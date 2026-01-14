Американци ще строят хотели на Луната, цените на полетите ще падат

Стартиращата компания от Сан Франциско, Калифорния, GRU Space, обяви планове за изграждане на първите хотели на Луната и се надява да започне да изпраща туристи там още през 2032 г., става ясно от съобщение в уебсайта на предприемачите.

Компанията оправдава целите си, като посочва значителното намаление на разходите за изстрелване на товари в орбита през последните години благодарение на SpaceX. GRU Space очаква космическите изстрелвания да продължат да стават по-евтини поради нарастващата конкуренция на пазара, включително от Blue Origin и множество стартиращи компании и проекти, разработващи собствени ракети за многократна употреба в други страни. Освен това компанията отбелязва, че космосът вече се превръща в туристическа дестинация за богати хора, тъй като те са готови да плащат за „супер-премиум туристически услуги, докато възможностите за това на Земята изчерпват“.

„Клиентите ще летят с лицензирани търговски превозни средства, управлявани от доставчици като SpaceX или Blue Origin, а GRU ще координира програмата за полети и наземните операции на Луната. Ще приспособим обучението и медицинския преглед към стандартите на партньорите, ще осигурим подготовка за мисия, планиране на полети и покритие на риска при непредвидени обстоятелства, за да гарантираме на клиентите безупречно преживяване по време на полет до Луната и обратно“, уверява компанията.

В началните етапи, заедно с туристите, на повърхността на Луната ще бъдат доставяни хотели - това ще бъдат надуваеми модули, предназначени за двама до четирима души. При три полета годишно, цената на турист ще бъде 416 000 долара, твърди компанията. По-късно се планират по-сложни структури, използващи материали както от Земята, така и от лунната повърхност. Тези хотели, вдъхновени от Двореца на изящните изкуства в Сан Франциско, ще могат да настанят 10 гости, като цената на „ваканция“ потенциално ще падне до 83 000 долара. Подготвителните полети за тестване на технологиите са планирани за 2029 и 2031 г.

GRU Space (пълно име: Galactic Resource Utilization Space) е основана от възпитаничката на Калифорнийския университет в Бъркли, Скайлър Чан. Според научно-технологичния портал ArsTechnica, стартъп компанията е осигурила финансиране от бизнес инкубатора Y Combinator, но размерът на инвестицията не е разкрит. Заявления за потенциално участие в бъдещи мисии вече се приемат на уебсайта на GRU Space; предварителната регистрация струва 1000 долара.