13 души са били откарани в болница.

В "Екс" бяха разпространни видеозаписи, на които се виждат хора на плажа Бонди, които започват да бягат, а на фона се чуват множество изстрели и полицейски сирени. Ройтерс не успя да потвърди веднага автентичността на тези кадри.

"Ние сме наясно с активната ситуация по отношение на сигурността на плажа Бонди. Призоваваме хората в околността да следят информацията от полицията на Нов Южен Уелс", заяви говорител на австралийския министър-председател Антъни Албанезе.

Израелският президент Ицхак Херцог заяви, че стрелбата на плажа Бонди в Сидни е равносилна на атака срещу цялата еврейска общност, предаде ДПА.

"В този момент нашите сестри и братя в Сидни, Австралия, са били нападнати от подли терористи при една много жестока атака срещу евреи, които са отишли да запалят първата свещ на Ханука на плажа Бонди", се посочва в изявление от канцеларията му в Йерусалим, в което се цитират думите на Херцог.

"Сърцата ни са с тях", каза израелският президент. "Сърцето на цялата израелска нация трепери в този момент, докато се молим за възстановяването на ранените, молим се за тях и се молим за онези, които загубиха живота си", подчерта той.

Херцог заяви, че Израел неведнъж е призовавал за действия срещу това, което той нарече "огромна вълна" на антисемитизъм, засягаща австралийското общество.

След началото на войната в Газа през 2023 г. се наблюдава глобален ръст на антисемитизма, включващ нападения срещу евреи и синагоги. Критиките към Израел в някои случаи преливат в омраза към евреите, отбелязва ДПА.


Австралия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    13 27 Отговор
    знаете ли общото между Зеленски и Королев-бащата на СССРската космонавтика? и 2мата са украински евреи

    Коментиран от #24, #30, #56, #57

    12:28 14.12.2025

  • 2 По Коледа

    44 9 Отговор
    Стават чудеса!
    Каквото посееш, това ще пожънеш!

    Коментиран от #21

    12:30 14.12.2025

  • 3 Антикомуне

    47 10 Отговор
    Тези евреи са като тумор. Чак в далечна Австралия имат асоциация.

    Коментиран от #14, #42

    12:31 14.12.2025

  • 4 Който

    44 9 Отговор
    Сее ветрове ,жъне бури

    12:32 14.12.2025

  • 5 АУДИ

    27 0 Отговор
    Гледам на живо нбс и казаха за потвърдени 10 смътни случея и над 30ранени

    12:33 14.12.2025

  • 6 Нахални Циврила

    59 6 Отговор
    Интересно защо евреите най-много ги боли и все те обидени, и все тях преследват. Дали няма причина в самите тях?

    12:36 14.12.2025

  • 7 ои8уйхътгрф

    34 7 Отговор
    Такива неща са просто началото- жидовете да свикват, ликвидацията им е предвидено да приключи до 20 години...

    12:36 14.12.2025

  • 8 404

    10 18 Отговор
    Мотива е чалмата.По късно ще го съобщят

    12:37 14.12.2025

  • 9 дали стрелците не са от кафявите

    18 9 Отговор
    пришълци
    които вече са напаст в ес

    Коментиран от #17

    12:38 14.12.2025

  • 10 Павел Пенев

    35 6 Отговор
    Браво. Еврейските терористи не трябва никъде да се чувстват спокойни.

    Коментиран от #50

    12:38 14.12.2025

  • 11 Пилотът Гошу

    36 2 Отговор
    Лошото е само, че са стреляли по маловажни хора... Ако беше по Бени и компания щеше да е абсолютно оправдано. Каквото повикало, такова се обадило... И не, историята не започва с жертвите на концерта... Спокойно можеха да живеят нормално заедно, както е било в Йерусалим много време...

    12:39 14.12.2025

  • 12 защо ли

    34 2 Отговор
    Целият свят най-много обича евреите

    12:40 14.12.2025

  • 13 нетаняху, биби

    35 2 Отговор
    Сипваме бензин в проклетия огън вече две хиляди години и той не ще да гасне!?!
    Не мога да разбера защо се получава така! И защо ли ни мразят навсякъде?

    12:40 14.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Евгени от Алфапласт

    23 2 Отговор
    Добра новина, мерси.

    12:41 14.12.2025

  • 16 Просто гражданин

    39 3 Отговор
    Не може да убиеш 100 хил.души и да очакваш, че всички ще те обичат. Не може твоята сатанинска религия да ти позволява да убиваш безнаказано и да очакваш, че ще те посрещнат с цветя.

    12:41 14.12.2025

  • 17 Пилотът Гошу

    29 3 Отговор

    До коментар #9 от "дали стрелците не са от кафявите":

    Нали точно твоите приятели с шапчиците са баш пришълците, приютиха ги и им се качиха на главата, а от тогава работят като преден пост на презокеанските терористи и мътят водата в Близкия изток... Както им казаха и официално от ООН, окупаторите не може да се оправдават, че са нападнати.

    12:41 14.12.2025

  • 18 Либераст

    21 4 Отговор
    Браво, страхотна новина, трябва днешния ден да стане световен празник!

    12:42 14.12.2025

  • 19 жадеит

    22 4 Отговор
    10 жида срещу колко палестинци? Защо реват? Има още да се наваксва.

    12:42 14.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Факти

    8 27 Отговор

    До коментар #2 от "По Коледа":

    Палестинците и те пожънаха каквото посяха.

    Коментиран от #34

    12:42 14.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Щом има загинал и ранен стрелец

    8 4 Отговор
    означава ,че полицията е знаела за терористичния акт и е била наблизо.Защо тогава не е предотвратен???!

    Коментиран от #26

    12:44 14.12.2025

  • 24 стоян

    16 2 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    А разликата е, е първия е безмозъчен!

    12:44 14.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 24лл

    16 1 Отговор

    До коментар #23 от "Щом има загинал и ранен стрелец":

    Питай Мосад, те са наясно.

    12:46 14.12.2025

  • 27 Лудият от портиерната

    11 1 Отговор
    Нжва заслужава тази пa.пл.a.4

    12:46 14.12.2025

  • 28 Тия нечовеци

    25 2 Отговор
    Платиха ли обезщетение на семейството на убития наш сънародник миротворец?
    Добре са ги подредили!

    Коментиран от #33

    12:47 14.12.2025

  • 29 Факт

    19 3 Отговор

    До коментар #14 от "Факти":

    С хазарите, 4футите са общо около 55 млн., размножават се като cигани(те са си такива) и са големи отпадъци, цял свят го разбра вече.

    12:49 14.12.2025

  • 30 Аоо

    18 1 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Възпитанието има също огромно значение за изграждането на човечността в индивида. Единия е роден и възпитан в СССР, а другия е възпитаван от 12 -тата си годишнина в бандеровска Украйна.

    12:49 14.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Аоо

    17 2 Отговор

    До коментар #28 от "Тия нечовеци":

    Чакай от евреи пари!

    12:51 14.12.2025

  • 34 дали

    11 2 Отговор

    До коментар #21 от "Факти":

    А какво и кога преди жидовете са посяли палестинците?!

    Коментиран от #45

    12:54 14.12.2025

  • 35 СУМУД

    20 2 Отговор
    Да убиваш деца жени и възрастни с бомби и да ги наричаш терористи на собствена земя.Да използваш най новите оръжия срещу един етнос и да се правиш на светец.Ето че в момента човечеството взе на прицел този етнос !
    Много лоши години идват за тях !
    Ако бе мирно седяло не би чудо видяло !

    12:56 14.12.2025

  • 36 А наздраве

    15 2 Отговор
    Днес е ден за празнуване.🥂

    12:57 14.12.2025

  • 37 СУМУД

    16 4 Отговор
    Да Живее Свободна Палестина

    12:58 14.12.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 тумор

    9 1 Отговор
    на Земното кълбо.

    13:08 14.12.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Архимандрисандрит Бибиян

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Антикомуне":

    Има и в Китай оризи-евреи

    13:13 14.12.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Факти

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "дали":

    Арабите сеят в Палестина от 7-ми век. Сега жънат.

    13:15 14.12.2025

  • 46 ТЪЙ ...ТЪЙ ...

    7 1 Отговор
    Празника ханука вече няма да се празнува , защото много евреи ще загиват също като във ивицата Газа !!!!!!!! Нетаняху ще си плати за стореното зло и геноцида над палестинците и много ше съжалява !!!!!

    13:16 14.12.2025

  • 47 ВЕРНО БЕ !!!!!!

    5 1 Отговор
    Херцог е много досетлив , а фашиста нетаняху му загряват реотаните по бавно .......но и той ше се сети защо става така и кой е виновен за хиляди погубени животи !!!!

    13:19 14.12.2025

  • 48 Баба Гошка

    6 1 Отговор
    От години се пише, че покрай празниците им изчезват деца и младежи. Ха сега жерртвоприношението да е от техните, не от невинните им гостоприемници, върху които парразитират от хилядолетия

    13:19 14.12.2025

  • 49 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    6 2 Отговор
    Странно, защо ли?!
    Ей така без нищо стрелят евреи по света.....

    13:19 14.12.2025

  • 50 Дядо ви

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Павел Пенев":

    Би ли обяснил каква е разликата между тия гадости дето си ги писал и делата на нацистите и Хитлер? Убийството на невинни хора какви проблеми решава?

    13:27 14.12.2025

  • 51 ЧУДЯ СЕ

    4 1 Отговор
    Защо йовреите никой не ги обича.

    Коментиран от #53

    13:28 14.12.2025

  • 52 путинофилите

    1 3 Отговор
    са прокажени нещасници, този дето тук се е мултиплицирал като многоръката маха, се опитва да се представи за "обществено мнение". руснаците и техните подлоги у нас, са най-страхливото и жалко племе.

    13:31 14.12.2025

  • 53 ти си

    1 2 Отговор

    До коментар #51 от "ЧУДЯ СЕ":

    никой, жалко путенче. Злобата идва от нещастието ти да се влюбиш в руски диктатор.

    13:33 14.12.2025

  • 54 Това

    1 2 Отговор
    тук се е превърнало в русо-нацистка клоака, срам да тази жалка медия. Изхвърлете тези мизерни, жалки русофили.

    13:35 14.12.2025

  • 55 1111

    2 0 Отговор
    Кво видео - live stream на австралийска телевизия...

    13:36 14.12.2025

  • 56 1111

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Объркал си се - руски евреи са...

    13:37 14.12.2025

  • 57 А това?!

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Трябва да е повод за гордост,или за срам,че нещо не става ясно...?!

    13:39 14.12.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 УдоМача

    0 0 Отговор
    Браво! Показали са им, че не са желани в страната по най-красноречивия начин! Ханука да се пука!

    13:43 14.12.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

