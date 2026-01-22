Новини
Здравната комисия обсъжда по-строги правила за райския газ

22 Януари, 2026 07:51, обновена 22 Януари, 2026 07:11 572 7

  • здравна комисия-
  • депутати-
  • райски газ

Депутатите гледат на първо четене промени в Закона за здравето

Здравната комисия обсъжда по-строги правила за райския газ - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Депутатите от парламентарнaта здравна комисия ще обсъдят на първо четене промени в Закона за здравето. Един от законопроектите предвижда по-строги правила за продажба и употреба на райски газ.

Измененията включват: ограничаване на достъпа до райски газ, особено за непълнолетни лица. По-високи административни наказания при нарушения, както и временно или окончателно спиране на дейността на обекти, които търгуват с райски газ, нарушавайки системно законодателството.

Друга промяна в законодателството предвижда създаване на контролен механизъм за разпознаване на фалшивите ТЕЛК решения.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Какво ще мисли нали е забранен

    2 0 Отговор
    закони които не се спазват

    07:21 22.01.2026

  • 3 73733737272

    1 0 Отговор
    Лекувайте се е хора , от наркомания,алкохолизъм !

    07:25 22.01.2026

  • 4 КУ КУУ

    2 0 Отговор
    Нали уж го забранихте бе?!?!? Какви по-строги правила.

    07:43 22.01.2026

  • 5 ПКП

    2 0 Отговор
    Здравната каца и тя за одит, закриване и разследване на ковидтъпнята.

    07:44 22.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 0 Отговор
    ОТЧИТАНЕ НА ДЕЙНОСТ,
    ЕФЕКТ НУЛЕВ.

    07:59 22.01.2026

