Васил Василев-Зуека: В младите е ключът за бъдещето на страната

Тук е спокойно, както виждате. Никой не бърза, дори в големия град. Животът е по-спокоен и свободен. Това сподели в ефира на NOVA Васил Василев-Зуека, който живее в Испания.
Той разказва, че семейството му се чувства добре в южната страна и че промяната в живота им е свързана с търсенето на по-добро образование и бъдеще за сина им.
Актьорът коментира и предизвикателствата на изучаването на чужд език: „Вече съм на ниво мол, но човек трябва да живее, за да научи езика. Не е лесно, особено на определена възраст.“
Той открито говори и за разликата между живота в България и Испания.
„По-приятно ми е, когато никой не ме познава на улицата. Мога да ходя както искам – с дрехите, с които рисувам, и никой не му прави впечатление.“
Казва още, че не е изоставил българското, но се наслаждава на спокойствието и анонимността, които Испания му предлага.
В разговор за кариерата си, Зуека разказа, че макар сцената и телевизията да са били важна част от живота му, в момента той се посвещава на рисуването.
„Когато завърша картина, тя престава да бъде важна за мен и започвам следващата. Това е 100% вглъбяване, сравнимо единствено с концентрацията при киното“, посочи той.
Актьорът коментира и младото поколение в България: „Те трябва сами да определят съдбата си и да елиминират старите модели. В тях е ключът за бъдещето на страната.“
За сина си Стефан, Зуека уточни, че ролята на родителя е да го възпита и образова, а след това животът му е негов.
Той говори откровено и за възрастта и физическите предизвикателства: „Гадно ми е, че остарявам, но искам да остана млад и способен. Възрастта носи опит и съзнание, които искам да предам.“
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Перо
12:43 14.12.2025
2 Какво ли не видях
12:44 14.12.2025
3 Дупничанин
12:45 14.12.2025
4 Пилотът Гошу
12:45 14.12.2025
5 Последния Софиянец
12:46 14.12.2025
6 За жалост
12:47 14.12.2025
7 Той рисува ,
12:48 14.12.2025
8 Промяна
Коментиран от #16
12:52 14.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Българин
12:58 14.12.2025
11 Дзън-дзън
Лошо няма, стига да не досаждаше с тъповатите си коментари по адрес на оплютата родина.
Като е толкова щастлив и успешен в Испания, защо на всеки няколко месеца тича до бившата си родина, белким продаде нещо от мацаниците си?
Защо миналото лято вися два дни в офиса на управителя на компанията ни, опитвайки се да издрънчи пари за "филмов проект"? И когато бе охладен с въпроса "Нали е страхотно в Испания, нали испанците са широко скроени хора, масово те обичат и ти се усмихват - защо те не те финансират, а искаш да сме ние?" - омете се като помияр, настъпен от боклуджийска кола...
Коментиран от #12
12:59 14.12.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Бонев
13:09 14.12.2025
14 пуека
човека си изкарва хляба рисуване
поне е разбрал че тук не е много хубаво всред поклонници на тикви и прасета
13:11 14.12.2025
15 ъгъл
13:12 14.12.2025
16 12340
До коментар #8 от "Промяна":Я качи твои рисунки да ги видим, моля?!
13:13 14.12.2025
17 Калинка малинка
13:13 14.12.2025
18 Aлфа Bълкът
То по принцип е фалос върху който са добавени останалите неща.
13:16 14.12.2025
19 Ко речи?
13:18 14.12.2025
20 абе зуек
Прилича на психо терапия. Не е за публиката,
13:41 14.12.2025