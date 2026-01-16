Желязков: Очакваме конституционната процедура да се развива в духа на Конституцията, а не на политическия шоу спектакъл

„Очакваме конституционната процедура да се развива в духа на Конституцията, а не в духа на политическия шоу спектакъл“, заяви министър-председателят в оставка Росен Желязков пред медиите във Велико Търново във връзка с насрочването на изборите.
Министър-председателят призова за бързо провеждане на изборите и подчерта необходимостта от постигнат консенсус: „Важно е при постигнатия консенсус да отидем колкото се може по-скоро на избори, за да не похабяваме обществените очаквания с различни процедурни моменти. И ако се счита, че служебният кабинет ще даде нова легитимност на изпълнителната власт, да се назначи по-бързо“, категоричен бе Росен Желязков.
Премиерът посочи, че забавянето на провеждането на изборите не е в полза на обществените очаквания и затруднява по-ефективното изпълнение на ангажиментите и законодателните цели на изпълнителната власт.
Министър-председателят отбеляза, че днес правителството навършва една година и въпреки че изпълнява функциите си до назначаването на служебен кабинет, трябва да работи отговорно и да не се превръща в участник на предизборната сцена.
