Рецепта на деня: Шкембе в гювечета

Необходими продукти:

телешко шкембе - 1кг;

прясно мляко - 150 мл;

лук - 1 глава;

брашно - 1 с.л.;

червен пипер - 1 с.л.;

чесън - 2 - 3 скилидки;

масло - 1 с.л.;

олио - 1 - 2 с.л.;

сол - 2 - 3 с.л.;

кимион;

черен пипер;

кашкавал - 300 - 400 г.

Начин на приготвяне:

Почиствате и измивате шкембето, нарязвате на парчета и го слагате в тенджера под налягане за 30 минути, като добавяте две лъжици сол.

Нарязвате лука и чесъна на ситно, запържвате в олиото и маслото. Добавяте брашното към лука и го запържвате до златисто. След това добавяте червения пипер и наливате млякото, както и малко от бульона. Разбърквате и оставяте да заври.

Доливате още малко бульон (250мл) и го оставяте да покъкри за 2-3 минути. Подправяте със сол, червен пипер и кимион.

В гювечета разпределяте отцеденото шкембе, заливате със соса като го разпределяте по равно. Отгоре поръсвате обилно с настърган кашкавал и слагате гювечетата с шкембето във фурната на 200°C за 25 минути.

След 25 минути махате капачетата и оставяте гювечетата да се запекат до златиста коричка, пише gotvach.bg.