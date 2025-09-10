Новини
Любопитно »
Млада художничка изрисува Лили Иванова върху фасада в столичния квартал „Бъкстон”

Млада художничка изрисува Лили Иванова върху фасада в столичния квартал „Бъкстон”

10 Септември, 2025 08:16 636 10

  • лили иванова-
  • лик-
  • изрисува-
  • бъкстон

Примата е изрисувана с широка усмивка, държаща огромен букет от червени рози

Млада художничка изрисува Лили Иванова върху фасада в столичния квартал „Бъкстон” - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Портрет на примата на българската поп музика Лили Иванова бе открит върху стена в столичния квартал "Бъкстон". Картината е дело на младата художничка Ваня Кръстева, която е решила да разкраси общественото пространство със свое произведение. Тя е избрала за свое платно стена на гараж, намиращ се на ул. "Казбек", пише nova.bg.

Примата е изрисувана с широка усмивка, държаща огромен букет от червени рози. Още преди да е завършено, произведението спечели вниманието и симпатиите на живущите в квартала.

Кръстева разказва, че сред множеството портрети и картини, изобразяващи Лили Иванова, не е виждала неин портрет на стена. Според артиста е редно такъв да има, защото изпълнител от подобна величина заслужава огромна почит и уважение с най-големия портрет, който може да се нарисува.

Художничката се възхищава на нейната смелост и силен характер. Чрез картините иска да се докосне поне малко до нейното величие.

"Благодаря от цялото си сърце на незнайната, талантлива, млада художничка, която е нарисувала мой портрет на стена в гр. София! Благодаря за чудесния разказ и на г-жа Miroslava Veleva-Radkova! Здраве, щастие и любов!", пише Лили Иванова в личния си Фейсбук профил.

"Моля, ако някой познава художничката и има неин контакт, да се свърже с моя екип на [email protected]", призовава примата.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    4 1 Отговор
    Хубавите неща са около нас, трябва просто да ги видим.

    08:22 10.09.2025

  • 2 Нека да пиша

    3 7 Отговор
    Това произведение трябва да бъде на стената на централните гробища..

    08:26 10.09.2025

  • 3 Изключително

    2 1 Отговор
    момиче с талант ! Глухонямо , но борбено и много даровито ! УСПЕХ !

    08:27 10.09.2025

  • 4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    3 1 Отговор
    Отлична идея, но трябваше да намери по-равна стена...

    08:27 10.09.2025

  • 5 1488

    3 3 Отговор
    тоз столичен квартал „Бъкстон” явно не е в беге

    08:27 10.09.2025

  • 6 мьрсуль

    2 2 Отговор
    графитите са противоконституционни

    08:27 10.09.2025

  • 7 Професор

    1 2 Отговор
    Да нарисуваш Лили не е нищо особено. Достатъчно е да се изпикaeш на стената пак ще прилича на Лилито.

    Коментиран от #9, #10

    08:39 10.09.2025

  • 8 Боико

    1 0 Отговор
    Примата да си избере парцел в орландовци или да се балсамира.

    08:44 10.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Да знаеш

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Професор":

    Явно съдиш по себе си, жаLKар безличен!

    08:52 10.09.2025