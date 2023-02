В битката срещу времето и старостта Пол Ръд печели. Как успява?

„Фонтанът на младостта“ е легенда, която се предава от уста на уста и за която човечеството в продължение на поколения. Никой все още не го е открил или поне не е споделил тайната за местонахождението му. А може би фонтанът съществува, но е скрит някъде в дома на Пол Ръд и той всяка вечер пие от него преди лягане. Поне това си мислехме допреди няколко дни, когато актьорът с младолико лице и неостаряващо тяло сподели тайната си, пише Tialoto.bg.

Колкото и да е трудно за вярване, Пол Ръд е на 53 години. Забързаният график и начинът на живот в Холивуд обаче очевидно не му се отразяват така, както на повечето му колеги, и актьорът лесно може да ви заблуди, че е с 20 години по-млад. През годините всеки му е задавал въпроса за тайната против остаряване и сега, най-накрая, Пол отвори сърцето и устата си, за да помогне на обикновения човек.

В ново интервю за Men's Health Ръд споделя, че в действителност оръжието срещу напредването на годините всъщност е много достъпно и просто – сън. По думите на актьора, всеки трябва да си осигурява поне по осем часа на нощ, за да може да изглежда по-млад, да се чувства по-добре и да се радва на прекрасно здраве през целия си живот.

„Хората постоянно ме молят да им изпратя диетичния си план, да им кажа по колко пъти тренирам и какво пия, дали ям въглехидрати и дали си позволявам вредни храни. Но най-важното нещо от целия ми режим е сънят“, казва Ръд. Според актьора, хората, които спят по-малко от осем часа, за да могат да станат рано и да тренират преди работа, не си правят добра услуга.

Относно неговата сутрешна рутина, Пол споделя, че тя включва чаша кафе и кардиотренировка. „Правя кардио преди да хапна. Никога не бих се справил с нещата в Ант-мен, ако не тренирах“, казва той.

Ролята на супергерой не е било нещо, за което Ръд е мечтаел, но определено е променила живота му. По думите му, никога не е мислел, че е типът актьор, който се търси за подобни филми. „Но когато тази идея ми беше представена, бях развълнуван да правя нещо, което беше толкова извън моето поле на развитие“, допълва актьорът. Пол казва също, че много хора са били изненадани, когато са разбрали, че точно той ще играе супергерой, но това по никакъв начин не го демотивирало.

Подготовката за ролята на Ант-мен включвала тренировки с лични треньори, включването на силови тренировки и отказа от захарни изделия. „Научих толкова много за това как тялото ми реагира на храните, както и как щастието влияе на цялостното ми здраве“, казва актьорът.

Постепенно обаче фитнес рутината и здравословният начин на живот не са били свързвани с фотосесии или снимачни площадки, а с желанието за по-добро бъдеще. „Сега напълно разбирам, че ако включиш фитнеса в ежедневието си, ще се чувстваш много по-добре“, категоричен е Ръд.

Сега Пол си е дал почивка от филмите за супергерои, за да се снима в сериала Only Murders in the Building, където ще си партнира със Селена Гомес, Мартин Шорт, Стив Мартин и Мерил Стрийп.