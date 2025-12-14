Новини
Васил Василев-Зуека: В младите е ключът за бъдещето на страната

Васил Василев-Зуека: В младите е ключът за бъдещето на страната

14 Декември, 2025 12:41 621 20

  • васил василев-зуека-
  • протест-
  • млади хора




Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тук е спокойно, както виждате. Никой не бърза, дори в големия град. Животът е по-спокоен и свободен. Това сподели в ефира на NOVA Васил Василев-Зуека, който живее в Испания.

Той разказва, че семейството му се чувства добре в южната страна и че промяната в живота им е свързана с търсенето на по-добро образование и бъдеще за сина им.

Актьорът коментира и предизвикателствата на изучаването на чужд език: „Вече съм на ниво мол, но човек трябва да живее, за да научи езика. Не е лесно, особено на определена възраст.“

Той открито говори и за разликата между живота в България и Испания.

„По-приятно ми е, когато никой не ме познава на улицата. Мога да ходя както искам – с дрехите, с които рисувам, и никой не му прави впечатление.“

Казва още, че не е изоставил българското, но се наслаждава на спокойствието и анонимността, които Испания му предлага.

В разговор за кариерата си, Зуека разказа, че макар сцената и телевизията да са били важна част от живота му, в момента той се посвещава на рисуването.

„Когато завърша картина, тя престава да бъде важна за мен и започвам следващата. Това е 100% вглъбяване, сравнимо единствено с концентрацията при киното“, посочи той.

Актьорът коментира и младото поколение в България: „Те трябва сами да определят съдбата си и да елиминират старите модели. В тях е ключът за бъдещето на страната.“

За сина си Стефан, Зуека уточни, че ролята на родителя е да го възпита и образова, а след това животът му е негов.

Той говори откровено и за възрастта и физическите предизвикателства: „Гадно ми е, че остарявам, но искам да остана млад и способен. Възрастта носи опит и съзнание, които искам да предам.“


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Перо

    16 2 Отговор
    Тоя не свърши ли парите от БГ? Сега пак се яви да заработи нещо!

    12:43 14.12.2025

  • 2 Какво ли не видях

    14 0 Отговор
    Зукасо съвсем заприличва на оригинала. С тази картина трима начинаещи изкуствоведи, могат да се пенсионират.

    12:44 14.12.2025

  • 3 Дупничанин

    11 2 Отговор
    Само абиш боите. За крив чеп не стават "картините" (които на практика са "рисунки"). По-добре ги метай у огиня, поне да не зъзнеш. 😂

    12:45 14.12.2025

  • 4 Пилотът Гошу

    14 2 Отговор
    Тоя гном кво го пробутвате... От десетилетия му търпим простотиите, нали се махна от нас, стига сте припомняли на хората за тоя бездарник... И картините му като пеенето му - некадърност на н-та степен...

    12:45 14.12.2025

  • 5 Последния Софиянец

    11 1 Отговор
    Младите на площада ми казаха:Или трябва да работим в Макдоналдс за 3 лв на час или трябва да чистим тоалетни в чужбина.

    12:46 14.12.2025

  • 6 За жалост

    5 2 Отговор
    си наивен като всеки творец. Какво бъдеще са тези млади изкарани като стадо от едни шарлатани? Питай ги сега какво? България ще е в тотална анархия и ще претърпи много загуби за много време напред.

    12:47 14.12.2025

  • 7 Той рисува ,

    10 3 Отговор
    жена му дебелее и в Испания отишли да търсят бъдещето на сина си и той да маа гащи по улиците с омацани дрехи , защото никой не го познавал . Типична селения , щом никой не те знае , може да се обличаш навсякъде абсолютно неуважително .

    12:48 14.12.2025

  • 8 Промяна

    6 1 Отговор
    ТОВА КОЕТО НАРИЧА РИСУВАНЕ ТОЗИ ГОСПОДИН ХАХАХАХАХАХА

    Коментиран от #16

    12:52 14.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Българин

    2 3 Отговор
    Младите рушат държавата. А като видят какво са направили, заминават за Нидерландия!

    12:58 14.12.2025

  • 11 Дзън-дзън

    5 2 Отговор
    Това човече продължава да живее в испанския си буркан.
    Лошо няма, стига да не досаждаше с тъповатите си коментари по адрес на оплютата родина.
    Като е толкова щастлив и успешен в Испания, защо на всеки няколко месеца тича до бившата си родина, белким продаде нещо от мацаниците си?
    Защо миналото лято вися два дни в офиса на управителя на компанията ни, опитвайки се да издрънчи пари за "филмов проект"? И когато бе охладен с въпроса "Нали е страхотно в Испания, нали испанците са широко скроени хора, масово те обичат и ти се усмихват - защо те не те финансират, а искаш да сме ние?" - омете се като помияр, настъпен от боклуджийска кола...

    Коментиран от #12

    12:59 14.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Бонев

    2 1 Отговор
    Кретен!!!

    13:09 14.12.2025

  • 14 пуека

    1 1 Отговор
    таз картина да не ни я показва за продан
    човека си изкарва хляба рисуване

    поне е разбрал че тук не е много хубаво всред поклонници на тикви и прасета

    13:11 14.12.2025

  • 15 ъгъл

    2 0 Отговор
    Зую нали е в Еспанята,какво го друса България?! И тези грозотии,дето ги цапоти ,картини ли се наричат? Хайде стига с простотиите зуякови!Да прави каквото си иска,не ме интересува изобщо!

    13:12 14.12.2025

  • 16 12340

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Промяна":

    Я качи твои рисунки да ги видим, моля?!

    13:13 14.12.2025

  • 17 Калинка малинка

    1 0 Отговор
    Но на младите някой трябва да даде поле за изява, пък дъртите добичета, като са запушили пътя как?!..

    13:13 14.12.2025

  • 18 Aлфа Bълкът

    1 0 Отговор
    Каква творба, куче ли е, кон ли е, ама е с два гз. А като махнеш врата, опашката и краката без кълките, се получава фалос.
    То по принцип е фалос върху който са добавени останалите неща.

    13:16 14.12.2025

  • 19 Ко речи?

    1 0 Отговор
    Имам роднина, който живее в Испания от 35 години. Плюе ги всички тамошни власти подред.

    13:18 14.12.2025

  • 20 абе зуек

    1 0 Отговор
    Кра е тая грозотия?
    Прилича на психо терапия. Не е за публиката,

    13:41 14.12.2025

