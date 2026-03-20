Мюсюлманската общност в България отбелязва Рамазан Байрам

Мюсюлманската общност в България отбелязва Рамазан Байрам

20 Март, 2026 09:15 1 040 21

Рамазан Байрам е един от двата най-големи празника в ислямския календар, редом с Курбан Байрам

Мюсюлманската общност в България отбелязва Рамазан Байрам - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес мюсюлманите у нас и по света посрещат един от най-значимите си празници – Рамазан Байрам. Още в ранните часове на утрото джамиите се изпълват с вярващи, които се събират за специалната празнична молитва, бележеща края на свещения месец Рамазан.

След дългите дни на въздържание и духовно пречистване, характерни за поста, настъпва време за радост и споделяне. Семействата се събират около богато отрупани трапези, където традиционните ястия и изкусителни сладкиши създават неповторима атмосфера на топлина и единство.

Рамазан Байрам, наричан още Шекер Байрам заради сладките изкушения, които го съпътстват, е един от двата най-големи празника в ислямския календар, редом с Курбан Байрам. Той символизира не само края на поста, но и ново начало, изпълнено с надежда, прошка и доброта.

Рамазан Байрам носи послание за мир, хармония и взаимно уважение между хората, независимо от техния произход и вяра.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 честен ционист

    11 9 Отговор
    Защо след като Коледа и Великден са почивни дни и за християни и за мюсюлмани, на Рамазан никой мюсюлманин не работи, а за Ганчо няма скидка?

    09:20 20.03.2026

  • 4 ъгъл

    15 2 Отговор
    А християните отбелязват първа пролет.

    09:21 20.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 кой мy дpeмe

    5 2 Отговор
    ще има курбан за здраве и берекет (турцизми),
    както обичат да казват по бтв по коледа и великден

    09:30 20.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Факти

    16 5 Отговор
    Честит Рамазан Байрам на всички мюсюлмани.
    Бъдете живи и здрави.

    Коментиран от #13, #14

    09:32 20.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 оня с коня

    8 5 Отговор
    наще мохамедани ли са, мюсулмани ли са ядат свинско! пият ракия! и са чaластрят кои където свари

    09:45 20.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Галина Колева

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "кой мy дpeмe":

    Не ,това беше едно от позорните деяния на група нечовеци. Победител е този ,който не цапа ръцете си с нещастието на другите.

    09:52 20.03.2026

  • 16 Пич

    12 3 Отговор
    Честит празник на всички мюсюлмани!!! Бъдете живи и здрави !!!

    09:55 20.03.2026

  • 17 Шекерчо

    10 3 Отговор
    Днеска мятам свинските пържоли

    10:03 20.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 604

    0 0 Отговор
    Да се обяви за празник и да не се работи...ко съ праят властите...

    10:52 20.03.2026

  • 20 Евреин

    1 0 Отговор
    Честит празник!

    11:08 20.03.2026

  • 21 Сатана Z

    1 0 Отговор
    До всички изповядващи тази религия:
    „Пожелавам ви мирен и благословен Рамадан“.

    11:08 20.03.2026