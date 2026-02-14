Над 2,4 млн. българи остават извън икономиката, бизнесът отчита недостиг на кадри

Безработицата продължава да намалява и към края на годината достига до 3,2%, отчитат от националната статистика. В същото време обаче броят на хората, които остават извън пазара на труда е почти равен на броя на работещите и продължава да се увеличава, съобщава БНТ.
Над 2 милиона и 400 хиляди души у нас остават извън пазара на труда. Над 40% от тях са учащи и затова не работят, остават обаче близо 60%, за които обясненията са различни – от пълна демотивация до работа на черно.
Теодора Пачеджиева, експерт в КНСБ: "Определено не става въпрос само за сив сектор, това са хора от така наречените малцинствени групи в страната, хора със специални потребности, на които интегрирането на пазара на труда е значително по-трудно. От една страна, заради различните техни потребности, но и от друга, че нашия пазар на труда не е пригоден за техните нужди."
Според бизнеса, именно хората извън пазара на труда са една от възможностите за набавяне на допълнителни кадри.
Жасмина Саръиванова, директор "Социален диалог" в БСК: "Винаги може да се търси потенциала на хората, които остават извън пазара на труда – това е едно желание на бизнеса от много години."
Близо 96 хиляди души у нас са безработни като над 42 хиляди от тях от години не са имали работа. Нивото на безработица е едно от най-ниските, но само на пръв поглед има работа за повечето хора.
Теодора Пачеджиева, експерт в КНСБ: "На национално ниво е ниско, но ако разгледаме по региони нещата варират. Например, в северозападния регион нормата на безработица е близо 8%, а в югозападния е близо 3,1%."
В селата безработицата е близо 3 процентни пункта над тази в градовете. Най-много са безработните със средно образование следвани от тези с основно и без образование.
Теодора Пачеджиева, експерт в КНСБ: "Проблемът определено е структурен и трябва дългосрочна политика и тя трябва да е инвестиране в човешкия капитал под всякакви форми – работна заплата, образование, придобиване на квалификации."
Заети у нас към края на годината са над 2 милиона и 900 хиляди души. Над 73 на сто от тях работят в частния сектор.
Според изчисленията на работодателите у нас обаче, недостигът на кадри е над 300 хиляди души и затова все по-често бизнесът стига до внос на кадри.
Теодора Пачеджиева, експерт в КНСБ: "Определено има сблъсък на интереси, тъй като ние вкарваме нискоквалифицирани работници, на които им се плаща значително по-ниско и по този начин се подбиват заплатите на българите."
Според синдикалните организации резерв, който може да се търси у нас и който би бил по-добър вариант от вноса на нископлатени работници, е завръщането на българите от чужбина.
Теодора Пачеджиева, експерт в КНСБ: "Друг фактор, който обезкуражава хората от това да останат и да се развиват в България, е усещането за много висока корупция, за нечестно израстване кариерно."
Националната статистика показва и още една продължаваща тенденция – все повече хора продължават да работя и след пенсия.
Жасмина Саръиванова, директор "Социален диалог" в БСК: "Българската стопанска камара разработваше и проекти и изобщо има своите интереси в насърчаване на активното стареене и това хората да се чувстват по-трудоспособни и за доста по-дълъг период от своя живот."
Препоръка за увеличаване на пенсионната възраст у нас като решение с недостига на пари за пенсии, препоръчаха и от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.
1 Последния Софиянец
15:28 14.02.2026
2 Че, то ние
Коментиран от #4, #17
15:30 14.02.2026
3 си дзън
Коментиран от #9, #21
15:31 14.02.2026
4 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Че, то ние":1 млн деца,1 млн чиновници,2 млн пенсионери и 1 млн телкаджии.Общо 5 млн готованци
Коментиран от #7
15:32 14.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Сталин
15:34 14.02.2026
7 Дзак
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Вие от кои сте?
15:34 14.02.2026
8 Пич
Коментиран от #22
15:35 14.02.2026
9 Сталин
До коментар #3 от "си дзън":Си Дзън-Цун Кай-Хvй
15:35 14.02.2026
10 хаха
ХАХАХА!
Все са недооценени милите и пак никой за нищо не ги търси. Пълна щета.
15:36 14.02.2026
11 Вие сте нагли и безскруполни
15:38 14.02.2026
12 Недостиг от 300,000 души?
15:38 14.02.2026
13 аман с ваште стъкмистики 3,2%
а останалите?
много повече са ама сте си намерили прозорче да не плащате помощи при дълготрайна безработица както в ес
и на гол тумбак чифте пищови смешковци
15:39 14.02.2026
14 ДрайвингПлежър
Работа има!
Само че робовладелците не искат да дават заплати! 90 хиляди пакистанци чакат да бъдат внесени щото робовладелеца е алчен!
15:42 14.02.2026
15 дядото
15:55 14.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ако погледнем резултатите
До коментар #2 от "Че, то ние":така излиза
16:01 14.02.2026
18 Чорбаджи изедник
16:04 14.02.2026
19 Милиардери
16:16 14.02.2026
20 коко
16:17 14.02.2026
21 коко
До коментар #3 от "си дзън":За съжаление го има само у нас,и Путин не храни паразити.
16:19 14.02.2026
22 Софийски селянин,
До коментар #8 от "Пич":Аха при батька Лукашенко в Беларус такива номера и тарикатлъци не минават!!
Той мрази лентяите и безделниците,и който се скатава му намират работа в Колхоза,те там са държавни!
16:39 14.02.2026