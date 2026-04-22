Смесица от исторически факти, гарнирани с художествена измислица, очертават контурите на легендарната интимна връзка между емблематичната френска дизайнерка Габриел "Коко" Шанел и руския композитор Игор Стравински.

Прочутата дама революционизира женската мода през XX век, като заменя сложните корсети с удобни, елегантни и вдъхновени от мъжкия гардероб дрехи.

Тя е родена на 19 август 1883 г. в Сомюр, Франция, в бедно семейство. Прекарва част от детството си в сиропиталище, където се научава да шие.

Започва кариерата си като певица в кабаре (откъдето идва прякорът ѝ „Коко“) и дизайнер на шапки, преди да отвори първия си моден бутик в Париж.

Игор Фьодорович Стравински (1882–1971) е считан за една от най-влиятелните фигури в музиката на XX век. Творчеството му е изключително разнообразно, което му носи прозвището „композиторът на стоте стила“.

Първата тяхна среща била през 1913 г. Твърди се, че Шанел присъства на скандалната премиера на балета на Стравински „Пролетно тайнство“ в Париж. Творбата е твърде модерна за времето си и предизвиква бунт в публиката, но Шанел остава впечатлена от музиката и таланта на композитора.



През 1920 г. Стравински е емигрант във Франция с ограничени средства. Шанел кани него, болната му съпруга Екатерина и четирите им деца да живеят в нейната вила „Bel Respiro“ край Париж. Те остават там до май 1921 г..

Повечето източници сочат, че по време на престоя във вилата двамата започват страстна, но кратка любовна връзка. Въпреки че Шанел говори открито за това в късните си биографии (през Пол Моран), близките на Стравински и неговата втора съпруга Вера отричат съществуването на подобна афера.



Шанел била щедър покровител на Стравински. Тя анонимно дарява 300 000 франка на Сергей Дягилев, за да финансира новото поставяне на „Пролетно тайнство“ през 1920 г.. Смята се, че този интензивен период съвпада с работата ѝ върху легендарния парфюм Chanel No. 5.

Според някои биографи връзката е била белязана от егоцентризъм. Твърди се, че Стравински е гледал на Шанел по-скоро като на „продавачка“, отколкото като на равен нему артист, което в крайна сметка е довело до края на отношенията им.

Композиторът бил известен с голямата си страст към шотландското уиски. Той дори шеговито е казвал, че името му всъщност би трябвало да бъде "Игор Стра-уиски" (Igor Strawhisky).

Питието било за него ежедневен ритуал. Стравински консумирал уиски редовно, като е вярвал, че то му помага да се концентрира и "смазва" творческия му процес.

Любимото му уиски е било J&B (Justerini & Brooks), което често се появява в спомените на негови приятели и съвременници. Една от популярните му мисли гласи: "Моят Бог е уискито. Понякога изглежда, че името ми е Игор Стра-уиски".

Дори в напреднала възраст той не се отказва от навика си, твърдейки, че уискито е неговото лекарство срещу всичко.

Игор Стравински умира на 6 април 1971 г. в Ню Йорк на 88-годишна възраст.

Той е погребан в православното гробище на остров Сан Микеле във Венеция, Италия. Изборът на място не е случаен – той е положен близо до гроба на своя дългогодишен сътрудник и основател на „Руските балети“ Сергей Дягилев.

Няколко месеца по-рано - на 10 януари 1971 г. в хотел „Риц“ в Париж, умира и коко Шанел, оставяйки след себе си световна модна империя.

В наше време споменът за връзката им бе възроден чрез книгата на Крис Грийнхалч и филма „Коко Шанел и Игор Стравински“ (2009).