Божанов: От ГЕРБ опитват да закрият КПК по начин, по който да си заметат следите

16 Януари, 2026 10:55 352 6

С г-жа Бориславова пуснахме сигнал, че Антон Славчев и други са оказвали натиск на свидетели да лъжесвидетелстват. Вчера стана ясно, че прокуратурата е възложила проверка за това на КПК. Тоест, КПК ще разглежда КПК – скандално е

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Преди минути видяхме, че се предлага в правна комисия да се гледат законопроектите за закриване на Антикорупционната комисия. Комисията, която прави толкова много безобразия, вкл. задържането на кмета на Варна. Всичко беше възможно с подкрепата на прокуратурата на Сарафов, който е незаконно в кабинета си. Днес ще предложим правна комисия да разгледа предложената от нас декларация на 51-вото НС, с която се настоява ВСС незабавно да избере нов и.ф. главен прокурор и Сарафов веднага да освободи кабинета. Това заяви пред журналисти Надежда Йорданова от „Продължаваме Промяната – Демократична България“.

Божидар Божанов коментира връщането на третия мандат от АПС: „Ясно е, че в този парламент няма ситуация и конструкция, която да издигне управляващо мнозинство и да направи правителство.“

Относно КПК, той уточни: „С г-жа Бориславова пуснахме сигнал, че Антон Славчев и други са оказвали натиск на свидетели да лъжесвидетелстват. Вчера стана ясно, че прокуратурата е възложила проверка за това на КПК. Тоест, КПК ще разглежда КПК – скандално е.

Имаме три настоявания:

Мобилните оператори да не изтриват данните за разговорите на Антон Славчев след 6-месечен срок. Изглежда, че КПК е изчакала този срок да изтече от момента, когато Славчев е заплашвал Диан Иванов.

Ще изискаме от прокуратурата всички документи от предварителната проверка, вкл. разпити и др., извършвани от прокуратурата, за да видим имало ли е тупане на топката, вършена ли е работа.“

„Припомняне на ГЕРБ и Борисов да се подпишат под оставката на Славчев – основният проводник на интересите на Пеевски в КПК. Първата стъпка за закриването на КПК е освобождаването на Славчев“, отбеляза още той.

Лена Бориславова припомни: „В края на този месец пристига у нас специална установителна комисия от групата на „Обнови Европа“ от ЕП, които ще се занимават с действията от последната година на българските МВР, КПК и прокуратура и наказателни съдии по делата, свързани с преследване на политически опоненти – Никола Барбутов, Благомир Коцев и други от ПП. Случващото се у нас в последната година с особен интензитет е използването на наказателната система срещу политически опоненти – извън закона се преследва и се оказва натиск в услуга на Пеевски и Борисов.“

За предстоящото съставяне на служебен кабинет, Божанов подчерта: „Важно е вътрешният министър да не бъде подчинен на Пеевски. По избори двата параметъра за честен вот са начините за гласуване и дали МВР ще подпомага купувачите на гласове.“

По думите му ГЕРБ опитва да закрие КПК по начин, по който да си заметат следите.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

    2 1 Отговор
    То и вашите следи водят към островите, нали мамин. Всички проукраински партии Герб, ппдб, дпс, бсп и итн сте един дол дренки. Майките си продавате за власт и облаги.

    10:57 16.01.2026

  • 2 Самохвалко

    2 2 Отговор
    Обадиха ми се да ме молят да вляза в партията на Президента. Ша ставам депутат. Щото съм пич и самохвалко.

    10:58 16.01.2026

  • 3 ДЪРЖАВАТА НА ЩИШИ И ТИКВУН

    2 1 Отговор
    Най- плопаднала в Евлопа и повечето от света
    Трагедия

    10:58 16.01.2026

  • 4 Вашето мнение

    2 0 Отговор
    Божанка, по колко пари се падат на всеки пенсионер от клуба на богатите България да даде на украинските бандери, щото разбрахме, че и тока ще им плащаме? Кажи божанка и после искай 121 депутата.

    10:59 16.01.2026

  • 5 Божко

    2 0 Отговор
    Божко, нали вие настоявахте да се закрие КПК , сега пак недоволни.. Ту ви млякото горещо, ту пък друго нещо

    11:01 16.01.2026

  • 6 Дориана

    0 0 Отговор
    Ама какво може да се очаква от Борисов и Пеевски, които са носители и проводници на корупцията ? Борисов по време на неговото еднолично управление превърна България в най.- голямата мафиотска държава с огромна корупция и кражби. Сега Пеевски му е помощник.

    11:03 16.01.2026

