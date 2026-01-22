Почина шотландският актьор от "Дневникът на Бриджит Джоунс" Доналд Дъглас

Шотландският актьор Доналд Дъглас почина на 92-годишна възраст, пише Independent.
Той е издъхнал на 14 януари в болница във френския град Алби след кратко боледуване. Дъглас беше най-известен с ролята си на адмирал Дарси, бащата на Марк Дарси, един от главните герои в „Дневникът на Бриджит Джоунс“.
Филмографията на Дъглас включва над 90 роли, включително в „Короната“, „От ада“, „Мостът е твърде далеч“, „Доктор Кой“, „Поаро“, „Отмъстителите“, „Фантастичните светове на Х. Дж. Уелс“ и „Шерлок Холмс“.
