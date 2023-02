Биолози отговарят на въпроса: Кое е първо - яйцето или кокошката?

Няма човек, който да не е чувал вековната загадка: "Кое е било първо: кокошката или яйцето?" Разглеждана метафорично, тя е размисъл за безсмислието да се определи причината за един самоподдържащ се цикъл. В буквален смисъл това е чудесен въпрос за еволюционните биолози, пише БГНЕС.

Кокошките произлизат от яйцата, а яйцата произлизат от кокошките. Кое е дошло първо?

Повечето биолози твърдят недвусмислено, че яйцето е било първо. На най-основно ниво яйцата са просто женски полови клетки. Твърдите външни яйца, които могат да се снасят на сушата (известни още като амниотични яйца), са променили правилата на играта за гръбначните животни.

"Яйцето е толкова важна стъпка в еволюцията на гръбначните, защото е позволило на амниотите да се отдалечават все повече от водата", казва пред „Live Science“ Коен Щайн, палеонтолог от Кралския белгийски институт за природни науки. Преди да се появят яйцата с твърда черупка и питателни жълтъци, гръбначните животни е трябвало да разчитат на водни басейни, за да се размножават. Повечето земноводни все още се сблъскват с това водно ограничение - те трябва да поддържат меките си яйца влажни, за да оцелеят.

Първите яйца на Земята

Според изследванията, публикувани в списание Current Biology, истинските птици се появяват във фосилните записи едва в средата и края на юрския период, преди около 165-150 млн. години. Но учените смятат, че първите яйца с черупки са се развили много преди това - преди около 325 милиона години, според Центъра за биоразнообразие към Тексаския университет в Остин. Това означава, че яйцето се е появило "много преди кокошката", казва Стайн. Тези първи яйца вероятно са били крехки и с кожеста структура, подобно на яйцата, снасяни от днешните влечуги и платинуси.

През периодите карбон, перм и триас е имало много сухоземни гръбначни животни, които са снасяли амниотични яйца, но най-известните от тези животни са динозаврите. Щайн е изследвал някои от най-ранните известни черупки от яйца на динозаври, които произхождат от ранния юрски период, преди около 200 милиона години. Тези яйца са имали изключително тънки външни черупки, дебели само около 100 микрона. "Това е дебелината на човешки косъм", казва Стайн. Въпреки това, въз основа на структурата им, тези ранни динозавърски яйца биха били твърди, като порцелан, а не гъвкави, като бананова кора, което ги прави най-ранния известен пример за яйце, каквото го познаваме днес.

Тази тънкост вероятно обяснява защо изследователите са имали проблеми с намирането на по-ранни примери за яйчни черупки. Когато яйцето попадне в богата, кисела почва, то започва бавно да се разтваря. "Почвата би направила невъзможно запазването на такъв тънък варовиков слой", казва Стайн. Друга идея е, че яйцата на ранните динозаври са били с мека черупка и затова не са се запазили добре във фосилните записи, според проучване от 2020 г., публикувано в списание Nature.

Така че яйцето определено е предшествало кокошката. Случаят е приключен, нали?

Е, не съвсем. Ако говорим за първото кокоше яйце, историята се променя.

История на птиците

Пилетата (Gallus gallus domesticus) вероятно са еволюирали от подвид червена джунглова птица (Gallus gallus) преди около 50 милиона години. Хората, живеещи в Югоизточна Азия, за първи път опитомяват тези птици някъде между 1650 г. пр.н.е. и 1250 г. пр.н.е., според изследователска статия от 2022 г., публикувана в списание Proceedings of the National Academy of Sciences.

В някакъв момент от процеса на опитомяване последният прародител на съвременните пилета би трябвало да е снесъл яйце, съдържащо ембрион с достатъчно генетични разлики, за да се различава от родителския си вид. Преди да се излюпи, този пилешки ембрион би се развил в не съвсем пилешко яйце. След това, след като достигне зряла възраст, то ще снесе първото истинско пилешко яйце. По този начин може да се каже, че пилето е предшествало пилешкото яйце.

Но еволюционната история не е проста; има доказателства, че пилетата са се кръстосвали с други подвидове птици от джунглата, дори след като са се превърнали в свой собствен генетично обособен подвид. Някои от тези белези са повече (или по-малко) видими при някои съвременни породи пилета. Нещо повече, според Университета на Уисконсин-Мадисън опитомяването на пилетата изглежда е станало независимо няколко пъти в някои части на Индия и Океания в продължение на няколко хиляди години. Така че определянето на това кое пиле е оригиналното може да се окаже трудно.

Независимо от това кое е било първо, биолозите и философите са съгласни, че пилетата и яйцата имат нещо общо: и двете са вкусни.