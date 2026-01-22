Божанов за членството ни в Съвета за мир на Тръмп: Грешно и опасно решение. България се превръща в троянски кон в ЕС

Днес премиерът в оставка Росен Желязков е присъединил България към Съвета за мир на Доналд Тръмп. Смятаме, че това е едно грешно и опасно решение на правителството, което вече е изгубило легитимност да взима такива решения.

Това заяви на брифинг съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Продължаваме промяната-Демократична България" Божидар Божанов, който коментира днешното присъединяване на България към Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп, цитиран от novini.bg.

"Това не е просто едно решение. Това е пробив срещу общата политика на Европейския съюз. Довечера има среща на върха на лидерите на ЕС, където ще се обсъди и тази тема. Това, че България се превръща в пореден троянски кон и застава заедно с Виктор Орбан, единствени от останалите европейски държави там, е много тревожно. Останалите държави в този Съвет са Беларус и такива с авторитарни режими. България няма място там. Трябваше да изчакаме въпросът да бъде обсъден и да има обща позиция на ЕС. Мястото на България е в сърцето на Европа. Европа трябва да взима единно решенията си и да не бъде пробивана през слаби държави. За съжаление в момента България заема такава позиция. Този Съвет за мир не е само Газа. Това правителство не може да взима такива решения", добави той.

"Това действие на премиера и външния министър влиза в противоречия с няколко конституционни правила и наредби. Всички държави в ЕС, преди да предприемат външни солови акции, трябва да ги консултират вътре в съюза и да се намери обща позиция. Този Съвет за мир има за цел да урони престижа на международното право и да обезсмисли ООН. Конституцията изисква, ако България се присъединява към международни организации, това да става след консултации и ратифициране на договора от парламента. Нито едно от тези неща не са се случили преди Росен Желязков да обяви, че вече сме част от този Съвет. Премиерът на Италия обяви, че държавата ѝ няма да се включи заради противоречия с Конституцията. За съжаление правителството на България не постави този въпрос. Това е индикация за тежкото състояние, в което се намира това управление в оставка", заяви от своя страна Атанас Славов.

"Нашият премиер отишъл да се снима на този Съвет - барабар Петко с мъжете. Двете държави в този Съвет от ЕС са двете най-бедни държави - България и Унгария. Президентът Радев не предприема никакъв ход по този повод. Направи го Бойко Борисов с неговото правителство по искане на Делян Пеевски. България за пореден път се превръща в троянски кон в ЕС.", обяви Ивайло Мирчев.

"Имаме очаквания да се спре този атентат срещу Изборния кодекс. Никакви поправки в последния момент не могат да санират опитите да счупят изборите. Резултатът е поредно разрушаване в изборния процес. Ако бъде предложена отново точката за Изборния кодекс, ние ще продължим да спираме с всички възможни средства въвеждането на тези скенери", коментира Божанов темата за промените в Изборния кодекс.