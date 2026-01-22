Грипна епидемия в Бургас от днес

Официално – от днес област Бургас е в грипна епидемия. Учениците минават на онлайн обучение.



Прекратяват се профилактичните прегледи и имунизациите. Преустановяват се и свижданията в болниците. Противоепидемичните мерки в морския град ще са в сила до края на месеца.

Грипна епидемия вече беше обявена в областите Варна и Добрич. Сериозен ръст на заболелите има и в Ямбол, Русе, Смолян, Велико Търново, Габрово, Благоевград и София-област.