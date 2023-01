Отмениха новогодишната заря в британски град заради морж, изминал 650 км (ВИДЕО)

Жителите на британския крайбрежен град Скарбъроу, Северен Йоркшър, отпразнуваха Нова година в компанията на морж, който доплува до местното пристанище в събота, предаде ТАСС.

За да не стресират животното, което си почива след дълго пътешествие, местната управа реши да не организира фойерверки за настъпването на 2023 г.

"Разочаровани сме, че трябваше да отменим шоуто, но благосъстоянието на моржовете е по-важно", каза председателят на градския съвет Стив Сидънс, цитиран от БТА.

Мъжкият морж, тежащ около един тон и наречен Тор, е забелязан на брега на Хемпшър в Южна Англия по-рано този месец. За три седмици той успя да измине най-малко 650 км, движейки се на север към родните си арктически води. Според представители на британска организация, специализирана в подпомагането на морски бозайници, състоянието на моржа не предизвиква безпокойство, но ще са необходими няколко дни, за да се възстанови от пътуването.

Welcome to Scarborough ‘Thor’ the Walrus. This is incredibly rare for the UK and never seen before locally. Please respect the cordons in place & keep noise to a minimum say British Divers Marine Life Rescue… pic.twitter.com/0w11Somu5s