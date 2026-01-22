Здравната комисия обсъжда по-строги правила за райския газ

Депутатите от парламентарнaта здравна комисия ще обсъдят на първо четене промени в Закона за здравето. Един от законопроектите предвижда по-строги правила за продажба и употреба на райски газ.
Измененията включват: ограничаване на достъпа до райски газ, особено за непълнолетни лица. По-високи административни наказания при нарушения, както и временно или окончателно спиране на дейността на обекти, които търгуват с райски газ, нарушавайки системно законодателството.
Друга промяна в законодателството предвижда създаване на контролен механизъм за разпознаване на фалшивите ТЕЛК решения.
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Какво ще мисли нали е забранен
07:21 22.01.2026
3 73733737272
07:25 22.01.2026
4 КУ КУУ
07:43 22.01.2026
5 ПКП
07:44 22.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ЕФЕКТ НУЛЕВ.
07:59 22.01.2026