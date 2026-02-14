Любовната съперница на Ейми Уайнхаус, Сара Аспин, е намерена мъртва

Дългогодишната партньорка на Блейк Фийлдър-Сивил, бивш съпруг на Ейми Уайнхаус, и майка на двете му деца е починала миналия уикенд, а майка му казва, че той вероятно все още не знае това, пише woman.bg.



47-годишната Сара Аспин някога е била в любовен триъгълник между покойната певица и Фийлдър-Сивил. Тя е намерена мъртва в дома си в Лийдс, Западен Йоркшир, миналия уикенд, съобщава Daily Mail.

Джорджет Сивил, майката на Блейк, казва, че е била шокирана да чуе новината, но се страхува, че хаотичният живот на сина ѝ означава, че той може да не знае, че Сара е починала.



„Това е абсолютно трагично, наистина трагично. Но не мисля, че Блейк знае. Сара прекарваше много време в моята къща. За мен тя беше просто Сара. Искам да изразя съболезнованията си на майка ѝ. Наистина искам“, казва жената пред Daily Mail.

Фийлдър-Сивил беше женен за Ейми от 2007 до 2009 г. и преди това е признавал, че той за първи път е запознал певицата с хероина.

Феновете ѝ често го обвиняват за смъртта ѝ през 2011 г., когато тя беше само на 27 години. Днес, на 43 години, той живее в малък апартамент в Лийдс. Съседите казват, че районът е посещаван от наркозависими и във въздуха се носи миризма на канабис.

Той и Сара се запознават през 2009 г., докато са в рехабилитационен център, докато той от време на време е с Ейми. Те имат син, Джак, роден през май 2011 г., и дъщеря, Лола-Роуз, родена през април 2013 г., въпреки че връзката им е помрачена от сложния му любовен живот.



Децата по-късно са осиновени и двойката се разделя през 2018 г.



Гласът на Сара беше наравно с този на Ейми Уайнхаус, а сред феновете ѝ бяха Мишел Обама и Нора Джоунс.

През април 2021 г. по-малкият брат на Блейк, Фреди, почина от свръхдоза хероин на 27-годишна възраст. Майка им все още се бори да намери отговори за смъртта му.



Сам Фийлдър-Сивил се бореше със зависимостта си в продължение на години и предозира през 2012 г., след като открива съобщения от Ейми, които тя му е изпратила малко преди смъртта си.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5 Оценка 5 от 1 гласа.

„Твърде много хора, които обичаме и обожаваме, са починали“, каза по-късно майка му.След смъртта на Сара, най-голямата ѝ дъщеря Мелъди-Роуз написа в социалните мрежи: „Обичам те и ще ми липсваш завинаги, мамо. Почивай във вечен мир. Животът ще бъде скучен без теб.“