ГЕРБ: Ще бъдем конструктивна опозиция. Румен Радев еднолично ще управлява държавата

21 Април, 2026 10:52 4 514 200

Той ни остави да се избием с ПП-ДБ, двама се карат, трети печели, каза Бойко Борисов

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Първи коментар от коалицията на ГЕРБ-СДС след изборите за парламент, проведени на 19 април. ГЕРБ обяви намерение да се върне към ясна център-дясна линия, с акцент върху проевропейска политика, бюджетна дисциплина и сътрудничество с други десни формации в и извън парламента. От политическия субект смятат, че резултатите от изборите налагат вътрешен анализ и преосмисляне на политическите решения, включително предишни партньорства. Освен това изявиха намерение да бъдат конструктивна опозиция.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поздрави Румен Радев и определи кампанията му като перфектна. „Той ни остави да се избием с ПП-ДБ, борихме се за второ и трето място. Много мъдро народът е казал, че двама се карат, трети печели. Ще имаме еднолично управление, всички добри намерения и идеи могат да се сбъднат. Румен Радев си има президент и конституционни съдии, избрани от него. Може да направи всичко, което е казал. Претърпяхме крах на някои места. В Разград и Търговище нямаме избрани депутати. Изводът е, че дружбата с БСП и ПП-ДБ ни отне общо 400 000 гласа. Много умно Румен Радев се обяви срещу всички и спечели, народът си го избра за вожд”, заяви Борисов.

По думите му в предишното управление някои неща са зависели от гласовете на ДПС, а затова са загубени още гласове. „ГЕРБ има не един, а 20 лидери, този въпрос не стои пред нас. Сега трябва да изведем партията, не смятам да си подам оставката”, добави председателят на ГЕРБ.

Според данните на ЦИК при 100% обработени протоколи - пет партии влизат в парламента в 52-рото Народно събрание. Първа, с осезаема преднина, е формацията „Прогресивна България” на Румен Радев с 44.594%. Останалите формации, които влизат в 52-рото Народно събрание, са ГЕРБ-СДС с 13.387%, ПП-ДБ с 12.618%, ДПС с 7.12% и „Възраждане” с 4.257 на сто от гласовете.

Кметът на Стара Загора благодари на избирателите на партията и на институциите за борбата срещу купения вот. Той изрази позицията на формацията относно търговията с гласове - тя се разграничава категорично от това. Живко Тодоров смята, че ГЕРБ трябва да запази своя десен, антикорупционен профил. „В никакъв случай не бива да влизаме в безпринципни коалиции, които носят негативизъм и загуба на доверие. Предстои страшно много работа, за да си го върнем, подкрепяйки правилните, моралните и истинските неща. Ако във времето сме допуснали грешки, сме преосмислили поведението си на база видяното в последните избори. Ще търсим сътрудничество с останалите десни партии в и извън парламента. България трябва да има силна дясна политика, проевропейска и антикорупционна”, посочи Тодоров.

От своя страна Томислав Дончев счита, че ситуацията предполага вглеждане в себе си. „Причината за по-лошия ни резултат е ясна - неодобрени партньорства, олевяването на партията. Получихме заслужено наказание. Отредиха ни ролята на опозиция, ще я изпълняваме достойно. Колкото по-силни сме ние, по-адекватно ще е управлението. Връщаме се към курса център-дясно, който включва и бюджетна консолидация”, коментира той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    101 1 Отговор
    От ДАНС казаха, че няма да стигнат местата за опозиционерите и предстои конструкцията на нови къщи за гости.

    10:54 21.04.2026

  • 2 Мисира

    165 3 Отговор
    Само като го видя и ми се повръща!

    Коментиран от #33, #155

    10:54 21.04.2026

  • 3 Вашето мнение

    156 4 Отговор
    Тиквата няма ли да подава оставка след този разгром?

    Коментиран от #29

    10:54 21.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    118 2 Отговор
    Още ли не си скъсал някой менискус бе?!
    Кръвно не си ли вдигнал?!

    Коментиран от #40

    10:56 21.04.2026

  • 6 Вашето мнение

    78 24 Отговор
    Време е Вашето мнение да направи кратка ретроспекция на изборите и отново да припомни, че всичките му прогнози се сбъдват, защото почиват на реални факти, неизкривени от цоциолози, политолози, обикновенни медийни пропагандатори и стипендианти на НПО. Изборите бяха сравнително честни и това показа реалните съотношения на българското общество. Болшинството от хората (над 50 %, ПБ и Възраждане) са хетеросексуални, консервативни и възприемат общочовешките ценности. Не мразят Русия, а искат диалог с нея и взаимна изгода. Признателни са на братушките, че са ни освободили и са спасили човечеството от кафявата чума. Втората група са клиентите и те както се видя са 19% (герб и дпс). Те нямат идеология и зависят от магнитски - русофоби, русофили, евроатлантици и хомо са в зависимост от това какво кажат бойко и пеевски. Третата най-малка група 12% ппдб са нпо-стипендиантите, освен половонеориентирани девиати, тази група са продажници на род и родина и бесни русофоби. Сега,четете, попивайте и повече слушайте вашето мнение.

    Коментиран от #49

    10:56 21.04.2026

  • 7 България над всичко!

    123 5 Отговор
    Ще бъдеш опозиция, но от затвора. Заедно тлъстия ти ортак.

    10:57 21.04.2026

  • 8 Даниел

    104 2 Отговор
    Баце и ти утече у канала,Дано и теб те разкарват с белезници като панаирджийска мечка из съдилищата!

    10:57 21.04.2026

  • 9 Тъжно е…

    60 1 Отговор
    …да си дрът пенсионери и да не броят за нищо ( безкрайно уважавам все един друг пенсионер ), сега ще наблюдавате как ще започне партийката му да се рои без една стотинка!!!

    10:57 21.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Въпреки парите на Тиквата

    102 5 Отговор
    Ръсени масово в ромските махали Радев ви смачка. Били против купен вот...

    Коментиран от #135

    10:59 21.04.2026

  • 13 Да,

    36 1 Отговор

    До коментар #10 от "Евлампи":

    но няма как. ДС-гарван ДС-гарвану очо не вади!

    11:00 21.04.2026

  • 14 Левски

    95 8 Отговор
    Абе, Борисов, нали и ти управляваше еднолично толкова години. Смирете се малко. Да но Радев управлява като китайския президент, мъдро и отворен към всички от запад и изток. Това се казва висша дипломация.

    Коментиран от #19, #68

    11:00 21.04.2026

  • 15 Пепе73

    53 2 Отговор
    Айде, чао..

    11:00 21.04.2026

  • 16 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    87 4 Отговор
    Не си си научил урока тикво..Запомни че с постна пица повече избори няма да спечелиш.Със замразяване на заплати доходи и пенсии ще си в трета глуха на всички избори.Бългярите вече им писна да живеят като скотове бедни със мега скъпи цени като в Монако,писна им и от твоите кражби и далавери.Така че нищо не си научил

    Коментиран от #25, #90

    11:00 21.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Бай Ставри

    58 6 Отговор
    Чакам те

    Коментиран от #23

    11:01 21.04.2026

  • 19 Нехис

    35 5 Отговор

    До коментар #14 от "Левски":

    Как ще бъде надупен на две страни едновременно? Май не знаеш приказката за двата стола - четенето не ти е сила, а?

    11:02 21.04.2026

  • 20 Боко Истината

    74 2 Отговор
    Почна се с ревЪТ. ТИ когато управлява еднолично беше сладко, нали? Знаем какво е да си в опозиция - тотално компрометиране ранотата на администрацията чрез всякакви похвати, шикалкавене, създаване на умишлен хаос, който само гробарската ви партия уж може да оправи и мръсни номера. Не харесвам Радев, но шапка му свалям, че ти го...с 200 на теб и цялата плява, която приравнихте НСи полиъиката до селсли клозет. Момента, в който слезеш от сцената, трябва да го обявят за национален празник.

    11:02 21.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 стига кражби

    58 2 Отговор
    Тикво, прибирай се в зайчарника!

    11:03 21.04.2026

  • 23 Тиквун Банкята

    32 5 Отговор

    До коментар #18 от "Бай Ставри":

    Има да си чакаш.

    11:04 21.04.2026

  • 24 Тъжната истина

    69 3 Отговор
    Няма да сте конструктивна опозиция. Ще сте парламентарно представена терористична организация, която ще активира всичките си клетки, за да дестабилизира управлението на държавата. Надеждата е, че ако нанесете достатъчно вреди ще изкарате управлението некомпетентно и ще се върнете на власт.

    11:04 21.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ккк

    51 5 Отговор
    като се водите по акъла на Д-то така е , орезилихте конституцията , водихте се по интересите на Урсулите, само че българския народ ви назначава и сега ви уволни , така че и Радев да си прави сметка

    11:04 21.04.2026

  • 27 шайкович

    44 3 Отговор
    самовлюбените винаги ги бият!

    11:04 21.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Мизерабъл

    8 41 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето мнение":

    И защо да подава?И на кой?На теб ли?Партията си е негова и ще прави каквото иска с нея.

    Коментиран от #35

    11:06 21.04.2026

  • 30 Мдаа

    43 3 Отговор
    Каква оставка какви пет лева? БКП се разпадна, а банкянския още си пази червената книжка. Дори ГЕРБ-НН да изчезне окончателно, тиквата пак ще се пъчи, че е бостанско плашило. Тоя е с диагноза за Карлуково.

    11:06 21.04.2026

  • 31 Геометър

    28 5 Отговор
    Център-ляво, център-дясно, ляво, дясно - марксистко-лениниски понятия не значещи нищо. Ала-бала. Всичко е грабене. Истината е, че клинтелата /далавераджиите/ на Борисов и Пеевски усети накъде духа вятъра и се пресели при Радев. Сега ще има отблагодаряване. Всичко друго е лъжа и измама. Надежда всяка тука оставете !

    11:07 21.04.2026

  • 32 Иван

    47 3 Отговор
    Тая мутра не го ли е срам да се показва с тия 13 процента

    11:07 21.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 гост

    28 0 Отговор
    и тези като БСП не забраха че "партийния живот" и живота на обикновения човек нямат допирни точки, Когато в парламента се занимаваш с кавги и какво бил казал този и онзи, а в живота на обикновения човек не става нищо добро, хората рано или късно ще потърсят "друг" месия. Колко е "друг" - предстои да видим. Проблема на нашите управници е твърде силната партизация - тези момчета от априлското възстание от коя партия бяха, колко гласа загубиха и колко спечелиха.

    11:07 21.04.2026

  • 35 Вашето мнение

    30 2 Отговор

    До коментар #29 от "Мизерабъл":

    По принцип не ми пука, но в герб има един габровски ши.бек, който умира да му седне на столчето, един каунь също, та ми се гледат циркове. Бой между тях и защитничките му цачева инужка.

    11:08 21.04.2026

  • 36 Ами Жичето е милионерче от 25 годишен

    35 0 Отговор

    До коментар #28 от "Стоян 79":

    т.е. от как стаан гербвао кметче и още не е женен, но май верно е омъжен,

    11:08 21.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Боко пъмпкина

    37 1 Отговор
    Не мога да ви гледам ве ей. 20 години чакам тоя момент.

    11:08 21.04.2026

  • 40 БокоБ

    4 8 Отговор

    До коментар #5 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    На теб тия пожелания да ти се връщат x 100

    11:08 21.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Гласове от зайчарника в Банкя

    51 1 Отговор
    Бацо хвърли белия пешкир и е много сърдит на брат си Шишо, че го е провалил, но Шишо дет мине трева не никне, заличи и ГЕРБ!

    11:09 21.04.2026

  • 43 Истината

    42 2 Отговор
    Вие Герб вече няма да бъдете нищо, вече сте аут, мир на праха ви...баста корумпирана сво..лач

    11:09 21.04.2026

  • 44 Жиката съм

    27 3 Отговор

    До коментар #28 от "Стоян 79":

    Не пишете клевети по мой адрес, че вече съм при добрите олигарси на Радев, ей!

    Коментиран от #73

    11:11 21.04.2026

  • 45 Петер Брьогел - СТАРИ

    50 1 Отговор
    Радев щял да управлява ЕДНОЛИЧНО !!!!!!! Поредната тиквена Наглост !
    Това е така , защото ти досега управляваше ДВУЛИЧНО ! Двулично , заедно с твоя авер по алчност и корупция - Пеевски ШИШИ !

    11:11 21.04.2026

  • 46 Иван

    36 2 Отговор
    Дали ще свалят на това недоразумение охраната ? На тоя политически труп

    11:12 21.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Баба Гошка

    28 2 Отговор
    ВинеТуТу вождове бълнува. Едната книга, която е прочел, я прилага цял живот. Едно изречение не мой да формулира, управлява доматената република десетилетия, докато и доматите свършиха. Жалк ар. Най-лошото е, че няма възмездие. И милиардите, заграбени, няма да се върнат, а внуците му ще ги харчат, като на батето дефектното семме.

    11:12 21.04.2026

  • 49 Пипи

    17 5 Отговор

    До коментар #6 от "Вашето мнение":

    Мнението ти е турлю-гювеч за наивници. Толкоз.

    11:13 21.04.2026

  • 50 витаС Герулайтис

    32 1 Отговор
    Не разбра ли , че нямаше как да продължиш да лъжеш хората толкова време и ТОВА ДА ОСТАНЕ НЕНАКАЗАНО ?
    Все друг ти е виновен - Станишев , Нинова , Слави , Киро , Асен , Радев , Путин.......НО НИКОГА например Пеевски !
    Защо ли ?

    11:14 21.04.2026

  • 51 Кака Пена

    26 1 Отговор
    Добре познати извинения. Всички са ни виновни и се възползваха от нашата "доброта, честност и почтеност". Смях в залата!

    11:16 21.04.2026

  • 52 Погонат

    32 1 Отговор
    Кефя се , че Тиквата и ШАЙКАТА се гърчат , като червей закован с карфица ! Бравос ! Има някакво удовлетворяващо усещане в този гърч !

    Коментиран от #115

    11:16 21.04.2026

  • 53 Бюджетна дисциплина = постна пица

    29 0 Отговор
    Мръсни гербери - мутри и крадци, отивайте всички до един в затвора!

    11:18 21.04.2026

  • 54 Николаос 66

    28 0 Отговор
    Ей голям наглец кажи си паднах заради прегръдката с Пеевски но те е страх защото те държи с Мата Хари Барселона и кой знае с какво още

    11:18 21.04.2026

  • 55 Научи

    7 1 Отговор

    До коментар #25 от "Нехис":

    правописа,бе! Пунктуацията не ти е ясна.

    Коментиран от #100

    11:18 21.04.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 менда

    25 1 Отговор
    НИКАКВА ОСТАВКА, ТРЯБВА ОЩЕ ДА ЗАКОПАЕШ ТАЗИ КРАДЛИВА ПАРТИЙКА ,НА СЛЕДВАЩИТЕ ИЗБОРИ - СЛЕД 4 ГОДИНИ И ПАРЛАМЕНТА НЯМА ДА ВЛЕЗЕТЕ

    11:20 21.04.2026

  • 59 яснота по въпроса

    21 4 Отговор
    Тия имат огромни торби под очите, защото цяла нощ не са спали и са ревали като магарета. Край на паричките и на далаверите, а и прокуратурата и съдът ги очакват с нетърпение. Гледат като бай Тошо на десети ноември, 1989 г. А бъдещето им е ясно. Повече едва ли ще ги има на политическата сцена. На следващите избори парички за гласове няма да има никак, за разлика от сега. Цялата администрация веченяма да е тяхна и да гласува под строй. Обръчите от фирми с корпоративно гласуване ще са приключили - и те така... А ако се чудят защо им се стовари това на главата и се правят още, че не са разбрали, ще им спомена само три думички - Урсула, Украйна, евро.

    Коментиран от #85

    11:20 21.04.2026

  • 60 Стига толкова

    24 3 Отговор
    Тиквата да събира цирка и веднага при бай Ставри! Толкова омразен стана на болшинството от българите и продължава да си показва крадливата мутра! Злото,което направи заслужава да не излиза от затвора,а наглеца продължава да трови ефира!

    11:22 21.04.2026

  • 61 Даниел

    30 1 Отговор
    ГЕРБ щели да се връщат към антикорупционния модел???
    Без никакви коалиции повече???
    Да плача ли,да се смея ли???

    11:22 21.04.2026

  • 62 Б.Борисов

    1 15 Отговор
    България вече има цар и той е Румен Радев.
    Може да прави всичко което реши.

    11:22 21.04.2026

  • 63 Иван Грозни

    17 2 Отговор
    Прилича на бебе в мокри пелини.

    11:23 21.04.2026

  • 64 Дблт

    19 2 Отговор
    пак плещи глпсти, пак не разбира, че е пътник към нищото.

    11:23 21.04.2026

  • 65 Троянец

    23 2 Отговор
    Господи.....на тези полу иди ОТи и 13% са им много.БорисОФФ пак наглееше,пак пр@стееше и пак:Аз,Аз,Аз! Ти приключи бе парц алок на Пеевски.Вое трябва да бъдете забранени със Закон!Канцерогенни за България сте!

    11:23 21.04.2026

  • 66 цвете гербер

    13 3 Отговор
    Ако не бяхте се коалирали с Момчето , сега ГЕРБ щеше да има минимум 700хил .гласа .Така и не разбраха всички , че до каквото и да се докосне голямото Д вече го няма .Истинските гербаджии се разочароваха , когато им натресоха неграмотниците от Дпс -НН

    11:23 21.04.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Да питам,

    24 0 Отговор

    До коментар #14 от "Левски":

    Не е ли раничко, да определяш управлението на Радев? Предходните 35 години на нищо ли не ни научиха??? Да видим....

    11:24 21.04.2026

  • 69 Борисов пак се самозаблуждава

    21 1 Отговор
    Не "дружбата" му с БСП и ППДБ му отне гласовете,а публичното му сношение с Пеевски.

    11:27 21.04.2026

  • 70 Отново проЗтотийки... :

    17 1 Отговор
    ,,Той ни остави да се избием с ПП-ДБ, двама се карат, трети печели"

    Коментиран от #78, #160

    11:27 21.04.2026

  • 71 Хаха

    17 1 Отговор
    Като за начало "конструктивно" ще ти махнат охраната от НСО, заедно с тази на другия шишак и на доган! Тъкмо ще можете "спокойно" с метрото да ходите на работа! Радев ти покада как - с ръчичка с жена си, пеша сред хората!

    Коментиран от #196

    11:27 21.04.2026

  • 72 българин

    20 3 Отговор
    никой не ви е виновен. нагло излъгахте с финансовите показатели само и само да влезе еврото и да, ок, ама цената в лева стана в евро, обедняхме точно наполовина, да ви насим на ръце ли искате, войната в Украйна, другата война, еврото - кой каза че не сега му е времето на еврото, каквото повикало...

    Коментиран от #94

    11:28 21.04.2026

  • 73 Г-н КМЕТЕ„ СЛЪНЦЕ НАШЕ„

    30 1 Отговор

    До коментар #44 от "Жиката съм":

    Да питам само: Сега щом си от новите добри сили и олигарски, вашият генерал Радев ще премести ли народното събрание пак в истинската сграда на НАРОДНОТО СЪБРЍАНИЕ или заедно с Буци. Шишко, Кокорестия, Гнома и Мирчев пак ще си пъpppдите в ПАРТИЙНИЯ ВИ ДОМ НА БКП на първия ред? БЛАГОДАРЯ!

    Коментиран от #83

    11:29 21.04.2026

  • 74 Шабан

    9 2 Отговор
    Ей ГНУСЕН ИНДИВИД е тоя агент на ДС!

    11:29 21.04.2026

  • 75 Георгиев

    15 2 Отговор
    Боко още се страхува за себе си и ще стои в политиката. Но дава сигнали: за Радев, за бъдещето, за себе си. Вече от него и обкръжение - кой каквото можал, крал. И осигурил старини и за прапра внуци. Сега предстоят други неща. Ще видим.
    Народът показа, че търси изход, търси защитник. Дано Радев не измени на нас и на себе си. Натискът и изкушенията са огромни.

    11:30 21.04.2026

  • 76 Ами ние как плащаме заемите

    4 3 Отговор

    До коментар #25 от "Нехис":

    На Борисов?Така ще плащат и внуците ни.

    Коментиран от #97

    11:30 21.04.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Какво друго?!

    7 2 Отговор

    До коментар #70 от "Отново проЗтотийки... :":

    От устата на един банкянски селянин и Тодор Живковски възпитаник...!

    11:32 21.04.2026

  • 79 Да си умреш от майтап!

    21 2 Отговор
    Боко Тиквата бил възпитан, понеже е син на учителка! Да си умреш от майтап! Този банкянски селяндур, който говори на диолект и за 20 години с голям зор успя да запамети три чужди думи, който изливаше кофи помия по ПП и ДБ, бил "възпитан"! Остави, ами днес се изцепи, че и "партията" му била "възпитана"! Как пък не се намери една мисирка на днешната пресконференция на ГЕРБерасткия главатар , който да му напомни за супер просташкия пост на хасковското нищожество Делянчо Добревия, дето назначи в тамошната община цялата си рода, барбар с комшиите, а на всичко отгоре им раздаде милиони от европейски програми за бизнесите им! Хасковското нищожество онзи ден надмина по простащина, цинизъм и отвратително гразни обиди къмПП и ДБ дори селяндурина от Ямболско, чалгарския "активист" Хаджи Простак Тошко Африкански, който дрънкаше от тирбуната на българския парламент простащини, цинизми, мръсотии, порнография и перверзия, каквито никога не се бяха чували в цялата история та парламнетаризма ни! Хасковското нищожество Делян Добревия надмина дори чалгарския простак Хаджи Тошко Африканското шимпанзе, от когото биха се засрамили всички цигани-каруцари в държавата! Да ти имам "възпитанието" бе, мутро СИКаджийска! Да, ама нещо много си омекнал, защо ли?! Защото новият главен прокурор ще изавди онези 70 дела, дето и Свинската Цаца, и Бръснатаат Кратуна Гешев , и Сарафа упорито държаха на трупчета и свят ще ти се завие!

    Коментиран от #93

    11:33 21.04.2026

  • 80 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    25 1 Отговор
    ДОВИЖДАНЕ И СБОГОМ.
    Достатъчно папкахте и сега е време да минете на зеленчукова диета. Време е да ви пратят всички да бачкате на магистрала Хемус. Достатъчно се возихте в джипките, време е да ходите пеша без охрана и да видите колко ви обича българския народ.
    СБОГОМ И НАЙ ДОБРЕ Е ДА ИЗЧЕЗНЕТЕ.

    Коментиран от #103

    11:34 21.04.2026

  • 81 Седларов

    20 0 Отговор
    Тиквата вие на умряло!Нещо гледа като Живков на 10.11.89г.Хак да му е на тоя "герой на Достоевски".

    11:34 21.04.2026

  • 82 Мисира

    5 0 Отговор

    До коментар #33 от "Мисирка":

    Кочана и довиждане!!!

    11:35 21.04.2026

  • 83 Народното събрание

    5 1 Отговор

    До коментар #73 от "Г-н КМЕТЕ„ СЛЪНЦЕ НАШЕ„":

    Е в ремонт.

    11:35 21.04.2026

  • 84 1111

    8 2 Отговор
    Казах ви, че като съдите другите, сами се осъждате!

    11:35 21.04.2026

  • 85 Да ти светна

    3 16 Отговор

    До коментар #59 от "яснота по въпроса":

    Сега умножи всеки глас даден за ГЕРБ по 8 лв от субсидията и пак говори за БЕЗ пари.Да не говорим,че при управлението на ГЕРБ построиха( и по техни проекти още се строи) метро в София,пречиствателни станции по морето,влязох ме в еврозоната(много хора го оценяват),зала 8888,в която Р Радев си прави Пи Ар и др. Ако седиш на пейката пред блока и не ти трябват пътища,няма как да оцениш,но аз пътувам и оценявам и магистрала Европа,и Северната дъга и ме е яд на ППДБ ,че спряха Хемус.Сега ГЕРБ нямат ангажименти,но ние имаме САМО надежда,че Радев ще работи в полза на България.Ще поживеем и ще видим.Защото ОБЕЩАНОТО НЕ Е КАТО ДАДЕНОТО.

    11:37 21.04.2026

  • 86 България ще я има!

    25 2 Отговор
    Никога вече ГЕРБ и ДПС! Никога вече Борисов и Пеевски!

    11:37 21.04.2026

  • 87 дондьо 2026

    19 0 Отговор
    време е за пенсия с раирани костюми! най голямата вреда
    за България! Повече не искам
    да ви виждам! 20 години ви търпяхме !!!!!!

    11:39 21.04.2026

  • 88 Като котка по гръб не пада

    14 1 Отговор
    Значи, според Борисов, заради БСП и ПП- ДБ са изгубили тотално?!? Как пък веднъж не каза и не осмисли, че именно заради тясното сътрудничество с голямото Д претърпя това фиаско на изборите? Явно не си е научил урока. И още нещо- на крива ракета, космоса и бил крив, са казали хората. Та и неговата работа такава. Тежките зависимости и дълбоката корупция са причина за изключително ниския резултат на ГЕРБ. Очаквам ДП да каже нещо по въпроса за чичо си Румен, за кетъринга, за това, че ще изкарат пълен мандат и избори няма да има.....Фантазьорски брътвежи, един истински политик трябва да бъде обран и обективен в изказванията си. Същото очаквам и от Тошко и Балабанов, нека се изкажат сега, защото с огромното самочувствие, подкрепата към Борисов и Пеевски и наглото им говорене, доведоха до естествения си край.

    11:40 21.04.2026

  • 89 Слабите ученици си остават слаби ученици

    5 0 Отговор
    Законът за единството е в сила дори за най-незначителният индивид, който участва в цялостния квантов или енергиен баланс на системата, като всяко действие има отражение в цялата система.
    Тежка е царската корона, особено когато под нея няма никакъв акъл...

    11:41 21.04.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Ще бъдете

    15 0 Отговор
    Следствени. Някои от вас. Начело с Бойко.

    11:42 21.04.2026

  • 92 Чората

    9 0 Отговор
    Бойко-ЧАКАМ ТЕ!

    11:42 21.04.2026

  • 93 Ами

    2 11 Отговор

    До коментар #79 от "Да си умреш от майтап!":

    Ти да си чул Борисов да говори за тикви,прасета,п@дали и т.н.На това се казва възпитание.Пък ти вместо да търсиш кусури,"вземи се в ръце".Нали никой не те задължава да харесваш някого.Направил си избор,добре Сега бъди доволен и се успокой,защото с омраза и негативно мнение,само до под кривата круша се стига.И всеки си заслужава съдбата.

    Коментиран от #189

    11:45 21.04.2026

  • 94 Така е!

    13 1 Отговор

    До коментар #72 от "българин":

    Монтаж на пералня беше 50 лв, сега е 50€. Домати чери, турски, на щанда бяха 4-5 лв/кг, сега са 9€. Лепенето на плочки беше 50лв/кв.м. Сега вече е - познайте колко. Както писа един, не се чудете на цената на агнешкото. Чакайте да видите цената на черешите. И това сътресение от безсмислената смяна на лева с евро. Безсмислена за нас. Но за ЕЦБ е доста смислена. И постигната от измамните им помагачи в България. Вярвам, че след Германия и ние ще си върнем валутата.
    Един мой вече починал приятел сподели: знакът на еврото е обърната буква от глаголицата. Това ще доведе до крахът на тази валута. Трай та гледай това вярно ли ще е.

    11:45 21.04.2026

  • 95 народа

    11 1 Отговор
    Ако не ти е ясно , това е наказателен вот заради това , че потъкахте референдума за еврото и ни натикахте в ЕЗ насила , без да покриваме критерийте . Сега народа ще страда с години и ще му е трудно да си плаща разходите .Поне контрол да бяхте упражнили в първите месеци на приемането , а то един лев , стана 1 евро , че и отгоре .Кога изобщо кило домати някога се е продавало за 6 евро ? Другия наказателен вот ти е за сметките за ток .Българина не прощава когато му бъркат в джоба .На другите избори Герб ще прави компания на БСП

    11:45 21.04.2026

  • 96 Някой

    5 9 Отговор
    Леле мале ! Като четеш коментарите ше си кажеш, че народа току що се е освободил от турско робство или някаква страшна катастрофа. В същото време страната им е в топ местата за живеене в света и се намира в Шенген и Еврозоната.

    Коментиран от #106, #113

    11:47 21.04.2026

  • 97 Нехис

    0 7 Отговор

    До коментар #76 от "Ами ние как плащаме заемите":

    Те са по-млко от на Кокора и Мунчо с Боташа, другарю.

    11:47 21.04.2026

  • 98 Абсурдистан

    2 5 Отговор
    Мамникът ще управлява еднолично, защото вие се насахте!

    11:47 21.04.2026

  • 99 Ивайло

    7 1 Отговор
    Господин Живко Тодоров с фирма Естети в Стара Загора ще се борите с корупцията и ще бъдете антикорупционна партия,жалко!

    11:48 21.04.2026

  • 100 Нехис

    2 3 Отговор

    До коментар #55 от "Научи":

    Научи го ти. След запетая се оставя интервал, но пиенето на ракийка май ти е по-важно.

    Коментиран от #188

    11:50 21.04.2026

  • 101 Т.КОЛЕВ

    4 0 Отговор
    ТИЯ КОРУМПЕТА КРСЦИ ПСК ЛИ СЕ НАМЪРДАТ В ПАРЛАМЕНТА !? ЗНАЧИ ИМА МНОГО ЗА ЧИСТКА НА.ТСКИВС В БУЛГАРИЯ МНОГО СА СЕ НАМНОЖИЛИ ЧАК И ОПОЗИЦЯ ЩЕЛИ ДА БЪДАТ!?

    11:51 21.04.2026

  • 102 Борисов

    10 1 Отговор
    много лесно подава оставка, когато не трябва и така лъже всичките си избиратели и много трудно я подава , когато трябва, например, когато срине партия ГЕРБ на избори!

    Точно обратното трябва да прави!
    И заедно с него и всички велможи на ГЕРБ!

    Ако ГЕРБ искат да оцелеят- Борисов и лидерите му трябва да се оттеглят!

    Коментиран от #108

    11:51 21.04.2026

  • 103 Нехис

    4 6 Отговор

    До коментар #80 от "ДАСКАЛ ГЕНЧО":

    Сега ще дойдат да папкат тези, които 15 години не са били на власт и са прегладняли.
    И тогава ще видиш що е папкане.

    Коментиран от #107, #109

    11:51 21.04.2026

  • 104 Опозиция

    5 1 Отговор
    от затвора

    11:53 21.04.2026

  • 105 Хмхмхмхмх

    6 0 Отговор
    /..., олевяването на партията..../ Не само вашата партия- ВСИЧКИ политически партии в България олевяха- т.е. се ориентираха към левите идеологии.НИТО ЕДНА сега регисртирана политическа партия в България не е заявила в предизборната си платформа/. ако я има/, че ще защитава икономическите интереси на средната класа. Това е и една от основните причини семейството ми да иска да напусне България- няма как да сме нетни донори на бюджета, при това- със 100 процента /светли/ доходи- т.е. да декларираме чинно на 100 процента всеки приход, който получаваме,и той става част от облагаеманат ни данъчна основа, и в замяна на това да ни се бърка още и още и още в джоба, и да нямаме политическа партия, която да ни защитава икономическите интереси в българското НС.

    11:53 21.04.2026

  • 106 Мдаааа

    7 2 Отговор

    До коментар #96 от "Някой":

    В топ страната, казваш. Затова ли хората бягат от нея и търсят по-високи доходи в други страни? Достоен живот и спокойствие също! За една и съща страна ли говорим, страна, в която навсякъде е прогонило от корупция? Уж безплатното здравеопазване го плащаме от скъсания си джоб, с ниските доходи! За съдебната система нещо да кажеш? Разни там джуджета!? Ти да не би сега да се излюпват, или живееш в някаква твоя идилична паралелна реалност??? Тя, страната ни е много хубава, идеална е за живеене, само дето някои си живеят живота, за сметка на други! Това ако се промени, грешка няма да има.

    Коментиран от #112, #126

    11:54 21.04.2026

  • 107 Град Козлодуй

    4 1 Отговор

    До коментар #103 от "Нехис":

    Те пък тия дето бяха 15 г. на власт все се не налапаха-все се не наядоха.Тази лакомия гербава им изяде главата.

    11:55 21.04.2026

  • 108 ТИ така си мислиш!

    7 3 Отговор

    До коментар #102 от "Борисов":

    Ако не беше подал оставка, протестите щяха да продължат! Това се случи и през 2020 г. когато протестите продължиха цели 8 месеца.

    Коментиран от #117, #124

    11:57 21.04.2026

  • 109 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    9 1 Отговор

    До коментар #103 от "Нехис":

    ПО ТАЗИ ЛОГИКА, ДА БЯХМЕ ОСТАВИЛИ СТАРИТЕ МУТРИ ДА ПАПКАТ ОЩЕ. ДА ОСТАВИМ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ХОРА КОИТО ТРУДНО ГОВОРЯТ НОРМАЛЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. дА ОСТАВИМ ТОЛУПИТЕ ДА НИ УПРАВЛЯВАТ.
    ВИЕ ГОСПОДИНЕ СЪГЛАСНИ ЛИ СТЕ С ТОВА???????????

    Коментиран от #114

    11:57 21.04.2026

  • 110 Няма

    2 3 Отговор
    никаква разлика, ГЕРБ=ПБ

    11:57 21.04.2026

  • 111 Истината с

    6 2 Отговор
    с ПРОСТИ ДУМИ:

    Радко спечели понеже т.н. евроатлантически партии ГЕРБ СДС и ППДБ се издъниха!

    Пък нека разни политилози и социолози да ни обясняват със сложни думи!

    Коментиран от #128

    11:58 21.04.2026

  • 112 Оффф

    5 1 Отговор

    До коментар #106 от "Мдаааа":

    Бе нормално е да има миграция, нормално е всеки да ходи където иска, навсякъде има бедни и богати, ти в къв розов балон живееш

    11:59 21.04.2026

  • 113 Мехмед I

    11 2 Отговор

    До коментар #96 от "Някой":

    По голяма катастрофа от БорисOFF и гроб има ли?!По-настървени срещу Народа са и от башибозука и еничарите!За това ще си носят последствията!Скоро!

    11:59 21.04.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Да ти кажа

    2 8 Отговор

    До коментар #52 от "Погонат":

    Винаги се чудя как ЕМОЦИИТЕ наделяват НАД РАЗУМА, макар и в собствен ущърб.Напр.,голяма радост от протестите--няма пари да капиталови разходи.Днес някой по телевизията каза,че Р.Радев нямало да дава пари на общини на кметове на ГЕРБ, за да му разруши структурите.Ами да се сърдят хората гласували за ПБ ,че няма да има пари за техните общини.Борисов даваше за всички,без да дели на наши -ваши.Даваше и за църкви,и за джамии.Оправи водния цикъл на Перник,когато кмет беше от БСП.

    Коментиран от #118

    12:00 21.04.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 И какво като продължат някакви протести

    5 4 Отговор

    До коментар #108 от "ТИ така си мислиш!":

    с подскачащи джендъри по жълтите павета?

    Които отгоре на всико се оказа, че са гласували два пъти повече за Радев, отколккото за Кокор?
    В страната протестираха по 5- 6 човека с по един тъпан и две зурли!
    Във Варна и Пловдив имаше малко повече протести от по 1000 човека.
    Това е!

    Сравни само с протеста на 1000000 унгареца само в Будапеща!

    Коментиран от #122

    12:02 21.04.2026

  • 118 Има решение и за вас

    10 1 Отговор

    До коментар #115 от "Да ти кажа":

    Щом толкова ви е грижа за хората, кметовете ви могат да си подадат оставките.

    12:02 21.04.2026

  • 119 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    Абе знае ли къде е Промяна?!Да не е ритнал камбаната след гръмовното герберско поражения?Оня с коня и Харсъзина и те се завряха в мишите си дупки.

    Коментиран от #143

    12:02 21.04.2026

  • 120 Лопата с чип

    7 2 Отговор

    До коментар #25 от "Нехис":

    Марш на фронта нищоправец!
    Отивай си в любимата незалежная, и не се връщай - освен само катоп снимка на някой стълб!

    12:03 21.04.2026

  • 121 Това е знамето на Украйна,

    6 0 Отговор

    До коментар #116 от "Веско":

    Защитницата на Европа!

    То се развява навсякъде в Европа и у нас!

    12:03 21.04.2026

  • 122 А, нищо ...

    5 3 Отговор

    До коментар #117 от "И какво като продължат някакви протести":

    Със сигурност, щяхте да подадете оставка. Просто агонията щеше да продължи по-дълго.

    12:04 21.04.2026

  • 123 Боже, голям актьор

    7 1 Отговор
    Че и нов модел ни пробутва

    12:05 21.04.2026

  • 124 Хмм

    7 2 Отговор

    До коментар #108 от "ТИ така си мислиш!":

    протестът в Банкя реши въпроса, още на следващия ден Борисов свали правителството, а пеевски самодоволно говореше ден преди това - избори няма да има, и кукувците, и бесепарите които гласуваха по знак от ГЕРБ с палец надолу или нагоре вярваха, че ще имат 4 години мандат, ще се находят и наживеят нашироко, но ядец, еврото им унищожи партиите, и трите

    12:06 21.04.2026

  • 125 Хаха

    7 0 Отговор
    Гледах му пресконференцията. По едно време на един зададен въпрос нещо потъмня и почна да си дъвче джуките.

    12:06 21.04.2026

  • 126 Някой

    6 2 Отговор

    До коментар #106 от "Мдаааа":

    Е, такива са ми наблюденията сега какво да ти кажа много е зле, не се издържа, съсипаха я тая държава, давай Радев, Бойко в затвора...

    12:06 21.04.2026

  • 127 123

    13 2 Отговор
    Този човек се прави че не разбира защо го изритаха хората и изтъква причини които нямат нищо общо с истината.Пак бил сбъркал и ще се поправял.Това го слушаме от години.Корупцията, съдебната власт ,прегръдките му с Урсула и еврото което ни натресе в най-неподходящия момент без да се съобразява с народа,позицията му за даване на пари и участие в заем за Украйна,скъпите енергийни доставки и още по-голямата зависимост ,която ни докара,заради тези глупави санкции и още много други неща,които не вижда или се прави че не вижда.

    12:06 21.04.2026

  • 128 Друга истина

    1 1 Отговор

    До коментар #111 от "Истината с":

    Аз лично,виждам дълга ръка на една от великите сили.Ние( България)сме като малко дете,което като го хванеш за ръка,го водиш нанякъде.Надяваме се да е за добро.

    12:07 21.04.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Боко праните гащи

    8 1 Отговор
    Имам 4 мимиарда е,ал съм ви с 200

    12:08 21.04.2026

  • 131 А Бре Купейки

    2 2 Отговор
    Костя дъ Простя

    Защо загуби 200 хиляди Гласа?

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Радев му го сложи Отвсякъде.

    12:08 21.04.2026

  • 132 Наказаха безочието

    7 3 Отговор
    То Денков, ЖеляЗков, Гюров, Пеевски, евро, оръжия, слагачество.... И зад гърба на хората

    12:08 21.04.2026

  • 133 Хмм

    14 5 Отговор
    направили си снимка пред украинското знаме и търсят причини за провала си, ами това е една от причините, превърнахте България в колония и обслужвщ персонал на украйна

    Коментиран от #147

    12:08 21.04.2026

  • 134 Как да имаме доверие на лидер,

    15 0 Отговор
    който преди изборите говори едно, след изборите прави друго, а след загубата говори трето!

    Кабинетът Желязков беше формиран след дълги и напоителни преговори, меморандуми, обяснения как е единствената възможност за запазване на стабилността, националния интерес, месеци наред ни убеждаваха. въпреки че се мръщехме ПОДОЗРИТЕЛНО, че сложната международна обстановла го изисквала...преглътнахме някак и какво- хоп, два мижави протеста и оставка!

    И каква е гаранцията следващия път?

    Достатъчно толеранс дадохме, стига толкова!

    12:11 21.04.2026

  • 135 Ами

    11 1 Отговор

    До коментар #12 от "Въпреки парите на Тиквата":

    Само хванати купувачи на гласове за ДПС-631,за ГЕРБ-318,за Възраждане-13,за БСП-11,за ППДБ-7,за Величие-4, за Меч-2. И ТИКВУН на брифинг одеве пак били играли "честно".

    Коментиран от #146

    12:12 21.04.2026

  • 136 Причината за

    10 1 Отговор
    провала е корупцията, прояла тази "партия" до дъно. Сега излизат пак с някакви евроатлантически клишета...

    12:13 21.04.2026

  • 137 Всеки

    7 0 Отговор
    път , едно и също преживят ! "Конструктивна опозиция" да бъдат ! Тия лаладжии грабливите , разтягащи локуми и лъжещи и с трибуквието си !

    12:14 21.04.2026

  • 138 Айде

    7 0 Отговор
    От водопада по вода марш към любимата ви Украйна.

    12:14 21.04.2026

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Бай Данчо

    5 0 Отговор
    Той и не е споменавал че ще управлява с вас! Сега като ви сменят назначенията или минат към ПБ ще разберете колко сте загубили!

    12:16 21.04.2026

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Ко каза , ко

    4 0 Отговор

    До коментар #119 от "Последния Софиянец":

    Еее, защо така с лошото сега.
    Този индивид, или индивиди са на заседание на тролската ферма.
    Сега чакат новите опорки от една амбасада , и ще започнат отново с плюенето.

    Здрав бъди :-)

    12:17 21.04.2026

  • 144 Най-краткия виц

    9 1 Отговор
    "ГЕРБ трябва да запази своя десен, антикорупционен профил"?!? Много се смях на тази шега.

    12:17 21.04.2026

  • 145 Не е истина

    9 2 Отговор
    Много сте нагли бе. Вместо да се радвате, че още не са ви опан...ли, вие продължавате да се набутвате между шам..те. Еб..ти наглярите сте.

    12:18 21.04.2026

  • 146 Тая класация Дечо от Яхтата

    5 1 Отговор

    До коментар #135 от "Ами":

    с Прокурорката и Пепи Еврото ли я прави?

    12:19 21.04.2026

  • 147 Някой

    7 1 Отговор

    До коментар #133 от "Хмм":

    Това знаме си стои там( залата за пресконференции) от ден първи, когато Путин нахлу в Украйна в знак на солидарност. Виж тоя дето го избрахте си сложи снимка за финал на кампанията с убиеца на жени и деца, нещо което трябва да ви е като тежко петно върху съвестта, ако имате такава изобщо.

    12:19 21.04.2026

  • 148 Архимандрисандрит Бибиян

    5 1 Отговор
    Сеги че гледаме сиира на Пембен паша- мисира,после че едем бахора наедно с останалите ора! Внетен ли сме?

    12:24 21.04.2026

  • 149 Григор

    8 2 Отговор
    "Румен Радев еднолично ще управлява държавата"
    Нещо не ми е ясно. Какво значи еднолично? Той не е цар. Той се е явявал на парламентарни избори и държавата ще управлява НЕГОВАТА ФОРМАЦИЯ, А НЕ ТОЙ ЛИЧНО! Понятна ми е злобата на Борисов,но глупости не бива да се говорят. Всичко е според правилата на играта. Нека Борисов каже колко пъти е управлявал без "патерици".

    Коментиран от #156

    12:31 21.04.2026

  • 150 Деций

    8 0 Отговор
    За да гласува човек за ГЕРБ,си изисква "сериозен мотив",другото е диагноза!

    12:34 21.04.2026

  • 151 Метресата от Барселона

    4 0 Отговор
    Бойко Борисов много обича да ходи в Стара Загора, за да играе на белот с Иван Пилето, дето си му плаща, за да замърсява безнаказано въздуха в този иначе красив южен български град. На Бойко да му намери момченцето Живко, дето го държи 4-ти мандат една млада старозагорка и най-после да си гледа старините!

    12:42 21.04.2026

  • 152 Гост

    6 0 Отговор
    Вълк нравът си не сменя. Вместо да наведе смирено глава, взе да хапе ПП ДБ, щото е по-лесно за оплюва, той друго не може. Много му се искаше да прехвърли загубата си на чежд гръб на принципа - ние сме лоши, ноооо - вижте че има по-лоши. Разбира се, прояви типичната авторитарност и пониши гон на брифинга. Не става за политик този човек, той си е мутричка и партийната му работа е повече мутренска отколкото държавническа, дипломатическа или в полза роду. Не е вярно, че благодарение на Герб сме в еврозоната, той го знае, но не спря да лъже. Това е дълъг процес и е подготвян от няколко правителства, а той има късмета да го финализира, като беше на косъм със закъснение на доклада и да прецака България. А това, че се обединил с Пеевски в името на България беше супер нагло и неприемливо като твърдение, не се прави така. Дано се укроти вече, и дано даде властта на друг в тази партия , а той да се пенсионира. 20 години му стигат!

    12:43 21.04.2026

  • 153 ГРОБ УМРЕ

    9 0 Отговор
    ГРОБ Е МЪРТВА !!!!

    12:45 21.04.2026

  • 154 Хи хи хи

    9 1 Отговор
    Ще гледате парламента отвън на следващите избори , крадци и лъжци сте !

    12:46 21.04.2026

  • 155 Демократ

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мисира":

    А на мен и още нещо .... !

    12:46 21.04.2026

  • 156 И още мисирки ООД

    5 1 Отговор

    До коментар #149 от "Григор":

    Радев - за разлика от Борисов има куража да поема лична отговорност, докато банкянският хитрец е свикнал да използва други хора да му вършат мръсната работа.

    12:47 21.04.2026

  • 157 мисирка

    8 0 Отговор
    Ами къде са, мълчат празнодумците: "философа" от Габрово, Томка Бикова, Любена Дилова-син и Дельо "Умното"!?!

    12:52 21.04.2026

  • 158 Мишо

    11 0 Отговор
    Герб и ДПС са мафия ограбили народа си Затвоооооор

    12:53 21.04.2026

  • 159 Някой

    6 0 Отговор
    Абе аз мисля, че най-голяма вина има ГЕРБ затова, че популацията на врабчетата е паднала под 50%.

    12:58 21.04.2026

  • 160 Гост

    7 0 Отговор

    До коментар #70 от "Отново проЗтотийки... :":

    "Той ни остави да се избием с ПП ДБ" е виждането на Герб за политика, те виждат "избиване, не друго. Много се изложи с това "прозрение", още повече, че не се виждаше нито "опит за "избиване" от ПП ДБ, нито пък изявена радост от тях преди окончателните резултати. ПП ДБ поне имаха програма и стъпки за решаването на 3та поставени най-сериозни проблема. Герб нямаше нищо 0 ала-бала, ние сме велики.... Това е - който е свикнал да лъже и да манипулира докато корумпира, пак ще го прави, до живот. 20 години стигат!!!

    13:03 21.04.2026

  • 161 Смъртта

    7 0 Отговор
    Тука важи на 100% правилото...на.ран но на екран....аре ЧАО, има свободно място в продукцията NEW BELENE!

    13:05 21.04.2026

  • 162 А,бе, наглец герберастки!

    7 0 Отговор
    Кой събори Правителството, когато следваше договорената Ротация с Премиер Габриел?! Защото с Другата Свиня се разбрахте зад гърба на партньорите:” Той ме разбира, а аз изпълнявам каквото Пеевски поиска”
    Вече не си в комфортното положение да забравяш какво си правил и говорил. И точно твоите от ОПГ Герб първи ще ти напомнят това!

    13:12 21.04.2026

  • 163 Вицът на годината

    3 0 Отговор
    Живко Тодоров смята, че ГЕРБ трябва да запази своя десен, антикорупционен профил.

    ХАХАХАХХА ХАХАХАХАА ХАХАХАХА

    13:25 21.04.2026

  • 164 Ко речи?

    7 0 Отговор
    Ще бъдете последната дупка на кавала. Никой няма да ви бръсне и за слива!

    13:33 21.04.2026

  • 165 Гост

    6 0 Отговор
    бойче, ти си никой вече. Ама така, който се докосне до пеефски фалит. Даже и тия депутати са ти много

    13:57 21.04.2026

  • 166 Гоце

    5 0 Отговор
    Този човек и цялото ръководство на партията трябва незабавно да подадьт оставки. След този разгром на изборите да си посипваш главата с пепел и да говориш врели, некипели и да търсиш оправдания е меко казано чинично.

    13:59 21.04.2026

  • 167 Някой

    0 6 Отговор
    Бойко Борисов и ГЕРБ направиха от България държава бонбонче. Член на всички възможни европейски организации. Истинска европейски държава. Въпреки цялата гнусотия, която се сипеше по него. То не бяха епитети, обиди, протести, закани за арести (напомням на удобно забравилите Пеевски и ДАНС уит ми протестите), реални арести, юмруците на Радев, снимки докато спи, уж къщи и бутици в Барселона, какво ли не беше, но той удържа и успя. Българите сега за благодарност дадоха пълна власт над всичко на един руски агент, който си закрива кампанията със снимка на международен престъпник. Да ви е честито на всички.

    Коментиран от #172, #174

    14:11 21.04.2026

  • 168 ГЕРБ и Шиши

    5 0 Отговор
    Боко + Шиши са мафиоти! Факт!

    14:12 21.04.2026

  • 169 Чувалите от магистралите?

    7 0 Отговор
    Къде са чувалите с пачки???

    14:15 21.04.2026

  • 170 Троянец

    5 0 Отговор
    Бойко от днес е вече: "Възпитания Лос" а партията му е:"От възпитани Лосове".......Боже до къде може да доведе дерадацията на един самовлюбен самозабравил се пр Ост Ак?!

    14:19 21.04.2026

  • 171 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 172 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 173 Радомир

    5 0 Отговор
    Вашето място при Бай Ставри и другото прасе 🐷 също

    14:22 21.04.2026

  • 174 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 175 Зло под слънцето

    4 0 Отговор
    Томислав Дончев размишлява, но не казва истината - бяхте много нагли, бяхте много крадливи, много лъгахте и всичко, което направихте е нискокачествено и вредно. Самите вие сте ВРЕДНИ! По-добре си търсете друга работа, ако ставате за нещо.

    14:45 21.04.2026

  • 176 Някой

    2 3 Отговор

    До коментар #172 от "Град Козлодуй":

    Не знам ти пил ли си хапчета. Щом си щастлив от това, което ни се случи в неделя, явно да. От това, което ни се случи, няма измъкване. Край. Било каквото било. Демокрацията в България умря на 19.04.26г. Сега предстои овладяване на съдебна власт, служби, кметове, всичко квото се сетиш. Разни хора ще почнат внезапно да падат от балкони. На следващите избори сигурно ще имат 180 депутата. Тука до 5-10 години ще стане като през 90-те. За протести само ще си мечтаеме. Всеки, който може ще се спасява, който не може ще тъне в калта.

    Коментиран от #177

    14:49 21.04.2026

  • 177 Град Козлодуй

    5 1 Отговор

    До коментар #176 от "Някой":

    По-голямо затъване след Герб-няма как да има.На Народа му писна от крадливата герберска ОПГ.Народа каза:КРАЙ!СТИГА!
    Тиквата и поддръжниците му ще идат там където им е мястото-в Затвора! Ако не-да скачат от балконите!

    Коментиран от #181

    15:09 21.04.2026

  • 178 Все тая

    3 1 Отговор
    ГЕРБ=ПБ, огромно его, самочувствие без покритие, агресия, злоба, лицемерие, интригантстване, лъжи, преиначаване на факти и с чужда пита помен

    Коментиран от #179

    15:11 21.04.2026

  • 179 ДеайвингПлежър

    4 0 Отговор

    До коментар #178 от "Все тая":

    За Бойко говориш нали?-огромно его, самочувствие без покритие, агресия, злоба, лицемерие, интригантстване, лъжи, преиначаване на факти и с чужда пита помен

    15:15 21.04.2026

  • 180 Град Козлодуй

    3 0 Отговор
    Герб=Марокански скакалци.....Ама както се вижда и за тях има лек.

    15:20 21.04.2026

  • 181 Някой

    0 4 Отговор

    До коментар #177 от "Град Козлодуй":

    Възхищавам се от оптимизма ти. Не знам от какво точно му е писнало на народа, но това което предстои да му се случи ще бъде брутално. Всеки сатрап така е започвал - като е вкарвал в затвора "крадливите врагове" и народа му е ръкопляскал, но накрая въпросният народ винаги е свършвал много, много зле. И не се заблуждавайте, за вас освен радостта, че Бойко и другите са в затвора няма да има нищо, баницата вече са си я разпределили. За вас ще има само кал и мизерия.

    Коментиран от #183

    15:32 21.04.2026

  • 182 Казуар

    2 0 Отговор
    Бойко, при теб думата реформи беше мръсна.

    15:39 21.04.2026

  • 183 Град Козлодуй

    3 0 Отговор

    До коментар #181 от "Някой":

    Кал и мизерия докараха Бойко и шайката му!

    15:41 21.04.2026

  • 184 Перо от Перник

    2 0 Отговор
    Много боли когато разбереш,че си никой,от теб нищо не зависи и ще плащаш за откраднатото.....Много боли-нали Тикво Банкянска?

    15:45 21.04.2026

  • 185 Горски

    5 0 Отговор
    В Европа при такива провали целите ръководства подават оставка и повече ни ги виждат, нито чуват. В балканска ориенталия двама се карат, трети печели, а четвърти се очаква евентуално да подаде оставка, понеже той им бил виновен. Трагикомедия по български. Като се замисли човек, обкалял останалия свят, е такива неща са уникални за България. Почти всичко друго си личи че е копнато от тук-там и станало на миш-маш. Особено ако се огледате в местните архитектурни джунгли, менютата на ресторантите. Бойко бил винаги за този, който е нападнат.... ами сега, когато краварите нападат Иран, защо им седят самолетите на летището? Къде са санкциите? Лъжлива гад, нали все се хвали с еврозоната, сега виждате ли цените? 10 лева кило домати и 6-7 краставиците 3-4 лева една маруля и т.н. и т.н., това харесва ли ви? Евро и 40-50 литърче бензин как е? Толкова са кухи герберите /без извинение/, че дори не разбраха че голяма част от кампанията на ПБ я направиха те. Още с избора за Президент ако някой не си спомня бяха сложили Цецка Цачева. Вече след като Радев е президент почнаха заедно с Шиши да орязват правомощия на президента , то не бе Конституция то да не може да избира шеф на ДАНС то не приемане на Еврото/сега цените по две а заплати делено на две/ само за да сме евроатлантици има и още .
    То народа/дума която трябва със закон да бъде забранена за политици/ има праг на търпение, и всяко нещо си има и граници.

    Коментиран от #190

    15:54 21.04.2026

  • 186 Цвете

    1 1 Отговор
    И ТИ СИ ЕДНА КОНСТРУКЦИЯ СМЕШНА.ИЗДИГНАХТЕ ПИЛОТА, А СЕГА ДА ВИДИМ, КОЙ КРИВ, КОЙ ПРАВ? ТО Е ЯСНО КАТО БЯЛ ДЕН, ЧЕ Е АКТИВИРАН ОТ КРЕМЪЛ, НО ДРУГОТО Е ПО ИНТЕРЕСНО, ОТ КЪДЕ ТОЛКОВА МНОГО СРЕДСТВА ПРИДОБИ ЕКС ПРЕЗИДЕНТА, ЧЕ И ПАНО НА ДВАМАТА ( ПУТИН И РАДЕВ) ОПЪНА НА ВИДНО МЯСТО? ПОДЛЪГА БЪЛГАРИТЕ, НО ВРЕМЕТО ЩЕ ПОКАЖЕ, КОЙ ДИРИЖИРА СТРАНАТА НИ? ✈️🎲🫦

    15:59 21.04.2026

  • 188 Явно

    2 0 Отговор

    До коментар #100 от "Нехис":

    не знаеш какво е пунктуация, недоучений😂

    16:23 21.04.2026

  • 189 А да си чул

    3 0 Отговор

    До коментар #93 от "Ами":

    "проста кърджалийска п...а"? На това му се вика възпитание.

    16:34 21.04.2026

  • 190 Някой

    1 4 Отговор

    До коментар #185 от "Горски":

    Така е, доматите са 10 кинта, ама 2021-ва преди да изгоните ГЕРБ с вдигнато юмруче и да променяте и чегъртате са били 2 кинта.

    Коментиран от #192

    16:54 21.04.2026

  • 191 Някой

    0 3 Отговор
    Добре де, Радев няма ли вече да се появи вече пред народа, гласувал му такова голямо доверие да каже нещо. Аз такова нещо не си спомням да се е случвало. Втори ден ше мине него го няма никакъв. Тия от промената и те мълчат.

    Коментиран от #194

    17:01 21.04.2026

  • 192 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 193 Кака на Тити

    3 0 Отговор
    Доматите бяха 2 лева,но и пенсиите не бяха пипани от 2009.......нещо по-въпроса?!Герберите сте ИЗ мет.Намерихте си Майстора!

    Коментиран от #197

    18:14 21.04.2026

  • 194 Боруна Лом

    2 0 Отговор

    До коментар #191 от "Някой":

    Специално за гербераст като теб и подобни,на които трябва да се обяснява по 10 пъти едно и също нещо ще разясня,че Радев мноо ясно каза,че ще даде пресконференция и изявление след обявяване на официалните резултати от ЦИК а пак за теб и тебеподобни-това е в четвъртък.Простено ти е!Ти си гербав!

    Коментиран от #198

    19:35 21.04.2026

  • 195 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Тоя смотаняк некадърен като какъв раздава мнения?!?

    20:44 21.04.2026

  • 196 Наемник

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "Хаха":

    Не става. Познавам поне 200 човека, които ще му резнат главата моментално на тоя отпадък.

    20:50 21.04.2026

  • 197 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #193 от "Кака на Тити":

    Ахахах е значи сичко ти е точно кво ривеш

    22:30 21.04.2026

  • 198 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #194 от "Боруна Лом":

    Викаш изчаква за всеки случай да няма някоя грешка

    22:31 21.04.2026

  • 199 ГЕРБ Фрауен

    0 0 Отговор
    Гаджетата ги няма на днешната пресконференция Рая е на резервната скамейка ,за да аплодира вожда ,а Сачева си стои на топло в къщи,за да не загрозява пейзажа със селско излъчване.

    23:13 21.04.2026

  • 200 Комбината на Радев4825

    0 0 Отговор
    Всичко е точно щом Урсула и Американското правителство поздравиха Радев. Вижда се , че някой добре е подготвил почвата.

    23:15 21.04.2026

