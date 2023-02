В Китай откриха за пръв път тоалетна с отходна тръба на 2400 години (СНИМКА)

Археолози откриха за първи път в Китай древна тоалетна с отходна тръба, за която се смята, че е на около 2400 години, предаде ТАСС, като цитира шанхайски медии.

От публикуваните снимки става ясно, че от цялата конструкция е запазена само каменна основа на тоалетна. Има и тръба, разположена под ъгъл. Археолозите са успели да открият и останки от керамичната тръба, допълва БТА.

Находката е открита при разкопки на древния град Лиян от времето на династиите Цин (246 г. пр. н. е.- 207 г. пр. н. е.) и Хан (206 г. пр. н. е. - 220 г.), който се намира в северозападната провинция Шенси.

Това е първата подобна находка в Китай при разкопки на руините на древни дворцови комплекси.

