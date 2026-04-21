Проф. Малинов: Радев няма компетентност, няма и дълбок интерес за финансите на страната, от гледна точка да ги ръководи

Проф. Малинов: Радев няма компетентност, няма и дълбок интерес за финансите на страната, от гледна точка да ги ръководи

21 Април, 2026 09:19 26 891 168

Радев успя да намери пресечна точка със "сините хора". "Сражавайки се помежду си, успяха да се стегнат взаимно. Руското знаме беше услуга за двата лагера, коментира и Първан Симеонов

Проф. Малинов: Радев няма компетентност, няма и дълбок интерес за финансите на страната, от гледна точка да ги ръководи - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Някои изследователи говорим за свръхочаквания отдавна. Самият Радев от доста време се държи, така че да предвари свръхочакванията. С изключение на последните 10 дни от кампанията Радев говори доста сдържано и анонсите, които прави са подобни на тези на Сакскобургготски - в стил "колкото и да бия, ще вкарам други елементи в управлението". Това каза социологът Първан Симеонов в предаването "Денят започва" по БНТ, цитиран от novini.bg

По думите му Радев е успял да намери пресечна точка със "сините хора". "Сражавайки се помежду си, успяха да се стегнат взаимно. Руското знаме беше услуга за двата лагера. В служебното правителство ресорът "вътрешни работи" ми изглежда идеалното доказателство как тези хора, които не могат да се понасят, намират пресечна точка. Този ресор свърши доста работа. По темата съдебна система, ми изглежда, че и Румен Радев, и Костадин Костадинов, и сините са на един акъл", посочи той.
Според проф. Румяна Коларова сравненията между Сакскобургготски и Радев е много неуместно. "Сакскобургготски с готовност направи коалиция, той беше готов да направи още по-голяма коалиция. Той дойде с идеята, че няма да има еднопартийно управление и дори, че не е партиен лидер. Сакскобургготски имаше този поглед към политиката. До този момент Радев е една политическа енигма - като партиен лидер", добави тя.

Аз ще кажа нещо, което никой не казва. Да се поздравим с поредното много успешно гласуване с машини. Да престанем този безсмислен разговор, че машините са проблем. Вижте как протече изборния ден, как се отчетоха резултатите - дайте да го отчетем като някакъв успех. Два тежки въпроса по-малко от предишните години - ще има ли нови избори и ще има ли редовно правителство? Някакви неща все пак се проясняват, коментира проф. Светослав Малинов.

По думите му загадка е стилът на управление на Радев - как ще се взимат решения, как ще се осъществяват назначения, когато нещата зависят от него. "Той няма компетентност, няма и дълбок интерес за финансите на страната, от гледна точка да ги ръководи. Важно е кой ще бъде финансов министър. И външният, и министъра на отбраната - за геополитическата ориентация", допълни проф. Малинов.
"Единственото сравнение като изборен резултат е само с правителството на Иван Костов - 137 депутата на Костов, 131 на Радев. Задачата на Радев е изключително лесна - нещата, които трябва да прави на първо време са оздравителни за държавата, така и популярни. Той не трябва да прави икономически реформи, не трябва да прави приватизация. Трябва да направи това, за което в държавата има консенсус и заради, което на площадите имаше консенсус", посочи още проф. Светослав Малинов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    265 48 Отговор
    Мафията нещо се уплаши от Радев

    Коментиран от #31, #34, #40, #156

    09:24 21.04.2026

  • 2 1488

    98 243 Отговор
    румен единствено може да ръководи пионерчетата с юмруче на манифестация

    Коментиран от #56, #131

    09:24 21.04.2026

  • 3 Трибуна на ненормалните

    229 17 Отговор
    Нова порция лъжи

    Коментиран от #83

    09:25 21.04.2026

  • 4 Пич

    229 11 Отговор
    Здравейте! Няма да коментирам, пиша колкото да видите, че в България има някой, който не е професор!!!

    Коментиран от #135, #160

    09:25 21.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Защо

    227 42 Отговор
    толкова ви е страх от Радев?

    Коментиран от #77

    09:26 21.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 мъкаааа

    144 14 Отговор
    Проф. Къпинов не харесва бившия прези на квадрат.

    Коментиран от #106

    09:27 21.04.2026

  • 9 Трол

    168 62 Отговор
    Г-н Радев може да управлява мъдро и далновидно през следващите 20-30 години.

    Коментиран от #13, #117

    09:27 21.04.2026

  • 10 честен ционист

    200 24 Отговор
    Все едно, че Баце имаше някакъв капацитет. Пастухът трябва да умее да налага с гегата.

    09:27 21.04.2026

  • 11 За Това Трябват !

    43 7 Отговор
    За Това Трябват !

    И Познания !

    И Интелект !


    С Изкуствения Интелект !

    Налаган !

    От !

    Обазователната

    Система !



    Няма Как !

    Да получи !

    Тези Познания !

    09:27 21.04.2026

  • 12 Бай Той

    248 34 Отговор
    Поредният активиран жълтопаветник. Не е необходимо Радев да разбира от финанси. Има си хора за тази работа. Но ми е интерсно как проф. Малинов, като не разбира от логика расъждава по темата, а и почвам да се замислям какво се крие под ПРОФ и май не ще да е професор.

    Коментиран от #57, #143

    09:29 21.04.2026

  • 13 Ей ! Ако можех !

    24 19 Отговор

    До коментар #9 от "Трол":

    Ей ! Ако можех !


    Да Се !

    Телепортирам !



    Никога !

    Нямаше !

    Да Остана !


    В Тази !

    Страна !

    Коментиран от #16

    09:30 21.04.2026

  • 14 Коментар

    201 15 Отговор
    Аман от стари идиотизирзани седесарски апологети!
    Този, като магистралната Надежда ще си умрат с омраза към всеки който не е на тяхното мнение.
    Лошото е .,че живота ни си отмина с тези ужасни доховни кръвопиици!

    09:31 21.04.2026

  • 15 Истината:

    186 26 Отговор
    Профанът Малинов е поредният герберски Боклук!
    Професор от университета под мостта!
    Професор от типа: Борисовските професори!

    Коментиран от #27

    09:31 21.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Къде ги намирате тези отпадъци

    152 12 Отговор
    Продадени и безродни боклуци, заливащи ни с евтина пропаганда и вменяващи глупави лъжи!

    09:33 21.04.2026

  • 18 Стоенчо

    138 14 Отговор
    За баце нещо лошо да кажеш, малинка?! Май ще мълчиш, че да не замине титлата!

    09:34 21.04.2026

  • 19 Да ! Но ! Той !

    14 5 Отговор
    Да ! Но ! Той !


    Разполага !

    Със Силата !



    На Гуменетката !

    09:34 21.04.2026

  • 20 ТО САМО ВИЕ СТЕ КОМПЕТЕНТНИ,А

    114 17 Отговор
    РАДЕВ СПОРЕД ВАС НЕ Е.
    ГОЛЯМ СТРАХ ОТ РАДЕВ,И ТО С ПРАВО ТРЯБВА ДА СЕ СТРАХУВАТЕ ОТ ЕДИН "НЕКОМПЕТЕНТЕН" ЛИДЕР НА ПАРТИЯ,СПЕЧЕЛИЛА НАЙ-МНОГО ГЛАСОВЕ.

    09:35 21.04.2026

  • 21 ЩО ПОЖАРНИКАРЯ И ТУЛУОПА ДЕТО

    116 16 Отговор
    ИЗРАСНА НА ДПС МЕЖДУ ПАВЕТАТА ДА НЕ БИ ДА СА С КОМПЕТЕНЦИИ......УУУУУ АМАН ОТ КЛАКЬОРИ.....

    09:35 21.04.2026

  • 22 Сталин

    125 11 Отговор
    Още един професор по нищо

    09:35 21.04.2026

  • 23 колар

    98 9 Отговор
    Тази с кецовете,място не може да си намери от злоба. Ясно е ,че Сарафов беше до тук. Когато си бил президент толкова години,дали не си натрупал опит!

    Коментиран от #35

    09:35 21.04.2026

  • 24 Цял

    38 69 Отговор
    живот на държавна хранилка , от де да има компетентност военен човек ?

    09:35 21.04.2026

  • 25 НАСКО

    93 10 Отговор
    Леле! Това малиново същество било много неприятно!

    09:35 21.04.2026

  • 26 Петър

    128 19 Отговор
    5.97 успех от средното образование, пълен отличник от висшето, най-добрият чуждестранен курсант от академията Максуел и 13-ти от 260, обаче няма компетентност според някой си редовен платен АНАЛизатор. Винету има, ПростоКиро има и Асен също.

    09:36 21.04.2026

  • 27 Че Тук !

    12 1 Отговор

    До коментар #15 от "Истината:":

    Че Тук !




    Има Ли ?


    Други !

    09:36 21.04.2026

  • 28 А пък

    97 7 Отговор
    подлогата Малинов е много компетентен по финансите ... От НПО тата предимно...

    09:38 21.04.2026

  • 29 666

    91 10 Отговор
    Трябваше да изберем някои дърт професор да може да си има приказка с Тръмп. Професорите в България разбират от всичко коронавирус, военни операции, банкови операции, даже запълват празното време в телевизията.

    09:38 21.04.2026

  • 30 Гост

    96 11 Отговор
    Поредния "син" динозавър на амбразурата срещу Радев! Тези некадърници, ако и да се кичат с професорска титла колкото повече го плюят, толкова повече ми вдигат рейтинга!

    09:38 21.04.2026

  • 31 иван костов

    57 8 Отговор

    До коментар #1 от "Анонимен":

    Няма мафия, има педофилия! Този мерзавец на снимката олицетворява това нечовешко явление!

    09:39 21.04.2026

  • 32 Али Баба

    102 12 Отговор
    Какво злобно заглавие. Естествено, че не разбира от финанси, но нали си има съветници, министри и цели министерства, които са профилирани с конкретни дейности. Росен Желязков дали разбираше от финанси? Или от земеделие? Или от култура? А Б.Б.? Или Кирил Петков? Всъщност кой ще е този вундеркинд, който ще разбира от всичко? Все още ни управляват хора, а не ИИ.

    09:39 21.04.2026

  • 33 Тоя

    67 7 Отговор
    проф и-иот взе и той голям разбирач от всичко скривай се т-пак

    09:39 21.04.2026

  • 34 Ха ха

    27 5 Отговор

    До коментар #1 от "Анонимен":

    Гарван, гарвану око не вади.Трябва да се разчисти държавната софра за да седнат другите.

    09:41 21.04.2026

  • 35 Добър ! Въпрос !

    7 1 Отговор

    До коментар #23 от "колар":

    Добър ! Въпрос !

    ОТКАЗА Му !

    Да Стори Това !


    Го Потвърждава !

    09:44 21.04.2026

  • 36 д-р Бръкнигъзов

    78 11 Отговор
    абе Малинков, то пък Бокото много имаше компетентност, или пък на асенчо като финансов сега му берем плодовете, ами филипчо димитров дали и в бракоразводните дела е бил компетентен, ами онова мадридското недоразумение как е бил финансово компетентен, все ревете десните щото нямате думата...

    09:44 21.04.2026

  • 37 Знае какво

    59 6 Отговор
    Тоя " изследовател" да си донесе дипломата да си иЗбриша ..., знае какво! ПрУфесор?

    Коментиран от #43

    09:44 21.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Някой

    36 43 Отговор
    Абе Радевата партия няма ли да излезе вече да каже нещо на народа ? Все пак 130 депутата, това-онова, първи, победител, огромни надежди. Ни звук, ни стон.

    Коментиран от #145

    09:45 21.04.2026

  • 40 Иска !

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Анонимен":

    Да Я !


    ИЗМЕСТИ !

    09:47 21.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Щото Малинов има

    49 9 Отговор
    Пак манипулации със заглавието, а Малинов по-полека с изхвърлянията си

    09:48 21.04.2026

  • 43 Тези "ПРОФЕСОРИ" !

    43 8 Отговор

    До коментар #37 от "Знае какво":

    Тези "ПРОФЕСОРИ" !

    Ни Докараха !

    До ТУК !

    09:49 21.04.2026

  • 44 Малинов печели малинки

    65 9 Отговор
    Малинов спечелил си най големия американски приз малинки за най тъпо изказване и интервю! Има си финансисти за това като постната пица 🍕 на бойко Борисов. Какво разбира един пожарникар от Банкя но похарчил и откраднал много милиарди?

    09:49 21.04.2026

  • 45 Амин

    46 10 Отговор
    На тази нещастна територия всеки трети е с първо име професор.всеки четвърти генерал и всеки втори с някаква титла, а президенти на фирми и компаннииии колкото искате. И точно поради това кочината е такава каквато е. Населението изчезва със 200 и след около 30 години няма да има умници от всякакъв десен.

    09:50 21.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Емигрант

    59 12 Отговор
    Кой му сложи титла на този "мозък" ? А Тиквата имаше ли КОМПЕТЕНТНОСТ и ДЪЛБОК интерес за финансите на държавата бе професор-бок(....)лук ? 10-12 гкдини управление от един "пожарен кран" как не се сети да напраеиш такова заключение ? Кой те награди с титла професор или си плати за нея ?

    09:53 21.04.2026

  • 49 Калинки малинки на шайката геп

    56 9 Отговор
    Малинов е станал професор по партийна линия на шайката геп. Пожарникаря Бойко Борисов е с най големия маркуч финансов! Толкоз години краде пожарникарския капацитет. Царчето и той ротативков финансов капацитет нали малинков? Ти си професор на глупостите.

    09:56 21.04.2026

  • 50 Диоген

    38 10 Отговор
    Сополанко , погледни си гнусната физиономия и се разкарай

    09:56 21.04.2026

  • 51 професори като този в България

    50 8 Отговор
    с лопата да ги ринеш , празноглавци и храненици

    09:57 21.04.2026

  • 52 Хаха

    51 11 Отговор
    Голям страх тресе всички говорящи глави, много от които с първо име "професор" по плямпане от телевизора!
    Отичат в канала и стават безработни и без доходи след появата на Радев в парламента!
    Ще трябва да мислят как да изкарват насъщния, например да се върнат на село, разорат нивата, да садят и скубят лук, т.е. да работят нещо истинско, а не фалшиво, като да дрънкат глупости в ефир!

    09:58 21.04.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Що финанси Бойко?

    55 11 Отговор
    Според псевдо професора маликов, пожарникаря Бойко Борисов е с най големия финансов капацитет, счупи държавата тоя пожарникар, окраде я тотално.

    10:01 21.04.2026

  • 55 БеГемот

    40 6 Отговор
    Ша са пръсни от злоба жълтопаветника....

    10:01 21.04.2026

  • 56 4454

    24 44 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Ботуша ако не направи бензина 1 лев, тия които са гласували за него ще го изритат след 6 месеца.

    Коментиран от #58, #60, #66

    10:02 21.04.2026

  • 57 Чичо Тони

    43 5 Отговор

    До коментар #12 от "Бай Той":

    Какво се крие зад ПРОФ е ясно за всеки над средно интелигентен. Проблема не е в това, проблема е защо продължават да канят разни ПРОФ-ове по студията. Крайно време е различните НПО-та да бъдат осветени като финансиране и сфери на външнно влияние.

    10:07 21.04.2026

  • 58 И още неща

    25 6 Отговор

    До коментар #56 от "4454":

    трябва да свърши : да свали цената на бензина и газа като подпише дългосрочни договори с Русия , да вдигне пенсиите и заплатите , да направи референдум за лева и ако може да го върне и още, и още .Ей сега ще видиш ти реки от масло и мед .Настроение иронично !

    Коментиран от #61

    10:10 21.04.2026

  • 59 Ха ХаХа

    30 4 Отговор
    Този мазен мошенник няма думата.
    Да лиже тръстият Кокор

    10:18 21.04.2026

  • 60 Ха ХаХа

    20 5 Отговор

    До коментар #56 от "4454":

    Кой те бръсне теб за слива ?

    10:19 21.04.2026

  • 61 Хаха

    33 1 Отговор

    До коментар #58 от "И още неща":

    Пишеш глупости!
    Единствено наистина за договори с Русия може да се помисли за ресурсите, защото по-изгодни оферти едва ли ще има!
    Но първото, което трябва Радев да направи - спешно приемане на закон за бюджета, снемане охраната на боце, шиши и доган от НСО още на първото заседание, дебати но ефир, а не по зали и кулоари за избор на парламентарна квота на ВСС и инспектората на ВСС!
    Тези неща първи, в спешен порядък, паралелно с избора на министри! След това договори и т.н.

    10:22 21.04.2026

  • 62 Петър

    24 2 Отговор
    Свърши ти хранилката и на теб нали?

    10:22 21.04.2026

  • 63 Бай Иван

    27 9 Отговор
    Проблема не в това ,че Радев няма познания. Той е координатор ,затова са професионалистите и специалистите. Но истината ,че той не може води друга политика освен тази ,която е сега. Тоест олигарсите ще си правят какво си искат ,външната политика не зависи от Радев ,въобще от България те се ръководи от вън. Живота ще поскъпва и ще продължат да се въвеждат изгъзици за българската нация.

    10:23 21.04.2026

  • 64 Даааааааа

    26 7 Отговор
    ѝ пък ти "професоре" си един завършен некадърник.

    10:23 21.04.2026

  • 65 Абсурдистан

    10 1 Отговор
    Мамникът по душа и капацитет си е старшинка.

    10:26 21.04.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Франк

    29 4 Отговор
    Тиквата щото имаше капацитет. Той учеще англииски фрази от листчета-пищови!

    10:27 21.04.2026

  • 68 12345

    36 11 Отговор
    Радев ви разказа играта. Жалките опити на платените политолжзи, социолози и т.н. да го хулят са просто смехотворни.

    Коментиран от #80, #96, #148

    10:28 21.04.2026

  • 69 Съвет

    15 8 Отговор
    Да идва Румен Гечев и да приключваме с ........България.

    10:30 21.04.2026

  • 70 Аха

    16 2 Отговор
    Ти па си много убаф😀

    10:31 21.04.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Тома

    27 5 Отговор
    Само на тиквата са компетентни министрите горанката и нушито защото знаят как се краде без ръце

    10:39 21.04.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Голем смех

    21 24 Отговор
    Чорапа ще катастрофира по-рано от очакваното.

    Коментиран от #78, #89

    10:41 21.04.2026

  • 77 Как защо

    31 9 Отговор

    До коментар #6 от "Защо":

    Днес чух един от ПБ да казва,че Радев нямало да дава пари на общините на ГЕРБ, за да му вземе кметовете.Ами на това се казва мръсни номера,защото аз мисля,че Правителството ще е на целия нарород .Сл. Василев злорадства"Като вземем властта..." Аз пък мислех,че ще управляват,а не ще ВЛАСТВАТ.Ще видим.

    10:42 21.04.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Хихи

    15 24 Отговор
    Това, което разбрах от коментариите е, че простоватите хора много завиждат на по-учените от тях. Едва ли повечето и знаят как се става професор. Палячовци...

    Коментиран от #86

    10:45 21.04.2026

  • 80 Ами

    12 17 Отговор

    До коментар #68 от "12345":

    Всички чухме "Избори с наше МВР,ала бала с Президента" от ППДБ,Йотова сложи служебното правителство на ППДБ и нещата се развиха по СЦЕНАРИЙ.

    10:46 21.04.2026

  • 81 Даа

    12 4 Отговор
    Ама много се размириса на непрани чорапи бе?!

    Коментиран от #84

    10:47 21.04.2026

  • 82 Ники Юпито

    20 2 Отговор
    "Нямал компетентност", като че ли досегашните кр@дци и нек@ страници имаха. Лесно се "управлява", като постоянно теглиш заеми от по 10- 20 милиарда.

    10:49 21.04.2026

  • 83 Тоя професор чак сега загря

    21 4 Отговор

    До коментар #3 от "Трибуна на ненормалните":

    А къде беше досега? Смееше ли да пита на тиквата какъв и е капацитета? И въобще дали има? И на калинките какъв е капацитета? Загрижил се за Радев! Костов като имаше докъде ни докара ?

    10:50 21.04.2026

  • 84 Банкянската тиква

    3 2 Отговор

    До коментар #81 от "Даа":

    Дишай дълбоко. Х@к да ви е.

    10:50 21.04.2026

  • 85 Пфуууу

    17 3 Отговор
    Какъв е тоя?Какви глупости...

    10:53 21.04.2026

  • 86 Андрешко

    19 3 Отговор

    До коментар #79 от "Хихи":

    По професори на глава от населението сигурно сме на първо място в света.Много добре знаем, как се "става "професор в днешно време.Препишеш нечий труд, бутнеш някой лев и готово.

    10:55 21.04.2026

  • 87 МАЛИНКА

    23 5 Отговор
    ЩОТО МНОГО РАЗБИРАТ ТВОИТЕ ГЕРБАЖИИИ,ЗАТОВА ИМАТ 12%,И ЗАРАДИ ТЯХ ВЕЧЕ ИМАМЕ ДЪЛГ 50 МИЛЯРДА,МАЛИНКА,МАЛИНКА, И МЕТРОТО СТИГНА ДО ВАРНА И МАГИСТРАЛА ХЕМУС ДО ОДЕСА ,ЩОТО СА МНОГО ГРАМОТНИ ,РАЗБИРАЧИ,С ВОЖД ГЕНЕРАЛ ПОЖАРНИКАР

    11:01 21.04.2026

  • 88 СУРОВИКИН

    14 1 Отговор
    Много си умен бе кон дръглив

    11:04 21.04.2026

  • 89 хе хе

    3 0 Отговор

    До коментар #76 от "Голем смех":

    Мечти ...

    11:07 21.04.2026

  • 90 компетентния се изказа

    30 7 Отговор
    Този жълтопаветник отново изпълзя да сипе хули. А какви компетентности има той самият и неговата петроханска секта? Аз лично се сещам за пет:
    1. Унищожи де що има работещо в държавата с идиотските икономически политики на умнокрасивите си другари.
    2. Съсипаха съдебната система и цялостния политически живот с некадърно прекроената конституция.
    3. Доведоха до двойни цени и двойно обедняване заради приемане на еврото.
    4. Умело лазят в краката и лижат ботушите на Урсула, пордавайки България и превръщайки я в украинска колония.
    5. На някой от другарите му особено добре им се отдава педофилията и разните там други извращения.
    За други компетентности при неговата секта ПП/ДБ не се сещам.

    11:07 21.04.2026

  • 91 Сусу Манарата

    16 7 Отговор
    Ех мазно костовистче, ти си най- компетентния.

    11:10 21.04.2026

  • 92 Бооже

    16 3 Отговор
    Проти му на този умник.
    Цял живот се паразитира в политическото блато .Само като го чуеш и се омазнява терена.

    11:11 21.04.2026

  • 93 Последно

    8 3 Отговор
    Вече да не го пускате

    11:15 21.04.2026

  • 94 Ще поживеем ще видим

    18 1 Отговор
    Това което трябва да направи Радев е да не замества един корупционен модел с друг.
    Една олигархия с друга.
    Ама тя май същата олигархия вече се препозиционира?

    Коментиран от #154

    11:23 21.04.2026

  • 95 Баба

    20 6 Отговор
    Стига с тая злоба към Радев.Като си толкова умен да си напрал партия ,да те е избрал народа и да управляваш

    11:26 21.04.2026

  • 96 Радев

    17 17 Отговор

    До коментар #68 от "12345":

    го купи олигархията и то много яко. Държат го с Боташ, защото там се е напълнил с яка комисионна. Скоро ще се спука като балон, защото е боклук.

    Коментиран от #99

    11:29 21.04.2026

  • 97 Сравненив

    17 4 Отговор
    Професорите не харесват шофьорите на самолет. Горе долу са набори и от тук почват някой особености в развитието. Първо Радев и той е завършил елитна гимназия, а за да постъпи в ВНВУ освен успех общ от дипломата и кандидатските изпити, здравословно трябва да е отличен. За да летиш на миг 29 процесорът на сивото вещество работи много бързо под напрежение и правилно иначе се размазва. От лалане в учебните зали и по ТВ няма такава опасност. Човека е завършил академия в сащ точно за военна дипломация и разузнаване и е ръководил нещо където се използват значителни ресурси и се иска организация на много и различни хора. Не е като сам да си отговаряш за себе си. Малко ги е яд че него го харесват повече, а тях умните професори по безмислени красиви приказки не толкова. От висините на тяхното познание според тях. А има един факт, че хора които се борят съсъ стихии имат нещо повече от другите

    11:35 21.04.2026

  • 98 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    19 5 Отговор
    АМАН ОТ ПИШМАН ПРОФЕСОРИ ИЗБРАНИ ОТ ТРИЧЛЕНКА.
    Господине не излагай научното звание "професор" с глупави повърхностни и твърде не компетентни мнения. Чети си лекциите "ако има кой да ги слуша" написани по времето на Тодор Живков и обновени по времето на Борисов. Смени плочата със записи с възхвала на предишните, Анализа от появяванията по телевизията преди изборите показват, че въобще не познаваш нищо. С две думи СЛАБА РАКИЯ.

    11:41 21.04.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Счетоводител

    10 3 Отговор
    Прави са да казват, че Радев няма да има да прави кой знае какво - всички цели на прехода вече са изпълнени, с изключение на съдебна реформа и борба с корупцията. Държавата в момента се нуждае от няколко основни неща - намаляване на бедността, респективно един прогресивен данък в умерена степен би бил добро решение, вдигане на максималния осигурителен доход отново умерен (тук трябва да е внимателен да не разсърди средната класа), да накара всички да си плащат данъците (тук вече ще разсърди 1/3 от избирателите си - всички на свободни професии които крият данъци), както и да събере осигуровките от тези дето не ги плащат (отново около 20% гласоподаватели за него). Има сметки за плащане и с или без Радев, все ще трявба да ги плащаме, така работи света, тъй че не се надявайте на нещо кой знае какво, освен постиганото с труд и постоянство, защото другото е тарикатлък и мързел.

    11:58 21.04.2026

  • 102 Коко

    15 14 Отговор
    Дано сте доволни от избора си. Дано не ревете след една година, като усетите диктатура, тя ще почне леко и меко. После ще имате Президентска република, след това ще заприличаме на Русия. Ако бяхте по-грамотни и щяхте да знаете, че всеки диктатор идва по този начин на власт, Хитлер, Путин, Ердуган.

    12:01 21.04.2026

  • 103 Ами да

    13 16 Отговор
    Некомпетентен е и не ми изглежда на човек който има желание да работи. Това не е президентството ден да мине друг да дойде, министър председателят трябва всеки ден да работи и да взема решения. Като льотчик се е занимавал само с доноси и произшествия, а в президентството се занимаваше само с клюки и оплюване на всеки и всички.

    12:08 21.04.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Нямат

    6 0 Отговор
    значение компетентностите, прости избират прости

    12:12 21.04.2026

  • 106 Госта.

    14 2 Отговор

    До коментар #8 от "мъкаааа":

    Той щото е голям капацитет.Много професори в тази България!!!

    12:17 21.04.2026

  • 107 Баба ти

    14 5 Отговор
    Тоя умняга веднага да си подаде оставката, вреден, ненужен, съчинен професор.

    12:23 21.04.2026

  • 108 Яяя

    11 2 Отговор
    Много станахте коментаторите.До сега никой ,като Мъж,не излезе и поведе България към по добро.Сега всички пъзльовци сте най активни.

    12:50 21.04.2026

  • 109 Честен евроатлантик

    10 2 Отговор
    Той може да няма но има екипи които могат друг е въпроса какво ще направят и за кого

    13:04 21.04.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Боко

    10 3 Отговор
    Малинов,...предните какво разбираха от финанси?Прекалено личи от кои сте,но няма нужда да си налагате мнението от всяко студио.Дори не търпите другите да кажат мнение...Най големия разбирач

    13:40 21.04.2026

  • 112 Рублевка

    8 7 Отговор
    Господин Радев има съветници и екип. Не е нужно да знае всичко. Важното е да е честен към народа.

    13:46 21.04.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Копейка

    8 2 Отговор
    Богатите трябва да се поделят с народа. По-високи данъци и заплати. Който не може или не иска, да фалира. Кандидати за бизнеса му ще се намерят.

    13:54 21.04.2026

  • 117 Тоя

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Трол":

    Трол не си добре.

    14:45 21.04.2026

  • 118 Карък

    9 3 Отговор
    АКО НЕ ВНИМАВА В КАРТИНКАТА И СЕ ОГРАДИ С КОРУМПИРАНИ АВЕРИ,ТОГАВА ТРЯБВА ДА ПАРКИРАМЕ БЕЛИЯ АВТОБУС ПРЕД ПАРЛАМЕНТА. ДА СИ ЗНАЕ!

    14:47 21.04.2026

  • 119 2234

    7 0 Отговор
    До всички умници тука а и за факти: сега ще видите кон боб яде ли.

    14:49 21.04.2026

  • 120 Реалист

    7 3 Отговор
    Г-н Малинов,ти като какъв даваш определение и то невярно за Генерал Радев, като бостанско плашило на главнато прасе на държавата ли?

    14:49 21.04.2026

  • 121 Нищо бе професоре

    8 1 Отговор
    Поне на тези избори си купихме билет за интересен театър, нищо че вероятно пак ще бъдем големите губещи от него, но то това всъщност е по тренда досега, така че ние сме обръгнали вече и едва ли ще го преживеем чак толкова трагично.

    14:50 21.04.2026

  • 122 Професионалист

    8 6 Отговор
    НЕМОЖАЧ си Малине,като другия НЕМОЖАЧ от с.Банкя.

    14:51 21.04.2026

  • 123 Девет

    12 6 Отговор
    служебни правителства показаха екипи, експерти, съветници и някой да я видял нещо уау! Имаше една негова бюджетарка Петкова, възрастна госпожа, която заплашваше, че държавата фалира, финансистите я накараха да се освести и тя замънкоти нещо и спихна. А едни други "елитни" експерти така го съветваха за договора с Боташ, че се наложи следващият парламента да ограничи правото му да си измишльотва еднолично служебни правителства. Толкова за експертността. Избирачите му не се интересуват от тези неща. Те са като една женица, която се тръшкаше и стенеше: той, той той, само той и никой друг.

    14:51 21.04.2026

  • 124 Не е важно

    6 2 Отговор
    "Малин" да е можач, а вашият избранник се налага да може, защото се намърда да управлява. Ще видим!

    14:54 21.04.2026

  • 125 Кой какъв е

    12 6 Отговор
    Когато човек купува нещо, колкото по-скъпо е това нещо, толкова повече въпроси задава купувачът и иска доказателства, че обещанията в рекламата са достоверни. А ВИЕ, които избрахте Румен Радев, зададохте ли си въпросът, каква компетентност има той и като обещава нещо - дали може да го постигне със своите съветници? Май не сте си задавали този въпрос, иначе едва ли щяхте да го изберете. Мнението, че съветниците решават всичко, не е изцяло валиден, защото поне в една важна област бъдещият премиер трябва да е силен. Сега си отговорете - в коя област е силен Румен Радев и ще установите, че сте прецакани. Лошото е, че прецакахте и нас!

    15:01 21.04.2026

  • 126 Разбирача

    9 0 Отговор
    Всеки българин разбира от политика и футбол,затова 40г.не можем да се оправим,още 40 ще ни трябва...или още 2-3 000 000 да напуснат страната...

    15:11 21.04.2026

  • 127 Някой

    12 2 Отговор
    Никой не завижда на такива "учени" хора.
    Най-безмислените професии са политолог, философ, социолог, включително и журналист. Това са и най-подкупните хора. Никакъв продукт не създават, а освен това цял живот са на хранилка и правят каквото им се каже.
    Такива са и депутатите. Радев и екипа му първо от това трябва да започнат, ако иска народа да му вярва - да се замразят депутатските места и да се намали броя на депутатите. Не може Унгария с 9 милиона население да е със 199 броя депутати, а 6 милионна България с 240. Също да се намали броя на университетите с всичките им филиали и филиалчета с всичките тези ненужни специалности, които бълват безработни висшисти, така ще се намали и бройката на всичките тези измислени професори, администрацията им също, да се съкрати държавната администрация
    и т.н. Оттам ще се освободят средства. Като се спре корупцията при обществените поръчки още. От контрабандата още. Пари има и няма смисъл да се теглят кредити. Финансисти свестни и честни ще се намерят. Нека само Радев да има волята да ги търси.

    15:11 21.04.2026

  • 128 Бай Араб

    13 13 Отговор
    Следва пълна изолация на България от Европейските лидери и спиране на всички фондове и програми за развитие.Ограничаване свободното движение на българи в Европа.Честито на българите.Европа се затваря за българи отваря се пътя към Сибир

    Коментиран от #138

    15:18 21.04.2026

  • 129 ПЕТ ЗА ЧЕТИРИ

    12 2 Отговор
    Той Б.Б. беше много компетентен и във финансово отношение!!!!!!!!

    15:18 21.04.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Иван

    5 5 Отговор
    В нещо може да раководи и то сам. За разлика от евлиберастите правителства които бяха на кайшка и квото им кажат леберасчетата и краварите на там вървят. Аде сега господа либерасти, евроджендъри и дженсита на езика на моето поколение ще кажа.,, да го д.......... Е

    15:20 21.04.2026

  • 133 Кмета

    11 2 Отговор
    Баце имаше дисертация по финанси,знае перфектно английски, немски и руски...хахаха.

    15:21 21.04.2026

  • 134 Иван

    8 6 Отговор
    Аман от пишман анализатори. Ревете колкото щете евролиберастията свърши

    Коментиран от #167

    15:21 21.04.2026

  • 135 Асистент

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Чак е учудващо. Нещо много професири станаха.

    15:22 21.04.2026

  • 136 Бай Араб

    11 12 Отговор
    Българите не стават за Европа,те могат само да газят руска кал в Коми.Родени в калта българите мразят да е чисто и да се спазват реда и законите .

    Коментиран от #140

    15:24 21.04.2026

  • 137 Бай Араб

    14 9 Отговор
    Последните години Радев като президент на България даже не стъпваше в Брюксел защото видимо лидерите на Европейските държави зрелищно избягваха контакти с него и той започна да ходи в Македония и Република Сръбска където е силно руското влияние.

    15:30 21.04.2026

  • 138 Фелдфебел

    7 2 Отговор

    До коментар #128 от "Бай Араб":

    Я стига си се пенявил.Избърши си устата и марш да работиш, п@ р@зит.

    15:37 21.04.2026

  • 139 Даммм

    7 1 Отговор
    Само Шиши и Боко имат тази компетенция,две за мен едно за вас.ТОО И ТОО Е НЯКОЙ ПРОПАДНЯК ОТ ГЕРБ ДПС!

    15:43 21.04.2026

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Цвете

    9 6 Отговор
    КОЙТО ЖЕЛАЕ ДА ПОГЛЕДНЕ В " Ю ТУБ" КОМЕНТАРЪТ НА ДРЕМДЖИЕВ И КОРИТАРОВ ОТ 2016 ГОДИНА. ЩЕ ВИ СЕ ИЗЯСНИ ЦЯЛАТА ИСТИНА ЗА " ПРОГРЕСА " НА РАДЕВ. И ДА БЪДЕ ТАКА ЛЮБЕЗНА КОРНЕЛИЯ НИНОВА ДА НЕ СЕ ПРАВИ НА ОЩИПАНА МОМА, ЗАЩОТО ТЯ Е ПРИСЪСТВАЛА НА РАЗГОВОРА МЕЖДУ РЕШЕТНИКОВ И ДНЕШНИЯТ ПЕЧЕЛИВШ.ДЪРВОТО ЦЪФНА.СЕГА ЩЕ ОЧАКВАМЕ ПЛОДОВЕТЕ ,ЗА КОЯ СТРАНА ЩЕ ТРЪГНАТ НА ИЗТОК ИЛИ ЗАПАД? ✈️

    Коментиран от #155

    16:11 21.04.2026

  • 142 Цвете

    8 8 Отговор
    КОЙТО ЖЕЛАЕ ДА ПОГЛЕДНЕ В " Ю ТУБ" КОМЕНТАРЪТ НА ДРЕМДЖИЕВ И КОРИТАРОВ ОТ 2016 ГОДИНА. ЩЕ ВИ СЕ ИЗЯСНИ ЦЯЛАТА ИСТИНА ЗА " ПРОГРЕСА " НА РАДЕВ. И ДА БЪДЕ ТАКА ЛЮБЕЗНА КОРНЕЛИЯ НИНОВА ДА НЕ СЕ ПРАВИ НА ОЩИПАНА МОМА, ЗАЩОТО ТЯ Е ПРИСЪСТВАЛА НА РАЗГОВОРА МЕЖДУ РЕШЕТНИКОВ И ДНЕШНИЯТ ПЕЧЕЛИВШ.ДЪРВОТО ЦЪФНА.СЕГА ЩЕ ОЧАКВАМЕ ПЛОДОВЕТЕ ,ЗА КОЯ СТРАНА ЩЕ ТРЪГНАТ НА ИЗТОК ИЛИ ЗАПАД? ✈️

    16:13 21.04.2026

  • 143 Неутрален

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Бай Той":

    Крие се ЗЛОБА и още един милион неща свързани с англо-саксонския повик към нашите ПРЕДАТЕЛИ !!!

    16:24 21.04.2026

  • 144 Гласувах и очаквам

    6 5 Отговор
    Г- н Радев, гласувйах за вас и очаквам: Да подберете добър екип, запазете Христанов и Трайков, те са добри, финансовият да е смел и креативен като Асен Василев, пазете швейцарското за пенсиите, не пипайте данъците, ревизирайте заплатите на силовия и съдебен апарат, укротете данъчните рекетьори на НАП спрямо дребния бизнес, другото си го знаете.

    Коментиран от #157, #166

    16:26 21.04.2026

  • 145 Ти да видиш

    6 0 Отговор

    До коментар #39 от "Някой":

    Сега ни кроят "светлото бъдеще".
    ;))))

    16:52 21.04.2026

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 Сис

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "12345":

    Ще разкаже и твоята игра

    18:39 21.04.2026

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 ФУСТАТА НА

    5 2 Отговор
    ПРОФЕСОР МАЛИНОВ !

    19:04 21.04.2026

  • 151 Хох

    1 3 Отговор
    Трябва да е като ПИНОЧЕТ!!!ИНАЧЕ,НЯМА ДА ИЗКАРА,МАНДАТА!!!

    21:03 21.04.2026

  • 152 боико борисоф

    3 2 Отговор
    ти пък на къв се пеиш бе професоре гербаджииски я се скриии заедно с татяна буруджиева и оная баба румянка коларова

    21:31 21.04.2026

  • 153 Сега комунистите ще ни убедят че военни

    3 0 Отговор
    трябва да минават под моста.

    Едно време се чудех как пожарикар става охранител и през тенерал стана лидер над 20 години.
    не знам принципите на селекцията и откъде Решетников е прозрял за Боташа!

    21:34 21.04.2026

  • 154 Вече новите олигарси се трупат

    5 0 Отговор

    До коментар #94 от "Ще поживеем ще видим":

    Ще поживеем ще видим
    121ОТГОВОР
    Това което трябва да направи Радев е да не замества един корупционен модел с друг
    -;-
    нали трябва още асвалти и проекти да се осъществяват!

    егати пропадналия червен капитализъм!

    21:38 21.04.2026

  • 155 Ще тръгне за Райха

    4 0 Отговор

    До коментар #141 от "Цвете":

    ЗА КОЯ СТРАНА ЩЕ ТРЪГНАТ НА ИЗТОК ИЛИ ЗАПАД? ✈️
    -;-
    Естествено че ще трътгне за Четвъртия рййх.

    А ще преправят ли договора с Боташ?!?!?

    21:42 21.04.2026

  • 156 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 157 Не гласувал- очаквам нови цени на тока

    0 5 Отговор

    До коментар #144 от "Гласувах и очаквам":

    Гласувах и очаквам
    52ОТГОВОР
    Г- н Радев, гласувйах за вас и очаквам: Да подберете добър екип, запазете Христанов и Трайков, те са добри, финансовият да е смел и креативен като Асен Василев, пазете швейцарското за пенсиите, не пипайте данъците, ревизирайте заплатите
    -;-
    Очаквам нови цени на ток ,метан, петролни продукти .
    А за депутатските приходи не мисля- поне 10 хиляди евро/месечно трябва да са .

    21:50 21.04.2026

  • 158 Чики-Рики

    7 1 Отговор
    Айде,ти си стой спокойно, някъде в края на ,,90-тте,, години, щото ти си от онези години и остави Радев да си гледа работата!На всички ви е ясно,че около него има хора със всякакви компетентности ,пък и да не забравяме, че,,същия,, този Радев, беше почти 10 години Президент и назначи не едно и две правителства, включително и служебните му такива, така че нека така наречения,,син,, сектор, леко да се поуспокои и да си стои ,,в ъгъла,,!

    22:23 21.04.2026

  • 159 ганев

    5 1 Отговор
    МАЛИНЧООО...БИТА КАРТА..СИ

    22:26 21.04.2026

  • 160 ганев

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    .......БРАВО..

    22:27 21.04.2026

  • 161 Точен

    6 0 Отговор
    Не съм никак впечатлен от Радев, но този Малинов защо не си взима редовно хапчетата?... И изобщо Факти как могат да пускат такива нелепи бърборковци?

    22:59 21.04.2026

  • 162 Васал Проданов

    3 1 Отговор
    Министър на икономиката ще е синът на началника на кабинета на Милко Балев.

    Коментиран от #168

    23:06 21.04.2026

  • 163 Ултрасталинисти

    2 1 Отговор
    Милко Калев Балев пак ще управлява от отвъдното.,Той бе българският Мартин Борман.

    23:08 21.04.2026

  • 164 В БГ и магаре може да стане

    4 0 Отговор
    професор, само да има кой да му плати!

    23:09 21.04.2026

  • 165 Анонимен

    1 0 Отговор
    А как свалиха Костов хахахаха

    23:21 21.04.2026

  • 166 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #144 от "Гласувах и очаквам":

    Мога само да се смея на глупостите написани тук Невежи необразовани хорица Точно това използва месията и ето еднолична власт Много много жалко

    23:25 21.04.2026

  • 167 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #134 от "Иван":

    Викаш червена диктатура е ама Докога еднолично господство ще е

    23:27 21.04.2026

  • 168 БАЩАТА НА БАТ РАМБО

    1 0 Отговор

    До коментар #162 от "Васал Проданов":

    ЛЪЖЕШ...ТОЙ ПОЧИНА..2011

    00:25 22.04.2026

