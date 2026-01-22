Евростат: България е на първо място в ЕС по плодовитост

Последните данни на Евростат показват, че България е с най-висок коефициент на плодовитост в целия Европейски съюз, предаде NOVA. За 2023 г. у нас на една жена се падат средно по 1,81 деца. За сравнение средният показател за ЕС е значително по-нисък – 1,38. С този резултат страната ни изпреварва държави като Франция и Унгария.
България заема челно място и по отношение на възрастта на майките. Средната възраст на българката при раждане на първо дете е близо 27 години - с 3 години по-рано от средностатистическата европейка.
Зад статистиката стоят хиляди специалисти, посветили живота си на професията. Румяна Савова е акушерка от 45 години и през ръцете ѝ са минали хиляди бебета. Тя споделя, че е дълбоко свързана с болницата, тъй като там са родени нейните три деца и шест внучета. Савова разказва, че най-важната част от работата ѝ е да успокои притеснените майки. „Когато застане човек до тях и им обясни, че е нормално бебенцето да киха, да има сълзичка, да мърда - те се отпускат. Това се отразява добре и на бебетата“, казва тя.
По-младото поколение в родилната зала се представлява от акушерки като Любослава Божилова. Тя описва работния процес като „магия“. „Подкрепата, която даваме, доверието на нашите пациенти, здравите бебета и майки – всичко това много ни зарежда всеки ден“, споделя тя.
За специалистите в родилната помощ професията остава олицетворение на надеждата и най-висшия смисъл – чудото на живота.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
07:20 22.01.2026
2 Румен
07:21 22.01.2026
3 Боклуците на Боклука
07:23 22.01.2026
4 Студопор
Коментиран от #5
07:29 22.01.2026
5 оня с коня
До коментар #4 от "Студопор":След като анализираш и мястото на БГ по "Естествен прираст"/ не споменаваш Източници на Инфо/,добре е да уточниш: В Статията за ИЗКУСТВЕН ПРИРАСТ ли става дума?
07:41 22.01.2026
6 Трол
Коментиран от #21
07:41 22.01.2026
7 Като чуем България
07:42 22.01.2026
8 Мишел
07:44 22.01.2026
9 Статистиката е едно а реалността е друга
бъдещи потребители на социалните фондове на Европа.
Точно като 2013 г.
Идвайте ще се справим.
Дойдоха и сега пищи Европа
07:44 22.01.2026
10 АМАH OT ИДИOTИ
НА НАЙ ПЛOДOBИТИTE. 🤣😝😆
07:47 22.01.2026
11 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
07:50 22.01.2026
12 Валентин
07:54 22.01.2026
13 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
..НА 13 ГОДИНИ МАЙКА....НА 25 ВЕЧЕ Е БАБА.
ЩО Е ТО?
07:56 22.01.2026
14 Георги
Коментиран от #15, #17
07:57 22.01.2026
15 Браво
До коментар #14 от "Георги":Да сте живи и здрави!
08:01 22.01.2026
16 Циганката
08:12 22.01.2026
17 Улица "Щъркелова"
До коментар #14 от "Георги":Докато работите в София, някой ви работи женските май.
Коментиран от #19
08:16 22.01.2026
18 ЕвроУрсулите
08:18 22.01.2026
19 Георги
До коментар #17 от "Улица "Щъркелова"":това са си твои семейни проблеми. Не ги прехвърляй на нас.
08:19 22.01.2026
20 Социолог
08:19 22.01.2026
21 Германец
До коментар #6 от "Трол":Само дето не сте българи тия плодовитите😉
08:40 22.01.2026
22 ФАКТ
08:45 22.01.2026