Желязков: Очакваме конституционната процедура да се развива в духа на Конституцията, а не на политическия шоу спектакъл

16 Януари, 2026 10:51 352 8

  • росен желязков-
  • велико търново-
  • конституция

Премиерът посочи, че забавянето на провеждането на изборите не е в полза на обществените очаквания

Желязков: Очакваме конституционната процедура да се развива в духа на Конституцията, а не на политическия шоу спектакъл - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Очакваме конституционната процедура да се развива в духа на Конституцията, а не в духа на политическия шоу спектакъл“, заяви министър-председателят в оставка Росен Желязков пред медиите във Велико Търново във връзка с насрочването на изборите.

Министър-председателят призова за бързо провеждане на изборите и подчерта необходимостта от постигнат консенсус: „Важно е при постигнатия консенсус да отидем колкото се може по-скоро на избори, за да не похабяваме обществените очаквания с различни процедурни моменти. И ако се счита, че служебният кабинет ще даде нова легитимност на изпълнителната власт, да се назначи по-бързо“, категоричен бе Росен Желязков.

Премиерът посочи, че забавянето на провеждането на изборите не е в полза на обществените очаквания и затруднява по-ефективното изпълнение на ангажиментите и законодателните цели на изпълнителната власт.

Министър-председателят отбеляза, че днес правителството навършва една година и въпреки че изпълнява функциите си до назначаването на служебен кабинет, трябва да работи отговорно и да не се превръща в участник на предизборната сцена.


България
  • 1 Наистина

    7 0 Отговор
    По - голям шоу спектакъл от "Домовата книга" няма, бе ренде "желязно" ! Тя е ваше дело.

    10:55 16.01.2026

  • 2 ООрана държава

    6 0 Отговор
    Алооо оставкаджията, къде си тръгнал с държавна пара да обикаляш на инспекциики? Това веднага да се премахне от конституцията правителство в оставка да остава да управлява и домовата книга също. Тръгнал лукчо на безплатна предизборна кампания с нашите пари

    Коментиран от #8

    10:55 16.01.2026

  • 3 Въздух.. и въздух

    3 0 Отговор
    Между ушите на нелегетимният Хайаши.

    10:55 16.01.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    Абе Сламенчо, нали виА изнасилихте Конституцията❗
    Сега , ако всички от вашата къса листа откажат да съставят служебен кабинет- какво ще се случи🤔
    Ще се молите на някой от групата да се прежали ли ❗

    10:56 16.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пенчо

    2 0 Отговор
    Арбанасчанина пак се отърква във властта, макар и в оставка!

    10:57 16.01.2026

  • 7 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Росен Желязков избяга от Парламентарен контрол чак във Велико Търново

    10:58 16.01.2026

  • 8 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "ООрана държава":

    Избяга от Парламентарен контрол.

    10:58 16.01.2026

