Ванко 1 се похвали с двоен празник преди Великден (СНИМКИ)

Бившият рапър Ванко 1 празнува двоен празник в навечерието на Великден. Бизнесменът отбеляза подобаващо рождения ден и на своя бизнес, и на любимото си създание на четири лапи - пуделчето Виуанка.

На фотосесиите от празника "две в едно" рапърът е гушнал в ръце домашната си любимка, излегнат щастливо на луксозна кушетка.

"Честит рожден ден на две прекрасни неща в моя живот -V1 clinic и малката Виуанка. Vanko1 baby", пише Главчев към кадрите от празника, заснети както в офиса на клиниката с малкото пуделче, така и на повече от любопитен фона - стена с куп картини с еротичен характер.

Ексрапърът, който прекара няколко години в затвора заради престъпен трафик на жени и незаконно притежание на оръжие, се е снимал и с празничната торта с цифрата 4, до която лежи и Библия, която като нищо може да е и подарък от кандидат-зет му Благой Георгиев.