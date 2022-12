Кей-поп звездата Джин от BTS влезе в казармата (ВИДЕО+СНИМКИ)

Джин, най-възрастният член на южнокорейската група Би Ти Ес, започна да отбива 18-месечната си задължителната военна служба, съобщиха осведомителните агенции, цитирани от БТА.

Певецът е изпратен в тренировъчен център в източната част на страната.

Jin posted a selfie featuring his freshly cut hair. "Cuter than expected," he wrote.