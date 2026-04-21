Проф. Иво Христов: Приключи една цяла ера

Проф. Иво Христов: Приключи една цяла ера

21 Април, 2026 19:10 5 596 155

По думите му залезът на БСП не е започнал вчера, а последните лидери просто са ускорили процеса

Проф. Иво Христов: Приключи една цяла ера - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Приключи една цяла ера в съвременната българска история. Не казвам, че следващата ще бъде по-светла, но със сигурност от тази, поне аз лично, си въздъхнах с удовлетворение“. Така социологът и международен анализатор Иво Христов коментира в предаването „Лице в лице“ на бТВ резултатите от изборите за 52-рото Народно събрание.

По думите му изчезването на БСП от парламента е „тъжно сбогуване“ с единствената партия, която според него е имала всички белези на реална политическа организация – идеология, структура и устойчиви поддръжници.

По думите му залезът на БСП не е започнал вчера, а последните лидери просто са ускорили процеса.

Той остро разкритикува опитите вината за изборния резултат да бъде прехвърлена върху новото ръководство в лицето на Крум Зарков, като заяви: „Наглостта няма граници.“

Относно изборния резултат и силното представяне на Румен Радев, Христов го определи като израз на дълбоко обществено недоволство.

„Това е последният отчаян вопъл на българите, че не искат да живеят по този начин“, смята Христов.

По думите му много хора са видели в Радев „своята персонификация“, но предупреди, че върху него пада „огромна, чудовищна отговорност“.

„Не е по силите дори на един такъв човек да обърне земното притегляне. Надявам се, че поне ще ни осигури меко кацане“, коментира Христов.

По отношение на международните реакции на победата на Румен Радев социологът определи критиките като „примитивни“, подчертавайки, че новият политически курс вероятно ще бъде по-прагматичен.

Според него основният приоритет трябва да остане „българският национален интерес“, формулиран като нуждата страната да отстоява позициите си с повече самочувствие на международната сцена.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кримлянин

    68 25 Отговор
    Първата визита на Радев ще е в Москва за евтин газ и нефт

    Коментиран от #37, #38, #73, #138

    19:12 21.04.2026

  • 2 Сопола

    91 9 Отговор
    Лошо и за Тиквата, и за гоцетата, и за чалгарите...

    19:12 21.04.2026

  • 3 Валери

    26 11 Отговор
    Ха дано, ама надали!

    19:12 21.04.2026

  • 4 ФАКТ 100.00%

    49 14 Отговор
    Путлер размаза Петроханциоте педофили на Епщайн. Това е.

    19:13 21.04.2026

  • 5 си дзън

    20 100 Отговор
    Неграмотният Христов с титли да види колко години има обикновено една ера.

    Коментиран от #15, #23, #27, #130

    19:14 21.04.2026

  • 6 Бат Герги

    14 38 Отговор
    Радев с пп-дб ще цъфне

    19:14 21.04.2026

  • 7 Факт

    85 11 Отговор
    Хората масово не искат Епщайн, Ротшилд, Сорос и Петрохан в Бългрия, а искат свободна страна без зашпадни лъжи и измами и пропаганда. Не искат изнасилени и изядени бебета както е на запад, не искат масони и педофили и задачни общества кланящи се на Израел

    Коментиран от #61, #119

    19:15 21.04.2026

  • 8 движение изхвърляне

    9 6 Отговор
    😜Приключи една цяла ера в съвременната българска история😜
    Може би по-скромна самооценка за своя принос към ПБ е по-прилична.
    (освен ако има в предвид отсъствието на БСП от парламента)

    19:16 21.04.2026

  • 9 Симо

    25 23 Отговор
    БСП се спомина защото избирателите ѝ поумряха.
    Или поумняха?😅

    19:16 21.04.2026

  • 10 Слава на Радев9685

    37 11 Отговор
    Слава на Иран, к. за "демокрацията" на западното задкулисие. Никога повече изнасилени бебета от западния "елит"

    19:17 21.04.2026

  • 11 Майора

    24 67 Отговор
    Ало Христов , каква промяна от мистър Кеш , стари кадри на БСП и хора от ДС , подкрепени и дали парите подсъдимите олигарси начело с Черепа , Бобокови , Василев и други! Появи се новата група Радев-Копринков! И що за спокойствие е това след като страната всеки ден плаща над 500 000 € заради неизгодния договор с “Боташ” , подписан от служебният кабинет на Радев?

    Коментиран от #16

    19:18 21.04.2026

  • 12 Историка

    13 34 Отговор
    Хората предпочитат мега неграмотния и неук таксиджия и милиционер Пуслер пред бебе-изнасилвачите на западния "елит"

    Коментиран от #30

    19:18 21.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Mими Кучева🐕‍🦺

    42 7 Отговор

    До коментар #5 от "си дзън":

    Споко Петрохански!Всички знаем,че си уменъ и красив.Христов не мое се мери с теб.🦍🥳🤣👍

    19:20 21.04.2026

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    33 4 Отговор

    До коментар #11 от "Майора":

    Альоу, ОФЦЕрчиту, Мистър Кеш е оня дето е намагнитен и няма никакви банкови сметки и плащания с карти или по банков път❗
    ДА СИ ГО ЗНАЕШ ДЕ‼️

    Коментиран от #21

    19:22 21.04.2026

  • 17 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 19 Отговор
    Тоя още малко и ша заплаче

    19:26 21.04.2026

  • 18 лими

    13 39 Отговор
    Пак застой с тоя неопитен чорап и шайката червени олигарси,които също са се наредили на софрата да захлебят. А народа вярва в чудеса,да ама чудеса има само в приказките. А който не вярва да си спомни какво съм казал след 6-7 месеца. Сега еуфорията още е голяма!

    19:26 21.04.2026

  • 19 Димитър Георгиев

    14 54 Отговор
    Иво Христов е един от най-опасните ментори! Анализите му са насочени да сеят страх и недоверие в демокрациите! Глас на Кремъл и на диктаторските режими! И е опасен защото е умен!

    19:27 21.04.2026

  • 20 БеГемот

    30 0 Отговор
    Съсипаха живота на надормалните хора за сметка на простите и нагли загубеняци дето се правят на бизнесмени....

    19:27 21.04.2026

  • 21 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    10 3 Отговор

    До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Спрямо нас, мистър кеш е мизерник.

    Коментиран от #26, #31

    19:27 21.04.2026

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    19 3 Отговор
    Дали е случаЕност, че в новата ПАРЛАМА няма да влязат БКП/БСП и вероятно Данчо Ментата,
    ако не извъртят някакво "пренареждане" с допълнителните квоти🤔

    19:28 21.04.2026

  • 23 БеГемот

    13 0 Отговор

    До коментар #5 от "си дзън":

    Колко?!Грамотнико....дето го чака глад....

    19:28 21.04.2026

  • 24 Дълбоко виждащ-гросмайстор!

    10 48 Отговор
    Това е един посредствен мозък ,който е намерил почва в бг и просия и бива величан като някакъв месия.говори си простотиите и вие го венцехвалите.Ако титлата ,която има се печели в доказване и показване този никога както и 90%от простифесорите ви нямаше да имат титли.А тези титли се раздават по партийна линия и шуробаджанащина.такъв като него никога ни би станал ни шампион по нищо!Ваше право е да му давате трибуна ,но мое право е да кажа моята истина без да триете.Титлата Гросмайстор не е партийна и не се дава от дс за послушание ,а се завоюва в турнири с постижения срещу гросмайстори и се присъжда от международна шахматна федерация ,професоре христов.

    Коментиран от #29, #140

    19:28 21.04.2026

  • 25 Иван

    9 41 Отговор
    Тоя смешник, кой го пита, та се обажда ! Ха, ха, ха .....

    19:29 21.04.2026

  • 26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    25 2 Отговор

    До коментар #21 от "БСП МИЛИАРДЕРИТЕ":

    ТАКА СИ МИСЛИШ ТИ❗И БорисОФ се мислеше за баткА, ама клекна бързо в скута му❗

    Коментиран от #32

    19:30 21.04.2026

  • 27 хи хи

    23 1 Отговор

    До коментар #5 от "си дзън":

    Чувстваш се лично засегнаТО от това, че те определи, към ония 80% ли пони? 😅

    19:30 21.04.2026

  • 28 Aлфа Вълкът

    7 15 Отговор
    Зарков точно затова го сложили, да организира вота за Радев.

    Коментиран от #80

    19:31 21.04.2026

  • 29 БеГемот

    20 6 Отговор

    До коментар #24 от "Дълбоко виждащ-гросмайстор!":

    Май скоро не си ходил на психиатър...да та прегледа издълбоко ...пък каквото види...

    Коментиран от #43

    19:32 21.04.2026

  • 30 Моряка

    36 8 Отговор

    До коментар #12 от "Историка":

    Между друугото Путин е завършил право в престижния Санкт Петербургски университет и школата на КГБ.Владее свободно немски и английски.Дай боже всекиму такъв неграмотен и неук президент.Историко,май пак обърка посоката на историята.Както винаги.Няколко пъти съм те съветвал - първо чети,след това пиши.А ти все като чукчите.Чукча не читател - чукча- писател!

    19:33 21.04.2026

  • 31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 0 Отговор

    До коментар #21 от "БСП МИЛИАРДЕРИТЕ":

    ДеБелян може да те замята с дребни монети от вас до Лисабон и обратно❗

    Коментиран от #33

    19:33 21.04.2026

  • 32 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    10 10 Отговор

    До коментар #26 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ние приватизирахме цялата държава, тоя за някакъв Пеевски ми говори..
    По наше време Пеевски бе като малко сукалче, а Борисов като юноша блъеден.

    Коментиран от #42

    19:35 21.04.2026

  • 33 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    4 4 Отговор

    До коментар #31 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Кви дребни монети...ни замеряме с дебели пачки.

    Коментиран от #49

    19:36 21.04.2026

  • 34 Град Симитли

    14 1 Отговор
    "...опитите вината за изборния резултат да бъде прехвърлена върху новото ръководство в лицето на Крум Зарков..."
    ...опитите ги прави бай Гуцан Медузата!

    19:37 21.04.2026

  • 35 Дориана

    21 2 Отговор
    Провала и унищожението на корупционния модел Борисов - Пеевски и техните съюзници помагачи от ИТН и БСП ОЛ. вече е факт. Борбата за власт беше безмилостно жестока. То не бяха купуване на гласове с пачки пари най- вече очаквано от ДПС и ГЕРБ/ СДС , то не бяха компромати, заплахи към Служебното правителство, агресивна риторика всичко влизаше в действие. Как Борисов и Пеевски неистово искаха да задържат корупционния модел на управление след протестите, които в прав текст им казаха Мафията , Вън ! Възмездието дойде и ще продължи, ако те продължат да пречат на освобождението на Завладяната държава. Това е предупреждение към тях и техните помагачи..

    Коментиран от #58, #63

    19:37 21.04.2026

  • 36 БСП УМРЕ

    7 4 Отговор
    Да сдава Позитано 20. Може да са пресели в дома на покойника.

    19:38 21.04.2026

  • 37 Току виж

    3 12 Отговор

    До коментар #1 от "Кримлянин":

    Само да не се окаже на посещение до камината, при внезапния дядо, пак за газ и нефт, ама по-скъп?

    19:39 21.04.2026

  • 38 Иван

    8 8 Отговор

    До коментар #1 от "Кримлянин":

    Ха, ха - стиска ли му на Радев да иде в Москва !

    19:40 21.04.2026

  • 39 Стига версии

    16 5 Отговор
    За мене проф. Христов е най-ерудираният ализатор в БГ. Но същества мненеие, че ако изборите решаваха нещо нямаш да бъдат проведени. Но тук не съм оптимист за мнението на професора.

    Ако Радев искаше много или малко, мисля по-скоро по-малко, да измени състоянито на България, той би деиствал праволонейно.
    Знае се, че нелогичите (сили меко казано ) от ЕС не биха му разрешили да действа пълноценно.

    19:41 21.04.2026

  • 40 дълбоко виждащ-Гросмайстор!

    6 15 Отговор
    Путин няма собствена воля и доказа възможностите си в украйна.Ако имаше нещо между ушите ти нямаше да даваш за пример путин.Един нормален мозък ,като всеки силен гросмайстор може да направи това постижение на путин и на нтози христов не за години ,...а за дни.Не говоря за "Операцийката" му ,а говоря за супер постижението ,че е научил немски интересно ми е с какъв диалект го говори,да не е като английският на резидента им радев.....

    Коментиран от #46

    19:42 21.04.2026

  • 41 анонимеп

    1 13 Отговор
    я съм иво дебило

    19:43 21.04.2026

  • 42 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 1 Отговор

    До коментар #32 от "БСП МИЛИАРДЕРИТЕ":

    БЕШЕ!
    И билетчето беше ШЕСТ ст..инки,
    и токът беше ЕДНА ст..инка!

    Коментиран от #76

    19:44 21.04.2026

  • 43 Дядо дръмпир-пита камилата...

    2 7 Отговор

    До коментар #29 от "БеГемот":

    Друго не можа ли да ти роди ,между-ушието???там само планинският вятър ли вее???

    Коментиран от #75

    19:44 21.04.2026

  • 44 ИВАН

    16 2 Отговор
    Дано най после направи нещо добро за България, тоя Радев,щом такова доверие му се гласува.

    19:44 21.04.2026

  • 45 А същия този наглец

    8 15 Отговор
    беше от бсп, и нарече 80 % от българите дебили.И сега за тези дебили пак прави анализи.Да се беше се замъкнал във великата русия, и там да ръси мъдрости.

    Коментиран от #48

    19:45 21.04.2026

  • 46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 3 Отговор

    До коментар #40 от "дълбоко виждащ-Гросмайстор!":

    "... интересно ми е с какъв диалект го говори,да не е като английският на резидента им радев....."
    Ами изгледай "английския" на Рая НаДелян-
    чете с наши букви уж английски звучащи думи....❗

    Коментиран от #64

    19:48 21.04.2026

  • 47 Бай Ганьо

    6 15 Отговор
    Пак плямпане на празни приказки и бръщолевене на безполезния професор!

    Коментиран от #68

    19:49 21.04.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 2 Отговор

    До коментар #33 от "БСП МИЛИАРДЕРИТЕ":

    виждАл си пачки само по филмите❗

    19:50 21.04.2026

  • 50 симптоматично

    9 13 Отговор
    Ефирният трол проф. 80% не пропусна да ви облъчи с "позитивизма" си за пореден път, като ви обясни, че сте толкова жалки и смазани, че на избори може само да издавате вопли (последни).
    Да бъдете гневни, протестиращи и наказващи е неприемливо за облъчена му червената кратуна.😏

    Коментиран от #54

    19:50 21.04.2026

  • 51 Исторически парк

    14 0 Отговор
    19 април може да се сравнява само с 9 септември и 10 ноември

    19:51 21.04.2026

  • 52 Какво самочувствие

    8 9 Отговор
    Нали този професор,нарече 80% от българите глупаци(или нещо подобно,дебели?).Те пък взеха да го цитират,като всеки си мислеше,че е от другите 20% Аман от хора,пиещи соево лате.Дано най-после спре,празното говорене("Не ме гледай какво правя,а ме слушай какво говоря") и да почне нещо градивно да се прави.И дано да няма някакъв реваншизъм,защото самочувствие не се гради с обиди и унижения

    Коментиран от #66, #83

    19:51 21.04.2026

  • 53 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    8 21 Отговор
    Радев нищо добро няма да направи....поредния лъже месия назначен от ТИМ и всички останали олигарси като Домусчиев Гергов Бобокови и разни комуняги със стотици милиони и милиарди евро...вижте му листите за министри..покъртителна картинка- само неможачи и доказани престъпници и крадци..програмата му е мега гига ПОСТНА ПИЦА която ще докара народа до просешка тояга..нито е социално настроен нито е против ционизма нито против сащ или Израел нито против урсулата и Брюксел.....същия като Бойко само че много по алчен...цените в магазините ще продължат да растат нагоре докато кг домати не стигне 20 евро а срз за един Пловдив е 800 евро ....народе...на.чу..ка.хте си го яко като гласувахте за тоя комунист и лъжец ...та само в листите му има 26 престъпни лица от ДС ..вие луди ли сте да гласувате за тоя бе из.мет нечовешка

    19:53 21.04.2026

  • 54 Спокойно

    7 12 Отговор

    До коментар #50 от "симптоматично":

    Българите сме оцеляване винаги.Ще преживеем и тези дървени професори,пардон,дървени философи

    Коментиран от #70

    19:54 21.04.2026

  • 55 НЯМА ЛАБАВО

    4 7 Отговор
    Всички партии са на мафията на партизаните - генерали от ДС. Договориха се да запазят статуквото. Бойко имаше мисия да подкупи ЕС и да разпредели най-много евро средства. ДБ и ПП ли не са от ДС, вие фантазирате ли, ако мислите, че не е са? Демократите са всички от ДС. Безуханова и Красен Станчев. Дори бащата на Волгин е от ДС. НЯМА ЛАБАВО. БКП-ДС смени Москва с Вашингтон. БСП и Първанов подписаха за американските бази. КОЙ КОЙ НЕ Е ОТ ДС И ЦРУ?? ДС заповяда да рушат паметникът на Бузлуджа и на Съветската армия. Дачков и Карбовски щяха да пасат патки, ако бащите им не бяха от ДС. НЯМА ЛАБАВО

    19:57 21.04.2026

  • 56 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 12 Отговор
    Но трябва да признаем, че рашподлогата христов няма познато дъбитие за цялата си 4хилядна история❗

    Коментиран от #71

    19:57 21.04.2026

  • 57 Истинско обещание 🇮🇷

    7 11 Отговор
    Преживели сме Цола Драгойчева,ще преживеем и Радев

    Коментиран от #60

    19:58 21.04.2026

  • 58 Абе,човек

    4 8 Отговор

    До коментар #35 от "Дориана":

    Разбери,че ЖИВОТЪТ ВЪРВИ НАПРЕД,а не назад.Аз лично,съм щастлива,че сме в еврозоната.Често се цитира,че трябва да сме винаги с ЕС,никога против Русия.Трябва да си лоялен,към семейството към което принадлежиш.

    20:01 21.04.2026

  • 59 Ото фон Бломберг

    6 15 Отговор
    По какво е професор този п.рцал ,ненормален под овек ?!

    Коментиран от #62, #69

    20:03 21.04.2026

  • 60 Ото фон Бломберг

    4 7 Отговор

    До коментар #57 от "Истинско обещание 🇮🇷":

    Да , но много хора не преживяха цола. Долу Минчо - мистър кеш

    20:05 21.04.2026

  • 61 Звездоброец

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "Факт":

    Тези , които са писали минуси на този коментар сигурно искат да изнасилват и хапват бебета !?

    20:05 21.04.2026

  • 62 Айс Вентура

    0 1 Отговор

    До коментар #59 от "Ото фон Бломберг":

    М@й мун ките да си хапват банани и да затормозяват мозъчетата си.

    20:08 21.04.2026

  • 63 Ами сега

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Дориана":

    На чий гръб ще се катерите,като всичкото ви можене беше,да стоите,да зяпате и да критикувате.Започва нов сериал.Ще ви гледаме сеира.Казано е"Господ дава,но в кошара не вкарва" Та така ,Дорианче, ако сама не си помогнеш,все ще си в позиция някой друг да ти е виновен.

    20:09 21.04.2026

  • 64 дядо дръмпир

    2 11 Отговор

    До коментар #46 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    ти ми кажи за английският на радев.Първо да ти кажа,преди много години бях в СССР ,кисловодск и понеже за бг не се полагаше преводач , а за унгарци и други имаше ,аз си поисках и макар ,просийският да е като матерен за нас ....си поисках.Казвам ти това ,ганчоо,че ако е министър председател трябва да плямпа само на бг,а ако някой му плямпа на друг език да му каже да говори тук и с министър председателя на Български език.Второ английският му бе .....не е за приказване ,не знам какво школуване е изкарал......За един интелигентен човек това,е работа за няколко седмици сучител!

    20:11 21.04.2026

  • 65 дядото

    5 1 Отговор
    не виждам приключване. цял ден по трите основни телевизии дават само боко,шшиши ш коцето.за победителя няма трибуна

    20:11 21.04.2026

  • 66 Мъдьо

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "Какво самочувствие":

    Пак си прекалил с първака.

    20:12 21.04.2026

  • 67 Алекс

    14 2 Отговор
    Корнелия Нинова уби БСП само с един подпис за изпращане и даряване на оръжия и боеприпаси за Украйна. Повечето от привържениците на БСП са традиционно за Русия и обичат руснаците. Те масово се отдръпнаха от тази партия заради продажната и предателска постъпка на Нинова. Точно това докара бързата кончина на тази партия. Иво Христов умишлено или не пропусна тази първопричина, което не му прави чест.

    20:12 21.04.2026

  • 68 Щастливеца

    4 2 Отговор

    До коментар #47 от "Бай Ганьо":

    Ех Ганчо, Ганчо Така е, като си издаянил само до 8 клас.Как да "разбереш, какво ти казва професорът.

    20:17 21.04.2026

  • 69 Бай Ганьо

    5 5 Отговор

    До коментар #59 от "Ото фон Бломберг":

    Този една маса не е преместил през живота си, тръгнал съвети да дава!

    Коментиран от #74

    20:19 21.04.2026

  • 70 Това е положението.

    5 4 Отговор

    До коментар #54 от "Спокойно":

    След като 206 000 са гласували за фараона Ивелин и измекяра Руди Гела не е чудно, че българите сме на ПОСЛЕДНО място по доходи не само в ЕС и на ПЪРВО място по смъртност!
    За съжаление анализаторите на ЦРУ са прави в прогнозата си, че през 2048г. българите ще бъдем малцинство на територията, която засега все още се нарича България...

    Коментиран от #141, #152

    20:19 21.04.2026

  • 71 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️‼️

    3 2 Отговор

    До коментар #56 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ех НИКоКРАДЛО , Н€ДО€Б@Н@ пак ли те изпратиха да Л@ЙНОМЯТ@Ш ❗

    20:20 21.04.2026

  • 72 Запознат

    3 8 Отговор
    Това е т.н кенефен професор

    20:20 21.04.2026

  • 73 Сандо

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "Кримлянин":

    Глупости.Първите му визити ще са в Посолствата където коленопреклонно ще обяви своята подчиненост и готовност да изпълнява всякакви прищевки на Господарите.А после ще си тръгне с новите инструкции.Няма да минат и три месеца и стадото ще разбере,че просто е дошъл новия чобанин на смяна.

    20:20 21.04.2026

  • 74 Бай Ганьо

    4 9 Отговор

    До коментар #69 от "Бай Ганьо":

    От професора и чеп за зеле не става, толкова е безполезен!

    Коментиран от #106

    20:22 21.04.2026

  • 75 БеГемот

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "Дядо дръмпир-пита камилата...":

    Ми това не е малко спрямо твоите глупости... то само по заглавието ти може да ти се постави диагноза....

    Коментиран от #82

    20:24 21.04.2026

  • 76 Всъщност,

    7 2 Отговор

    До коментар #42 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    аз не помня по времето на "социализма" някой да се е притеснявал от това колко ще му е сметката за тока.
    Също така и никой не се е притеснявал, че ще остане без работа. Даже държавата намираше работа и на безделниците...

    Коментиран от #79

    20:27 21.04.2026

  • 77 хелмут винкелхофер

    12 1 Отговор
    НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА ДЕПУТАТИТЕ НА 80 ЧОВЕКА
    ВРЪЩАНЕ НА ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА НА БЪЛГАРИЯ
    ВРЪЩАНЕ НА ТЕЛЕКОМИТЕ НА БЪЛГАРИЯ
    НАМАЛЯВАНЕ НА МИНИСТЕРСТВАТА
    НАМАЛЯВАНЕ НА ПАРТИЙНАТА СУБСИДИЯ
    ВРЪЩАНЕ КОНЦЕСИЯТА ЗА ИЗНАСЯНЕ НА ЗЛАТОТО
    СЛАГАНЕ НА МЯСТО НА ТЪРГОВЦИТЕ И ТАВАН НА ПЕЧАЛБАТА ИМ
    ДЕПУТАТИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОТЗОВАВАТ, АКО НЕ ВЪРШАТ РАБОТА И ОЩЕ И ОЩЕ

    20:31 21.04.2026

  • 78 хелмут винкелхофер

    3 0 Отговор
    НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА ДЕПУТАТИТЕ НА 80 ЧОВЕКА
    ВРЪЩАНЕ НА ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА НА БЪЛГАРИЯ
    ВРЪЩАНЕ НА ТЕЛЕКОМИТЕ НА БЪЛГАРИЯ
    НАМАЛЯВАНЕ НА МИНИСТЕРСТВАТА
    НАМАЛЯВАНЕ НА ПАРТИЙНАТА СУБСИДИЯ
    ВРЪЩАНЕ КОНЦЕСИЯТА ЗА ИЗНАСЯНЕ НА ЗЛАТОТО
    СЛАГАНЕ НА МЯСТО НА ТЪРГОВЦИТЕ И ТАВАН НА ПЕЧАЛБАТА ИМ
    ДЕПУТАТИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОТЗОВАВАТ, АКО НЕ ВЪРШАТ РАБОТА И ОЩЕ И ОЩЕ

    20:35 21.04.2026

  • 79 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 1 Отговор

    До коментар #76 от "Всъщност,":

    Да, но днешните КЕЛЕШИ от клоZET(00) поколението, дето НЕ СА БИЛИ РОДЕНИ ТОГАВА, днес ни учат колко лошо е сме живяли🤔😀🤔😀🤔😀

    Коментиран от #101, #114

    20:41 21.04.2026

  • 80 Да бе да...?!

    5 1 Отговор

    До коментар #28 от "Aлфа Вълкът":

    Как ли пък не,Радев е опрял до подмолната помощ на Зарков за изборите...😝?!

    Коментиран от #150

    20:41 21.04.2026

  • 81 Приключи една цяла афера

    5 1 Отговор
    ама не е професорче
    грабливите лешояди може да са се отдръпнали
    но са готови пак да кълват

    20:42 21.04.2026

  • 82 има хапчета за твоя случай.....

    3 0 Отговор

    До коментар #75 от "БеГемот":

    първо напиши си ника на бг,а не на просиянски ...После се научи да не се храниш на вестник ,а на кърпа ако нямаш покривка.Трето не изролзвай листата от дърветата ,хората вече са открили тоаллетната хартия.......и четвърто не повтаряй баби ,дядовци и родителите си и не клякай в драките ,ами си изкопай една дупка и там пускай ......гов..ното!

    Коментиран от #86

    20:43 21.04.2026

  • 83 Хе,хе...!

    5 0 Отговор

    До коментар #52 от "Какво самочувствие":

    ,,И дано да няма някакъв реваншизъм..."
    И кво ся,ако новата власт вкара съвсем справедливо в затвора Борисов и Пеевски,викаш това ще е...,,реваншизъм"...?!?!
    Аре у лево,с тези адвокатски клишета...!

    20:46 21.04.2026

  • 84 няма няма лабаво

    3 3 Отговор
    Всички партии са на мафията на партизаните - генерали от ДС. Договориха се да запазят статуквото. Бойко имаше мисия да подкупи ЕС и да разпредели най-много евро средства. ДБ и ПП ли не са от ДС, вие фантазирате ли, ако мислите, че не е са? Демократите са всички от ДС. Безуханова и Красен Станчев. Дори бащата на Волгин е от ДС. НЯМА ЛАБАВО. БКП-ДС смени Москва с Вашингтон. БСП и Първанов подписаха за американските бази. КОЙ КОЙ НЕ Е ОТ ДС И ЦРУ?? ДС заповяда да рушат паметникът на Бузлуджа и на Съветската армия. Дачков и Карбовски щяха да пасат патки, ако бащите им не бяха от ДС. НЯМА ЛАБАВО ......... БСП я закри Корнелия Нинова. Като спря активноста на тяхната телевизия и после я спря. Освен, че Нинова не обича да чува леви идеи, БСП трябваше да намали популярността си - всичко е под контрол от незакритата ДС - работеща за неолиберален капитализъм и съглашение с Вашингтон в името на буржоазна диктатура. Така заповядват на Възраждане и на Величие, партиите са им инструмент. Така стана и с Атака. Те кукловодите имат марионетки - всяка партия, и БСП бе до тука, преходът свърши, и Радев е прекрасно обяснение и случай да я закрият. Вече е решено ГЕРБ да играят консерватори, и плащат на Дачков и Карбовси да излъчват Бойко. После с това ПРОГРЕСИВНА в името на партията на Радев, стана ясно, че ще го играят - искат да играят като в САЩ и Англия с две партии.. Ивелин влезе в политиката за да спаси инвестициите си, които са на К. Каракачанов.. ПАРКия бе не партия. С

    20:47 21.04.2026

  • 85 Хахаха

    4 9 Отговор
    Българите се издъниха по чутовен начин с Радев. Подигравка сме на целия свят,все пак не може да дадеш цялата власт на олигофрен и на крадецът на века(БОТАШ). Доказахме никаквата си демократична култура. Тежко робомислие. Исторически погром и предателство та България

    20:48 21.04.2026

  • 86 БеГемот

    1 1 Отговор

    До коментар #82 от "има хапчета за твоя случай.....":

    Сериозно ти говоря....не си в час ....в главата ти е пълна каша от реални знания и фантасмагории...забелязвам мании, нарцистично разстройство и имам съмнения за шизофрения...биеш ли си редовно инжекциите?А за Ника ми въобще не си наясно от къде идва като гледам щото си пенсионер и явно не си запознат с Блек метъла и каламбура с бегето....

    Коментиран от #118

    20:51 21.04.2026

  • 87 Комунистите родината изграждат

    3 5 Отговор
    „Не е по силите дори на един такъв човек да обърне земното притегляне. Надявам се, че поне ще ни осигури меко кацане“, коментира Христов.

    Христов, ти знаеш ли, че сутиените повдигат гърдите на дамите, но не могат да преодолеят гравитацията.

    20:52 21.04.2026

  • 88 Бай-бай Бг идиоти

    2 6 Отговор
    Слагайте ватенките, най-после успяхте да предадете България

    20:53 21.04.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 1 Отговор
    Тия огромни хотели на ДРУГАРИТЕ по морето са правят с пачки..Бобокови, Арабаджиеви, Баневи, собственици на пловдивския панаир, на цели КУРОРТИ по морето и планините, ама ти откъде да знаеш

    20:56 21.04.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Регресив Радев

    2 6 Отговор
    Другарю Путин България е ваша!
    Заповедта е изпълнена!
    Рапорт даден!
    Оставам на вашите заповеди!

    20:57 21.04.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Тези От Демокрацията !

    2 0 Отговор
    Просто Доведоха Тезата На Тези !

    От Края на Социализма !

    До Край !

    Коментиран от #102

    20:58 21.04.2026

  • 98 Българин

    3 0 Отговор
    Законът е напечатан само за робовете - Христо Ботев

    20:58 21.04.2026

  • 99 Владимир Путqin

    1 3 Отговор
    Все булгаристанские ребята на фронт! Поняли!

    20:59 21.04.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 6 Отговор

    До коментар #79 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Като сме живели добре при соца, що са срути, изпари са...ПО света даже го нема, освен при КИМЧО.

    Коментиран от #124

    21:00 21.04.2026

  • 102 Сега Остава !

    2 0 Отговор

    До коментар #97 от "Тези От Демокрацията !":

    БСП !

    Да Се Възроди !

    Но !

    Не !

    С Акъла !

    На Тези Лица !

    21:00 21.04.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Българин

    2 0 Отговор
    Умът е най-ниският връх, на който можеда се качи човек в развитието си . Най-високият се казва РАЗУМ. Разумният човек освен низшият Ум, има и Светлина - РА, и самоосъзнаване - АЗ, а Умът му стои на последно място, подчинен на тези две висши същини.

    Коментиран от #108

    21:01 21.04.2026

  • 105 Zахарова

    2 3 Отговор
    Пияна съм с френско шампанско,празнуваме победата ни в София

    Коментиран от #111

    21:01 21.04.2026

  • 106 професори , доценти и социолози-аут

    4 2 Отговор

    До коментар #74 от "Бай Ганьо":

    Бай Ганьо
    24ОТГОВОР
    До коментар 69 от "Бай Ганьо":

    От професора и чеп за зеле не става, толкова е безполезен!
    -;-
    разните там титли така олекнаха, че вече нито не геверали вярвам, нито на социолози слушам.
    А като видя Райчевци и Витановци и си изслючвам нелемизора.

    да же не се ипитвам и да ги разлирам.
    Етати неразбирачите..
    Гледам наскоро шивико с прогнозата за 1мес до рухването на Украно и той Смотаняк се появява да прави прогнозите.

    А-а, да споммена , журналистите, -Абе откъде изпълзяха толкова боклуци!!!!!!

    Коментиран от #135

    21:01 21.04.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 БеГемот

    0 0 Отговор

    До коментар #104 от "Българин":

    Е та ти си от там бе!

    21:02 21.04.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 О оооо ! Ти !

    2 1 Отговор
    С и Мислиш !

    Че БСП !

    Ще Изчезне !

    Дълбоко !

    Се Лъжеш !

    Онова !

    Което Става !

    В България !

    И по Света !

    Ще ги Предизвика !

    Да Скочат !

    Отново !

    Така Че !

    Върви !

    Да Сучеш !

    От !

    Майка Си !

    21:04 21.04.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Българин

    6 0 Отговор
    „Народ, който избира корумпирани, самозванци,
    крадци и предатели, не е жертва! Съучастник е!”
    George Orwell

    Коментиран от #126

    21:04 21.04.2026

  • 114 Така е.

    5 2 Отговор

    До коментар #79 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Отдавна се работи по създаването на поколението "клоZET(00)"...

    Цитат от Фостер Дълес - шеФ на ЦРУ - 1945г.:

    “Ние ще хвърлим всичкото злато на САЩ, цялата сила на САЩ за измамване и оглупяване на
    хората от социалистическия свят. Незабелязано ще подменим човешките ценности с фалшиви.
    КАК? Ще намерим единомишленици в тези страни и Русия. Ще разгърнем грандиозна по мащаби
    разложителна работа, ще изтръгнем социалната същност на литературата, ще насърчаваме автори,
    които втълпяват в човека култ към секса, насилието, садизма, предателството – тоест
    безнравствеността. Нужни са писания, осмиващи естествеността и почтеността като архаични
    отживелици. Простащината, наглостта, лъжата и измамата, пиянството и наркоманията,
    животинския страх сред хората, безсрамието, доносничеството и още много пороци заложени
    в човека трябва да се раздвижат. Така ще разклащаме поколение след поколение, ще
    предизвикваме ерозия и развращаване на младежта. Ще създадем човек с консумативна психика
    на елементарен потребител.
    Всичко това ще извършим под девиза: ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ГРАЖДАНСКИТЕ МУ СВОБОДИ“.

    21:05 21.04.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Българин

    3 1 Отговор
    “Основите на всяко едно правителство са
    лъжата, кражбите и насилието”
    Христо Ботев
    „.... имаме пълното право да кажем.
    че всяко едно правителство
    е заговор, съзаклятие
    против свободата на човечеството”
    Христо Ботев

    21:07 21.04.2026

  • 118 дядо дръмпир

    0 6 Отговор

    До коментар #86 от "БеГемот":

    то и резидента радев е пенсионер ,но гледам ,че ката ден му се кланяш...поне му помогни малце да си пооплрави английският и да осмисля какво го питат,ако не дай ...му зададат нещо ,което го няма в протокола.......колкото до твоите слаби и немощни опити за обида.....приличат ми на просиянските атаки при покровск......Апропо колко пъти овладявахте покровск......и колко убити просиянски плъха има там невзети...и на ранените не може да помагате...Знаеш ли ,че там освен дронове убийци има и роботи ,които избиват просиянците.казвам ти за да знаеш ,щото няма интернет в масква....пусьо го е страх да не го свитнат като приятелят му хаменей....през интернет камерите....

    Коментиран от #132, #147, #151

    21:07 21.04.2026

  • 119 Искаме Четвъртия райх

    1 4 Отговор

    До коментар #7 от "Факт":

    Факт
    579ОТГОВОР
    Хората масово не искат Епщайн, Ротшилд, Сорос и Петрохан в Бългрия,
    -;-
    Колко масово е това от хасоквския Орбан
    50% неглъсемали
    40% за Ради Боташа
    надолу са безинтересни


    къде са социалистическите ценности с БКП-то , Кури, а и Кузман Илиев

    Въобще маркс-леинизъма е в тинята!

    Коментиран от #131

    21:07 21.04.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 За ИТН

    3 2 Отговор
    чува ли се нещо? Дългия сигурно е подал оставка. Да не вземе да си посегне туй момче, брей!?

    21:09 21.04.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Българин

    2 0 Отговор
    Съжелявам, но сега просто нямам време за това. Както и вие нямахте време за мен. До скоро и умната! (Ако не е умната, то тогава - русата.)
    Поздрави!

    21:10 21.04.2026

  • 124 Всъщност,

    2 2 Отговор

    До коментар #101 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    социализмът отдавна е построен в кибуците(ТКЗС-тата в Израел) и това е станало защото евреите са много умни хора...

    Коментиран от #136, #154

    21:12 21.04.2026

  • 125 Българската Коледа

    6 1 Отговор
    Важното е , че двата шопара приключиха, защото Коледата ги изненада!

    Коментиран от #129

    21:12 21.04.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Мдаа

    8 0 Отговор
    Съгласен съм с професор Христов, приключваме и ще метем! Много боклук се е насъбрал!

    Мдаа ...

    21:15 21.04.2026

  • 129 Нишо няма да докажат за далаверите

    3 2 Отговор

    До коментар #125 от "Българската Коледа":

    нали се твърди че Свинята нищо не подписвала

    Ламата вече беше политически репресирана.

    Те за КТБ-то замазаха работата, та за какво да говорим

    21:15 21.04.2026

  • 130 Преслав

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "си дзън":

    Тъпаци като тебе не разбират от граматика. Пишеш го защото сигурно ревеш, че Прасетата не успяха. И така ще бъде завинаги. Те са политически трупове.

    21:18 21.04.2026

  • 131 След

    4 2 Отговор

    До коментар #119 от "Искаме Четвъртия райх":

    има-няма 30-50 години няма да се "чува" и за България и за българите. Само ще се пише, че сме ИЗЧЕЗНАЛ НАРОД...

    21:18 21.04.2026

  • 132 Боцко Полиглота

    3 0 Отговор

    До коментар #118 от "дядо дръмпир":

    Конграшулейшънс.

    21:19 21.04.2026

  • 133 Боташа е пореден клоун

    1 4 Отговор
    След като в нощта на изорите видях че 5-ти в редицата зад Боташа е малкия Мраз и ми стана ясно.
    Не знам колко ли пари е дал Стария Мраз, та да изгрее звездата на Боташа!
    Абе какво ще ми говорят за олигарси, като мръсните пари веднажа си намират новия проект!
    А и като знам чи сина на Боташа беше започнал далаверата с бизнес имот в Пловдивско и ми става ясно че комунистите са пак тук и са същите!

    21:19 21.04.2026

  • 134 Уточнение към ком.131

    0 0 Отговор
    Отговорът е за ком.121

    21:21 21.04.2026

  • 135 Шарден,

    2 0 Отговор

    До коментар #106 от "професори , доценти и социолози-аут":

    айде, лягай си. "Шербетът от боровинки" свърши.

    21:22 21.04.2026

  • 136 Що не построиха социализъма в СССР

    0 4 Отговор

    До коментар #124 от "Всъщност,":

    Всъщност,
    11ОТГОВОР
    До коментар 101 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    социализмът отдавна е построен в кибуците(ТКЗС-тата в Израел) и това е станало защото евреите са много умни хора...
    -;-
    Руснаците са белите мишки за експериментаторите.

    сега ще се види докога бедния мужик ще птърпи капитализъма на Путлер!

    21:22 21.04.2026

  • 137 ХАРОН

    4 0 Отговор
    Болезнено прав и експертен. Да го сравним с "опонентите" му като Жоро тЪрбата, Харалан и баба Коларова, които ни облъчват от години, а сега са в пълна несъстоятелност и амнезия!

    21:23 21.04.2026

  • 138 Ще е интесно като не канят Боташ в ЕС-то

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Кримлянин":

    Много лесно ще се разбере че Хасковския Орбан е некадърен- като не го канят никъде и ще разберем.

    21:26 21.04.2026

  • 139 ПП ДБ

    3 1 Отговор
    Имат остра нужда от Клизма!

    21:34 21.04.2026

  • 140 Радио Ереван

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Дълбоко виждащ-гросмайстор!":

    Ако завистта можеше да лети, вие щяхте да сте Кондор. Но всъщност сте обикновен посетител на ...Петрохан.

    21:39 21.04.2026

  • 141 Няма да бъдем малцинство

    0 2 Отговор

    До коментар #70 от "Това е положението.":

    А ти се замисли Къде бяха "анализаторите" преди 35 години и къде са сега!
    И не повтаряйте като папагали каквото чуете!

    Коментиран от #142

    21:46 21.04.2026

  • 142 Прав си !

    1 0 Отговор

    До коментар #141 от "Няма да бъдем малцинство":

    Ромите ще сте мнозинство.

    21:54 21.04.2026

  • 143 Радев ъпсурт

    0 4 Отговор
    Олигархът ми
    е много по-добър
    от олигарха ти!

    22:00 21.04.2026

  • 144 Прав е

    2 0 Отговор
    И жалко, щото не може без лява формация

    22:18 21.04.2026

  • 145 А50

    3 0 Отговор
    Бай Тошо го беше казал- приземяване другари, а сега имаме и нужда от меко кацане , както казва Иво Христов. Първа точка от програмата- съкращение на администрацията с 50%

    22:24 21.04.2026

  • 146 Аве

    0 2 Отговор
    Серенисима по вените да протече мет и масло както е било

    22:32 21.04.2026

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 Провалът на

    0 3 Отговор
    Радев ще издигне Костадинов.

    Коментиран от #153

    22:38 21.04.2026

  • 149 Ачо

    3 0 Отговор
    Иво,смятам те за умен човек,чета коментарите ти,харесвам ги.Но ако една ера е свършила,то каква ера започва!
    Радев ще върне ли държавата в икономиката,ще укрепи ли земеделието,ще построи ли Белене,ще купува ли
    на изгодни цени нефт от Русия,вместо на тройни цени от Америка,ще ликвидира ли наркотиците,хазарта,ще
    реши ли демогравската катастрофа?Съмнявам се!Той продаде надежда и ако не оправдае това,народа пак
    ще псува,както досега!Но това има ли значение,не вярвам!Силно се надявам да освободи поне стадото на
    бай Рибан.Горките животни вече са затворници от 3 години.И това даже нама да направи,ще видим,че няма
    да се застъпи.Защо?Защото е новият надзирател на България,вместо Бойко.А надзирателите изпълняват
    волята на господарите,всички знаем днес кои са господарите на България.
    Иво,старата епоха ща продължава,за съжаление!

    22:48 21.04.2026

  • 150 Aлфа Вълкът

    0 1 Отговор

    До коментар #80 от "Да бе да...?!":

    "Комунисти са ви управлявали, комунисти ви управляват и комунисти ще ви управляват докато сте живи" – Георги Жеков.

    23:00 21.04.2026

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 Но, при

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Това е положението.":

    наличието на 80% от "онези" можеше резултата на фараона и измекяра да е значително по-голям...

    23:05 21.04.2026

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 1 Отговор

    До коментар #124 от "Всъщност,":

    Кой от кого взе земя за да направи кибуци...има ли Израелец да е гръмнал израелец и да му вземе земята за КИБУЦ...я по сериозно.

    23:34 21.04.2026

  • 155 ААААА

    0 1 Отговор
    Глупости. Никакъв отчаян вот. Просто едни олигарси надцакаха едни други олигарси. Няма да е изненада ако по стара народна традиция новия месия наблегне на виншно политически дейност и загърби ежедневните нужди и праблеми на хората. Олигархията не обича да е под светлините на прожекторите и често да се споменава името и. Съвета на мира на г-н Тръмп, войната Русия-Украйна, Северна Македония вероятно ще са с приоритет пред цените на храните, водата, електроенергията, горивата, пенсиите, здравеопазването, земеделие, животновъдство, незаконно стоителство и др. Посолството на Америка в страната вече даде насоките за това. Сега се чакат и тези от посолството на Русия.

    23:55 21.04.2026

