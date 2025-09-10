Млада художничка изрисува Лили Иванова върху фасада в столичния квартал „Бъкстон”

Портрет на примата на българската поп музика Лили Иванова бе открит върху стена в столичния квартал "Бъкстон". Картината е дело на младата художничка Ваня Кръстева, която е решила да разкраси общественото пространство със свое произведение. Тя е избрала за свое платно стена на гараж, намиращ се на ул. "Казбек", пише nova.bg.
Примата е изрисувана с широка усмивка, държаща огромен букет от червени рози. Още преди да е завършено, произведението спечели вниманието и симпатиите на живущите в квартала.
Кръстева разказва, че сред множеството портрети и картини, изобразяващи Лили Иванова, не е виждала неин портрет на стена. Според артиста е редно такъв да има, защото изпълнител от подобна величина заслужава огромна почит и уважение с най-големия портрет, който може да се нарисува.
Художничката се възхищава на нейната смелост и силен характер. Чрез картините иска да се докосне поне малко до нейното величие.
"Благодаря от цялото си сърце на незнайната, талантлива, млада художничка, която е нарисувала мой портрет на стена в гр. София! Благодаря за чудесния разказ и на г-жа Miroslava Veleva-Radkova! Здраве, щастие и любов!", пише Лили Иванова в личния си Фейсбук профил.
"Моля, ако някой познава художничката и има неин контакт, да се свърже с моя екип на [email protected]", призовава примата.
