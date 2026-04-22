Със сняг осъмнаха проходите в Смолянско. Снеговалеж има на прохода "Превала“ и прохода "Пампорово", съобщи дежурният в Областно пътно управление – Смолян, пише "Фокус".
Снимки в социалните мрежи също потвърждават, че сняг има и на пътната настилка.
В ниските части на област Смолян валежите са от дъжд. Пътните настилки са мокри.
От Пътната служба уточняват, че при необходимост ще се пуснат машини, които да чистят направленията със сняг.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 док
Коментиран от #2
08:57 22.04.2026
2 честен ционист
До коментар #1 от "док":Това е знак, че янките си обират крушите вече от територията.
09:23 22.04.2026
3 зиморничав
Коментиран от #5
09:28 22.04.2026
4 Ццц
09:32 22.04.2026
5 Ццц
До коментар #3 от "зиморничав":За сметка на това сезонът продължава до 25 декември. А Тръмп чака началото на нов Ледников период.
09:34 22.04.2026