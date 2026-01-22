Евростат: България е на първо място в ЕС по плодовитост

Последните данни на Евростат показват, че България е с най-висок коефициент на плодовитост в целия Европейски съюз, предаде NOVA. За 2023 г. у нас на една жена се падат средно по 1,81 деца. За сравнение средният показател за ЕС е значително по-нисък – 1,38. С този резултат страната ни изпреварва държави като Франция и Унгария.

България заема челно място и по отношение на възрастта на майките. Средната възраст на българката при раждане на първо дете е близо 27 години - с 3 години по-рано от средностатистическата европейка.

Зад статистиката стоят хиляди специалисти, посветили живота си на професията. Румяна Савова е акушерка от 45 години и през ръцете ѝ са минали хиляди бебета. Тя споделя, че е дълбоко свързана с болницата, тъй като там са родени нейните три деца и шест внучета. Савова разказва, че най-важната част от работата ѝ е да успокои притеснените майки. „Когато застане човек до тях и им обясни, че е нормално бебенцето да киха, да има сълзичка, да мърда - те се отпускат. Това се отразява добре и на бебетата“, казва тя.

По-младото поколение в родилната зала се представлява от акушерки като Любослава Божилова. Тя описва работния процес като „магия“. „Подкрепата, която даваме, доверието на нашите пациенти, здравите бебета и майки – всичко това много ни зарежда всеки ден“, споделя тя.

За специалистите в родилната помощ професията остава олицетворение на надеждата и най-висшия смисъл – чудото на живота.