Доц. Киселова: Изборите ще бъдат на 29 март или на 19 април

19 Януари, 2026 23:00 670 24

В близките дни можем да очакваме прекратяване на пълномощията му като президент, каза депутатът от БСП-ОЛ

Доц. Киселова: Изборите ще бъдат на 29 март или на 19 април - 1
Кадър Bulgaria ON AIR
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Конституцията е предвидила, че след като президентът подаде оставка, ще бъде образувано дело и Конституционният съд трябва да се убеди, че неговото желание е да напусне поста на държавен глава. Той го заяви публично, така че КС още в рамките на утрешния ден ще образува дело и в близките дни можем да очакваме решение, с което се прекратяват пълномощията му.

Това заяви депутатът от БСП-ОЛ доц. Наталия Киселова в "Денят ON AIR" след изявлението на Румен Радев, в което съобщи, че ще подаде оставка като президент.

Назад в историята имаме два подобни случая - оставката на Петър Младенов, след което Великото народно събрание избира за президент Желю Желев, вторият случай е на вицепрезидента Блага Димитрова.

"Предстои съгласно конституционната уредба вицепрезидентът да продължи мандата. Вицепрезидентът е редно да положи клетва пред Народното събрание, за да има акт на встъпване. Изборите могат да бъдат на 29 март или на 19 април. Ако Конституционният съд се произнесе в четвъртък, няма пречка четвъртък или петък да бъде положена клетвата и следващата седмица да се проведат консултациите, за да влезем в срока 29 март", обясни Киселова за Bulgaria ON AIR.

И президентът Петър Стоянов, и Георги Първанов са имали политически амбиции след края на своя мандат, припомни доц. Киселова.

"От това, което чухме от изявлението на Радев, основният акцент е борба с олигархията и корупцията. Интересният момент ще е как изглежда сблъсъкът с политическата реалност. Желая успех на г-н Радев, защото вярвам в неговите чисти намерения, но това, което изглежда отвън, не е като да си вътре в политическия елит. Борбата вътре е много повече това да се задържиш прав, отколкото да постигнеш целите си", коментира гостът.

Според нея изборът на служебен министър-председател в момента е редно да бъде онзи, който би създал най-малки предпоставки да се оспорва изборният резултат.

"Имаше два проекта - "Българи възход" с лидер Стефан Янев, и ПП-ДБ - два опита, чрез които косвено има опит за влияние върху политическата система. Това, което очаква Радев, не е това, което се вижда от висотата на президентския пост на "Дондуков" 2. Ще бъде използван или субект, който вече има регистрация, или няколко субекта ще направят коалиция. Регистрацията в ЦИК ще бъде от субекти, които вече съществуват. Той няма да може да регистрира самостоятелен обект", изтъкна депутатът от БСП-ОЛ.

"По отношение на Главчев имаше възражения - дали е допустимо да се посяга на независимостта на Сметната палата. За госпожа Маргарита Николова не съм чула много сериозни възражения. Г-н Гюров е избор, който напред може да създаде напрежение. Колкото по-предпазлива е в първите си актове Йотова, толкова по-добре", изтъкна доц. Киселова.


България
  • 1 Въпрос

    12 0 Отговор
    Може ли да не тиражирате това на снимката в статиите си? Мерси.

    23:02 19.01.2026

  • 2 референдум

    19 0 Отговор
    Ще я запомня като жената отхвърлила референдума . Аако имах власт ,щях да и отнема българското гражданство .

    23:02 19.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Буха ха

    16 2 Отговор
    Защо и давате думата на тази пуздра

    23:03 19.01.2026

  • 5 ООрана държава

    8 0 Отговор
    Силно отеква квиченето от свинарника и пищенето от зайчарника

    23:04 19.01.2026

  • 6 Само тая липсваше.

    10 0 Отговор
    Сега не знае на кой да се сложи най напред. Лъжесоциалистка.

    23:06 19.01.2026

  • 7 ...

    4 8 Отговор
    Добрата новина е, че Радев вече не е президент.
    Наздраве, българи!...

    Коментиран от #17

    23:08 19.01.2026

  • 8 Естет

    4 1 Отговор
    Kpacaвица моя любимая!

    23:08 19.01.2026

  • 9 Хохо Бохо

    6 0 Отговор
    Ехааа рекламното лице на хазарта се обади

    23:10 19.01.2026

  • 10 ццц

    4 0 Отговор
    Няма по-нелепа картинка от Киселова с грим и червило.

    23:12 19.01.2026

  • 11 Ингилизoвa, защо ни причиняваш

    5 0 Отговор
    тая брадавичеста прася на Пеевски точно преди сън?!

    23:14 19.01.2026

  • 12 Веселяка

    2 1 Отговор
    Много се кефя на избори 🤪 и да гласувам за някой шемет само за майтапа 😆 иначе ми е абсолютно все тая 🤣

    Коментиран от #22

    23:15 19.01.2026

  • 13 Спецназ

    5 1 Отговор
    Референдума на Президента не беше ДАЛИ да се приеме еврото, а

    КОГА!
    Румен ви го каза- за 1 месец ще е трудно- Народа да реши!
    НЕ и НЕ!






    ПРЕВЪРНАХТЕ кварталните магазинчета в обменни бюра, ВЕ!
    Луди направихте продавачки да връщат евро от 100 левка за сметка 5 лева, ВЕ!

    ПФУ! СВИНЯ!

    Сега няма наличност в центове- утрепаха се да ходят всеки ден до Банка 2 часа на опашка със 50 кила стотинки в раница!

    ГНИДИ!

    23:17 19.01.2026

  • 14 Мнение

    3 1 Отговор
    Киселова отдавна трябваше да е в затвора, щото конст. съд обяви, че е нарушила закона като не допусна референдума на Радев!

    Киселова и останалите управляващи престъпници трябва да са зад решетките!

    23:21 19.01.2026

  • 15 Радев

    0 1 Отговор
    с чуждестранна партия ли ще участва?

    23:21 19.01.2026

  • 16 хаха

    1 0 Отговор
    Хапче за страх!

    Я сложи бързо анцуга МА!

    23:23 19.01.2026

  • 17 Мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "...":

    И как разбра, че новината е добра?!
    Щом шорош му спусна кирчо и кокорчо, а Радев ги облече във власт, та после се отметна от тях, какво да очакваме от самия него?!

    Нямаше ли шанс Радев да пусне референдум доста по-рано?!
    Защо чакаше до последния възможен момент, когато знаеше, че нищо няма да промени?!
    Заради ПР, нали?!
    Че да се вържат още шарани, както направиха с първото влизане на ПП в парламента!!!

    23:26 19.01.2026

  • 18 Марис

    0 0 Отговор
    Много хубава снимка, обичам те !!!

    23:27 19.01.2026

  • 19 На бас 👍

    3 2 Отговор
    ГЕРБ пак ще спечели изборите с над 20% гласове при избирателна активност под 40%. Демек, файдата от протести, оставки, нови проекти и т.н. както винаги ще е нулева 😆

    23:27 19.01.2026

  • 20 Електорална единица

    0 0 Отговор
    Изборите ще бъдат на 29-ти февруари, на видов ден или на куково лято. Новите кофи за боклук със скенер са върха на технологията за гласуване, което е предпоставка за демократични и честни избори. Или пък не.

    23:29 19.01.2026

  • 21 Горски

    2 0 Отговор
    Тази се разкри като слуга на пеевски и бойко, иначе имаше шанс да е при радев и сега се пръска от яд. Лелята с анцунга, от алчност, си плю не целия живот, вземайки пари от двете прасета! Преподавател по конституционно право не къде да е, а в софийския университет, се продаде за има-няма 100-200 000 евра… Селото си е село! Не завиждай на Радев, ти се продаде грешно! След като вътре в политиката е толкова зле положението, защо толкова хора искат да влязат там? Има голям наплив , даже и Сульо и Пульо? Патицата се самозабравя. Няма политически елит. Всички управляващи са равни пред лицето на народа и БЪЛГАРИЯ, която представляват и чиито интереси би трябвало да защитават.

    23:35 19.01.2026

  • 22 Мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Веселяка":

    И така докато те пратят, я към укрия, я към Гренландия, че да им покажеш колко ти е все тая!

    Между другото в укрия белите бусове събираха най-вече такива като теб, дето не им дреме какво се случва в страната им, а накрая се озоваха на фронта!!!
    Ама такава е, ум царува, ум робува и ум п..ки пасе!!!

    23:37 19.01.2026

  • 23 Стига бе

    1 0 Отговор
    Чумата и цялата и продажна партия отидоха в кенефа.

    23:37 19.01.2026

  • 24 Дръта чанта

    0 0 Отговор
    Чезни ве

    23:40 19.01.2026

