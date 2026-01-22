Новини
Божанов за членството ни в Съвета за мир на Тръмп: Грешно и опасно решение. България се превръща в троянски кон в ЕС

Божанов за членството ни в Съвета за мир на Тръмп: Грешно и опасно решение. България се превръща в троянски кон в ЕС

22 Януари, 2026 15:20

"Нашият премиер отишъл да се снима на този Съвет - барабар Петко с мъжете. Двете държави в този Съвет от ЕС са двете най-бедни държави - България и Унгария. Президентът Радев не предприема никакъв ход по този повод", коментира и Ивайло Мирчев

Днес премиерът в оставка Росен Желязков е присъединил България към Съвета за мир на Доналд Тръмп. Смятаме, че това е едно грешно и опасно решение на правителството, което вече е изгубило легитимност да взима такива решения.
Това заяви на брифинг съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Продължаваме промяната-Демократична България" Божидар Божанов, който коментира днешното присъединяване на България към Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп, цитиран от novini.bg.
"Това не е просто едно решение. Това е пробив срещу общата политика на Европейския съюз. Довечера има среща на върха на лидерите на ЕС, където ще се обсъди и тази тема. Това, че България се превръща в пореден троянски кон и застава заедно с Виктор Орбан, единствени от останалите европейски държави там, е много тревожно. Останалите държави в този Съвет са Беларус и такива с авторитарни режими. България няма място там. Трябваше да изчакаме въпросът да бъде обсъден и да има обща позиция на ЕС. Мястото на България е в сърцето на Европа. Европа трябва да взима единно решенията си и да не бъде пробивана през слаби държави. За съжаление в момента България заема такава позиция. Този Съвет за мир не е само Газа. Това правителство не може да взима такива решения", добави той.

"Това действие на премиера и външния министър влиза в противоречия с няколко конституционни правила и наредби. Всички държави в ЕС, преди да предприемат външни солови акции, трябва да ги консултират вътре в съюза и да се намери обща позиция. Този Съвет за мир има за цел да урони престижа на международното право и да обезсмисли ООН. Конституцията изисква, ако България се присъединява към международни организации, това да става след консултации и ратифициране на договора от парламента. Нито едно от тези неща не са се случили преди Росен Желязков да обяви, че вече сме част от този Съвет. Премиерът на Италия обяви, че държавата ѝ няма да се включи заради противоречия с Конституцията. За съжаление правителството на България не постави този въпрос. Това е индикация за тежкото състояние, в което се намира това управление в оставка", заяви от своя страна Атанас Славов.
"Нашият премиер отишъл да се снима на този Съвет - барабар Петко с мъжете. Двете държави в този Съвет от ЕС са двете най-бедни държави - България и Унгария. Президентът Радев не предприема никакъв ход по този повод. Направи го Бойко Борисов с неговото правителство по искане на Делян Пеевски. България за пореден път се превръща в троянски кон в ЕС.", обяви Ивайло Мирчев.
"Имаме очаквания да се спре този атентат срещу Изборния кодекс. Никакви поправки в последния момент не могат да санират опитите да счупят изборите. Резултатът е поредно разрушаване в изборния процес. Ако бъде предложена отново точката за Изборния кодекс, ние ще продължим да спираме с всички възможни средства въвеждането на тези скенери", коментира Божанов темата за промените в Изборния кодекс.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Урсула 1984

    23 23 Отговор
    Само двама предатели в целия ЕС.Росен Желязков и Орбан.

    15:22 22.01.2026

  • 2 АГАТ а Кристи

    13 3 Отговор
    В бърлогата на комунистите ...

    15:22 22.01.2026

  • 3 Тръмп

    26 8 Отговор
    България и Унгария кинжал в сърцето на Европа.хи хи хи

    15:23 22.01.2026

  • 4 Абе

    28 11 Отговор
    Меркосур е по-опасен от това!

    Коментиран от #27

    15:23 22.01.2026

  • 5 Тихо мижитачета

    24 9 Отговор
    И с лукойл беше опасно
    Но бяхте първа писта

    Скоро няма да ви се виждат физиономийките
    Така че си правете трайчо костов

    15:24 22.01.2026

  • 6 Бялата и червената роза

    18 3 Отговор
    Клановете в Дълбоката държава влязоха във война и в света започна да става като във "Война на тронове".

    15:24 22.01.2026

  • 7 Питам евроатлантиците:

    25 6 Отговор
    Тръмп ви разкрачи! Сега зад европейци ли сте или зад атлантици?

    15:25 22.01.2026

  • 8 1,95583

    18 10 Отговор
    Ако в новия световен ред България е пак с Русия , всичко е ок , но ако е подарена на Турция е ужасно

    Коментиран от #38

    15:25 22.01.2026

  • 9 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    31 6 Отговор
    ТОЗИ НЕЛИГИТИМНИЯ В ОСТАВКА
    ДА СПРЕ ДА ОБИКАЛЯ КАТО ИЗТЪРВАН
    И ДА СПРЕ ДА ПОДПИСВА КАКВОТО И ДА Е!

    15:25 22.01.2026

  • 10 чалга професор

    19 9 Отговор
    С две думи , вече няма нужда от партия ПП-ДБ . Безполезни са , като Възраждане .

    15:26 22.01.2026

  • 11 малко истински факти

    15 8 Отговор
    Щом клоунитетрима врещят-реват значи е правилно да сме в съвета за мир .

    15:27 22.01.2026

  • 12 А мистър Бийн в съседство

    11 7 Отговор
    на този джендъродемократ защо и от снимката прави толкова смешни гримаси.

    15:28 22.01.2026

  • 13 Майна

    8 19 Отговор
    И Илиян Василев в залегнал да брани Радев
    И тези шорошки
    Та тогава за какво говорим
    Радев - шорош, лондонсити
    И се остави да му го набият с 200
    Леле, леле..
    Възраждане е единствената българска партия!

    Коментиран от #35

    15:28 22.01.2026

  • 14 Пешо

    11 6 Отговор
    Росен печатарчето пак сгафи ,за кой ли път?

    15:28 22.01.2026

  • 15 Ха ха ха

    14 6 Отговор
    Божо да си гледа пърхота и да не дава акъл

    15:30 22.01.2026

  • 16 Анонимен

    11 1 Отговор
    Единственият проблем е колко пари ще ни струва това, останалото са абсолютни глупости - нали бяхме независима държава със собствена политика?

    15:32 22.01.2026

  • 17 Роската Ж да каже

    13 2 Отговор
    откъде ще измучем тоя милиард долара за членство в съвета, като няма бюджет за 2026

    Коментиран от #19, #23

    15:32 22.01.2026

  • 18 Никой

    16 1 Отговор
    Не мога да проумея,че допускате ,някой като Росен Желязков сам да предприеме такава международна стъпка . Забравяте , че Хаяско беше куклата на конци на Шиши и Тиквата . Виждате ,че тези двамата могат да плюят на парламент и конституция . С такова робско племе дето чака все някой да ги освободи, толкоз .

    Коментиран от #48

    15:33 22.01.2026

  • 19 Росен Желязков

    6 3 Отговор

    До коментар #17 от "Роската Ж да каже":

    От пенсионният фонд.

    Коментиран от #26

    15:34 22.01.2026

  • 20 Къв дЖилезку бре?

    12 4 Отговор
    Къв "Съвет за мир" ? ...
    Да припомним позора от 2025 г. Колко неадекватен трябва да си верно да отидеш в САЩ, в ООН и мощно да се изцепиш че "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяла геноцида ? А? И тези хора още България управляват.... Българите трябва ясно
    да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел

    15:34 22.01.2026

  • 21 !!!?

    7 5 Отговор
    "Съвета за мир" на Тръмп е ялов опит да се легитимират кръволоци като Путлер и диктатори като останалите Ку Чи Синове...!!!?

    15:35 22.01.2026

  • 22 Просто

    4 5 Отговор
    взеха да им увират главите на някои !

    15:35 22.01.2026

  • 23 Дянков пицаря:

    8 2 Отговор

    До коментар #17 от "Роската Ж да каже":

    - Аз ще ти кажа - от постната пица ще го вземат милиарда. Всъщност вече и постна пица няма. Даже картонената кутия на пицата откраднахме. Стягане на коланите му е майката, братя и сестри, но тоя път коланите на вратовете!

    15:35 22.01.2026

  • 24 още

    5 2 Отговор
    Тръмп накъдето каже,натам завива България. България се управлява от американо-Тръмпецовия Брюксел.

    15:36 22.01.2026

  • 25 голия охлюф не знае че таксата е

    14 1 Отговор
    $1 милиард за
    Съвета за мир на Доналд Тръмп

    как така ще ни заробва с още заеми
    трябва да му се търси отговорност

    15:36 22.01.2026

  • 26 Как

    2 3 Отговор

    До коментар #19 от "Росен Желязков":

    откъде ? ПВУ-то малко ли е ?

    15:36 22.01.2026

  • 27 Мериленд

    2 5 Отговор

    До коментар #4 от "Абе":

    С какво е по опасен? Просто повтаряш като папагал. Вероятно не знаеш и кои държави членуват там. Най вероятно внасяме основно кафе от тами чат пат аржентински стек и вино. Какъв ти е проблемът.

    Коментиран от #40

    15:37 22.01.2026

  • 28 К.К

    15 1 Отговор
    Това нелигитимно правителство в оставка, първо - няма право да подписва каквито и да е дългосрочни договори и споразумения, абсолютно в разрез с конституцията на страната и с правилата на държавата и второ - с всеки изминал час доказва че е не само вредно, но и опасно за държавата и народа. Тези сомозабравили се башибозуци трябва час по- скоро да бъдат спрени и изхвърлени, ако трябва със сила от управлението на страната. ХОРАААА!

    15:37 22.01.2026

  • 29 А бе не е ли

    13 1 Отговор
    нарушение на Конституцията подобна солова акция? Някакво съгласуване с Нар.събрание дали е необходимо в такива случаи? Ами утре някое подобно нищожество ако реши друго, например да ни вкара в БРИКС( там няма да ни искат, много сме мижави за мащабите ) , пак ли подписвачът ще се измъкне без последствия? И обърнете внимание - първата положителна реакция идва от голямото Д - защо ли?

    15:37 22.01.2026

  • 30 Айде честито

    15 1 Отговор
    Банкята пак се откупва с милиард от намагнитване. Разбира се, не плаща той. Всички стригани до кръв овце плащаме.

    15:37 22.01.2026

  • 31 Цък

    13 1 Отговор
    Сега разбрахте ли какъв играч е Радев? Елегантно отказа на Тръмп, герберите в стремежа си до го унижат се изложиха като кифладжии . Погледнете кои държави подписаха, руский мир. Сега кой е копейка?

    Коментиран от #54

    15:38 22.01.2026

  • 32 ТИГО

    14 1 Отговор
    Когато "началството" е "Слагач на слагачите" ти къв да си ?? Боце се слагаше на всички тръмпи,пиждин,меркелица папата ! Кой го натиска тоя та звъни ,мале какви подлоги сме!!

    15:39 22.01.2026

  • 33 НАРОДЕЕЕЕ

    12 1 Отговор
    НА ПЛОЩАДИТЕ! ИЗЛИЗАЙТЕ!!!

    Коментиран от #44, #56

    15:39 22.01.2026

  • 34 знаещ

    4 7 Отговор
    Всичко това означава , много поздрави на Соросоидите като Радан Кънев и всякакви там ДБ . Дано пак България стане нормална държава!

    Коментиран от #41

    15:39 22.01.2026

  • 35 Попов

    5 3 Отговор

    До коментар #13 от "Майна":

    И какво ще направят "възраждане" ?! Те са си проект на ГЕРБ
    И кой по точно от вЪизродните, че то не се разбира има ли друг думата в този kaтyн освен Късопейката?
    "Избери свободата" , пък свобода в партията няма.
    Предизборната кампания на Копейкин се води от фирма на Красен Кралев.
    През 2015 г. Костадинов се кандидатира за кмет на Варна и общински съветник от партия "Варна утре" на Красен Кралев въпреки, че вече има своя регистрирана формация - Възраждане през 2014г.❗Защо го прави мислите❓Питайте го❗
    Костадинов е назначен за директор на музея в Добрич лично от Вежди Рашидов, по препоръка на менторите си Красен Кралев и д-р Врабевски❗
    Въпрос към сектантите "По времето на ГЕРБ какви хора се назначаваха за директори❓Само верни, лоялни или...❓" въпреки, че копейкин не отговаря на изискванията на Закона и конкурса, за притежание на 5 години стаж към момента!
    Трябва да бъде съден за измама, подправяне на документи и съставяне на документи с невярно съдържание по чл.313а ...
    Само след 1,5 години на поста Директор на РИМ Добрич, копейкин е уволнен скандално, след като се разбира от сигнали на правоохранителните органи, че липсва част от колекцията на музея,
    подменена с фалшификати в направление чичо му, който се оказва по оперативни данни, най-известният иманяр в североизтока...

    15:41 22.01.2026

  • 36 Къв дЖилезку бре?

    8 5 Отговор
    Атлантизма е еманацията на нацизма...
    Атлантиците са нацисти и престъпници, паразити .. независимо в коя държава и в коя партия са се окопали. Това трябва да стане ясно. Да се повтаря и повтаря.... Защото това е истината. Атлантенцата съвсем се смахнахте и като улави дервиши се въртите....Но така се получава с гнусните ви двойни атлантически стандарти и пълната ви липса на разум и морал ...

    Коментиран от #45

    15:41 22.01.2026

  • 37 Егвийн ал Вийр

    9 3 Отговор
    По принцип всичко казано от шарлатаните нито заслужава внимание, нито отговаря на истината, но този път ще се съглася.
    Няма право Желязков и Борисов да ни натиква в този съвет за мир, към млрд за Украйна ще ни се стовари и 1 млрд долара за членство в тази измислена организация, в която Дончо е заявил че ще е предеседател до живот. И това не е организация а гумен печат за всички решения които вземе еднолично Рижия, да се одобряват от всички държави.
    Пагубно е и за света и за България.

    15:42 22.01.2026

  • 38 Хубаво си научил

    3 4 Отговор

    До коментар #8 от "1,95583":

    цената на еврото в лева. Значи си адекватен. При положение, че сънуваш три синджира..., под игото и др. комунистически измишльотини.

    15:42 22.01.2026

  • 39 Долу

    6 1 Отговор
    Гербеража!

    15:42 22.01.2026

  • 40 Ами с това например,

    6 2 Отговор

    До коментар #27 от "Мериленд":

    че ЕС ще бъде залят с продукция, произведена с пестициди, торове и средства за раст.защита, забранени в същия този ЕС като опасни за здравето на потребителите. И тези производства ще нахлуят у нас. Отделно, че са доста по- евтини по причини, пак свързани с правилата на ЕС- и резултатът ще е пагубен за полуунищоженото наше селско стопанство.

    Коментиран от #49

    15:44 22.01.2026

  • 41 Ха ха

    6 1 Отговор

    До коментар #34 от "знаещ":

    Дай един милиард на ТръмпаКа. ПОДЛОГАГА ГНУСНА.

    15:44 22.01.2026

  • 42 oгнянминчев

    4 5 Отговор
    И какво точно направи ЕС за да защити интересите на Дания серщу налагането на американския интерес в Гренландия ??

    ...договаряш се с този, от който все пак нещо зависи.

    15:45 22.01.2026

  • 43 Тук си личи

    4 4 Отговор
    Тук си личи как новото начало с герб и всички копейки имат обща цел - вън от ЕС

    15:45 22.01.2026

  • 44 ТИГО

    4 1 Отговор

    До коментар #33 от "НАРОДЕЕЕЕ":

    Там сме , тия ни взеха за опитни мишки ,тва окончателно ни осRA Още не са се сафирясали и вече ни насадиха ! Кой го бие тоя по лисата тиква не знам ?Ама май е Буци плаща богатите индулценции за шиши а ние да не спим !ЩОТО "Ех дубинушка"

    15:45 22.01.2026

  • 45 Руската пропаганда опростачва

    1 5 Отговор

    До коментар #36 от "Къв дЖилезку бре?":

    И винаги има за цел глупака.

    15:45 22.01.2026

  • 46 Пърхут,

    2 1 Отговор
    Иди се изкъпи и не говори глупости.

    15:47 22.01.2026

  • 47 членството ни в Съвета за мир на Тръмп

    5 1 Отговор
    Е просто брутална демонстрация на подлост! Атлантическо нацистка ционистка подлост ..... Къв "Съвет за мир" бре ? След години подкрепа на тероризъм, престъпления и геноцид ....гнусни същества неадекватни, подли, аморални, ...гнусни ....

    15:47 22.01.2026

  • 48 робското племе

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Никой":

    чака новия месия и ала балата с пп

    15:48 22.01.2026

  • 49 Нема да се плашиш

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Ами с това например,":

    ЕС въвежда разни препарати за растителна защита, дето носят печалби на определени хора.
    Те и шкембе-чорбата щяха да спрат, че била вредна. А хората по света се хранят без щуротиите на ЕС. И още са живи.

    15:50 22.01.2026

  • 50 Боко

    3 0 Отговор
    пп са крадливи изроди🤮💩

    15:52 22.01.2026

  • 51 Всички атлантици сте еднакви !

    4 1 Отговор
    Атлантизма е еманацията на нацизма...
    Атлантиците са нацисти и престъпници, паразити .. независимо в коя държава и в коя партия са се окопали. Това трябва да стане ясно. Да се повтаря и повтаря.... Защото това е истината. Атлантенцата съвсем се смахнахте и като улави дервиши се въртите....Но така се получава с гнусните ви двойни атлантически стандарти и пълната ви липса на разум и морал ...( Днес премиерът в оставка Росен Желязков е присъединил България към Съвета за мир на Доналд Тръмп. Смятаме, че това е едно грешно и опасно решение на правителството, което вече е изгубило легитимност да взима такива решения.
    Това заяви на брифинг съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Продължаваме промяната-Демократична България") ..... Прости им господи, тези хора са неадекватни. Те просто са умопомрачени ...Те нямат аргументи и представа си нямат дори какво искат ..
    .

    Коментиран от #57

    15:53 22.01.2026

  • 52 На всички е ясно,

    6 0 Отговор
    че Боко е изкомандвал Желязков, за да се натегне на ТРЪМП.
    Боко е натегач.

    Коментиран от #53

    15:53 22.01.2026

  • 53 А Радев

    1 3 Отговор

    До коментар #52 от "На всички е ясно,":

    е натиснал Боко.
    Сърцето на пРезидента към руския агресор.

    15:56 22.01.2026

  • 54 Неумен си

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "Цък":

    И какво като са се изложили Гробавите? Нали пак ние плащаме за излагациятам бе серсеминожълтопаветен!

    15:56 22.01.2026

  • 55 Костинбродски

    3 0 Отговор
    до сега само золуми е фабрикувал и така до последно !

    15:56 22.01.2026

  • 56 ТОЗИ ПЪТ

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "НАРОДЕЕЕЕ":

    С КАМЪНИ , ЛОПАТИ, КОЛОВЕ....И КОЙТО С КАКВОТО ПРЕЦЕНИ!
    ТЕЗИ БЪЛГАРОУБИЙЦИ НЯМАТ СРАМ И СПИРАЧКИ.

    15:56 22.01.2026

  • 57 ГРУ гайтанжиева

    2 4 Отговор

    До коментар #51 от "Всички атлантици сте еднакви !":

    Това е кремълска пропаганда, разпространявана от така попyляpните "noлeзни и д и o т и", които cе зоват "патpиоти" !

    Коментиран от #66

    15:57 22.01.2026

  • 58 Търновец

    1 1 Отговор
    Това е крипто съвет за мир който налага Израелския диктат на Газа и за пореден път Израелското лоби в София използува Подлогите за да колонизира България.

    15:57 22.01.2026

  • 59 604

    2 1 Отговор
    Папуниййй с 4 американски бази само дудутци и кавали мой дъ му въртите на перчемъ.

    15:58 22.01.2026

  • 60 Реалист

    0 2 Отговор
    Всички xpaчат срещу ПП-ДБ, абсолютно всички - партии, медии, НПО-та, ДС агенти, говорещите глави на мафията кънчовци и райчевци ...
    За всички несгоди на "прехода" от 35 г. са виновни те.
    Викам да ги махнем.
    И какво остава:
    - ДПС на Пеевски с подпорка от чалгарите и бесепари,
    - Бойко Борисов с подпорка от неграмотната сбиpщина на Копейкин.
    - Нинова, която чака от Москва да и се обадят, за да знае как иска Борисов да гласува.
    Виждаме, че каквото каже Пеевски, Борисов го изпълнява, даже да е казал сутринта точно обратното.
    Излиза, че за когото и да гласуваме, гласуваме все за Пеевски.
    Е!!!???
    Единствените, от които кукловодите на Борисов-Пеевски-Радев се притесняват са ПП-ДБ.

    16:01 22.01.2026

  • 61 членството ни в "Съвет за мир" на Тръмп

    1 1 Отговор
    А? И този същият "Съвет за мир" на Тръмп по важен ли е от структурите на ООН ? А САЩ във ООН ли е? А Младенов кой е впрочем и къде на ведомост се води? Какво подържат впрочем атлантическата сган в България ? Извършилите геноцид сега за мир да ни говорят и съществото Младенов да ги легитимира и с името си и България да ни замесва в тази гнусна бутафория ? Да беше в ООН Младенов, беше. Но къде сега на ведомост се води питам аз ? Последно лекцийки във ОАЕ за някой долар води...

    16:02 22.01.2026

  • 62 Мнение

    1 0 Отговор
    КОЙ решава къде и в какъв съюз да участваме, но парите са наши, на бедния българин. Това, което се случва в държавата ни е престъпно, подло, гнусно. За да се откачи от Магнитски прасето-феномен продава България заедно с народа. Хора, няма да стане така, няма да се промени нищо, ако си стоим на топличко. Време е за революция, за да изметем завинаги мафиотите Пеевски и Борисов. Тези са като освирепели и до края на пребиваването си във властта ще направят още хиляди золуми като този, като с Изборния кодекс. Золуми, които няма да можем да поправим никога.

    16:06 22.01.2026

  • 63 Софиянец

    1 0 Отговор
    😂😂😂щом тия амбреажи реват - всичко е точно

    16:08 22.01.2026

  • 64 Гого

    1 0 Отговор
    Защо му давате трибуна на това недоразумение

    16:08 22.01.2026

  • 65 стоян георгиев

    2 0 Отговор
    Свиквайте понита! Скоро България е аут от нату, хихихи

    16:09 22.01.2026

  • 66 Не пич!

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "ГРУ гайтанжиева":

    Това НЕ е кремълска пропаганда. Това е истината и много ви боли... но е точно така. И съм сигурен впрочем че и дори ти го осъзнаваш. Нито веднъж, никога някой от родната ни атлантическа сган не е осъдил геноцида на нацистки Израел и съучастието на САЩ във всички тези престъпления. НЕ е кремълска пропаганда а жестока реалност която няма как с факти да бъде уборена
    ..

    16:10 22.01.2026

