Американци ще строят хотели на Луната, цените на полетите ще падат

14 Януари, 2026 13:16 510 18

GRU Space очаква космическите изстрелвания да продължат да стават по-евтини поради нарастващата конкуренция на пазара

Американци ще строят хотели на Луната, цените на полетите ще падат - 1
Снимка: GRU Space
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Стартиращата компания от Сан Франциско, Калифорния, GRU Space, обяви планове за изграждане на първите хотели на Луната и се надява да започне да изпраща туристи там още през 2032 г., става ясно от съобщение в уебсайта на предприемачите.

Компанията оправдава целите си, като посочва значителното намаление на разходите за изстрелване на товари в орбита през последните години благодарение на SpaceX. GRU Space очаква космическите изстрелвания да продължат да стават по-евтини поради нарастващата конкуренция на пазара, включително от Blue Origin и множество стартиращи компании и проекти, разработващи собствени ракети за многократна употреба в други страни. Освен това компанията отбелязва, че космосът вече се превръща в туристическа дестинация за богати хора, тъй като те са готови да плащат за „супер-премиум туристически услуги, докато възможностите за това на Земята изчерпват“.

„Клиентите ще летят с лицензирани търговски превозни средства, управлявани от доставчици като SpaceX или Blue Origin, а GRU ще координира програмата за полети и наземните операции на Луната. Ще приспособим обучението и медицинския преглед към стандартите на партньорите, ще осигурим подготовка за мисия, планиране на полети и покритие на риска при непредвидени обстоятелства, за да гарантираме на клиентите безупречно преживяване по време на полет до Луната и обратно“, уверява компанията.

В началните етапи, заедно с туристите, на повърхността на Луната ще бъдат доставяни хотели - това ще бъдат надуваеми модули, предназначени за двама до четирима души. При три полета годишно, цената на турист ще бъде 416 000 долара, твърди компанията. По-късно се планират по-сложни структури, използващи материали както от Земята, така и от лунната повърхност. Тези хотели, вдъхновени от Двореца на изящните изкуства в Сан Франциско, ще могат да настанят 10 гости, като цената на „ваканция“ потенциално ще падне до 83 000 долара. Подготвителните полети за тестване на технологиите са планирани за 2029 и 2031 г.

GRU Space (пълно име: Galactic Resource Utilization Space) е основана от възпитаничката на Калифорнийския университет в Бъркли, Скайлър Чан. Според научно-технологичния портал ArsTechnica, стартъп компанията е осигурила финансиране от бизнес инкубатора Y Combinator, но размерът на инвестицията не е разкрит. Заявления за потенциално участие в бъдещи мисии вече се приемат на уебсайта на GRU Space; предварителната регистрация струва 1000 долара.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    4 3 Отговор
    Руските ракети с ядрен двигател стигат до луната за няколко часа.По бързо от София -Бургас

    13:18 14.01.2026

  • 2 Поредната

    8 0 Отговор
    написана простотия!

    13:19 14.01.2026

  • 3 Факт

    10 0 Отговор
    Да платим отсядането в хотела на българските политици за 100 години без завръщане

    Коментиран от #5

    13:19 14.01.2026

  • 4 Наблюдател

    6 0 Отговор
    Видях резервациите.
    Бойко, Делян, Кирчо и Слави вече имат резервации.

    13:20 14.01.2026

  • 5 Последния Софиянец

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    В хотел Хаяши една пържола струва 280 лв.

    13:21 14.01.2026

  • 6 Стенли

    6 0 Отговор
    Тъй тъй а що ли едни американски астронавти останаха цяла година над планирането аз съм за развитие на космическите пътувания но за съжаление това засега е само научна фантастика дали ще се сбъдне може би но нас обикновените хора слабо ни интересува по важното е да имаме евтина енергия за отопление на домовете си евтина и качествена храна а за екскурзии в космоса да му мислят богатите ний си имаме достатъчно грижи тук на земята 😁

    13:24 14.01.2026

  • 7 мани беги

    7 0 Отговор
    Аве те първо да кацнат изобщо там пък тогава да кроят планове🤣

    Коментиран от #18

    13:24 14.01.2026

  • 8 ПиПи

    5 0 Отговор
    Значи американците ще ходят на почивки не на остров Бали,а на Луната. Тръмпецот ще ги прати натам.

    13:25 14.01.2026

  • 9 Гнортс Мр.Алиен

    3 0 Отговор
    Хайде първо да отидат, че да им повярваме, че са били.

    Щото били, ама не могат, но някога можели, ама сега вече не, щото било трудно, па не било лесно.

    Сигурно половината американци не вярват, че дедите им са стъпили там. А и ак да вярват като гледат мизерията в която живеят?

    13:26 14.01.2026

  • 10 Студопор

    4 0 Отговор
    Те не знаят колко страни има триъгълника, хотели на луната ще строят.

    13:28 14.01.2026

  • 11 джедай

    4 0 Отговор
    Трябва да бъдат сглобени космически кораби и с тях да се пътува на Луната. Там няма гравитация и превозни средства по повърхността й не могат да се движат нормално. А и навсякъде е прах.

    13:28 14.01.2026

  • 12 патент

    0 0 Отговор
    Аз знам ,колко страни има триъгълникът на жена ми.

    Коментиран от #17

    13:30 14.01.2026

  • 13 Дон Дони

    3 0 Отговор
    И сигурно вярват че от ядрото се извлича кислород като от онзи филм със Шварценегер!

    13:31 14.01.2026

  • 14 Шиши премиер

    1 0 Отговор
    Нема да им стъпим на бетонолунието!

    13:35 14.01.2026

  • 15 фантастично

    2 0 Отговор
    Ще играят бейзбол ли?Там без атмосфера и гравитация живота е невъзможен.Първо трябва да разберем кой,как и защо е построил пирамидите и тогава да вървим нататък.Второ,никой не отговаря на въпроса защо Луната не мърда спрямо Земята?Днешната цивилизация е откакто се изобрети парната машина.До тогава-нищо.Рязане на глави на дръвника.Последния експеримент беше ковид-19.Което е същото,но по-модерно.

    13:38 14.01.2026

  • 16 Д-р Марин Белчев

    0 0 Отговор
    Хотели на Луната са възможни с днешните технологии, но вероятно фирмата цели набиране на капитал с фалшив маркетингов оптимизъм: такъв хотел би бил скъп, може да бъде отворен най-рано след 10-15 години, по реалистично 15 години, ако е частно предприятие. Ще бъде зависим от редовни доставки от Земята, които ще изискват надеждни ракети за многократно използване. Престой на Луната няма да бъде по-евтин от 500 000 долара.
    Нереалистични скрокове. Абсурдно ниски цени. Много рискова инвестиция. Но всеки може да даде 1000 долара, нали? 1000 идиоти по 1000 долара е равно на 1 милион долара кеш. Които няма да се върнат. Ей, така се става милионер с лъжа и с уебсайт. Дори някой да се сети да ги съди, пак ще се на печалба.

    13:40 14.01.2026

  • 17 тригонометрия

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "патент":

    Така е защото не се бръсне.

    13:45 14.01.2026

  • 18 Да бе!

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "мани беги":

    Обещаваха за миналата година!

    13:45 14.01.2026