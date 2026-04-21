Татяна Жилова за и.ф. главен прокурор: Ако сам не си подаде оставката, просто трябва да бъде отстранен

Ако сам не си подаде оставката изпълняващият функциите главен прокурор, просто трябва да бъде отстранен. Това коментира в предаването "Денят започва" Татяна Жилова, съдия в Единен патентен съд на ЕС.

Тя коментира и евентуални бъдещи промени в правосъдната система след сформирането на Народното събрание и нужната политическа подкрепа от 160 гласа за това и ясното мнозинство след вота в неделя.

"Голямата обществена подкрепа дава надежда, че наистина може да има промяна. В момента не може да се говори за реформа, а по-скоро за промяна, тъй като порочните практики в съдебната система са се разпространили до такава степен, че връщането към нормалност вече се възприема като реформа", смята Жилова.

"Фокусът сега ще бъде върху състава на ВСС и най-вече върху избора на обществената квота. Използвам понятието "обществена квота" вместо "парламентарна квота". Изборът на тези 11 членове на Висшия съдебен съвет, който се прави от парламента, всъщност е форма на участие на обществото в администрирането на съдебната власт. Голямата задача е това обществено доверие да бъде насочено към оздравителен процес, който да върне доверието в съдебната система. Това може да стане само ако обществото припознае тази квота като своя. Трябва да се изгради профил на хората, които ще бъдат избрани сред тези 11 членове от Народното събрание. За да не остане това просто формално "обществена квота", а да я усетим като такава, трябва да се прекъсне зависимостта между влиятелните политици и върховете на съдебната власт. Ако не можем да намерим 11 души със стабилен нравствен интегритет, които не са обвързани с политически зависимости, тогава не можем да говорим за истинско общество — както Петко Славейков е казал преди 150 години", посочи Татяна Жилова.

Според Жилова трябва да бъде ясно дефиниран профилът на хората, които ще бъдат избрани. "Първият и основен критерий е именно моралът. Аз дори поставям морала над професионализма. Защото един морален човек, дори да има някакъв малък недостатък в професионалните знания, ще го навакса. Но един професионалист със зависимости може да нанесе такива вреди, че после това да не може да бъде поправено", допълни тя.

По отношение на изпълняващия функциите главен прокурор Жилова заяви, че той трябва да бъде отстранен. "Ако сам не си подаде оставката, просто трябва да бъде отстранен", посочи тя.

По думите ѝ става дума за узурпатор на власт. Върху фигурата на главния прокурор са съсредоточени значителни властови ресурси, а според нея има и причина той да продължава да заема поста. "Той е нелегитимен и съответно неговите актове не могат да издържат в съда. Това е сериозен проблем за съдебната система и за конкретните дела, по които се постановяват такива актове", поясни Жилова.

Според Жилова отговорността за състоянието на съдебната система е на Прокурорската колегия и Пленума на ВСС, но проблемът може да бъде решен с нов състав на съвета или с избор на нов главен прокурор. Тя отбелязва, че до това решение ще е необходимо технологично време от няколко месеца.