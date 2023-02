След 6 години пауза: Брус Спрингстийн тръгна на турне

Брус Спрингстийн и "И стрийт банд" започнаха първото си турне от шест години с концерт в Тампа, Флорида, съобщи Асошиейтед прес, предава БТА.

Съдейки по първия концерт, човек не би казал, че е имало толкова дълга пауза. Той започна с "No Surrender'' и свърши с акустично солово изпълнение на "I'll See You In My Dreams'. Концертът продължи към три часа, а това не е като маратоните, с които е известен 73-годишният Спрингстийн. Гласът му беше в добра форма, а групата не отстъпваше на енергията му.

Със Спрингстийн в арена "Амъли" през различни моменти от вечерта бяха 19 музиканти, сред които съпругата му - певицата Пати Скиалфа, китаристите Стиви ван Занд и Нилс Лофгрен, барабанистът Макс Уайнбърг, басистът Гари Телънт. Сред тях естествено не беше саксофонистът Кларънс Клемънс, който почина през 2011 г. Синът му Джейк обаче го замести достойно.

Сред 28-те изпълнени песни бяха "Born To Run'', "Glory Days", "Rosalita'', "Promised Land'' и "Backstreets''. Шест бяха от албума "Letter To You'' от 2020 г.

Арената беше пълна, като 20 000-те фенове почти през цялото време бяха на крака.

"Това е лъч светлина. Това е нещо, което очаквахме", каза Били Химерлик, дошъл от друг град. Съпругата му Шели беше още по-възторжена: "Слушам музиката му през цялото време. Той ми е нещо като духовен водач", каза тя.

Спрингстийн не говори много. Той обаче спомена възрастта си, както и тази на публиката.

"На 15 всичко предстои - каза той. А на 73 преобладава миналото. Затова трябва да се възползвате от много неща сега".

Енергията на Спрингстийн беше завидна, както обичайно. Той слезе сред хората, дори дирижира бенда по едно време. Предложи редица солови изпълнения на китара и почти всяка песен беше епична.

Първите му два албума излязоха преди 50 години, а след това "Born To Run'' го направи звезда. Сега Спрингстийн може да не скача толкова високо, но когато вдигне ръце, всички трябва да го направят. Вече не е необходимо да се доказва всяка вечер, както гласи песента му "Prove It All Night'', но точно това прави. Спрингстийн има 140 милиона продадени албума, 20 награди "Грами", "Оскар", "Тони".