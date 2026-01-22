Божанов за членството ни в Съвета за мир на Тръмп: Грешно и опасно решение. България се превръща в троянски кон в ЕС

Днес премиерът в оставка Росен Желязков е присъединил България към Съвета за мир на Доналд Тръмп. Смятаме, че това е едно грешно и опасно решение на правителството, което вече е изгубило легитимност да взима такива решения.
Това заяви на брифинг съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Продължаваме промяната-Демократична България" Божидар Божанов, който коментира днешното присъединяване на България към Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп, цитиран от novini.bg.
"Това не е просто едно решение. Това е пробив срещу общата политика на Европейския съюз. Довечера има среща на върха на лидерите на ЕС, където ще се обсъди и тази тема. Това, че България се превръща в пореден троянски кон и застава заедно с Виктор Орбан, единствени от останалите европейски държави там, е много тревожно. Останалите държави в този Съвет са Беларус и такива с авторитарни режими. България няма място там. Трябваше да изчакаме въпросът да бъде обсъден и да има обща позиция на ЕС. Мястото на България е в сърцето на Европа. Европа трябва да взима единно решенията си и да не бъде пробивана през слаби държави. За съжаление в момента България заема такава позиция. Този Съвет за мир не е само Газа. Това правителство не може да взима такива решения", добави той.
"Това действие на премиера и външния министър влиза в противоречия с няколко конституционни правила и наредби. Всички държави в ЕС, преди да предприемат външни солови акции, трябва да ги консултират вътре в съюза и да се намери обща позиция. Този Съвет за мир има за цел да урони престижа на международното право и да обезсмисли ООН. Конституцията изисква, ако България се присъединява към международни организации, това да става след консултации и ратифициране на договора от парламента. Нито едно от тези неща не са се случили преди Росен Желязков да обяви, че вече сме част от този Съвет. Премиерът на Италия обяви, че държавата ѝ няма да се включи заради противоречия с Конституцията. За съжаление правителството на България не постави този въпрос. Това е индикация за тежкото състояние, в което се намира това управление в оставка", заяви от своя страна Атанас Славов.
"Нашият премиер отишъл да се снима на този Съвет - барабар Петко с мъжете. Двете държави в този Съвет от ЕС са двете най-бедни държави - България и Унгария. Президентът Радев не предприема никакъв ход по този повод. Направи го Бойко Борисов с неговото правителство по искане на Делян Пеевски. България за пореден път се превръща в троянски кон в ЕС.", обяви Ивайло Мирчев.
"Имаме очаквания да се спре този атентат срещу Изборния кодекс. Никакви поправки в последния момент не могат да санират опитите да счупят изборите. Резултатът е поредно разрушаване в изборния процес. Ако бъде предложена отново точката за Изборния кодекс, ние ще продължим да спираме с всички възможни средства въвеждането на тези скенери", коментира Божанов темата за промените в Изборния кодекс.
1 Урсула 1984
15:22 22.01.2026
2 АГАТ а Кристи
15:22 22.01.2026
3 Тръмп
15:23 22.01.2026
4 Абе
Коментиран от #27
15:23 22.01.2026
5 Тихо мижитачета
Но бяхте първа писта
Скоро няма да ви се виждат физиономийките
Така че си правете трайчо костов
15:24 22.01.2026
6 Бялата и червената роза
15:24 22.01.2026
7 Питам евроатлантиците:
15:25 22.01.2026
8 1,95583
Коментиран от #38
15:25 22.01.2026
9 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ДА СПРЕ ДА ОБИКАЛЯ КАТО ИЗТЪРВАН
И ДА СПРЕ ДА ПОДПИСВА КАКВОТО И ДА Е!
15:25 22.01.2026
10 чалга професор
15:26 22.01.2026
11 малко истински факти
15:27 22.01.2026
12 А мистър Бийн в съседство
15:28 22.01.2026
13 Майна
И тези шорошки
Та тогава за какво говорим
Радев - шорош, лондонсити
И се остави да му го набият с 200
Леле, леле..
Възраждане е единствената българска партия!
Коментиран от #35
15:28 22.01.2026
14 Пешо
15:28 22.01.2026
15 Ха ха ха
15:30 22.01.2026
16 Анонимен
15:32 22.01.2026
17 Роската Ж да каже
Коментиран от #19, #23
15:32 22.01.2026
18 Никой
Коментиран от #48
15:33 22.01.2026
19 Росен Желязков
До коментар #17 от "Роската Ж да каже":От пенсионният фонд.
Коментиран от #26
15:34 22.01.2026
20 Къв дЖилезку бре?
Да припомним позора от 2025 г. Колко неадекватен трябва да си верно да отидеш в САЩ, в ООН и мощно да се изцепиш че "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяла геноцида ? А? И тези хора още България управляват.... Българите трябва ясно
да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел
15:34 22.01.2026
21 !!!?
15:35 22.01.2026
22 Просто
15:35 22.01.2026
23 Дянков пицаря:
До коментар #17 от "Роската Ж да каже":- Аз ще ти кажа - от постната пица ще го вземат милиарда. Всъщност вече и постна пица няма. Даже картонената кутия на пицата откраднахме. Стягане на коланите му е майката, братя и сестри, но тоя път коланите на вратовете!
15:35 22.01.2026
24 още
15:36 22.01.2026
25 голия охлюф не знае че таксата е
Съвета за мир на Доналд Тръмп
как така ще ни заробва с още заеми
трябва да му се търси отговорност
15:36 22.01.2026
26 Как
До коментар #19 от "Росен Желязков":откъде ? ПВУ-то малко ли е ?
15:36 22.01.2026
27 Мериленд
До коментар #4 от "Абе":С какво е по опасен? Просто повтаряш като папагал. Вероятно не знаеш и кои държави членуват там. Най вероятно внасяме основно кафе от тами чат пат аржентински стек и вино. Какъв ти е проблемът.
Коментиран от #40
15:37 22.01.2026
28 К.К
15:37 22.01.2026
29 А бе не е ли
15:37 22.01.2026
30 Айде честито
15:37 22.01.2026
31 Цък
Коментиран от #54
15:38 22.01.2026
32 ТИГО
15:39 22.01.2026
33 НАРОДЕЕЕЕ
Коментиран от #44, #56
15:39 22.01.2026
34 знаещ
Коментиран от #41
15:39 22.01.2026
35 Попов
До коментар #13 от "Майна":И какво ще направят "възраждане" ?! Те са си проект на ГЕРБ
И кой по точно от вЪизродните, че то не се разбира има ли друг думата в този kaтyн освен Късопейката?
"Избери свободата" , пък свобода в партията няма.
Предизборната кампания на Копейкин се води от фирма на Красен Кралев.
През 2015 г. Костадинов се кандидатира за кмет на Варна и общински съветник от партия "Варна утре" на Красен Кралев въпреки, че вече има своя регистрирана формация - Възраждане през 2014г.❗Защо го прави мислите❓Питайте го❗
Костадинов е назначен за директор на музея в Добрич лично от Вежди Рашидов, по препоръка на менторите си Красен Кралев и д-р Врабевски❗
Въпрос към сектантите "По времето на ГЕРБ какви хора се назначаваха за директори❓Само верни, лоялни или...❓" въпреки, че копейкин не отговаря на изискванията на Закона и конкурса, за притежание на 5 години стаж към момента!
Трябва да бъде съден за измама, подправяне на документи и съставяне на документи с невярно съдържание по чл.313а ...
Само след 1,5 години на поста Директор на РИМ Добрич, копейкин е уволнен скандално, след като се разбира от сигнали на правоохранителните органи, че липсва част от колекцията на музея,
подменена с фалшификати в направление чичо му, който се оказва по оперативни данни, най-известният иманяр в североизтока...
15:41 22.01.2026
36 Къв дЖилезку бре?
Атлантиците са нацисти и престъпници, паразити .. независимо в коя държава и в коя партия са се окопали. Това трябва да стане ясно. Да се повтаря и повтаря.... Защото това е истината. Атлантенцата съвсем се смахнахте и като улави дервиши се въртите....Но така се получава с гнусните ви двойни атлантически стандарти и пълната ви липса на разум и морал ...
Коментиран от #45
15:41 22.01.2026
37 Егвийн ал Вийр
Няма право Желязков и Борисов да ни натиква в този съвет за мир, към млрд за Украйна ще ни се стовари и 1 млрд долара за членство в тази измислена организация, в която Дончо е заявил че ще е предеседател до живот. И това не е организация а гумен печат за всички решения които вземе еднолично Рижия, да се одобряват от всички държави.
Пагубно е и за света и за България.
15:42 22.01.2026
38 Хубаво си научил
До коментар #8 от "1,95583":цената на еврото в лева. Значи си адекватен. При положение, че сънуваш три синджира..., под игото и др. комунистически измишльотини.
15:42 22.01.2026
39 Долу
15:42 22.01.2026
40 Ами с това например,
До коментар #27 от "Мериленд":че ЕС ще бъде залят с продукция, произведена с пестициди, торове и средства за раст.защита, забранени в същия този ЕС като опасни за здравето на потребителите. И тези производства ще нахлуят у нас. Отделно, че са доста по- евтини по причини, пак свързани с правилата на ЕС- и резултатът ще е пагубен за полуунищоженото наше селско стопанство.
Коментиран от #49
15:44 22.01.2026
41 Ха ха
До коментар #34 от "знаещ":Дай един милиард на ТръмпаКа. ПОДЛОГАГА ГНУСНА.
15:44 22.01.2026
42 oгнянминчев
...договаряш се с този, от който все пак нещо зависи.
15:45 22.01.2026
43 Тук си личи
15:45 22.01.2026
44 ТИГО
До коментар #33 от "НАРОДЕЕЕЕ":Там сме , тия ни взеха за опитни мишки ,тва окончателно ни осRA Още не са се сафирясали и вече ни насадиха ! Кой го бие тоя по лисата тиква не знам ?Ама май е Буци плаща богатите индулценции за шиши а ние да не спим !ЩОТО "Ех дубинушка"
15:45 22.01.2026
45 Руската пропаганда опростачва
До коментар #36 от "Къв дЖилезку бре?":И винаги има за цел глупака.
15:45 22.01.2026
46 Пърхут,
15:47 22.01.2026
47 членството ни в Съвета за мир на Тръмп
15:47 22.01.2026
48 робското племе
До коментар #18 от "Никой":чака новия месия и ала балата с пп
15:48 22.01.2026
49 Нема да се плашиш
До коментар #40 от "Ами с това например,":ЕС въвежда разни препарати за растителна защита, дето носят печалби на определени хора.
Те и шкембе-чорбата щяха да спрат, че била вредна. А хората по света се хранят без щуротиите на ЕС. И още са живи.
15:50 22.01.2026
50 Боко
15:52 22.01.2026
51 Всички атлантици сте еднакви !
Атлантиците са нацисти и престъпници, паразити .. независимо в коя държава и в коя партия са се окопали. Това трябва да стане ясно. Да се повтаря и повтаря.... Защото това е истината. Атлантенцата съвсем се смахнахте и като улави дервиши се въртите....Но така се получава с гнусните ви двойни атлантически стандарти и пълната ви липса на разум и морал ...( Днес премиерът в оставка Росен Желязков е присъединил България към Съвета за мир на Доналд Тръмп. Смятаме, че това е едно грешно и опасно решение на правителството, което вече е изгубило легитимност да взима такива решения.
Това заяви на брифинг съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Продължаваме промяната-Демократична България") ..... Прости им господи, тези хора са неадекватни. Те просто са умопомрачени ...Те нямат аргументи и представа си нямат дори какво искат ..
.
Коментиран от #57
15:53 22.01.2026
52 На всички е ясно,
Боко е натегач.
Коментиран от #53
15:53 22.01.2026
53 А Радев
До коментар #52 от "На всички е ясно,":е натиснал Боко.
Сърцето на пРезидента към руския агресор.
15:56 22.01.2026
54 Неумен си
До коментар #31 от "Цък":И какво като са се изложили Гробавите? Нали пак ние плащаме за излагациятам бе серсеминожълтопаветен!
15:56 22.01.2026
55 Костинбродски
15:56 22.01.2026
56 ТОЗИ ПЪТ
До коментар #33 от "НАРОДЕЕЕЕ":С КАМЪНИ , ЛОПАТИ, КОЛОВЕ....И КОЙТО С КАКВОТО ПРЕЦЕНИ!
ТЕЗИ БЪЛГАРОУБИЙЦИ НЯМАТ СРАМ И СПИРАЧКИ.
15:56 22.01.2026
57 ГРУ гайтанжиева
До коментар #51 от "Всички атлантици сте еднакви !":Това е кремълска пропаганда, разпространявана от така попyляpните "noлeзни и д и o т и", които cе зоват "патpиоти" !
Коментиран от #66
15:57 22.01.2026
58 Търновец
15:57 22.01.2026
59 604
15:58 22.01.2026
60 Реалист
За всички несгоди на "прехода" от 35 г. са виновни те.
Викам да ги махнем.
И какво остава:
- ДПС на Пеевски с подпорка от чалгарите и бесепари,
- Бойко Борисов с подпорка от неграмотната сбиpщина на Копейкин.
- Нинова, която чака от Москва да и се обадят, за да знае как иска Борисов да гласува.
Виждаме, че каквото каже Пеевски, Борисов го изпълнява, даже да е казал сутринта точно обратното.
Излиза, че за когото и да гласуваме, гласуваме все за Пеевски.
Е!!!???
Единствените, от които кукловодите на Борисов-Пеевски-Радев се притесняват са ПП-ДБ.
16:01 22.01.2026
61 членството ни в "Съвет за мир" на Тръмп
16:02 22.01.2026
62 Мнение
16:06 22.01.2026
63 Софиянец
16:08 22.01.2026
64 Гого
16:08 22.01.2026
65 стоян георгиев
16:09 22.01.2026
66 Не пич!
До коментар #57 от "ГРУ гайтанжиева":Това НЕ е кремълска пропаганда. Това е истината и много ви боли... но е точно така. И съм сигурен впрочем че и дори ти го осъзнаваш. Нито веднъж, никога някой от родната ни атлантическа сган не е осъдил геноцида на нацистки Израел и съучастието на САЩ във всички тези престъпления. НЕ е кремълска пропаганда а жестока реалност която няма как с факти да бъде уборена
..
16:10 22.01.2026