Netflix търси стюардеса, предлага годишна заплата от 385 хил. долара

Netflix търси стюард или стюардеса за един от частните си самолети. Избраните кандидати ще получават до 385 000 щатски долара годишно. Стрийминг гигантът заяви, че търси дискретни, силно мотивирани служители, с изключителни умения за обслужване на клиенти, съобщи NOVA.

Netflix offers pay of up to $385,000 for flight attendant https://t.co/Z0c0nOwwO7