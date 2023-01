50-годишнен пакистанец стана баща за 60-ти път

Жител на пакистанския град Куета стана баща за 60-и път и няма намерение да спира. Разказът за плановете му е публикуван от „Дейли мирър”, предава БГНЕС.



50-годишният лекар Сардар Джан Мохамад Хан Хиджи има три съпруги и 60 деца. Не е известно точно кога мъжът е станал баща за първи път и по колко деца е родила всяка от трите жени. Последното попълнение в семейството беше момче на име Хаджи Хушхал Хан.



Хиджи признава, че му е трудно да издържа толкова голямо семейство поради непрекъснато растящите цени на храните. „Цените на всички основни продукти, включително брашно, олио и захар, се утроиха“, оплака се той. Въпреки трудностите, пакистанецът не смята да спира и моли приятелите си да му помогнат да намери четвърта жена, която да му роди още деца.





