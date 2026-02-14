Новини
България »
Над 2,4 млн. българи остават извън икономиката, бизнесът отчита недостиг на кадри

Над 2,4 млн. българи остават извън икономиката, бизнесът отчита недостиг на кадри

14 Февруари, 2026 15:20 888 22

  • икономика-
  • бизнес-
  • кадри

Синдикати и работодатели търсят решения – внос на кадри или активиране на вътрешния резерв

Над 2,4 млн. българи остават извън икономиката, бизнесът отчита недостиг на кадри - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Безработицата продължава да намалява и към края на годината достига до 3,2%, отчитат от националната статистика. В същото време обаче броят на хората, които остават извън пазара на труда е почти равен на броя на работещите и продължава да се увеличава, съобщава БНТ.

Над 2 милиона и 400 хиляди души у нас остават извън пазара на труда. Над 40% от тях са учащи и затова не работят, остават обаче близо 60%, за които обясненията са различни – от пълна демотивация до работа на черно.

Теодора Пачеджиева, експерт в КНСБ: "Определено не става въпрос само за сив сектор, това са хора от така наречените малцинствени групи в страната, хора със специални потребности, на които интегрирането на пазара на труда е значително по-трудно. От една страна, заради различните техни потребности, но и от друга, че нашия пазар на труда не е пригоден за техните нужди."

Според бизнеса, именно хората извън пазара на труда са една от възможностите за набавяне на допълнителни кадри.

Жасмина Саръиванова, директор "Социален диалог" в БСК: "Винаги може да се търси потенциала на хората, които остават извън пазара на труда – това е едно желание на бизнеса от много години."

Близо 96 хиляди души у нас са безработни като над 42 хиляди от тях от години не са имали работа. Нивото на безработица е едно от най-ниските, но само на пръв поглед има работа за повечето хора.

Теодора Пачеджиева, експерт в КНСБ: "На национално ниво е ниско, но ако разгледаме по региони нещата варират. Например, в северозападния регион нормата на безработица е близо 8%, а в югозападния е близо 3,1%."

В селата безработицата е близо 3 процентни пункта над тази в градовете. Най-много са безработните със средно образование следвани от тези с основно и без образование.

Теодора Пачеджиева, експерт в КНСБ: "Проблемът определено е структурен и трябва дългосрочна политика и тя трябва да е инвестиране в човешкия капитал под всякакви форми – работна заплата, образование, придобиване на квалификации."

Заети у нас към края на годината са над 2 милиона и 900 хиляди души. Над 73 на сто от тях работят в частния сектор.

Според изчисленията на работодателите у нас обаче, недостигът на кадри е над 300 хиляди души и затова все по-често бизнесът стига до внос на кадри.

Теодора Пачеджиева, експерт в КНСБ: "Определено има сблъсък на интереси, тъй като ние вкарваме нискоквалифицирани работници, на които им се плаща значително по-ниско и по този начин се подбиват заплатите на българите."

Според синдикалните организации резерв, който може да се търси у нас и който би бил по-добър вариант от вноса на нископлатени работници, е завръщането на българите от чужбина.

Теодора Пачеджиева, експерт в КНСБ: "Друг фактор, който обезкуражава хората от това да останат и да се развиват в България, е усещането за много висока корупция, за нечестно израстване кариерно."

Националната статистика показва и още една продължаваща тенденция – все повече хора продължават да работя и след пенсия.

Жасмина Саръиванова, директор "Социален диалог" в БСК: "Българската стопанска камара разработваше и проекти и изобщо има своите интереси в насърчаване на активното стареене и това хората да се чувстват по-трудоспособни и за доста по-дълъг период от своя живот."

Препоръка за увеличаване на пенсионната възраст у нас като решение с недостига на пари за пенсии, препоръчаха и от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 7 Отговор
    1 млн работещи храним 5 млн готованци

    15:28 14.02.2026

  • 2 Че, то ние

    12 1 Отговор
    В България, всичко на всичко сме 5 милиона! Като махнеш децата, пенсионерите и хрантутниците по държавните институции- излиза, че никой не работи!!!

    Коментиран от #4, #17

    15:30 14.02.2026

  • 3 си дзън

    4 7 Отговор
    1.5 милиона нищоправещи при 6 милиона население - това отношение го има само в русията.

    Коментиран от #9, #21

    15:31 14.02.2026

  • 4 Последния Софиянец

    9 4 Отговор

    До коментар #2 от "Че, то ние":

    1 млн деца,1 млн чиновници,2 млн пенсионери и 1 млн телкаджии.Общо 5 млн готованци

    Коментиран от #7

    15:32 14.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сталин

    13 1 Отговор
    България не е държава,това е криминален картел на Тиквата и Прасето,никой не иска да работи на мутри и бандити , всичко кадърни изчезна в чужбина в България само чалги,мутри ,певачки ,лузъри и футболисти останаха

    15:34 14.02.2026

  • 7 Дзак

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Вие от кои сте?

    15:34 14.02.2026

  • 8 Пич

    11 1 Отговор
    Всички ромеи са телкаджии, подплатени с тлъсти държавни помощи !!! Защо им е да работят ?! И това е наложена от Урсулианците политика !!! Никога българин не е успявал да се вреди!!?

    Коментиран от #22

    15:35 14.02.2026

  • 9 Сталин

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    Си Дзън-Цун Кай-Хvй

    15:35 14.02.2026

  • 10 хаха

    2 3 Отговор
    Мързеливите добичета пак се били "преработили". Хранили били някой си.
    ХАХАХА!

    Все са недооценени милите и пак никой за нищо не ги търси. Пълна щета.

    15:36 14.02.2026

  • 11 Вие сте нагли и безскруполни

    1 1 Отговор
    Ненормални сте

    15:38 14.02.2026

  • 12 Недостиг от 300,000 души?

    10 0 Отговор
    Хубаво би било да се разбие този недостиг както по сектори, така и географски за да се покаже реалната ситуация. Никой, който има сигурна работа няма да се върне от чужбина за да работи за комплексираните и неграмотни български работодатели, които са дълбоко в сивата икономика. За какви инвестиции от чужбина говорим след като не можем да осигурим квалифицираната работна ръка.

    15:38 14.02.2026

  • 13 аман с ваште стъкмистики 3,2%

    9 1 Отговор
    Безработицата само при регистрирани които получат обезщетения до 1г
    а останалите?

    много повече са ама сте си намерили прозорче да не плащате помощи при дълготрайна безработица както в ес
    и на гол тумбак чифте пищови смешковци

    15:39 14.02.2026

  • 14 ДрайвингПлежър

    9 0 Отговор
    Хора има!
    Работа има!
    Само че робовладелците не искат да дават заплати! 90 хиляди пакистанци чакат да бъдат внесени щото робовладелеца е алчен!

    15:42 14.02.2026

  • 15 дядото

    2 2 Отговор
    недостиг на работна ръка при стотици хиляди не искам да работя.търсели били решения.предлага му се работа на безработния,отказва и му спират социалните.просто е,но пусти избори.

    15:55 14.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ако погледнем резултатите

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Че, то ние":

    така излиза

    16:01 14.02.2026

  • 18 Чорбаджи изедник

    5 0 Отговор
    На бг тарикати нема да бачкам!

    16:04 14.02.2026

  • 19 Милиардери

    3 0 Отговор
    Работодателите от котилото Домус искат да направят населението на България като футболния им отбор Лудогорец. Двама трима българи за да бъдат в края на мача за интервю без преводач. Останалите им футболни шампиони са вносни. Такова искат да бъде и народонаселението на републиката ни. При 10% данъци равни за всички, така е. Това е заслугата на Сергей Станишев.

    16:16 14.02.2026

  • 20 коко

    2 0 Отговор
    Кажете ми друга страна където се плащат толкова много пари за фалшиви инвалиди и за развъждане на римляни питеци! Спрете да плащате за паразитиране , проверете кой е истински инвалид и изведнъж ще се окаже че има излишък от работна ръка. Такова нещо и в римската империя го е нямало да се плаща на толкова много паразити и то не само на римляни!

    16:17 14.02.2026

  • 21 коко

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    За съжаление го има само у нас,и Путин не храни паразити.

    16:19 14.02.2026

  • 22 Софийски селянин,

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Аха при батька Лукашенко в Беларус такива номера и тарикатлъци не минават!!
    Той мрази лентяите и безделниците,и който се скатава му намират работа в Колхоза,те там са държавни!

    16:39 14.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове