Почина легендарният моден дизайнер Пако Рабан

Големият дизайнер, парфюмерист и бизнесмен Пако Рабан почина на 88 години, съобщи вестник "Льо Монд", предава БГНЕС.

Той беше влюбен в Бретан, където и почина. Великият френско-испански моден дизайнер Пако Рабан почина в Портстал на 88-годишна възраст, стана ясно днес. Дизайнерът, който беляза света на модата за повече от половин век, имаше къща на брега на морето.

Пако Рабан, от баски произход, намира убежище във Финистер, департамент в Бретан през февруари 1939 г. заедно със семейството си. Оттогава той изпитва непоколебима любов към региона Морле, където живее, както и към квартала Рекувранс в Брест.

Paco Rabanne, the Spanish-born designer synonymous with a Space Age aesthetic and best-selling perfumes, has died at age 88 in Portsall, France. https://t.co/lCkrWpqfQ4