Рецепта на деня: Шкембе в гювечета

Необходими продукти:
- телешко шкембе - 1кг;
- прясно мляко - 150 мл;
- лук - 1 глава;
- брашно - 1 с.л.;
- червен пипер - 1 с.л.;
- чесън - 2 - 3 скилидки;
- масло - 1 с.л.;
- олио - 1 - 2 с.л.;
- сол - 2 - 3 с.л.;
- кимион;
- черен пипер;
- кашкавал - 300 - 400 г.
Начин на приготвяне:
Почиствате и измивате шкембето, нарязвате на парчета и го слагате в тенджера под налягане за 30 минути, като добавяте две лъжици сол.
Нарязвате лука и чесъна на ситно, запържвате в олиото и маслото. Добавяте брашното към лука и го запържвате до златисто. След това добавяте червения пипер и наливате млякото, както и малко от бульона. Разбърквате и оставяте да заври.
Доливате още малко бульон (250мл) и го оставяте да покъкри за 2-3 минути. Подправяте със сол, червен пипер и кимион.
В гювечета разпределяте отцеденото шкембе, заливате със соса като го разпределяте по равно. Отгоре поръсвате обилно с настърган кашкавал и слагате гювечетата с шкембето във фурната на 200°C за 25 минути.
След 25 минути махате капачетата и оставяте гювечетата да се запекат до златиста коричка, пише gotvach.bg.
