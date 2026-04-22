Спортът по ТВ в сряда (22 април)

22 Април, 2026 09:05 1 749 0

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

12.00 Тенис: турнир в Мадрид - МАХ Спорт 1

12.00 Снукър: Световен шампионат в Шефилд - Евроспорт 1

13.35 Колоездене: Обиколка на Алпите, трети етап - Евроспорт 2

15.00 Вдигане на тежести: Европейско първенство - Ринг тв

15.30 Колоездене: Флеш Валон, мъже - Евроспорт 2

16.15 Снукър: Световен шампионат в Шефилд - Евроспорт 1

17.45 Колоездене: Флеш Валон, жени - Евроспорт 2

18.00 Волейбол: жени, Марица – Левски - БНТ 3

18.00 Вдигане на тежести: Европейско първенство - Ринг тв

19.00 Футбол: Купа България / Арда – Локомотив Пд - Диема спорт

19.00 Волейбол: Левски - Нефтохимик - МАХ Спорт 2

20.00 Футбол: Елче – Атлетико - МАХ Спорт 4

20.30 Снукър: Световен шампионат в Шефилд - Евроспорт 1

21.45 Футбол: Байер Л – Байерн Мюнхен - Диема спорт 3

22.00 Футбол: ПСЖ – Нант - Нова спорт

20.00 Баскетбол: Бешикташ – Бург ан Брес - МАХ Спорт 1

22.00 Футбол: Купа / Аталанта – Лацио - МАХ Спорт 3

22.00 Футбол: Купа / Страсбург – Ница - МАХ Спорт 2

22.00 Футбол: Бърнли – Манчестър Сити - Диема спорт 2

22.00 Футбол: Борнемут – Лийдс - Нова спорт

22.30 Футбол: Барселона – Селта - МАХ Спорт 4


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

