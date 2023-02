Принцеса Даяна се е радвала на свободата си преди катастрофата

„Повече от щастлива съм, че имам свободата си и смятам, че съм голяма късметлийка, че имам втори шанс!“. Това пише принцеса Даяна в едно от писмата си до нейна приятелка малко след развода си с принц Чарлз, пише Tialoto.bg.

Писмото от септември 1996 г. е изпратено само няколко месеца преди нейната трагична кончина вследствие на автомобилна катастрофа.

Трогателното послание на принцесата, както и други нейни писма, ще бъдат продадени на търг. В едно от тях, изпратено по Коледа, тя разкрива надеждите си за една по-лесна и успешна 1997-а година. И изтъква, че след развода си смята да посрещне 25 декември в чужбина.

„Ще надвия себе си, ако остана тук“, твърди тя, споделяйки плановете си със своята близка да отиде някъде „на слънце“.

Смята се, че след като се развела с принц Чарлз, Даяна останала сама в двореца Кенсингтън за Коледа през 1996. Но според въпросното писмо, тя е уреждала пътуването си в чужбина. Не е ясно обаче дали го е осъществила.

„Коледното писмо от 1996 г. е сърцераздирателно. Имаме предимството на погледа назад, разбира се, и знаем какво се случи с нея през 1997 г. Това наистина е трагично писмо в това отношение“, споделя Мими Конъл Лей от известен британски аукцион.

Коледното писмо, както и още други 31 до Сузи и Тарек Касъм са запазени, за да бъдат продадени на благотворителен търг. Семейството е от хората, с които майката на Уилям и Хари се сближава през последните две години от живота си.

„Повече от щастлива съм, че имам свободата си и смятам, че съм голяма късметлийка, че имам втори шанс! ... Много хубави неща ми се случиха и е забавно... кой би си помислил!“, разказва Даяна през лятото на 1996-а.

