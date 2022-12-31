Кой има имен ден днес, 31 декември

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Риби (20.02 - 20.03) Днес вече може и да се сетите къде се намирате и какво става. Важното е да имате един човек до себе си, на чието рамо да можете да се облегнете. Тогава може да посрещнете дори малките зелени човечета, а какво остава за Новата година.

Водолей (21.01 - 19.02) Бдителността ви днес си е взела почивен ден и ще сте разсеяни като професорите от вицовете. Най-добре е да избягвате моловете и пазаруването в големите магазини, направете мил жест със собствените си ръце; бъдете искрени и истински!

Козирог (23.12 - 20.01) Ама днес сякаш сте станали не по обичайния начин. Не е нужно да мърморите и да се сърдите за всяко нещо. А и не е нужно да се притеснявате, че годината си отива, преживявали сте го много пъти, дай Боже и още много пъти по толкова да ви се случва. Усмихнете се, идва ново начало.

Стрелец (23.11 - 22.12) Звездите Ви обещават добро настроение и пълна неотразимост днес. Възползвайте се по най-добрия начин, никой не може да го направи вместо Вас. Така че - действайте и никакви оправдания.

Скорпион (24.10 - 22.11) Ще се събудите в чудесно настроение, в празнично очакване. Занимайте се с дреболиите по отрано, за да имате време да се насладите на празника. Компания няма да ви липсва дори да не сте организирали всичко предварително. Заложете на импровизацията.

Везни (24.09 - 23.10) Началото на деня ще е доста сложно. Днес ще имате време да помислите за собствения си егоцентризъм и нещо добро или лошо е. Ако някой ни мами, всъщност вина имаме и самите ние, защото позволяваме тази атака. Трудни анализи в края на годината, но си струва да започнете новата на чисто!

Дева (24.08 - 23.09) Настроението ви ще е отлично, макар че пак няма да си позволите да почивате. Сякаш нещо ви подбутва непрестанно да действате. Хубаво е да намерите време и за самите себе си и най-вече, за да посрещнете Нова година.

Лъв (24.07 - 23.08) Добър край на годината, а и ще можете да свършите доста неща. Ще сте доста сръчни в ръцете и с малко повече изобретателност ще успеете да подготвите интересни неща за новогодишната нощ.

Рак (22.06 - 23.07) През последния ден на 2022 си дайте сметка доколко искрени сте били във връзката си и как ще я карате оттук нататък; какво точно искате от живота и дали ви стиска да го направите. Бъдете искрени пред себе си, изчистете съзнанието и посрещнете новата година с чисто сърце и душа.

Близнаци (22.05 - 21.06) Един хубав ден за празнуване, гледайте да приключите по-рано онова, което сте обещали, за да имате време за приятелите си и за една чудесна новогодишна вечер, изпълнена с чудеса.

Телец (21.04 - 21.05) Естествено, че е хубав ден, защото носи в себе си много надежда и много очаквания. Опитайте се просто да сте благодарни и да останете спокойни, така или иначе малко неща са във властта на човек. Просто се отпуснете и празнувайте новото начало.