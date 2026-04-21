Татяна Жилова за и.ф. главен прокурор: Ако сам не си подаде оставката, просто трябва да бъде отстранен

21 Април, 2026 10:16 20 563 42

Той е нелегитимен и съответно неговите актове не могат да издържат в съда. Това е сериозен проблем за съдебната система и за конкретните дела, по които се постановяват такива актове

Мария Атанасова

Ако сам не си подаде оставката изпълняващият функциите главен прокурор, просто трябва да бъде отстранен. Това коментира в предаването "Денят започва" Татяна Жилова, съдия в Единен патентен съд на ЕС.

Тя коментира и евентуални бъдещи промени в правосъдната система след сформирането на Народното събрание и нужната политическа подкрепа от 160 гласа за това и ясното мнозинство след вота в неделя.

"Голямата обществена подкрепа дава надежда, че наистина може да има промяна. В момента не може да се говори за реформа, а по-скоро за промяна, тъй като порочните практики в съдебната система са се разпространили до такава степен, че връщането към нормалност вече се възприема като реформа", смята Жилова.

"Фокусът сега ще бъде върху състава на ВСС и най-вече върху избора на обществената квота. Използвам понятието "обществена квота" вместо "парламентарна квота". Изборът на тези 11 членове на Висшия съдебен съвет, който се прави от парламента, всъщност е форма на участие на обществото в администрирането на съдебната власт. Голямата задача е това обществено доверие да бъде насочено към оздравителен процес, който да върне доверието в съдебната система. Това може да стане само ако обществото припознае тази квота като своя. Трябва да се изгради профил на хората, които ще бъдат избрани сред тези 11 членове от Народното събрание. За да не остане това просто формално "обществена квота", а да я усетим като такава, трябва да се прекъсне зависимостта между влиятелните политици и върховете на съдебната власт. Ако не можем да намерим 11 души със стабилен нравствен интегритет, които не са обвързани с политически зависимости, тогава не можем да говорим за истинско общество — както Петко Славейков е казал преди 150 години", посочи Татяна Жилова.

Според Жилова трябва да бъде ясно дефиниран профилът на хората, които ще бъдат избрани. "Първият и основен критерий е именно моралът. Аз дори поставям морала над професионализма. Защото един морален човек, дори да има някакъв малък недостатък в професионалните знания, ще го навакса. Но един професионалист със зависимости може да нанесе такива вреди, че после това да не може да бъде поправено", допълни тя.

По отношение на изпълняващия функциите главен прокурор Жилова заяви, че той трябва да бъде отстранен. "Ако сам не си подаде оставката, просто трябва да бъде отстранен", посочи тя.

По думите ѝ става дума за узурпатор на власт. Върху фигурата на главния прокурор са съсредоточени значителни властови ресурси, а според нея има и причина той да продължава да заема поста. "Той е нелегитимен и съответно неговите актове не могат да издържат в съда. Това е сериозен проблем за съдебната система и за конкретните дела, по които се постановяват такива актове", поясни Жилова.

Според Жилова отговорността за състоянието на съдебната система е на Прокурорската колегия и Пленума на ВСС, но проблемът може да бъде решен с нов състав на съвета или с избор на нов главен прокурор. Тя отбелязва, че до това решение ще е необходимо технологично време от няколко месеца.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    51 18 Отговор
    Главния прокурор е пътник а бою и пеевски сигурно вече са в Дубай. Важно е следващия главен прокурор да не е човек на оная креслива нпо-прослойка представена от 12% от обществото в България. Смятам, че Радев знае това и няма да го позволи.

    Коментиран от #8, #13

    10:19 21.04.2026

  • 2 Дзак

    27 0 Отговор
    Публичните личности могат да ги сменят. Анонимните насилници, с който си плетат в играта и никога не ги пипат!

    10:20 21.04.2026

  • 3 Дзак

    22 2 Отговор
    Публичните личности могат да ги сменят. Анонимните насилници, които си плетат мрежата, никога не ги пипат!

    10:21 21.04.2026

  • 4 Фен

    23 12 Отговор
    Всеки, който дразни Сектата, ме кефи максимално. Дори Сарафов.

    Коментиран от #7

    10:22 21.04.2026

  • 5 честен ционист

    20 24 Отговор
    Хахах, тази руса пепейска главица запозната ли е, как се отстранява гл. прокурор? На мигистралата ли ще го отстранява? Като Фалконе?

    10:23 21.04.2026

  • 6 Зъл пес

    18 19 Отговор
    Доколкото помня,всеки гл.прокурор бърка в дупките на някой.Цацаров не става,Гешев също,Сорафов още повече.Е кой аджеба ще им хареса?Свой прокурор,нали?Ами да видим кой ще е" нашия"

    10:25 21.04.2026

  • 7 Анонимен

    17 0 Отговор

    До коментар #4 от "Фен":

    Всеки се прикрива зад нещо!

    10:27 21.04.2026

  • 8 Смехоран

    16 34 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Да бе,Радев хич,ама никога няма да си назначи удобен на него гл.прокурор,нали?И той е като всички останали.А гласувалите за него удобно забравят Боташ.Но нищо,видовден винаги идва.

    Коментиран от #12, #18

    10:27 21.04.2026

  • 9 Удоволствие е да гледам

    32 5 Отговор
    безпомощният гърч на жълтопаважната НПОгнеж пред една жалак пионка на големият им шеф Шишко

    10:27 21.04.2026

  • 10 просто трябва да бъде отстранен

    25 13 Отговор
    да му спрат заплатката и готово
    и що му я плащат тогава

    Коментиран от #14

    10:28 21.04.2026

  • 11 Хаха

    23 6 Отговор
    Ако питате Татянка, всичките 11 парламентарни предложения "трябва" да са членове на шорошкото ССБ, за да се осигури "независимост" на ВСС.....
    Няма как да е парламентарна квота и да са "политически независими"! Това е нонсенс и незнам дали го разбира Татянка!
    За да се гарантира истинска независимост, прозрачност, контрол, коректив и т.н. на ВСС, Радев като водеща политическа сила с пълно мнозинство, следва да предложи квоти 5-2-2-1-1 от всички представени в Парламента партии, за да няма приказки за "овладяване" и тем подобни глупости!
    Мога да позная кои няма да са съгласни с това предложение - педроханци! Ще искат неприемане на хора на боко и шиши, както и 6 техни хора, независимо от изборните резултати! Не за друго, а щото са нагли....

    Коментиран от #38

    10:28 21.04.2026

  • 12 Вашето мнение

    18 17 Отговор

    До коментар #8 от "Смехоран":

    Напълно разбирам разочарованието на 13% клиенти, за които лапачката свърши и 12% нпо-петроханци, за които опитите на мъжете да забременяват няма да се случат. Не ви съжалявам, кеф ми е да ви гледам изтерзаните физиономии

    10:30 21.04.2026

  • 13 бою и пеевски сигурно вече са в Дубай

    11 17 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    нищо няма да им направят и да ги съдят тук ако въобще
    тук навсякъде е корупция и шуробаджанаци гъсталаци особено в провинцията дет си викат наздраве по масите

    Коментиран от #19, #22

    10:30 21.04.2026

  • 14 Глупациии

    25 1 Отговор

    До коментар #10 от "просто трябва да бъде отстранен":

    Срафа не е там за тая жалак заплата, той милионите от другаде си ги е прибрал.

    10:31 21.04.2026

  • 15 Факт

    8 2 Отговор
    За обиколката на Италия ще има много туристи. Дори да не минат точно през градчето, могат да престоят в местните къщи за гости. Трябват да влязат в контакти с организаторите на Джирото и с Посланика на Италия.

    Коментиран от #17, #27

    10:32 21.04.2026

  • 16 666

    11 3 Отговор
    Кава оставка папата, поповете,адвокатите не се пенсионират те са до гроб.

    10:33 21.04.2026

  • 17 Факт

    2 6 Отговор

    До коментар #15 от "Факт":

    Посолството има икономически отдел.

    10:35 21.04.2026

  • 18 Хаха

    8 7 Отговор

    До коментар #8 от "Смехоран":

    Не пишете глупости!
    Радев не "назначава" главен прокурор, а пленума на ВСС!
    ВСС - 25 човека, 11 се назначават от парламента с минимум 160 гласа, 11 от магистрати /съдии и прокурори с тайно гласуване, като на изборите/, 3-ма по право - председателите на ВКС и ВАС избани от съдийската колегия на ВСС и главния прокурор.
    Преди да се пристъпи към избор на главен прокурор всъщност евентуално новата съдийска колегия на ВСС трябва да избере председател на ВАС, защото настоящият е и.ф. за 6 месеца и е доста спорно до колко е легитимно същия да гласува за главен прокурор!

    Коментиран от #20, #24

    10:35 21.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Смехоран

    10 11 Отговор

    До коментар #18 от "Хаха":

    Аха,зночи Шиши назначавал а Кауня не.Плащайте си Боташ,и си гледайте кефа.

    10:39 21.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Бастардо

    8 1 Отговор

    До коментар #13 от "бою и пеевски сигурно вече са в Дубай":

    Пусни си тв и ще го видиш къде е.

    10:41 21.04.2026

  • 23 !!!?

    6 8 Отговор
    След като е изтекъл мандата на Главния прокурор е редно да бъде избран нов който ще бъде въведен, така да се каже, във владение !
    Чак тогава и.ф. трябва да напусне кабинета на Главния или да бъде изведен принудително, ако откаже !
    В такъв случай дори не е необходимо и.ф Гл. прокурор да подава оставка !
    Изказването на адвокатката е на ниво лайк...!

    10:43 21.04.2026

  • 24 Хаха

    14 11 Отговор

    До коментар #18 от "Хаха":

    Как точно шиши или "кауня" "назначават" главен прокурор бе, умник!?
    Я дай линк да видим как точно и къде "гласуват" за такъв!?
    И стига с тая мантра Боташ!?
    Като е толкова "неизгоден" дай линк да го видим, да видим плащанията и преценим!?
    То близо 20 години все "изгодни" договори сигурно плащаме на двамата шишковци! Е, мантрата спря....

    Коментиран от #25, #26

    10:46 21.04.2026

  • 25 Хаха

    3 3 Отговор

    До коментар #24 от "Хаха":

    Но 20 отговарям

    10:48 21.04.2026

  • 26 Махаха

    9 0 Отговор

    До коментар #24 от "Хаха":

    С "конкурс" само с един наш правилен кандидат бе, не умник.

    Коментиран от #29

    10:54 21.04.2026

  • 27 Факт

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Факт":

    Кой пък ли може да бъде против това?

    Коментиран от #28

    10:56 21.04.2026

  • 28 Факт

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Факт":

    Само някой и Друг насилник!

    10:57 21.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Факт

    5 4 Отговор
    На 9.05 ще минат за Търново през прохода Вратник над Сливен. Но в целия район ще се търсят квартири.

    11:09 21.04.2026

  • 31 Майора

    10 4 Отговор
    Жилова, май не знаеш или не искаш да знаеш че съдебната система отдавна е овладяна от НПО на Спрос , с изключение на прокуратурата и затова битката е и за свой главен прокурор! Инсче виждаме как съдиите пускат предсрочно убйци насвобода или намаляват наказания или отказват производства!

    11:17 21.04.2026

  • 32 Ще бъде,

    2 7 Отговор
    защото муньото щял да го изнесе на гръб

    12:05 21.04.2026

  • 33 Абе

    4 2 Отговор
    Таа не става и да олаби Жилата.

    13:02 21.04.2026

  • 34 Никога Не Е Късно !

    7 0 Отговор
    Никога Не Е Късно !

    Да Изхвърлиш !

    Някого !

    За Професионална !

    Некомпетентност !

    Коментиран от #35

    13:53 21.04.2026

  • 35 Прокурори !

    4 1 Отговор

    До коментар #34 от "Никога Не Е Късно !":

    Прокурори !

    Съдии !

    Мивистри !

    И Т.н. !

    13:57 21.04.2026

  • 36 Анонимен

    2 0 Отговор
    С ритници

    Коментиран от #41

    16:47 21.04.2026

  • 37 Татяна .

    1 0 Отговор
    Тъй тъй очен хитрий человек /
    На кой си роб .

    18:04 21.04.2026

  • 38 Итън

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Хаха":

    Е, Радев подписва указа, на това му викат назначаване, ония "въшки"(цитат на прокурор, не му помня името, от записа с Гешев), го избират, по предложение(вижте на кой/и, че не помня).
    Между другото да вметна, че Жилова е в ситуацията на сетила се Мара.....то пропищяха орталъка бая народ, тя сега, що?!, може би да се докара на новият вятър, миришещ на зелени спарени чорапи. Пак по-остро се е изказала от нейната приятелка Киселова в съседната статия( беше съветник ва министърката на правосъдието при Плевньо, защитаваше яростно специализираното правосъдие, после я припознаха на жълтите павета, тя пък ги отсвири, заради БСП-то, а е човек на Прасчо, клеветят я), но и двете в един ден (случайно съвпадение?!?, духат в новият вятър, да му надуят платната, та белким изпадне нещо, трохици най-малко) Жалка работа, жалка.

    19:02 21.04.2026

  • 39 тиквенсониада

    1 1 Отговор
    Ами ако го гръмнат ? Брои ли се ?

    19:29 21.04.2026

  • 40 Ти да видиш

    2 0 Отговор
    Подкрепям с 2 ръце, стига моралът на новите да не е по скалата на ССБ, ПзВ, и други подобни Сорос пионки. ;)

    21:22 21.04.2026

  • 41 Име

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Анонимен":

    Откога те чакам!

    21:30 21.04.2026

  • 42 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    Аман от глупаци с дипломи от Каспичанския световен юридически университет!
    Аман от глупости!
    Легалната процедура е ясна като накиснат боб - формира се парламентарно мнозинство от 160+, избира се легитимен ВСС и после замяната на Сарафов е въпрос на дни.
    А ако новоизбраният ВСС не се състави от каспичанци, като изявилата се каспичанка, току-виж се събудим и със светен Главен прокурор, който не е каспичанец!
    Ама дайте да не стигаме чак до крайности в мечтите си - и просто нов ГП ще е достатъчен на първо време.

    00:19 22.04.2026

