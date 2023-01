НАСА засне образ на мече на повърхността на Марс (СНИМКИ)

НАСА засне на Марс геоложка формация, която прилича на глава на мече, съобщи АФП, предава БТА.

Снимката е направена от спътника "Марс рикънисънс орбитър" с камерата HiRISE, която е най-мощната, изпращана в Слънчевата система.

"Мечка на Марс", написаха в Туитър специалистите, работещи с камерата.

Yogi, Paddington and Winnie the Pooh, move over. There's a new bear in town. Or on Mars, anyway.



NASA's Mars Reconnaissance Orbiter has captured images of what appears to be a beaming face of a bear carved into the surface of the red planethttps://t.co/LWJ0GEJrp1 pic.twitter.com/vZ4Ux2VIIH