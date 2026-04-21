Кристина Апългейт проговори след спешната хоспитализация

21 Април, 2026 17:31 1 291 0

Актрисата сподели, че с всеки изминал ден се чувства по-добре

Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актрисата Кристина Апългейт съобщи, че състоянието ѝ постепенно се подобрява след скорошната ѝ хоспитализация, като благодари на почитателите си за подкрепата в тежкия кризисен момент за здравето ѝ.

В публикация в Instagram звездата от "Женени с деца" заяви: „Благодаря за огромната вълна от любов и пожелания. Здравословните проблеми са постоянна част от живота ми, но съм силна и с всеки ден ставам по-добре.“ Тя допълва, че временно се фокусира върху възстановяването си, но скоро ще сподели повече.

54-годишната актриса, която през 2021 г. обяви, че страда от множествена склероза, беше приета в болница в Лос Анджелис в края на миналия месец. Към момента не е потвърдено дали причината за престоя ѝ е пряко свързана със заболяването.

От нейния екип отказаха подробности относно лечението, като подчертаха, че Кристина Апългейт има дългогодишна история на комплексни здравословни проблеми, за които говори открито както в своята автобиография, така и в подкаста си.

По-рано близки до актрисата изразиха сериозни опасения за състоянието ѝ. Според източници, цитирани от медии, заболяването протича тежко, с редуващи се периоди на подобрение и влошаване. В същото време те подчертават, че тя разполага със силна подкрепа от приятели и близки.

Кристина Апългейт нееднократно е говорила откровено за здравословните си трудности. В наскоро издадената си книга тя описва значителна и бърза загуба на тегло, свързана със състоянието ѝ, както и ограниченията, които то налага в ежедневието.

През февруари актрисата сподели, че често е принудена да прекарва дълги периоди на легло заради болки, но въпреки това се стреми да запази рутината си като майка и да води дъщеря си на училище. Тя подчертава, че преживяванията ѝ са далеч от идеализиран образ и че реалността често е изпълнена с предизвикателства.


Подобни новини


