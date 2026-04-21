Татяна Жилова за и.ф. главен прокурор: Ако сам не си подаде оставката, просто трябва да бъде отстранен

Ако сам не си подаде оставката изпълняващият функциите главен прокурор, просто трябва да бъде отстранен. Това коментира в предаването "Денят започва" Татяна Жилова, съдия в Единен патентен съд на ЕС.
Тя коментира и евентуални бъдещи промени в правосъдната система след сформирането на Народното събрание и нужната политическа подкрепа от 160 гласа за това и ясното мнозинство след вота в неделя.
"Голямата обществена подкрепа дава надежда, че наистина може да има промяна. В момента не може да се говори за реформа, а по-скоро за промяна, тъй като порочните практики в съдебната система са се разпространили до такава степен, че връщането към нормалност вече се възприема като реформа", смята Жилова.
"Фокусът сега ще бъде върху състава на ВСС и най-вече върху избора на обществената квота. Използвам понятието "обществена квота" вместо "парламентарна квота". Изборът на тези 11 членове на Висшия съдебен съвет, който се прави от парламента, всъщност е форма на участие на обществото в администрирането на съдебната власт. Голямата задача е това обществено доверие да бъде насочено към оздравителен процес, който да върне доверието в съдебната система. Това може да стане само ако обществото припознае тази квота като своя. Трябва да се изгради профил на хората, които ще бъдат избрани сред тези 11 членове от Народното събрание. За да не остане това просто формално "обществена квота", а да я усетим като такава, трябва да се прекъсне зависимостта между влиятелните политици и върховете на съдебната власт. Ако не можем да намерим 11 души със стабилен нравствен интегритет, които не са обвързани с политически зависимости, тогава не можем да говорим за истинско общество — както Петко Славейков е казал преди 150 години", посочи Татяна Жилова.
Според Жилова трябва да бъде ясно дефиниран профилът на хората, които ще бъдат избрани. "Първият и основен критерий е именно моралът. Аз дори поставям морала над професионализма. Защото един морален човек, дори да има някакъв малък недостатък в професионалните знания, ще го навакса. Но един професионалист със зависимости може да нанесе такива вреди, че после това да не може да бъде поправено", допълни тя.
По отношение на изпълняващия функциите главен прокурор Жилова заяви, че той трябва да бъде отстранен. "Ако сам не си подаде оставката, просто трябва да бъде отстранен", посочи тя.
По думите ѝ става дума за узурпатор на власт. Върху фигурата на главния прокурор са съсредоточени значителни властови ресурси, а според нея има и причина той да продължава да заема поста. "Той е нелегитимен и съответно неговите актове не могат да издържат в съда. Това е сериозен проблем за съдебната система и за конкретните дела, по които се постановяват такива актове", поясни Жилова.
Според Жилова отговорността за състоянието на съдебната система е на Прокурорската колегия и Пленума на ВСС, но проблемът може да бъде решен с нов състав на съвета или с избор на нов главен прокурор. Тя отбелязва, че до това решение ще е необходимо технологично време от няколко месеца.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето мнение
Коментиран от #8, #13
10:19 21.04.2026
2 Дзак
10:20 21.04.2026
3 Дзак
10:21 21.04.2026
4 Фен
Коментиран от #7
10:22 21.04.2026
5 честен ционист
10:23 21.04.2026
6 Зъл пес
10:25 21.04.2026
7 Анонимен
До коментар #4 от "Фен":Всеки се прикрива зад нещо!
10:27 21.04.2026
8 Смехоран
До коментар #1 от "Вашето мнение":Да бе,Радев хич,ама никога няма да си назначи удобен на него гл.прокурор,нали?И той е като всички останали.А гласувалите за него удобно забравят Боташ.Но нищо,видовден винаги идва.
Коментиран от #12, #18
10:27 21.04.2026
9 Удоволствие е да гледам
10:27 21.04.2026
10 просто трябва да бъде отстранен
и що му я плащат тогава
Коментиран от #14
10:28 21.04.2026
11 Хаха
Няма как да е парламентарна квота и да са "политически независими"! Това е нонсенс и незнам дали го разбира Татянка!
За да се гарантира истинска независимост, прозрачност, контрол, коректив и т.н. на ВСС, Радев като водеща политическа сила с пълно мнозинство, следва да предложи квоти 5-2-2-1-1 от всички представени в Парламента партии, за да няма приказки за "овладяване" и тем подобни глупости!
Мога да позная кои няма да са съгласни с това предложение - педроханци! Ще искат неприемане на хора на боко и шиши, както и 6 техни хора, независимо от изборните резултати! Не за друго, а щото са нагли....
Коментиран от #38
10:28 21.04.2026
12 Вашето мнение
До коментар #8 от "Смехоран":Напълно разбирам разочарованието на 13% клиенти, за които лапачката свърши и 12% нпо-петроханци, за които опитите на мъжете да забременяват няма да се случат. Не ви съжалявам, кеф ми е да ви гледам изтерзаните физиономии
10:30 21.04.2026
13 бою и пеевски сигурно вече са в Дубай
До коментар #1 от "Вашето мнение":нищо няма да им направят и да ги съдят тук ако въобще
тук навсякъде е корупция и шуробаджанаци гъсталаци особено в провинцията дет си викат наздраве по масите
Коментиран от #19, #22
10:30 21.04.2026
14 Глупациии
До коментар #10 от "просто трябва да бъде отстранен":Срафа не е там за тая жалак заплата, той милионите от другаде си ги е прибрал.
10:31 21.04.2026
15 Факт
Коментиран от #17, #27
10:32 21.04.2026
16 666
10:33 21.04.2026
17 Факт
До коментар #15 от "Факт":Посолството има икономически отдел.
10:35 21.04.2026
18 Хаха
До коментар #8 от "Смехоран":Не пишете глупости!
Радев не "назначава" главен прокурор, а пленума на ВСС!
ВСС - 25 човека, 11 се назначават от парламента с минимум 160 гласа, 11 от магистрати /съдии и прокурори с тайно гласуване, като на изборите/, 3-ма по право - председателите на ВКС и ВАС избани от съдийската колегия на ВСС и главния прокурор.
Преди да се пристъпи към избор на главен прокурор всъщност евентуално новата съдийска колегия на ВСС трябва да избере председател на ВАС, защото настоящият е и.ф. за 6 месеца и е доста спорно до колко е легитимно същия да гласува за главен прокурор!
Коментиран от #20, #24
10:35 21.04.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Смехоран
До коментар #18 от "Хаха":Аха,зночи Шиши назначавал а Кауня не.Плащайте си Боташ,и си гледайте кефа.
10:39 21.04.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Бастардо
До коментар #13 от "бою и пеевски сигурно вече са в Дубай":Пусни си тв и ще го видиш къде е.
10:41 21.04.2026
23 !!!?
Чак тогава и.ф. трябва да напусне кабинета на Главния или да бъде изведен принудително, ако откаже !
В такъв случай дори не е необходимо и.ф Гл. прокурор да подава оставка !
Изказването на адвокатката е на ниво лайк...!
10:43 21.04.2026
24 Хаха
До коментар #18 от "Хаха":Как точно шиши или "кауня" "назначават" главен прокурор бе, умник!?
Я дай линк да видим как точно и къде "гласуват" за такъв!?
И стига с тая мантра Боташ!?
Като е толкова "неизгоден" дай линк да го видим, да видим плащанията и преценим!?
То близо 20 години все "изгодни" договори сигурно плащаме на двамата шишковци! Е, мантрата спря....
Коментиран от #25, #26
10:46 21.04.2026
25 Хаха
До коментар #24 от "Хаха":Но 20 отговарям
10:48 21.04.2026
26 Махаха
До коментар #24 от "Хаха":С "конкурс" само с един наш правилен кандидат бе, не умник.
Коментиран от #29
10:54 21.04.2026
27 Факт
До коментар #15 от "Факт":Кой пък ли може да бъде против това?
Коментиран от #28
10:56 21.04.2026
28 Факт
До коментар #27 от "Факт":Само някой и Друг насилник!
10:57 21.04.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Факт
11:09 21.04.2026
31 Майора
11:17 21.04.2026
32 Ще бъде,
12:05 21.04.2026
33 Абе
13:02 21.04.2026
34 Никога Не Е Късно !
Да Изхвърлиш !
Някого !
За Професионална !
Некомпетентност !
Коментиран от #35
13:53 21.04.2026
35 Прокурори !
До коментар #34 от "Никога Не Е Късно !":Прокурори !
Съдии !
Мивистри !
И Т.н. !
13:57 21.04.2026
36 Анонимен
Коментиран от #41
16:47 21.04.2026
37 Татяна .
На кой си роб .
18:04 21.04.2026
38 Итън
До коментар #11 от "Хаха":Е, Радев подписва указа, на това му викат назначаване, ония "въшки"(цитат на прокурор, не му помня името, от записа с Гешев), го избират, по предложение(вижте на кой/и, че не помня).
Между другото да вметна, че Жилова е в ситуацията на сетила се Мара.....то пропищяха орталъка бая народ, тя сега, що?!, може би да се докара на новият вятър, миришещ на зелени спарени чорапи. Пак по-остро се е изказала от нейната приятелка Киселова в съседната статия( беше съветник ва министърката на правосъдието при Плевньо, защитаваше яростно специализираното правосъдие, после я припознаха на жълтите павета, тя пък ги отсвири, заради БСП-то, а е човек на Прасчо, клеветят я), но и двете в един ден (случайно съвпадение?!?, духат в новият вятър, да му надуят платната, та белким изпадне нещо, трохици най-малко) Жалка работа, жалка.
19:02 21.04.2026
39 тиквенсониада
19:29 21.04.2026
40 Ти да видиш
21:22 21.04.2026
41 Име
До коментар #36 от "Анонимен":Откога те чакам!
21:30 21.04.2026
42 Тити на Кака
Аман от глупости!
Легалната процедура е ясна като накиснат боб - формира се парламентарно мнозинство от 160+, избира се легитимен ВСС и после замяната на Сарафов е въпрос на дни.
А ако новоизбраният ВСС не се състави от каспичанци, като изявилата се каспичанка, току-виж се събудим и със светен Главен прокурор, който не е каспичанец!
Ама дайте да не стигаме чак до крайности в мечтите си - и просто нов ГП ще е достатъчен на първо време.
00:19 22.04.2026