Грипна епидемия в Бургас от днес

Официално – от днес област Бургас е в грипна епидемия. Учениците минават на онлайн обучение.
Прекратяват се профилактичните прегледи и имунизациите. Преустановяват се и свижданията в болниците. Противоепидемичните мерки в морския град ще са в сила до края на месеца.
Грипна епидемия вече беше обявена в областите Варна и Добрич. Сериозен ръст на заболелите има и в Ямбол, Русе, Смолян, Велико Търново, Габрово, Благоевград и София-област.
