Със сняг осъмнаха проходите в Смолянско

22 Април, 2026 08:51 1 120 5

Пътните настилки са мокри

Със сняг осъмнаха проходите в Смолянско
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Със сняг осъмнаха проходите в Смолянско. Снеговалеж има на прохода "Превала“ и прохода "Пампорово", съобщи дежурният в Областно пътно управление – Смолян, пише "Фокус".

Снимки в социалните мрежи също потвърждават, че сняг има и на пътната настилка.

В ниските части на област Смолян валежите са от дъжд. Пътните настилки са мокри.

От Пътната служба уточняват, че при необходимост ще се пуснат машини, които да чистят направленията със сняг.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 док

    1 0 Отговор
    Не само в Смолян пътните настилки са мокри.ВАли даш почти в цялата страна.Мокро е и там розовото на моята колежка,медсестра.

    Коментиран от #2

    08:57 22.04.2026

  • 2 честен ционист

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "док":

    Това е знак, че янките си обират крушите вече от територията.

    09:23 22.04.2026

  • 3 зиморничав

    1 0 Отговор
    Много дълга ми се видя тази зима , уж малко се позатопли , обаче пак е студено .Имало е години в които още на 15 април съм на плажа , понеже живея близо до морето .Като гледам прогнозата , явно ще се плажува , чак след 24 май

    Коментиран от #5

    09:28 22.04.2026

  • 4 Ццц

    1 0 Отговор
    При шофьорите на снегорини обаче няма изненада. Част от тях осъмнаха в питиепродавницата, а дежурният мина с вдигнато гребло, за да икономиса средства.

    09:32 22.04.2026

  • 5 Ццц

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "зиморничав":

    За сметка на това сезонът продължава до 25 декември. А Тръмп чака началото на нов Ледников период.

    09:34 22.04.2026

