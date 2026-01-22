Новини
България »
Евростат: България е на първо място в ЕС по плодовитост

Евростат: България е на първо място в ЕС по плодовитост

22 Януари, 2026 07:16 1 033 22

  • ес-
  • плодовитост

България заема челно място и по отношение на възрастта на майките

Евростат: България е на първо място в ЕС по плодовитост - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Последните данни на Евростат показват, че България е с най-висок коефициент на плодовитост в целия Европейски съюз, предаде NOVA. За 2023 г. у нас на една жена се падат средно по 1,81 деца. За сравнение средният показател за ЕС е значително по-нисък – 1,38. С този резултат страната ни изпреварва държави като Франция и Унгария.

България заема челно място и по отношение на възрастта на майките. Средната възраст на българката при раждане на първо дете е близо 27 години - с 3 години по-рано от средностатистическата европейка.

Зад статистиката стоят хиляди специалисти, посветили живота си на професията. Румяна Савова е акушерка от 45 години и през ръцете ѝ са минали хиляди бебета. Тя споделя, че е дълбоко свързана с болницата, тъй като там са родени нейните три деца и шест внучета. Савова разказва, че най-важната част от работата ѝ е да успокои притеснените майки. „Когато застане човек до тях и им обясни, че е нормално бебенцето да киха, да има сълзичка, да мърда - те се отпускат. Това се отразява добре и на бебетата“, казва тя.

По-младото поколение в родилната зала се представлява от акушерки като Любослава Божилова. Тя описва работния процес като „магия“. „Подкрепата, която даваме, доверието на нашите пациенти, здравите бебета и майки – всичко това много ни зарежда всеки ден“, споделя тя.

За специалистите в родилната помощ професията остава олицетворение на надеждата и най-висшия смисъл – чудото на живота.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    42 4 Отговор
    Благодарение на римляните.......

    07:20 22.01.2026

  • 2 Румен

    38 2 Отговор
    Благодарение на циганките!

    07:21 22.01.2026

  • 3 Боклуците на Боклука

    31 1 Отговор
    Ако имат предвид римското население, може 🤓🤣😂😅

    07:23 22.01.2026

  • 4 Студопор

    23 4 Отговор
    И на последно по естествен прираст. Как така...? Сигурно изнасяме зад граница.

    Коментиран от #5

    07:29 22.01.2026

  • 5 оня с коня

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Студопор":

    След като анализираш и мястото на БГ по "Естествен прираст"/ не споменаваш Източници на Инфо/,добре е да уточниш: В Статията за ИЗКУСТВЕН ПРИРАСТ ли става дума?

    07:41 22.01.2026

  • 6 Трол

    4 1 Отговор
    Плодовити люде живеем по тези земи.

    Коментиран от #21

    07:41 22.01.2026

  • 7 Като чуем България

    4 3 Отговор
    и се сетим за секс, ракия, корупционна комисия и туршия.А в момента сме 681 година.Какво ли ще е като стане 2026г.

    07:42 22.01.2026

  • 8 Мишел

    19 0 Отговор
    Ефектът се дължи на многото виолетови българи.

    07:44 22.01.2026

  • 9 Статистиката е едно а реалността е друга

    20 0 Отговор
    Това не се етнически българи а

    бъдещи потребители на социалните фондове на Европа.

    Точно като 2013 г.

    Идвайте ще се справим.

    Дойдоха и сега пищи Европа

    07:44 22.01.2026

  • 10 АМАH OT ИДИOTИ

    16 0 Отговор
    МОЖЕ ЛИ ДА ПРЕДОСТАВИТЕ СНИМКИ
    НА НАЙ ПЛOДOBИТИTE. 🤣😝😆

    07:47 22.01.2026

  • 11 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    17 0 Отговор
    За съжаление всички знаем кой е този плодовит етнос в България...

    07:50 22.01.2026

  • 12 Валентин

    14 0 Отговор
    Така е, 1ви сме по циганитост.

    07:54 22.01.2026

  • 13 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    14 0 Отговор
    ПОНЕ ПО ЕДИН ПОКАЗАТЕЛ СМЕ ПЪРВИ...
    ..НА 13 ГОДИНИ МАЙКА....НА 25 ВЕЧЕ Е БАБА.
    ЩО Е ТО?

    07:56 22.01.2026

  • 14 Георги

    10 3 Отговор
    а кой спира белите да правят деца, та тъмно сините са ви виновни? На нашата улица живеем 3 семейства и трите сме с по 3 деца. Отделно имаме още 3 семейства познати с по 3 деца. Никой от нас не е тъмно син и всички работим в София.

    Коментиран от #15, #17

    07:57 22.01.2026

  • 15 Браво

    13 0 Отговор

    До коментар #14 от "Георги":

    Да сте живи и здрави!

    08:01 22.01.2026

  • 16 Циганката

    2 0 Отговор
    берекетлия , народила цяла сюрия....

    08:12 22.01.2026

  • 17 Улица "Щъркелова"

    2 4 Отговор

    До коментар #14 от "Георги":

    Докато работите в София, някой ви работи женските май.

    Коментиран от #19

    08:16 22.01.2026

  • 18 ЕвроУрсулите

    6 1 Отговор
    Циганите в България са на първо място в ЕС по плодовитост

    08:18 22.01.2026

  • 19 Георги

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "Улица "Щъркелова"":

    това са си твои семейни проблеми. Не ги прехвърляй на нас.

    08:19 22.01.2026

  • 20 Социолог

    7 1 Отговор
    Ако махнете джагалите България е на последно място 😉😝

    08:19 22.01.2026

  • 21 Германец

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Трол":

    Само дето не сте българи тия плодовитите😉

    08:40 22.01.2026

  • 22 ФАКТ

    4 0 Отговор
    ... от циганките е ! Явно "евро-атлантическата демокрация" само на тях им влияе положително!

    08:45 22.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове