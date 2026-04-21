Проф. Малинов: Радев няма компетентност, няма и дълбок интерес за финансите на страната, от гледна точка да ги ръководи

Някои изследователи говорим за свръхочаквания отдавна. Самият Радев от доста време се държи, така че да предвари свръхочакванията. С изключение на последните 10 дни от кампанията Радев говори доста сдържано и анонсите, които прави са подобни на тези на Сакскобургготски - в стил "колкото и да бия, ще вкарам други елементи в управлението". Това каза социологът Първан Симеонов в предаването "Денят започва" по БНТ, цитиран от novini.bg

По думите му Радев е успял да намери пресечна точка със "сините хора". "Сражавайки се помежду си, успяха да се стегнат взаимно. Руското знаме беше услуга за двата лагера. В служебното правителство ресорът "вътрешни работи" ми изглежда идеалното доказателство как тези хора, които не могат да се понасят, намират пресечна точка. Този ресор свърши доста работа. По темата съдебна система, ми изглежда, че и Румен Радев, и Костадин Костадинов, и сините са на един акъл", посочи той.

Според проф. Румяна Коларова сравненията между Сакскобургготски и Радев е много неуместно. "Сакскобургготски с готовност направи коалиция, той беше готов да направи още по-голяма коалиция. Той дойде с идеята, че няма да има еднопартийно управление и дори, че не е партиен лидер. Сакскобургготски имаше този поглед към политиката. До този момент Радев е една политическа енигма - като партиен лидер", добави тя.

Аз ще кажа нещо, което никой не казва. Да се поздравим с поредното много успешно гласуване с машини. Да престанем този безсмислен разговор, че машините са проблем. Вижте как протече изборния ден, как се отчетоха резултатите - дайте да го отчетем като някакъв успех. Два тежки въпроса по-малко от предишните години - ще има ли нови избори и ще има ли редовно правителство? Някакви неща все пак се проясняват, коментира проф. Светослав Малинов.

По думите му загадка е стилът на управление на Радев - как ще се взимат решения, как ще се осъществяват назначения, когато нещата зависят от него. "Той няма компетентност, няма и дълбок интерес за финансите на страната, от гледна точка да ги ръководи. Важно е кой ще бъде финансов министър. И външният, и министъра на отбраната - за геополитическата ориентация", допълни проф. Малинов.

"Единственото сравнение като изборен резултат е само с правителството на Иван Костов - 137 депутата на Костов, 131 на Радев. Задачата на Радев е изключително лесна - нещата, които трябва да прави на първо време са оздравителни за държавата, така и популярни. Той не трябва да прави икономически реформи, не трябва да прави приватизация. Трябва да направи това, за което в държавата има консенсус и заради, което на площадите имаше консенсус", посочи още проф. Светослав Малинов.