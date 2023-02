Зрелищен "огнен водопад" зарадва посетителите на парка Йосемити (СНИМКИ)

Зрелищен "огнен водопад" зарадва фотографите и любителите на природата в националния парк Йосемити в Калифорния, когато слънцето залезе над една от забележителностите му, предаде АФП, цитирана от БТА.

Всяка година за кратко последните лъчи на Слънцето сякаш подпалват водопада Хорстейл, придавайки му вид на поток от лава, който се спуска по скалистия хълм Ел Капитан.

#Explorerural: The #Firefall has returned to #YosemiteValley. The phenomenon occurs when the sun sets perfectly over the Horsetail Fall waterfall in February, creating the illusion of a stream of fire. To learn more, see here: https://t.co/xnOqb7Bwku @MariposaCounty