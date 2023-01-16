Новини
Кой има имен ден днес, 16 януари 2026 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 16 януари 2026 г. Честито!

16 Януари, 2023 06:13, обновена 15 Януари, 2026 16:57

Днес празнуват християните с име Ромил

Кой има имен ден днес, 16 януари 2026 г. Честито! - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Родно място на преподобни Ромил е бил град Бдин (Видин). Майка му била българка, а баща му – грък.

При св. Кръщение бил наречен Руско. Заможността на родителите и неговата даровитост му дали възможност да получи добро образование, с което възхищавал всички около себе си.

Когато пораснал, родителите му поискали да го задомят, но той избягал тайно от тях в столицата Търново и в манастира "Св. Богородица Пътеводителка" бил постриган за монах с името Роман. Неговото безпрекословно послушание и благоговението му пред Бога, неговото мъдро смирение и любов към всички и най-вече към болните били известни на всички братя в търновската "Света Гора" и в местността "Устие", обитавани от множество монаси, та всички започнали да го наричат "Калороман" по гръцки или "Добрият Роман" по български.

Той чул, че великият подвижник на благодатното безмълвие (исихазъм) и богосъзерцание св. Григорий Синаит преминал да живее на българска земя в местността "Парория" ("пригранична" – на границата между България и Византия). Роман оставил всичко и дошъл тук, където бил приет добре и обучаван във високите добродетели на истинския духовен живот: получил дара на постоянната молитва, на постоянното вдъхновение, на постоянните покайни сълзи, на боговдъхновеното поучение.

Турските нашествия, разбойническите нападения, смъртта на св. Григорий Синаит го заставили да се завърне във вътрешността на България, но жаждата за парорийното усамотение и безмълвие го върнали отново в Парория, гдето приел велика монашеска схима с името Ромил. После той заминал с ученика си Григорий (който написва житието му) за Атонска св. Гора, гдето в местността Мелания се подвизавал много време и събрал монашеско братство.

След злополучната за християните битка с турците при река Марица на 26 септември 1371 г. св. Ромил – като мнозина други – бил принуден да напусне Атон, да се пресели с учениците си в Авлона (близо до Драч), а оттам – в Раваница (Сърбия), в манастира "Св. Възнесение", гдето скоро и починал на 16 януари 1375 година.


  • 1 Гаглей

    29 26 Отговор
    Моля ви всеки, който познава поне един ромил да ми тревне минусче

    Коментиран от #8

    07:14 16.01.2023

  • 2 О, да

    21 15 Отговор
    днес също имен ден имат всички роми, ромеи и римляни.

    08:49 16.01.2023

  • 4 О, да

    23 7 Отговор
    ромил, ромул, рем, ромей, румбурак, арабела, баба й и пра леля й даже…

    07:28 16.01.2024

  • 5 Но най-вече

    20 11 Отговор
    Генчо, Пенчо, Атанас и аз… а също сульо и пульо.

    07:30 16.01.2024

  • 8 хмм

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Гаглей":

    Може би и някоя Ромина.

    20:59 16.01.2024

  • 10 Гост666

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Абе":

    Споко ще напише нещо , подробно и кой още празнува .

    06:44 16.01.2025

  • 11 Коментар

    11 4 Отговор
    Какъв грък е бил баща му,след като Гърция е създадена в 19 век?
    Аман от незнание ,причинено от васалното положение на нашите историци.
    Това е същото като славянството ,когато българският език е преименуван е славянски от някаква немкиня ,която е била императрица в Руската имеприя.
    Или като хазарите ,които са толкова евреи ,колкото ние сме марсиянци.

    Коментиран от #13

    08:24 16.01.2025

  • 12 И тоя талибан на снимката

    6 2 Отговор
    Понеже някой му написал житие и хоп светец.

    09:39 16.01.2025

  • 13 То е същото като днешните заблудени

    5 6 Отговор

    До коментар #11 от "Коментар":

    Наричат бога си Исус, докато самият Исус докато е бил жив е наричал бога си Иллах(на арамейски)

    09:44 16.01.2025

  • 14 В крайна сметка

    7 1 Отговор
    Ромил, Руско или Роман се е казвал този т.нар.светец

    09:48 16.01.2025

  • 15 Имам чувството, че само светци

    6 3 Отговор
    Са се разхождали в ония времена. Още утре ще ни запознаят с други двама трима. Грешници нямало ли е тогази?

    09:51 16.01.2025

  • 16 Явно колкото по-странно име имаш

    5 1 Отговор
    Толкова е по-вероятно някога да те обявят за светец и да ти разнасят мощите насам натам

    14:41 16.01.2025

  • 17 Добре де

    7 1 Отговор
    Дайте някое пространно житие на някоя грешница. Ще е много по-интересно за читателите отколкото на кой да е светец, дето всичките като по един калъп изляти. Родил се, замонашил се и 30 години живял като Маугли в джунглата. Никаква интрига, никакво действие. После всякакви шарлатани му разнасяли мощите в торба с цел да лекуват лековерните шарани.

    14:49 16.01.2025