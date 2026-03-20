Мюсюлманската общност в България отбелязва Рамазан Байрам

Днес мюсюлманите у нас и по света посрещат един от най-значимите си празници – Рамазан Байрам. Още в ранните часове на утрото джамиите се изпълват с вярващи, които се събират за специалната празнична молитва, бележеща края на свещения месец Рамазан.

След дългите дни на въздържание и духовно пречистване, характерни за поста, настъпва време за радост и споделяне. Семействата се събират около богато отрупани трапези, където традиционните ястия и изкусителни сладкиши създават неповторима атмосфера на топлина и единство.

Рамазан Байрам, наричан още Шекер Байрам заради сладките изкушения, които го съпътстват, е един от двата най-големи празника в ислямския календар, редом с Курбан Байрам. Той символизира не само края на поста, но и ново начало, изпълнено с надежда, прошка и доброта.

Рамазан Байрам носи послание за мир, хармония и взаимно уважение между хората, независимо от техния произход и вяра.