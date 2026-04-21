Проф. Иво Христов: Приключи една цяла ера

„Приключи една цяла ера в съвременната българска история. Не казвам, че следващата ще бъде по-светла, но със сигурност от тази, поне аз лично, си въздъхнах с удовлетворение“. Така социологът и международен анализатор Иво Христов коментира в предаването „Лице в лице“ на бТВ резултатите от изборите за 52-рото Народно събрание.

По думите му изчезването на БСП от парламента е „тъжно сбогуване“ с единствената партия, която според него е имала всички белези на реална политическа организация – идеология, структура и устойчиви поддръжници.

По думите му залезът на БСП не е започнал вчера, а последните лидери просто са ускорили процеса.

Той остро разкритикува опитите вината за изборния резултат да бъде прехвърлена върху новото ръководство в лицето на Крум Зарков, като заяви: „Наглостта няма граници.“

Относно изборния резултат и силното представяне на Румен Радев, Христов го определи като израз на дълбоко обществено недоволство.

„Това е последният отчаян вопъл на българите, че не искат да живеят по този начин“, смята Христов.

По думите му много хора са видели в Радев „своята персонификация“, но предупреди, че върху него пада „огромна, чудовищна отговорност“.

„Не е по силите дори на един такъв човек да обърне земното притегляне. Надявам се, че поне ще ни осигури меко кацане“, коментира Христов.

По отношение на международните реакции на победата на Румен Радев социологът определи критиките като „примитивни“, подчертавайки, че новият политически курс вероятно ще бъде по-прагматичен.

Според него основният приоритет трябва да остане „българският национален интерес“, формулиран като нуждата страната да отстоява позициите си с повече самочувствие на международната сцена.