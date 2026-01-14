Американци ще строят хотели на Луната, цените на полетите ще падат

Стартиращата компания от Сан Франциско, Калифорния, GRU Space, обяви планове за изграждане на първите хотели на Луната и се надява да започне да изпраща туристи там още през 2032 г., става ясно от съобщение в уебсайта на предприемачите.
Компанията оправдава целите си, като посочва значителното намаление на разходите за изстрелване на товари в орбита през последните години благодарение на SpaceX. GRU Space очаква космическите изстрелвания да продължат да стават по-евтини поради нарастващата конкуренция на пазара, включително от Blue Origin и множество стартиращи компании и проекти, разработващи собствени ракети за многократна употреба в други страни. Освен това компанията отбелязва, че космосът вече се превръща в туристическа дестинация за богати хора, тъй като те са готови да плащат за „супер-премиум туристически услуги, докато възможностите за това на Земята изчерпват“.
„Клиентите ще летят с лицензирани търговски превозни средства, управлявани от доставчици като SpaceX или Blue Origin, а GRU ще координира програмата за полети и наземните операции на Луната. Ще приспособим обучението и медицинския преглед към стандартите на партньорите, ще осигурим подготовка за мисия, планиране на полети и покритие на риска при непредвидени обстоятелства, за да гарантираме на клиентите безупречно преживяване по време на полет до Луната и обратно“, уверява компанията.
В началните етапи, заедно с туристите, на повърхността на Луната ще бъдат доставяни хотели - това ще бъдат надуваеми модули, предназначени за двама до четирима души. При три полета годишно, цената на турист ще бъде 416 000 долара, твърди компанията. По-късно се планират по-сложни структури, използващи материали както от Земята, така и от лунната повърхност. Тези хотели, вдъхновени от Двореца на изящните изкуства в Сан Франциско, ще могат да настанят 10 гости, като цената на „ваканция“ потенциално ще падне до 83 000 долара. Подготвителните полети за тестване на технологиите са планирани за 2029 и 2031 г.
GRU Space (пълно име: Galactic Resource Utilization Space) е основана от възпитаничката на Калифорнийския университет в Бъркли, Скайлър Чан. Според научно-технологичния портал ArsTechnica, стартъп компанията е осигурила финансиране от бизнес инкубатора Y Combinator, но размерът на инвестицията не е разкрит. Заявления за потенциално участие в бъдещи мисии вече се приемат на уебсайта на GRU Space; предварителната регистрация струва 1000 долара.
Бойко, Делян, Кирчо и Слави вече имат резервации.
До коментар #3 от "Факт":В хотел Хаяши една пържола струва 280 лв.
Щото били, ама не могат, но някога можели, ама сега вече не, щото било трудно, па не било лесно.
Сигурно половината американци не вярват, че дедите им са стъпили там. А и ак да вярват като гледат мизерията в която живеят?
Нереалистични скрокове. Абсурдно ниски цени. Много рискова инвестиция. Но всеки може да даде 1000 долара, нали? 1000 идиоти по 1000 долара е равно на 1 милион долара кеш. Които няма да се върнат. Ей, така се става милионер с лъжа и с уебсайт. Дори някой да се сети да ги съди, пак ще се на печалба.
До коментар #12 от "патент":Така е защото не се бръсне.
До коментар #7 от "мани беги":Обещаваха за миналата година!
