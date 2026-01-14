Новини
Любопитно »
Рецепта на деня: Шкембе в гювечета
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Шкембе в гювечета

14 Януари, 2026 10:05 316 0

  • шкембе-
  • гювечета-
  • кашкавал-
  • какво да сготвя

По-богат вкус, повече топлина

Рецепта на деня: Шкембе в гювечета - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • телешко шкембе - 1кг;
  • прясно мляко - 150 мл;
  • лук - 1 глава;
  • брашно - 1 с.л.;
  • червен пипер - 1 с.л.;
  • чесън - 2 - 3 скилидки;
  • масло - 1 с.л.;
  • олио - 1 - 2 с.л.;
  • сол - 2 - 3 с.л.;
  • кимион;
  • черен пипер;
  • кашкавал - 300 - 400 г.

Начин на приготвяне:

Почиствате и измивате шкембето, нарязвате на парчета и го слагате в тенджера под налягане за 30 минути, като добавяте две лъжици сол.

Нарязвате лука и чесъна на ситно, запържвате в олиото и маслото. Добавяте брашното към лука и го запържвате до златисто. След това добавяте червения пипер и наливате млякото, както и малко от бульона. Разбърквате и оставяте да заври.

Доливате още малко бульон (250мл) и го оставяте да покъкри за 2-3 минути. Подправяте със сол, червен пипер и кимион.

В гювечета разпределяте отцеденото шкембе, заливате със соса като го разпределяте по равно. Отгоре поръсвате обилно с настърган кашкавал и слагате гювечетата с шкембето във фурната на 200°C за 25 минути.

След 25 минути махате капачетата и оставяте гювечетата да се запекат до златиста коричка, пише gotvach.bg.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ